10:09 13 июня

Прощай, немытая Россия! А кто здравствуй?

И вот, таки свершилось! Он все-таки пришел, Его Величество Безвиз! Оркестр, марш! Цветы и предметы белья — в воздух! Не зря кровь проливали на майдане, не зря мерзли, голодали и нищебродили! Слава Украине!



Все в порядке, теперь пройдемся по нюансам.


Тут прямо один вопрос возникает. Всего один. «Чего разорались»?

Нет, так-то оно понятно, два года ждали, столько было обещаний пролито, как не устроить всенародное празднество с рванием струн у бандур и пробитием насквозь литавр?

Эпохальное событие? Вот прямо так и «прощай, немытая Россия»?

Да ладно…

На самом деле ничего не поменялось. Европа не распахнула своих ласковых и демократичных объятий для всех украинцев. И евротуалеты и прочие места, где можно было бы приложить руки за евро, так пока и останутся светлой мечтой.

Его Величество, в смысле, Безвиз, того… Не голый, но как бы это помягче сказать… С ограниченным функционалом.

Короче, кастрированный.

Если уж говорить беспристрастно, то европейцы разрешили украинцам не платить за визы. Но не всем, а только тем, кто едет оставить денег в Европе. То есть с туристическими или деловыми целями.

Учитывая то, что средняя зарплата на Украине что-то около 300 евро, то понятно, что желающих провести отдых в Европе много, а вот тех, кто может себе это позволить, — не очень.

А что касается тех, кто в самых сладких снах видел себя в роли мойщика автомобилей или официанта в Германии или Франции, — увы, мимо кассы. Точнее, наоборот, как раз к кассе, и оплачивать и рабочую визу, и разрешение на работу.

В общем, все как у людей. С биометрическим паспортом.

Так в чем смысл столь помпезных празднований и восторга?

Празднует, положим, далеко не вся Украина. Больше всех рад этому событию господин Петр Алексеич, который президент. Радуется тому, что он впервые выполнил данное своим избирателям обещание.

И радоваться, и говорить об этом будет еще долго. Я так думаю, что до 2019 года, надеясь, что благодарные украинцы вновь изберут его своим президентом. Дурацкий, честно говоря, расчет, но в этой стране может и прокатить. Ведь обещал же безвиз? Обещал. Выполнил? Ну, выполнил. Петро в президенты!

Вообще, конечно, тема безвиза, она уникальна. Уникальна тем, что не создает причин для недовольства. Вроде как прибытка нет, для рядового украинца, но ничего и не отняли.

Впрочем, таки есть небольшая категория украинцев, которые слегка потеряли на этом: это сотрудники турагентств и контор платных услуг, которые зарабатывали оформлением виз для украинских туристов. Ничего, достаточно будет переквалифицироваться в оформителей биометрических паспортов — и все нормально.

А так «безвиз» почти ни для кого не создает никаких проблем. Кому он нужен, тот им воспользуется, кому нет — скоро забудет, но главное, он не требует ни бюджетных расходов, ни взяток должностным лицам.

Ну а для широких масс посещающих Европу украинцев безвизовый режим принес экономию денег (30 евро с визы + доплата за быстрое оформление) и экономию времени. Хотя и тут есть одна небольшая зрада: раньше, получив визу, можно было гарантированно пересечь границу, сейчас же европограничники, если найдут какие-то причины отказать во въезде в ЕС, просто завернут обратно. По-свойски так.

Понятно, что украинская власть старалась, выклянчивая безвиз у Европы, не столько для украинских туристов, которых кот наплакал, сколько для украинских гастарбайтеров. Которых, понятное дело, в разы больше, чем путешественников.

Будет ли «безвиз» способствовать росту потока «заробитчан» в Евросоюз? Безусловно. В первую очередь, им воспользуются сезонные сельхозрабочие. Туристического «безвиза» на 90 дней для этого вполне хватит, а отсутствие необходимости тратить время на оформление визы позволит сразу откликнуться на объявление работодателей. Как говорится, утром прочитал, а уже вечером собрался и поехал. Поэтому уже в нынешнем году можно ожидать заметного увеличения числа украинских сборщиков ягод и томатов.

Печально, наверное, но речи о развитии украинской экономики вообще больше не идет. Более того, в провластной прессе появились публикации, в которых прямо призывают «разрушать советские стереотипы» о развитой индустриальной экономике, и продолжить «декоммунизацию» на уровне учебных заведений. В которых молодежь будут учить тому, что возврат к прежней экономике невозможен и не нужен, что трудовая миграция — это нормально и хорошо. Короче, воспитывать из юных украинцев будущих гастарбайтеров.

И кто тут, простите, страна рабов?

