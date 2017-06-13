10:10 13 июня

Савченко: "Вступим в НАТО - увидим крылатые ракеты по Киеву. Готовы?"

Депутат ВРУ Надежда Савченко прокомментировала стремление нынешних властей Украины ко вступлению страны в НАТО. По словам Савченко, если Украина вступит в НАТО, то Москва «ударит ракетами по Киеву». Из заявления нардепа Верховной рады в эфире украинского ТВ:
Мы понимаем, что дорога в НАТО – это 25 лет. Берём так, оптимистично. Мы туда будем идти 25 лет. Вы готовы на такую вялую войну у нас на территории в 25 лет? По два-три-десять человек погибших в день. Готовы? Мне уже надоело. Вы готовы сделать из Украины поле боя, как было при Второй мировой войне? Сейчас дорогая цена. Представьте себе крылатые ракеты по Киеву, представьте себе за четыре часа пролёт бомбардировщиками по Украине.


Савченко: "Вступим в НАТО - увидим крылатые ракеты по Киеву. Готовы?"


Ранее Савченко высказалась о том, что покоя на Украине не будет до тех пор, пока у власти сидят нынешние руководители. При этом действующую власть нардеп ВРУ называет «швалью», от которой нужно избавиться. Савченко называет это национальной идеей, представленной её политическим движением. Из эфира украинского телеканала NewsOne:

Власти пора перестать просить людей выходить на майданы, и начать самой умирать за украинский народ. Каждая политическая шваль, которая попала в парламент за 25 лет, больше не должна туда попасть. Нам есть кого выбирать, кроме вшивой шайки: 450 в Раде, немного на Банковой и Кабмине. Если уничтожить тысячу людей - это меньше, чем погибли на войне - дали бы нам покой, это будет наша национальная идея.

Использованы фотографии: NewsOne
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Комментарии 58

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  1. anjey Сегодня, 06:46
    надюха бывают у тебя и здравые мысли,долби в хвост и гриву пара`шенков!
    anjey
    1. Logall Сегодня, 07:06
      Тоже самое с Евросоюзом:
      Logall
    2. Maskom Сегодня, 07:08
      Выжившая из ума лейсба. Ничего из Ее бреда нельзя воспринимать всерьёз
      Maskom
      1. bulvas Сегодня, 07:58
        Цитата: Maskom
        Выжившая из ума лейсба. Ничего из Ее бреда нельзя воспринимать всерьёз


        О как!
        Израиль поднимается против однополой любви?
        Да у вас в Тель Авиве в море зайти не возможно - везде мужеподобные или женоподобные парочки обнимаются и ....
        Или это двойные стандарты (если не против России, значит выжившая из ума) ?

        Чем не нравятся ее высказывания?
        Жить в мире - плохо?
        Власть богатеет и ворует, разрушая при этом промышленность - хорошо?

        Не находите, что русский плен хорошо прочищает мозги?
        Сдавайтесь, посмотрите то, что Надя увидела, поумнеете
        bulvas
      2. Околоточный Сегодня, 08:28
        А всё правильно она сказала. "Хирургический метод" с "минимальными потерями" и "минимальным временем на послеоперационную реабилитацию".
        Околоточный
        1. электроОлег Сегодня, 08:34
          Щас её опять заклюют за кремлёвскую пропаганду laughing
          электроОлег
        2. jonhr Сегодня, 09:50
          особенно по её словам интересно звучит высказывание что власти призывают народ на майдан выходить. а я то думал , а что с Януковичем не так. а оно во как мазохист laughing
          jonhr
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:08
        Цитата: Maskom
        Выжившая из ума лейсба. Ничего из Ее бреда нельзя воспринимать всерьёз

        Если так товарищи из Израиля говорят , значит Надюха права и нашла болевую точку у них...Хватит грабить Украину, прикрываясь "патриотическими лозунгами" убивая и стравливая народы!
        ОТДЕЛ
      4. samoletil18 Сегодня, 09:17
        Цитата: Maskom
        Выжившая из ума лейсба. Ничего из Ее бреда нельзя воспринимать всерьёз

        Что? Хорошо в Израиль денежка потекла при нынешней украинской власти? Понимаю, я бы тоже на Вашем месте эту власть защищал.
        samoletil18
    3. хрыч Сегодня, 07:11
      Цитата: anjey
      надюха бывают у тебя и здравые мысли

      Согласно устава НАТО, новоявленный член не должен быть в состоянии войны и территориальных споров. Саакашвили хотел решить быстринько терпроблему и съел галстук. Но есть хороший вариант: "Признать за РФ Крым, признать независимость ЛДНР и смело шагать в НАТО laughing правда и Харьков с Одессой, да и Закарпатская Русь видимо опять режим зашатают am "
      хрыч
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:15
        Приветствую ! hi
        Цитата: хрыч
        Харьков с Одессой, да и Закарпатская Русь видимо опять режим зашатают

        Они уже сейчас недовольно ворчат , а создать прецедент - начнутся такие половецкие пляски .
        bouncyhunter
        1. bulvas Сегодня, 08:48
          Привет, Паша! hi
          Цитата: bouncyhunter
          Они уже сейчас недовольно ворчат , а создать прецедент - начнутся такие половецкие пляски .


          Все просто, надо создавать и воспитывать новых лидеров во всех регионах Украины.

