10:13 13 июня

Россия возрождает советские лазерные технологии

Легко сравнивать схожее вооружение различных государств: на все вопросы ответить легко, когда известны ТТХ двух существующих моделей одного класса. Куда сложнее оценить то, кто и как далеко продвинулся в принципиально новом типе вооружений, скажем, в лазерном оружии. Чего нам удалось добиться на этом направлении в прошлом, что мы имеем сегодня, и есть ли у наших разработок конкуренты?




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