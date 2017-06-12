21:45 12 июня

Крым против Европы

Согласно информации РИА Новости , глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов в очередной раз пояснил о том, что согласно международным договоренностям, депутатам Европарламента, не имеющим желания признавать факт присоединения полуострова, стоит внимательнее перечитать интернациональные документы.



Европарламент принял решение, описывающую ситуацию в Черноморском регионе, которая предусматривает очередную критику в адрес РФ. Положения критики предполагают, что присоединение Крыма к России нарушают принятые нормы.


Евродепутатам стоит учить матчасть. То есть еще раз внимательнее перечитать международные документы, в которых определено право наций и народов на самоопределение. Крымчане воспользовались этим правом на референдуме, имея на это полномочия, закрепленные тогда в конституции Автономной Республики Крым. Мы надеемся, что рано или поздно Европарламент перестанет своими заявлениями попирать международные принципы и права целых народов.

— пояснил З. Смирнов.

По его мнению, евродепутаты не могут не замечать очевидных вещей, если, конечно, их решения и заявления не продиктованы политическими мотивами.

"Мы надеемся, что рано или поздно Европарламент перестанет своими заявлениями попирать международные принципы и права целых народов", — подчеркнул собеседник агентства.


23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 66

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Зяблицев Сегодня, 20:08
    Я не удивлюсь, если выяснится, что в Европарламенте есть депутаты не умеющие читать, впрочем не умеющих или не хотящих думать самостоятельно там явно большинство... laughing
    Зяблицев
    1. Офицер запаса Сегодня, 20:34
      Европарламент - кукольный театр Карабаса-Барабаса. Он же сценарист и режиссер. Какую пьесу сказано играть - ту и играют.
      Офицер запаса
      1. cniza Сегодня, 20:51
        Мир циничен , а мы пытаемся их понять и верить , что есть законность...увы.
        cniza
      2. Zibelew Сегодня, 20:56
        Если такие честные пусть Франция возвратит Германии Эльзас, Германия Дании Шлезвиг, Польша Германии Поморье, Чехия Судеты, Румыния Трансильванию Венгрии. Украина может вернуть Польше Галицию с Лембергом wink
        Zibelew
        1. Orionvit Сегодня, 21:22
          Цитата: Zibelew
          Украина может вернуть Польше Галицию с Лембергом

          Тогда украины не будет, ибо всё остальное нужно вернуть России.
          Orionvit
    2. vovanpain Сегодня, 20:49
      Цитата: Зяблицев
      Зяблицев

      Цитата: Офицер запаса
      Офицер запаса

      Женя,Леша,мы не первый день на этой грешной земле живем. yes Что бы Россия не делала,всегда будет это не так,да то этак,Крым это Россия.Простите за лозунги,но хоть камни с неба но Крым это Россия,жена у родственников отдыхает(они у меня татары)довольна выше крышы,да и кстати крыммчаки не особо то жалуют хохлостан. request С уважением Коллеги. drinks
      vovanpain
      1. Зяблицев Сегодня, 20:50
        Абсолютно верная мысль! drinks hi
        Зяблицев
        1. Офицер запаса Сегодня, 21:17
          Я там был в командировке в декабре прошлого года. В Бахчисарае и в Ялте. Ребята, когда узнавали, что я из Питера, сразу заводили беседы о плюсах присоединения. Минус, на их взгляд, там только один - старые управленческие кадры. Все бывшие члены Партии Регионов мгновенно стали ярыми активистами Единой России. Обвешали весь Крым плакатами с изображениями Путина - и считают, что все главное уже сделано. Так что там, в первую очередь, необходима кадровая ротация.
          А впечатления у меня остались самые прекрасные - люди искренне благодарны за нормальную мирную жизнь, за возможность говорить на русском и за возможность вернуться домой - в Россию.
          Офицер запаса
          1. Зяблицев Сегодня, 21:21
            hi Вот этот момент мгновенного "перекрашивания", что впрочем свойственен всем чиновникам Земли, только более менее Иосиф Виссарионович решал эффективно, да и то того же Никиту не заметил...Чиновник - это отдельная нация, как мне иной раз кажется. Нет немецких , русских, украинских, французских чиновников - они все интернациональны! laughing
            Зяблицев
      2. Orionvit Сегодня, 21:25
        На все вопросы со стороны украины и Европы, типа:"чей Крым?", ответ простой:"поедьте в Крым, и у первого встречного спросите". Ответ будет один, Российский. Чё им ещё ДБ надо?
        Orionvit
    3. ЛукичЪ Сегодня, 20:53
      Цитата: Зяблицев
      Я не удивлюсь, если выяснится, что в Европарламенте есть депутаты не умеющие читать,