Как бы выход для страны, где безработица достигает 50%, а на реанимацию экономики рассчитывать не приходится. Так что тут безвиз можно рассматривать и как некую попытку помочь тем, кто не может зарабатывать дома.

Простите, но они и в России неплохо так себе зарабатывают.

Может, как раз в этом суть?

Совпадение ли, что одновременно с получением долгожданного безвизового режима с Европой, в Киеве заговорили о возможности введения визового режима с Россией? При этом в Киеве прекрасно понимают, что в ответ Россия вполне может ввести визовый режим для украинцев. А это тот еще подарок для тех, кто содержит семьи на российские рубли.

Думаю, что это не совпадение. Сначала пошире приоткрыть двери на Запад — и только потом закрывать их на Восток. Смысл этой манипуляции в том, чтобы плавно перевести поток «заробитчан» из России в Европу, если не весь, то хотя бы значительную его часть.

Действительно, если бы визовый режим с Россией ввели раньше, то десятки тысяч, а может сотни тысяч ездящих в Россию на заработки украинцев получили бы геморрой, который лишил бы многих работы в «стране-агрессоре».

Там, в Киеве, наверное, понимают, что это даже не смешно, что свыше миллиона украинцев продолжают трудится на благо России. Что же удумали по этому поводу? Вернуть сограждан обратно в Украину, создав для них рабочие места дома, на родине? Ага, сейчас!

Нет, украинские политики решили вытащить украинских «заробитчан» из России, а поскольку в Украине для них работы нет, то открыть им дорогу на заработки в Европу.

Значит, теперь украинцев решили воспитывать работой в Европе, что подтверждается многочисленными высказываниями национал-патриотов типа «кто съездить в Европу — забудет про русский мир!».

Сомнительно, и вот почему.

Итогом этой затеи может стать массовый переезд украинцев на ПМЖ в Россию. То есть те, кто ездил к нам «на вахту» или работал временно, начнут получать вид на жительство и подавать на гражданство. В первую очередь, так поступят те, кто работает на нефтегазодобыче и на промышленных предприятиях. То есть, те, кто в первую очередь занимается тем, что умеет, и, отмечу, за неплохие деньги.

Или кто-то всерьез считает, что ужгородские или ивано-франковские бригады нефтяников и газовиком всерьез кинутся мыть унитазы в Европе? Щас…

В общем и целом, можно, конечно, поздравить господина Порошенко с первой его перемогой. Выгрыз, вымолил безвиз. Но насколько это действительно серьезный шаг, покажет время.

А время — штука вредная и беспристрастная. Его 30 еврами за визу не купишь.
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 19

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  1. inkass_98 Сегодня, 07:00
    Когда увидел Пецю, цитирующего "Прощай, немытая Россия..." с сияющим лицом полного имбецила, первой была мысль: "Дядя Петя, ты ?" (С).
    Насколько надо быть тупым или держать собственный народ за таковых, чтобы подобные вещи с трибуны принародно заявлять? Я не говорю уже о том, что ему это припомнят в обязательном порядке, поскольку мы зла не помним, а просто записываем, но ведь надо же хоть немного соображать. Ты строишь из себя главу типа независимой страны, а постоянно выставляешься клоуном из дешевого балагана.
    Впрочем, чего это я? "Яка страна, такий и тэракт", как говорится в известном анекдоте.
    inkass_98
    1. Николай С. Сегодня, 08:36
      Скакуасы теперь будут мыть Европу.
      Украинец, помни: выезжая в Европу, ёршик, ведро и тряпку лучше иметь свои.

      Пресловутое стихотворение, приписываемое Лермонтову, самим Лермонтовым никогда, никак и нигде не упоминалось. Автографа этого стихотворения тоже нет.
      Появилось это стихотворение намного позже. Публикатор, тогдашний аналог современного эховца Венедиктова, в объяснениях путался. История вопроса тут:
      http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/79923/
      Николай С.
      1. Чёрный Сегодня, 08:37
        Прощай немытая Россия , здравствуй немытый унитаз laughing
        Чёрный
        1. антивирус Сегодня, 09:16
          молодежь будут учить тому, что возврат к прежней экономике не возможет и не нужен, что трудовая миграция — это нормально и хорошо. Короче, воспитывать из юных украинцев будущих гастарбайтеров.
          ---- они нам место на Днепре освобождают а мы не сможем заселить-демография в пролете.
          антивирус
      2. Самаритянин Сегодня, 09:11
        Безвиз это хорошо, по себе знаю... в Петербурге 50% Шенген и 2 дня на оформление... так половина народу в Финляндию, как на дачу каталось пока нефть не рухнула... Но свои отели и дома отдыха стояли полупустые...
        А сейчас особо не наездишься, теперь Финны и прибалты к нам за покупками и бензином в очередь стоят...
        А по поводу Украины и их безвиза: все мало-мальски богатые, деньги будут в ЕС оставлять, а не в "неньке" любимой и к чему это приведёт, посмотрите на Прибалтику, минус 40% населения...
        Самаритянин
      3. Ольгович Сегодня, 10:02
        Цитата: Николай С.
        Пресловутое стихотворение, приписываемое Лермонтову, самим Лермонтовым никогда, никак и нигде не упоминалось. Автографа этого стихотворения тоже нет.


