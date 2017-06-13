Когда созидают — это приятно
Спешу поделиться приятной новостью со всеми, кто любит нашу авиацию и ее историю. 12 июня в музее ВВС в Монино открылся еще один ангар с историческими самолетами.
Представители администрации музея были настолько любезны, что за день до открытия, раз уж мы все равно появились в музее, разрешили побывать в ангаре и все там осмотреть.
Итак, что добавилось в экспозицию. Добавился целый ангар, отлично отделанный и освещенный, а в нем размещены:
"Бостон А-20". Американец, но у нас воевал. Законно. Раньше стоял на открытой площадке музея.
ДБ-3.
Р-63 "Кингкобра". Повоевать не смог, самолет упал во время перегона в болото, был извлечен и восстановлен.
Пе-2. Ветеран, тоже с открытой площадки. Кстати, этот самолет сыграл не одну роль в фильмах.
СБ. Перемещен из "синего" ангара, где стоят особо ценные экспонаты.
Су-2. Не полноценный самолет, макет. Су-2 у нас вообще не сохранилось, к сожалению. Но как сделан...
Ту-2.
В экспозиции будет еще Ли-2, но он к моменту моего визита высыхал за перегородкой. Самолет тоже провел время на открытой площадке, так что над ним пришлось поработать.
В эту же экспозицию будет добавлен находящийся на открытой площадке В-25.
В целом же приятно, когда у нас что-то созидается. Это сложнее, чем рушить и ломать.
Так что если кто-то в планировал посещение этого музея, вот еще один довод для претворения этих планов в жизнь. Хотя лучше всего приехать в музей в дни открытых дверей, когда многие экспонаты, находящиеся на открытой площадке, можно посмотреть не только снаружи, но и зайти внутрь.
Для тех же, кому это сложно сделать (страна у нас большая), сообщу, что в ближайшее время у нас будут материалы именно такого характера, за что огромная благодарность добровольным помощникам музея.
Автор: Роман Скоморохов
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