      так вся верховная рада сплошь безграмотная. никто не может конституцию прочитать. там наверное не осталось не одной статьи которую они не нарушили
      ЛукичЪ
      1. Зяблицев Сегодня, 20:58
        Верховная Рада Украины по сравнению с Европарламентом ЕС вообще находится на уровне первобытнообщинного строя в развитии парламентаризма! Там даже спикер, это нонсенс, человек официально признанный медициной, не адекватным...Палубий laughing
        Зяблицев
  2. МПК105 Сегодня, 20:08
    КРЫМНАШ!!!!Помню,на работе телевизор смотрели-дядька один такой-аукнется нам Крым этот........Кому он нужен,Все так переглянулись-да задаром не нать...
    МПК105
    1. Ретвизан 8 Сегодня, 20:23
      Ну я Вам скажу, что дядька с вашей работы человек сразу видно недалекий. А цитату из его высказывания Вы вообще к чему привели?
      Интересно еще чем же Крым именно этому дядьке аукнулся? Наверное счета в Швейцарских банках арестовали или он теперь завтракает без стейка из австралийской мраморной говядины?
      Ретвизан 8
      1. МПК105 Сегодня, 20:28
        А он и мне аукнулся...ОЧЕНЬ ДАЖЕ....Всем мужикам аукнулся-жизнь,которая и так не сахар была-на порядок хуже стала.
        МПК105
        1. vorobey Сегодня, 20:34
          Цитата: МПК105
          А он и мне аукнулся...ОЧЕНЬ ДАЖЕ....Всем мужикам аукнулся-жизнь,которая и так не сахар была-на порядок хуже стала.


          Леша.. я уже писал как то.. что я самый пострадавший от Крым наш.. - теща теперь со мной в одном государстве живет... но.. если серьезно.. люди в Крыму заслужили это право вернуться в Россию ... именно право вернуться в Россию.. я служил там знаю.. как с обрезанием пуповины Севастопольцу вкладывают - город русских моряков...
          vorobey
          1. 97110 Сегодня, 21:29
            Цитата: vorobey
            что я самый пострадавший от Крым наш.. - теща теперь со мной в одном государстве живет.

            И он себя пострадавшим считает, ещё и самым пострадавшим. Я тещу с Донбасса вывез (со второго раза - та ещё опупея, с побегами и погонями), прописал у себя. Слава Богу, родились у неё в Ростове правнук и правнучка, чаще там гостит. Но есть у меня нехорошее подозрение, что не будь Крымнаш, зажали бы нас - мама не горюй. А так ребята за лужей призадумались - чё то им бздливо стало. И с испуга Гингему не выбрали, разрешили Путину президента им назначить. Только довести эти нехитрые соображения до "товарищей" (есть такой и у меня) не могу. Мозги у них порченые что ли? Простых вещей не понимают.
            97110
            1. vorobey Сегодня, 21:37
              Цитата: 97110
              Цитата: vorobey
              что я самый пострадавший от Крым наш.. - теща теперь со мной в одном государстве живет.

              И он себя пострадавшим считает, самым пострадавшим. Я тещу с Донбасса вывез (та ещё опупея, с побегами и погонями), прописал у себя. Ну, кто самый?


              Ты не путай... ты - ГЕРОЙ.если с погонями и побегами. еще и прописал у себя. а вот я ... feel даже когда провожаю тещу уже у автобуса она нас отправляет - говорит сама усядусь езжайте.. жду до последнего.. открытым текстом говорю что народ ржет.. Мама я должен быть на 100% уверен что теща уехала.. laughing (на самом деле у меня нет тещи .. у меня просто две мамы) wink
              vorobey
        2. Ретвизан 8 Сегодня, 20:40
          Ну Вы Батенька хватили! Значит из-за Крыма Вы с мужиками жить стали хуже?
          А если бы Вам сейчас кусок послаще, да пожирнее пообещали? То и хай с ним с Крымом?
          Ретвизан 8
        3. Зяблицев Сегодня, 20:42
          МПК105