        К сожалению знают об этом немногие, что лишний раз доказывает то, что кроме штампов, вбитых в детстве сов. учебниками, люди ничего не читают. А если и читают, то только то то , что оправдывает вбитое (меня-то обмануть не могли!).

        По поводу статьи: за три года безвиза Молдовы около трети населения съездило туда-сюда в Европу, многие "зацепились" навсегда или на временные работы. Безусловно, работа-основная цель поездок и многим это удается -при официальном запрете.

        Как правило, никого с границы не возвращают, ничего не спрашивают, просят только паспорт, более того,некоторые ездят по простым загранпаспортам, не биометрическим.

        Практически для всех эти поездки- единственный способ прокормить семью.

        Негатива тоже очень много-разбитые семьи, брошенные на самотек дети, неухоженные старики, опустевшие села request
        Ольгович
    2. Самаритянин Сегодня, 09:04
      Порошенко редкостный ...
      Путин про ..."немытая Россия"...

      Самаритянин
  2. Познающий Сегодня, 07:04
    Мда, не надолго та эйфория, похмелье будет ой каким тяжелым... И коленопреклонятся те укропы перед Россией ...
    Познающий
    1. Maskom Сегодня, 08:06
      А ведь Лермонтова забанили бы на ВО за русофобию )))
      Maskom
      1. Познающий Сегодня, 08:15
        Кстати: Правнучатый племянник русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов напомнил, что на данный момент авторство этого стихотворения ( "Прощай не мытая Россия" ) не определено с полной достоверностью... hi
        Познающий
      2. роман66 Сегодня, 08:30
        а там еще и за разжигание национальной розни статья корячится, с размахом писал
        роман66
      3. Чёрный Сегодня, 08:50
        Цитата: Maskom
        А ведь Лермонтова забанили бы на ВО за русофобию )))

        Почитай Лермонтова, что , когда и по какому поводу он это написал.....
        Чёрный
  3. German Titov Сегодня, 07:13
    Бдлин, был бы отпуск чуток поболее, съездил бы на Дальний Восток. А так, только в Москву и Тулу успеваю.
    German Titov
  4. СКАД Сегодня, 07:36
    В Усраине есть сакральное место-остров Хортица.На острове есть высоченный курган,на кургане высоченная мачта с флагом нэзалэжной,провисевший 25 лет.
    И вот в мае месяце флаг был снят к ейной матери и повесили символ скачушщих ибланов-флаг эвросоюза.
    С этим хламом...простите флагом мы будем процветать в своей отмайданненой по самые гланды,отреформированной по самое нехочу и отеинтегрированной по самое не балуй сра.ой стране.
    СКАД
    1. роман66 Сегодня, 08:31
      то есть, не все довольны безвизом? wink
      роман66
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:36
    Нам тоже самое пытались "вкрутить" в мозг в 90-х. Ведь реально открыли двери ( и окна), народ ломанулся ( хоть тушкой, хоть чучелом). Некоторым удалось "зацепиться", закрепиться и они теперь европейцы и американцы. Да что-то сильно счастливых среди них - не видно... Поездил, посмотрел, пообщался. Внешне все выглядит иногда - просто супер... Но "за рюмкой чая" проступает иногда такая тоска... Хорошо, если есть землячества - очень способствует психологической разгрузке.
    Говорил с жителями Майдании. ВСЕ мечтают СВАЛИТЬ! Кто в Россию, кто в гейропу. Все равно кем.
    Горный стрелок
  6. Torkvat Torkvat Сегодня, 09:05
    Меня от этих сожалений про "заробитчан" уже коробит..они в РФ нак..й не нужны вообще и очень давно не надо их в РФ пускать.пускай в ЕС едут
    Torkvat Torkvat
  7. gavrila2984 Сегодня, 09:37
    Народ, извините за оффтоп, но куда пропал Таракан Околорадский? Что-то давно его не видно на сайте...
    gavrila2984
    1. BAI Сегодня, 09:58
      Да я тоже задавал этот вопрос недели 2-3 назад. Когда Егоза появится у нее спроси.
      BAI
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