Евродепутатам стоит учить матчасть. То есть еще раз внимательнее перечитать международные документы, в которых определено право наций и народов на самоопределение. Крымчане воспользовались этим правом на референдуме, имея на это полномочия, закрепленные тогда в конституции Автономной Республики Крым. Мы надеемся, что рано или поздно Европарламент перестанет своими заявлениями попирать международные принципы и права целых народов.

Согласно информации РИА Новости , глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов в очередной раз пояснил о том, что согласно международным договоренностям, депутатам Европарламента, не имеющим желания признавать факт присоединения полуострова, стоит внимательнее перечитать интернациональные документы.Европарламент принял решение, описывающую ситуацию в Черноморском регионе, которая предусматривает очередную критику в адрес РФ. Положения критики предполагают, что присоединение Крыма к России нарушают принятые нормы.— пояснил З. Смирнов.По его мнению, евродепутаты не могут не замечать очевидных вещей, если, конечно, их решения и заявления не продиктованы политическими мотивами."Мы надеемся, что рано или поздно Европарламент перестанет своими заявлениями попирать международные принципы и права целых народов", — подчеркнул собеседник агентства.