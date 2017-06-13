Прощай, немытая Россия! А кто здравствуй?

И вот, таки свершилось! Он все-таки пришел, Его Величество Безвиз! Оркестр, марш! Цветы и предметы белья — в воздух! Не зря кровь проливали на майдане, не зря мерзли, голодали и нищебродили! Слава Украине!Все в порядке, теперь пройдемся по нюансам.Тут прямо один вопрос возникает. Всего один. «Чего разорались»?Нет, так-то оно понятно, два года ждали, столько было обещаний пролито, как не устроить всенародное празднество с рванием струн у бандур и пробитием насквозь литавр?Эпохальное событие? Вот прямо так и «прощай, немытая Россия»?Да ладно…На самом деле ничего не поменялось. Европа не распахнула своих ласковых и демократичных объятий для всех украинцев. И евротуалеты и прочие места, где можно было бы приложить руки за евро, так пока и останутся светлой мечтой.Его Величество, в смысле, Безвиз, того… Не голый, но как бы это помягче сказать… С ограниченным функционалом.Короче, кастрированный.Если уж говорить беспристрастно, то европейцы разрешили украинцам не платить за визы. Но не всем, а только тем, кто едет оставить денег в Европе. То есть с туристическими или деловыми целями.Учитывая то, что средняя зарплата на Украине что-то около 300 евро, то понятно, что желающих провести отдых в Европе много, а вот тех, кто может себе это позволить, — не очень.А что касается тех, кто в самых сладких снах видел себя в роли мойщика автомобилей или официанта в Германии или Франции, — увы, мимо кассы. Точнее, наоборот, как раз к кассе, и оплачивать и рабочую визу, и разрешение на работу.В общем, все как у людей. С биометрическим паспортом.Так в чем смысл столь помпезных празднований и восторга?Празднует, положим, далеко не вся Украина. Больше всех рад этому событию господин Петр Алексеич, который президент. Радуется тому, что он впервые выполнил данное своим избирателям обещание.И радоваться, и говорить об этом будет еще долго. Я так думаю, что до 2019 года, надеясь, что благодарные украинцы вновь изберут его своим президентом. Дурацкий, честно говоря, расчет, но в этой стране может и прокатить. Ведь обещал же безвиз? Обещал. Выполнил? Ну, выполнил. Петро в президенты!Вообще, конечно, тема безвиза, она уникальна. Уникальна тем, что не создает причин для недовольства. Вроде как прибытка нет, для рядового украинца, но ничего и не отняли.Впрочем, таки есть небольшая категория украинцев, которые слегка потеряли на этом: это сотрудники турагентств и контор платных услуг, которые зарабатывали оформлением виз для украинских туристов. Ничего, достаточно будет переквалифицироваться в оформителей биометрических паспортов — и все нормально.А так «безвиз» почти ни для кого не создает никаких проблем. Кому он нужен, тот им воспользуется, кому нет — скоро забудет, но главное, он не требует ни бюджетных расходов, ни взяток должностным лицам.Ну а для широких масс посещающих Европу украинцев безвизовый режим принес экономию денег (30 евро с визы + доплата за быстрое оформление) и экономию времени. Хотя и тут есть одна небольшая зрада: раньше, получив визу, можно было гарантированно пересечь границу, сейчас же европограничники, если найдут какие-то причины отказать во въезде в ЕС, просто завернут обратно. По-свойски так.Понятно, что украинская власть старалась, выклянчивая безвиз у Европы, не столько для украинских туристов, которых кот наплакал, сколько для украинских гастарбайтеров. Которых, понятное дело, в разы больше, чем путешественников.Будет ли «безвиз» способствовать росту потока «заробитчан» в Евросоюз? Безусловно. В первую очередь, им воспользуются сезонные сельхозрабочие. Туристического «безвиза» на 90 дней для этого вполне хватит, а отсутствие необходимости тратить время на оформление визы позволит сразу откликнуться на объявление работодателей. Как говорится, утром прочитал, а уже вечером собрался и поехал. Поэтому уже в нынешнем году можно ожидать заметного увеличения числа украинских сборщиков ягод и томатов.Печально, наверное, но речи о развитии украинской экономики вообще больше не идет. Более того, в провластной прессе появились публикации, в которых прямо призывают «разрушать советские стереотипы» о развитой индустриальной экономике, и продолжить «декоммунизацию» на уровне учебных заведений. В которых молодежь будут учить тому, что возврат к прежней экономике невозможен и не нужен, что трудовая миграция — это нормально и хорошо. Короче, воспитывать из юных украинцев будущих гастарбайтеров.И кто тут, простите, страна рабов?Как бы выход для страны, где безработица достигает 50%, а на реанимацию экономики рассчитывать не приходится. Так что тут безвиз можно рассматривать и как некую попытку помочь тем, кто не может зарабатывать дома.Простите, но они и в России неплохо так себе зарабатывают.Может, как раз в этом суть?Совпадение ли, что одновременно с получением долгожданного безвизового режима с Европой, в Киеве заговорили о возможности введения визового режима с Россией? При этом в Киеве прекрасно понимают, что в ответ Россия вполне может ввести визовый режим для украинцев. А это тот еще подарок для тех, кто содержит семьи на российские рубли.Думаю, что это не совпадение. Сначала пошире приоткрыть двери на Запад — и только потом закрывать их на Восток. Смысл этой манипуляции в том, чтобы плавно перевести поток «заробитчан» из России в Европу, если не весь, то хотя бы значительную его часть.Действительно, если бы визовый режим с Россией ввели раньше, то десятки тысяч, а может сотни тысяч ездящих в Россию на заработки украинцев получили бы геморрой, который лишил бы многих работы в «стране-агрессоре».Там, в Киеве, наверное, понимают, что это даже не смешно, что свыше миллиона украинцев продолжают трудится на благо России. Что же удумали по этому поводу? Вернуть сограждан обратно в Украину, создав для них рабочие места дома, на родине? Ага, сейчас!Нет, украинские политики решили вытащить украинских «заробитчан» из России, а поскольку в Украине для них работы нет, то открыть им дорогу на заработки в Европу.Значит, теперь украинцев решили воспитывать работой в Европе, что подтверждается многочисленными высказываниями национал-патриотов типа «кто съездить в Европу — забудет про русский мир!».Сомнительно, и вот почему.Итогом этой затеи может стать массовый переезд украинцев на ПМЖ в Россию. То есть те, кто ездил к нам «на вахту» или работал временно, начнут получать вид на жительство и подавать на гражданство. В первую очередь, так поступят те, кто работает на нефтегазодобыче и на промышленных предприятиях. То есть, те, кто в первую очередь занимается тем, что умеет, и, отмечу, за неплохие деньги.Или кто-то всерьез считает, что ужгородские или ивано-франковские бригады нефтяников и газовиком всерьез кинутся мыть унитазы в Европе? Щас…В общем и целом, можно, конечно, поздравить господина Порошенко с первой его перемогой. Выгрыз, вымолил безвиз. Но насколько это действительно серьезный шаг, покажет время.А время — штука вредная и беспристрастная. Его 30 еврами за визу не купишь.