          А Вы в Госдеп пожалуйтесь! Сейчас это модно - мол "кровавый режим диктатора Путина" и далее по тексту, может Вам грант какой нибудь подкинут из-за океана для улучшения жизни... laughing
          Зяблицев
        4. Армата Сегодня, 20:44
          Цитата: МПК105
          А он и мне аукнулся...ОЧЕНЬ ДАЖЕ....Всем мужикам аукнулся-жизнь,которая и так не сахар была-на порядок хуже стала

          Страна с населением 140 000 000, не может к себе взять 2000000 человек русских? Дак нагони из своего горда гастеров, давайте просто гастеров отселим и не надо орать, что нам братья обуза. Вообще совести нет, чтоб сказать что тебе брат, сестра обузой стали. Стыдись типа "мореман". Если бывал в походах, должен знать, просят помощи, должен оказать, а не ныть как бульварная потаска........
          Армата
          1. vorobey Сегодня, 21:00
            Цитата: Армата
            Страна с населением 140 000 000, не может к себе взять 2000000 человек русских?


            мужики, вот я осторожно отношусь ко всем этим программам по переселению соотечественников и прочее.. я хоть и с вождем но его медведю не доверяю laughing но сегодня типа поехали в торговый центр с детьми .. сыны там кое что присмотрели себе по спорту, на повседневку.. мать не брали - с малышней оставили.. говорю идите сами я в машине посижу на девчат поглазею... за час с небольшим что они лазили.. три машины с казахскими номерами (причем семьи с детьми), одна с киргизскими, про украинские вообще молчу они на Кубани уже как родные.. переезжают, возвращаются.
            vorobey
            1. Армата Сегодня, 21:10
              Цитата: vorobey
              мужики, вот я осторожно отношусь ко всем этим программам по переселению соотечественников и прочее.. я хоть и с вождем но его медведю не доверяю но сегодня типа поехали в торговый центр с детьми .. сыны там кое что присмотрели себе по спорту, на повседневку.. мать не брали - с малышней оставили.. говорю идите сами я в машине посижу на девчат поглазею... за час с небольшим что они лазили.. три машины с казахскими номерами (причем семьи с детьми), одна с киргизскими, про украинские вообще молчу они на Кубани уже как родные.. переезжают,

              Саня у нас киргизких и казахских номеров немерянно. Рядом живёт Киргиз у него 4 детей, прикинь говорят только по русски, ни слова на их языке. У них 2 машины, старенькая люсида микроавтобус у жены, он на мандео 3 ездит. Все с киргизкими номерами. Я писал не о том, что надо их ненавидеть. Пытался донести, что свои нам даже в коммуналке не обуза.
              Армата
              1. vorobey Сегодня, 21:13
                Цитата: Армата
                Рядом живёт Киргиз у него 4 детей,


                Жека а я про русских писал.. ради интереса наблюдал.. именно русские.. ну точнее славянской внешности.. feel
                vorobey
                1. Армата Сегодня, 21:24
                  Цитата: vorobey
                  Жека а я про русских писал.. ради интереса наблюдал.. именно русские.. ну точнее славянской внешности..

                  Саня мы живём практически на границе с казахстаном, всего 600 км. Город милионник. Они сюда и едут. Хотя тут у меня с Данбаса просил вызов оформить. Ну мне так то нельзя по работе, да и шеф успокоил- "Какова хрена сюда прётся. Если бы мужиком был, семью бы отправил, а сам защищал бы свой дом."
                  Армата
                  1. vorobey Сегодня, 21:33
                    Цитата: Армата
                    "Какова хрена сюда прётся. Если бы мужиком был, семью бы отправил, а сам защищал бы свой дом."


                    шеф у тебя мудрый

                    сам придерживаюсь такого же... в Крыму когда непонятки были писал как с женой решили поступить.. тещу с сестрами жены и детьми к нам, а сам братьев и сестроё...ов возглавить собирался.. благо не пришлось.. хотя весь года там профестивалил.. laughing
                    vorobey
                    1. Армата Сегодня, 21:39
                      Цитата: vorobey
                      хотя весь года там профестивалил.

