18:52 12 июня

Главный козырь Шойгу: «Абрамсы» встанут на полпути к Москве

Правда ли, что танки стран НАТО неспособны полноценно воевать в Восточной Европе из-за трудностей с тыловым обеспечением и транспортных проблем? Почему американские танки в полтора раза тяжелее русских? Зачем нашим танкистам нужен танк с газотурбинной силовой установкой? Сколько времени необходимо натовской бронетехнике для полноценного развёртывания в Прибалтике и на Украине?




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. зам___полит Сегодня, 18:30
    Не знаю! Странное заглавие для узкопрофильных задач БТВТ!
    зам___полит
  2. зам___полит Сегодня, 18:31
    Некорректно!
    зам___полит
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