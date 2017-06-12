Главный козырь Шойгу: «Абрамсы» встанут на полпути к Москве

Правда ли, что танки стран НАТО неспособны полноценно воевать в Восточной Европе из-за трудностей с тыловым обеспечением и транспортных проблем? Почему американские танки в полтора раза тяжелее русских? Зачем нашим танкистам нужен танк с газотурбинной силовой установкой? Сколько времени необходимо натовской бронетехнике для полноценного развёртывания в Прибалтике и на Украине?