                      Дак тебя неразделённое отцовское чувство туда погнало? laughing Саня ты бойся, после фестивалей много неучтённого остаётся девушкам на память. wink
                      Армата
            2. Владимирец Сегодня, 21:12
              Цитата: vorobey
              мать не брали

              Цитата: vorobey
              я в машине посижу на девчат поглазею

              — Пап, ну пойдем в цирк?
              — Некогда, сынок, некогда.
              — А ребята говорят, там голая тетя на тигре скачет.
              — Скачет? Ишь ты! Ладно, пойдем, давно я тигра не видел. yes
              Владимирец
              1. vorobey Сегодня, 21:25
                Цитата: Владимирец
                Цитата: vorobey
                мать не брали

                Цитата: vorobey
                я в машине посижу на девчат поглазею

                — Пап, ну пойдем в цирк?
                — Некогда, сынок, некогда.
                — А ребята говорят, там голая тетя на тигре скачет.
                — Скачет? Ишь ты! Ладно, пойдем, давно я тигра не видел. yes


                Вот ты издеваешься Женька. а зря.. laughing
                vorobey
                1. Владимирец Сегодня, 21:28
                  Цитата: vorobey
                  Вот ты издеваешься Женька. а зря..

                  Я не издеваюсь, я тоже тигров люблю. wink
                  Владимирец
                  1. vorobey Сегодня, 21:34
                    Цитата: Владимирец
                    я тоже тигров люблю.


                    не надо обобщать... feel laughing
                    vorobey
                  2. мордвин 3 Сегодня, 21:40
                    Цитата: Владимирец
                    Я не издеваюсь, я тоже тигров люблю.

                    А меня в компанию примете? на троих... hi
                    мордвин 3
        5. Zibelew Сегодня, 21:15
          Цитата: МПК105
          А он и мне аукнулся...ОЧЕНЬ ДАЖЕ....Всем мужикам аукнулся-жизнь,которая и так не сахар была-на порядок хуже стала.
          Товарищ! Не будь колонной пятой! Делись с Крымом пенсией и зарплатой! А насчет жизни и санкций: "Запад пытался поставить Россию на колени, но она продолжала лежать".
          Zibelew
        6. НЕКСУС Сегодня, 21:20
          Цитата: МПК105
          А он и мне аукнулся...ОЧЕНЬ ДАЖЕ....Всем мужикам аукнулся-жизнь,которая и так не сахар была-на порядок хуже стала.

          Уважаемый,первое-Крым всегда исторически был РУССКИМ. И не только как территория,но и как стратегически важный форпост. Второе...вы действительно так наивны,что свято верите,в то,что если бы мы оставили Крым под влиянием Запада,вам бы лучше жилось?
          Не из-за Крыма,так и из чего- нибудь другого ввели санкции.
          И третье...про кольцо Анаконды слыхали? Думаю да...задайте себе вопрос,что бы было,если бы в Крыму развернули матрассовское ПРО,оккурат у порога вашего дома.
          НЕКСУС
    2. Logall Сегодня, 20:33
      Цитата: МПК105
      КРЫМНАШ!!!!Помню,на работе телевизор смотрели-дядька один такой-аукнется нам Крым этот........Кому он нужен,Все так переглянулись-да задаром не нать...

      Так и не понял. Вам не нужен Крым? Если да, тогда странно. Читал ваши комментарии. Складывается впечатление, что Вы вменяемый, подкованный, вэтом вопросе человек. Ежели не так то объясню вам, а если я не ошибся, тогда либералам:
      Всё дело в нашем флоте. С Черного моря есть выходы: в Средиземное море и Атлантику. Откуда производится контроль над Европой и Африкой. Потеряй мы Севастополь флот было бы некуда девать. США это знают. Из-за этого и произошли все события на Украине. Отдай мы Крым, получили бы мощный вражеский фригат, в виде полуострова, у своих границ. Откуда простреливается все Чёрное море, как в тире. От черноморского флота не было бы просто никакого толку.
      А ещё земля Крыма обильно полита кровью наших предков. #крымнаш- это принципиальноя позиция всего Русского народа...
      Logall
      1. Саша Крымский Сегодня, 21:00
        Отдай мы Крым, получили бы мощный вражеский фригат, в виде полуострова, у своих границ. Откуда простреливается все Чёрное море, как в тире. От черноморского флота не было бы просто никакого толку.
        А ещё земля Крыма обильно полита кровью наших предков. #крымнаш- это принципиальноя позиция всего Русского народа...

