10:09 13 июня

Когда созидают — это приятно



Спешу поделиться приятной новостью со всеми, кто любит нашу авиацию и ее историю. 12 июня в музее ВВС в Монино открылся еще один ангар с историческими самолетами.

Представители администрации музея были настолько любезны, что за день до открытия, раз уж мы все равно появились в музее, разрешили побывать в ангаре и все там осмотреть.


Итак, что добавилось в экспозицию. Добавился целый ангар, отлично отделанный и освещенный, а в нем размещены:



"Бостон А-20". Американец, но у нас воевал. Законно. Раньше стоял на открытой площадке музея.



ДБ-3.



Р-63 "Кингкобра". Повоевать не смог, самолет упал во время перегона в болото, был извлечен и восстановлен.



Пе-2. Ветеран, тоже с открытой площадки. Кстати, этот самолет сыграл не одну роль в фильмах.



СБ. Перемещен из "синего" ангара, где стоят особо ценные экспонаты.



Су-2. Не полноценный самолет, макет. Су-2 у нас вообще не сохранилось, к сожалению. Но как сделан...



Ту-2.


В экспозиции будет еще Ли-2, но он к моменту моего визита высыхал за перегородкой. Самолет тоже провел время на открытой площадке, так что над ним пришлось поработать.

В эту же экспозицию будет добавлен находящийся на открытой площадке В-25.

В целом же приятно, когда у нас что-то созидается. Это сложнее, чем рушить и ломать.

Так что если кто-то в планировал посещение этого музея, вот еще один довод для претворения этих планов в жизнь. Хотя лучше всего приехать в музей в дни открытых дверей, когда многие экспонаты, находящиеся на открытой площадке, можно посмотреть не только снаружи, но и зайти внутрь.

Для тех же, кому это сложно сделать (страна у нас большая), сообщу, что в ближайшее время у нас будут материалы именно такого характера, за что огромная благодарность добровольным помощникам музея.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 6

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  1. parusnik Сегодня, 07:44
    Что ж , отлично..Спасибо Роман,отличная новость..
    parusnik
  2. alekc75 Сегодня, 08:09
    пора всяких абрамовичей раскулачивать и часть денег пустить на музей
    alekc75
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:38
      Цитата: alekc75
      абрамовичей раскулачивать

      А кто Челси содержать будет ? stop
      Uncle Lee
    2. Ken71 Сегодня, 09:47
      Шариковы на марше.
      Ken71
  3. Andrewgross Сегодня, 09:47
    Су-2 есть у Сухих, стоит на их территории в Москве, на ул. Поликарпова. Макет или настоящий - пусть скажут местные, я только в гостях у Сухих бывал.
    Andrewgross
  4. Ken71 Сегодня, 09:49
    Отличный музей. Приятно что стали заботиться о своей истории и воспроизводить подход к экспонатами западных музеев.
    Ken71
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