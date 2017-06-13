Россия возрождает советские лазерные технологии

Легко сравнивать схожее вооружение различных государств: на все вопросы ответить легко, когда известны ТТХ двух существующих моделей одного класса. Куда сложнее оценить то, кто и как далеко продвинулся в принципиально новом типе вооружений, скажем, в лазерном оружии. Чего нам удалось добиться на этом направлении в прошлом, что мы имеем сегодня, и есть ли у наших разработок конкуренты?