        Обидно , что в 1991 году в великой России никто не думал как вы.
        Крымчане ещё тогда провели референдум, но его результаты не были интересны той России, а тем более Украине.
        Российское правительство сдало Крым на милость Украине без всяких условий.
        Единственная нормалная вещь вышла из того референдума , что Крым определился как Автономная Республика.
        Если бы он остался областью в составе Украины, история полуострова в составе РФ наверное даже не была бы на повестке дня.
        .
        Саша Крымский
        1. vorobey Сегодня, 21:18
          Цитата: Саша Крымский
          не были интересны той Росси


          Во.. и вы заметили что мы другие стали... скажу Вам больше.. все эти реформаторы настолько привили чувство вины что люди стыдились называть себя русскими.. только вариант не прошел до конца.. зов предков так сказать сильнее ..
          vorobey
        2. Саша Крымский Сегодня, 21:19
          Мы тогда были готовы готовы взять в руки оружие и отстаивать таким способом результаты референдума 91 года.
          Но видимо Россия была тогда в Ельцинском угаре, и ей было не до наших - крымских истерик.
          Саша Крымский
    3. Владимир 38 Сегодня, 20:50
      Цитата: МПК105
      РЫМНАШ!!!!Помню,на работе телевизор смотрели-дядька один такой-аукнется нам Крым этот........Кому он нужен,Все так переглянулись-да задаром не нать...

      Крым наш и это хорошо. Это справедливо с любой точки зрения. А что касается ухудшения жизни, то это правда. Но хуже она не от Крыма стала. А от бездарного правительства. Которое за 17 лет, так и не смогло с нефтяной иглы слезть. И ничего не находит лучшего, как грабить свой народ. Безумными тарифами ЖКХ, ценами на лекарства, бензин.. и т.д В общем ни одной проблемы не решили, только карманы набивают. Гнать нужно в шею такое правительство.
      Владимир 38
    4. Комментарий был удален.
  3. Владимирец Сегодня, 20:12
    "Европарламент принял решение, описывающую ситуацию в Черноморском регионе, которая предусматривает очередную критику в адрес РФ."

    И в России все поседели от ужаса... belay
    Владимирец
    1. vorobey Сегодня, 20:22
      Цитата: Владимирец
      "Мы надеемся, что рано или поздно Европарламент перестанет своими заявлениями попирать международные принципы и права целых народов", — подчеркнул собеседник агентства.


      "Мы надеемся, что рано или поздно Европарламент перестанет своими заявлениями попирать международные принципы и права целых народов", — подчеркнул собеседник агентства.

      нет ..стали еще более ведливы и учтивы... (ну глядя на это заявление так и просится вывод либо наивный либо очень вежливый).. А вообще.. с европой давно на Вы надо перейти..
      vorobey
      1. Владимирец Сегодня, 20:27
        Цитата: vorobey
        ну глядя на это заявление так и просится вывод либо наивный либо очень вежливый

        По политическому русскому у всех один преподаватель. yes
        Владимирец
        1. vorobey Сегодня, 20:29
          Цитата: Владимирец
          Цитата: vorobey
          ну глядя на это заявление так и просится вывод либо наивный либо очень вежливый

          По политическому русскому у всех один преподаватель. yes


          А где тогда Д.Б. в конце предложения? laughing
          vorobey
          1. Владимирец Сегодня, 20:34
            Цитата: vorobey
            А где тогда Д.Б. в конце предложения?

            Ученик должен дорасти до уровня препода, иначе это звучит вульгарно. smile
            Владимирец
          2. Был Мамонт Сегодня, 20:35
            Цитата: vorobey
            Цитата: Владимирец
            Цитата: vorobey
            ну глядя на это заявление так и просится вывод либо наивный либо очень вежливый

            По политическому русскому у всех один преподаватель. yes


            А где тогда Д.Б. в конце предложения? laughing

            Это в смысле - про командный язык wink ?
            Был Мамонт
  4. Рабинович_007 Сегодня, 20:13
    Крым не нужен даже крымчанам. Пляжи привести в порядок им никто не мешал.
    Хотя кроме туризма, откуда брать доходы. По идее туризм должен быть золотой жилой для крымчан, должны любить туристов. Нет., никому ничего не нужно.
    Рабинович_007
    1. Летун_64 Сегодня, 20:19
      Откуда такая информация??
      Летун_64
      1. Рабинович_007 Сегодня, 20:26
        Цитата: Летун_64
        Откуда такая информация??

        Оттуда drinks
        Рабинович_007
    2. Банный Сегодня, 20:20
      Нам и Сибирь не тарахтит)))))ежели кто не в теме гляньте фильмец Иероглиф Дружбы рты пораззявите от удивления))
      Банный
      1. Рабинович_007 Сегодня, 20:21
        Лучше в Карелии отдыхать, там центр природы всего мира.
        Рабинович_007
        1. Комментарий был удален.
        2. Deadушка Сегодня, 21:38
          Рыбка, пороги... good drinks
          Deadушка
        3. Толстоевский Сегодня, 21:44
          рекомендую Воркуту или Магадан
          Толстоевский
      2. Pirogov Сегодня, 20:34
        Цитата: Банный
        Нам и Сибирь не тарахтит)))))ежели кто не в теме гляньте фильмец Иероглиф Дружбы рты пораззявите от удивления))

        Фильмец то старый я его смотрел лет десять на зад если не больше . Вы хотите сказать ,что в Сибири с того времени не чего не поменялось в лучшую сторону ?
        Pirogov
        1. Банный Сегодня, 20:40
          Ну из того что меня коснулось закрыли Воздвиженке где мой отец служил не треба там авиация теперича
          Банный
    3. samarin1969 Сегодня, 20:48
      Цитата: Рабинович_007
      Крым не нужен даже крымчанам. Пляжи привести в порядок им никто не мешал.
      Хотя кроме туризма, откуда брать доходы. По идее туризм должен быть золотой жилой для крымчан, должны любить туристов. Нет., никому ничего не нужно.

      Бесплатные пляжи не в пятизвёздочном исполнении, но уход против украины получше, есть ещё виноделие - инвестиции вполне серьёзные (в т.ч. и "братушки"), сады, пшеница, тех.культуры - на подъёме, тур. отрасль стала цивилизованней, завод "Море" по внешним признакам ожил...Что плохо это - слабая загрузка портов и крах рисоводства....Безработица против Украины уменьшилась (хотя полуостров и принял 300-300 тысяч людей с Украины, в т.ч. и крымских татар! .... Так что пиарьте израильские курорты на других сайтах. ...У меня отпуск через пару недель и мне комфорта под Феодосией вполне хватит.
      samarin1969
  5. faterdom Сегодня, 20:17
    Цитата: МПК105
    КРЫМНАШ!!!!Помню,на работе телевизор смотрели-дядька один такой-аукнется нам Крым этот........Кому он нужен,Все так переглянулись-да задаром не нать...

    Там не Навальный, случайно, дядька у вас на работе? Или Макаревич? Еще тетька есть, Лия А. тоже у кого-то на работе аукается.
    faterdom
  6. Горный стрелок Сегодня, 20:28
    Абсолютно параллельно, что там себе думает ( если умеет) Европарламент по поводу НАШЕГО Крыма. Допустить появление НАТОвской базы ( читай, амеровского флота) в Севастополе Россия НЕ МОГЛА. Ни за какие коврижки. Последствия подобного, на десятки лет вперёд - строго негативные.
    Горный стрелок
  7. grm Сегодня, 20:42
    Евродепутатам стоит учить матчасть. То есть еще раз внимательнее перечитать международные документы, в которых определено право наций и народов на самоопределение. Крымчане воспользовались этим правом на референдуме, имея на это полномочия, закрепленные тогда в конституции Автономной Республики Крым. Мы надеемся, что рано или поздно Европарламент перестанет своими заявлениями попирать международные принципы и права целых народов.


    Этот бред рассчитан на внутреннее потребление россиян, чтобы вызвать очередное Фи к Европе.
    Никто не признает Крым Российским и это очевидный факт и ожидать этого не стоит. Просто нужно это принять как факт и жить дальше.
    Даже Сбербанк не хочет в Крыму открываться, так как это , по словам Главы Сберегательного банка грозит более широкими санкциями против Сбербанка, а также будет иметь серьезнейшие последствия для российской экономики. И говоря это- он говорит от имени России так как банк принадлежит России.
    Россия даже сама не вводит полный спектр услуг и полного открытия Крыма для всех структур России из за боязни санкций. И при этом всякие комментаторы любят писать, что им плевать, что пускай вводят ещё санкции итд, не понимая, что санкций реальных и мощных ещё даже не вводили ни против финансового сектора ни против других и то, Сбербанк в штаны наделал.
    grm
    1. Зяблицев Сегодня, 21:12
      Удалось улизнуть от полиции на марше Навального...,теперь не успев отдышаться строчите какую то ересь на радостях? laughing
      Зяблицев
      1. grm Сегодня, 21:35
        Цитата: Зяблицев
        Удалось улизнуть от полиции на марше Навального...,теперь не успев отдышаться строчите какую то ересь на радостях?


        Я знаю, что правда для таких как вы это ересь yes

        А те, кто вышел на митинги против коррупции сделали правильно- народ просыпается от промывки мозгов и от постоянного кормления пропагандой . Надоело людям видеть как правительство покупает ложки по цене месячной зарплаты врача или пенсии, как ворует миллиардами, когда уже само признаётся, что на гос закупках воруют триллион в год,а из оборонного бюджета 5-ую часть. Надоело людям карманная путинская оппозиция,которая существует только для вида, надоело людям живя в громадной стране с громадными ресурсами жить в нищете и с поганой медициной, надоели призывы к патриотизму, когда они покупают себе за границей квартиры и виллы и их дети там живут и учатся, надоело людям получать сообщения издевательские сообщения Минэкономразвития о том, что к 2035 году пенсии в реальном выражении вырастут только на 2,5%, а до 2022 года будет наблюдаться только их сокращение. Надоел постоянный подъём цен на ЖКХ, метро, общественный транспорт, продукты питания и прочее. Правительство всё это оправдывает санкциями, кознями госдепа и прочим, хотя на самом деле проблема в дикой коррупции и в том, что власть просто издевается над народом бросая кости с барского стола и не давая людям нормально жить.
        grm
        1. Зяблицев Сегодня, 21:40
          Вас кто то сильно обидел по жизни? Да? laughing
          Но уж Вы так не расстраивайтесь - жизнь, она многогранна в своей непредсказуемости - главное верить! Завтра Вас обязательно арестует ОМОН и Вы станете очередным "узником совести" и "жертвой кровавого режима"! Зонкая монета от кураторов зазвенит в Вашем кармане и начнут давать девушки-оппозиционерки... ! Главное не отчаиваться! laughing
          Зяблицев
    2. Incvizitor Сегодня, 21:44
      Фи к Европе.
      Сама Европа вызывает хотя бы тем, что фашистскую укрохунту поддерживает
      Никто не признает Крым Российским
      мнение сявок вообще не интересует.
      Просто нужно это принять как факт и жить дальше.
      Западу.
      Incvizitor
  8. FirstNormann Сегодня, 20:50
    ради крыма я готов пострадать и санкции потерпеть_было радостно во время русской весны_потом был донбасс тоже радость_дали по носу укрокарателям_но когда ввязались в эту сирийскую авантюру и начали мало того что сливать туда финсредства_ боевую матчасть _одних боеприпасов слили думаю немеренно_а потом еще и жизни солдат_вот тогда я сильно задумался над талантами российского руководства_очень уж это напомнило "мудрое" решение с ограниченным контингентом советской армии и его вводом в афганистан_может цру решило повторить успешную схему
    FirstNormann
  9. Incvizitor Сегодня, 21:26
    Британская газета Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму. При этом в своем материале издание без всяких оговорок признало полуостров российским.

    Однотонный снаряд был уничтожен 8 июня. Его идентифицировали как немецкую авиационную донную неконтактную мину типа LMB. По предварительным данным, летом 1941 года ее сбросили в первых авианалетах на Севастополь.

    Специалисты отбуксировали ее в открытое море, а затем подорвали, поскольку снаряд находился рядом с городом и подводным газопроводом.

    «Инцидент произошел в портовом городе Севастополе на Крымском полуострове, на юго-западе России», – сказано в тексте.

    Incvizitor
  10. Приговор Сегодня, 21:30
    Цитата: Рабинович_007
    Цитата: Летун_64
    Откуда такая информация??

    Оттуда drinks


    Рабинович, Вы в своём уме?... fool
    Приговор
  11. Толстоевский Сегодня, 21:43
    гитлеров, наполеонов и сигизмундов вообще не интересует, соблюдает ли Россия международные нормы, или нет
    Толстоевский
Картина дня