          Как?
          - очень просто, приглашать в русский плен на пол-года или год для особо способных

          Наши как всегда, нашли более дешевый и эффективный способ "мягкой силы" - никаких печенек, тюремная баланда и задушевный разговор
          bulvas
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:53
            Привет , Вася ! hi
            Цитата: bulvas
            приглашать в русский плен на пол-года или год для особо способных

            Радикально , но эффект должно возыметь (особенно если под кастрюлей что-то осталось) .
            bouncyhunter
            1. bulvas Сегодня, 08:54
              Цитата: bouncyhunter
              Радикально , но эффект должно возыметь (особенно если под кастрюлей что-то осталось) .


              Дык, не хватать всех подряд, понятно, что в ВСУ желающих сбежать с войны предостаточно, только самых способных, с задатками лидеров

              Кстати, тем, кто к нам приходил, хорошо известно, что русский плен лучше русской могилы - после плена у многих глаза видеть начинают, а мозги соображать

              А все-таки интересно, что такое Наде рассказали и показали в России, что у нее мозги на место встали?
              bulvas
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:04
                Цитата: bulvas
                Дык, не хватать всех подряд, понятно, что в ВСУ желающих сбежать с войны предостаточно, только самых способных, с задатками лидеров

                Это понятно , я про кастрюлю и то , что под ней пошутил .
                Цитата: bulvas
                А все-таки интересно, что такое Наде рассказали и показали в России, что у нее мозги на место встали?

                Об этом лучше знать тем , кто обеспечивал Надии "тюремный уют" . wink
                bouncyhunter
                1. bulvas Сегодня, 09:07
                  Цитата: bouncyhunter
                  Цитата: bulvas
                  А все-таки интересно, что такое Наде рассказали и показали в России, что у нее мозги на место встали?
                  Об этом лучше знать тем , кто обеспечивал Надии "тюремный уют" .


                  В ВСУ случайно не издали секретный приказ, запрещающий попадать в российский плен ?
                  laughing
                  bulvas
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:11
                    Цитата: bulvas
                    В ВСУ случайно не издали секретный приказ, запрещающий попадать в российский плен ?

                    В "Сказочной стране У" ко всему надо быть готовым - вполне такой приказ имеет место быть . lol
                    bouncyhunter
                  2. tsvetkov1274 Сегодня, 09:18
                    так вроде медаль была,,за мужество в плену,, иль чтото подобное...
                    tsvetkov1274
                    1. bulvas Сегодня, 09:20
                      Цитата: tsvetkov1274
                      так вроде медаль была,,за мужество в плену,, иль чтото подобное...


                      Скоро того, кто медаль выдал Наде, тоже объявят агентом Путина
                      bulvas
                  3. samoletil18 Сегодня, 09:20
                    Если после голодовок в русском плену так раздобрела, то, если не голодать...
                    samoletil18
        2. роман66 Сегодня, 08:49
          а как половцы соотносятся с протоукрами?
          роман66
          1. bulvas Сегодня, 08:53
            Цитата: роман66
            а как половцы соотносятся с протоукрами?


            Есть теории на этот счет, скорее гипотезы
            bulvas
    4. сибиралт Сегодня, 07:27
      Это она кажется здравой на фоне дебилоидов. Но и это уже что-то!
      сибиралт
    5. Балу Сегодня, 09:15
      Савченко высказалась о том, что покоя на Украине не будет до тех пор, пока у власти сидят нынешние руководители. При этом действующую власть нардеп ВРУ называет «швалью», от которой нужно избавиться. Савченко называет это национальной идеей, представленной её политическим движением.
      "...её политическим движением..." ? Интересно, кто из здравомыслящих украинских олигархов стоит за Савченко? Тумашонко Надя с ходу построила еще в аэропорту по прилету из кремлевских застенков.
      Балу
    6. рич Сегодня, 09:36
      Интересно, ей выступления кто-то пишет, или она сама?
      рич
  2. капрал Сегодня, 06:46
    Здравые размышления. Вот только нет тебе веры Надя, тебя ведь завербовали в застенках ФСБ, причем лично Путин. wassat
    капрал
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:47
    Четыре часа полет самолета до Киева? ??? fool Это что, на "форманах "и"ньюпорах "лететь будут? ??А если это еще и в призидентшы -алкоголик пэтття рядом с ней детем покажется! Эта сава крови пустит больше чем свин в десятки раз , ей лишь бы до власти дорватся, это типичная психопатическая сущность, из за отсутствия реальной власти пока что просто не может себя "показать "!
    Изгоняющий либероидов
    1. Orionvit Сегодня, 08:26
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Четыре часа полет самолета до Киева?

      Подозревает наверное, что самолёты будут НАТОвские, разбомбят союзную украину, чтобы России назад не досталась.
      Orionvit
    2. Dashout Сегодня, 08:26
      Ну, может и хорошо..., пусть покажет - быстрее по башке получит!
      Dashout
  4. Биндюжник Сегодня, 06:47
    Похоже у этой дивчины совсем крыша съехала ...
    Биндюжник
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:53
      Это не девчина - это "оно " с совсем больной с раждения головой !
      Изгоняющий либероидов
    2. saturn.mmm Сегодня, 07:25
      Цитата: Биндюжник
      Похоже у этой дивчины совсем крыша съехала ...

      По сравнению с нынешней украинской властью это наиболее здравомыслящий человек
      Власти пора перестать просить людей выходить на майданы, и начать самой умирать за украинский народ. Каждая политическая шваль, которая попала в парламент за 25 лет, больше не должна туда попасть. Нам есть кого выбирать, кроме вшивой шайки: 450 в Раде, немного на Банковой и Кабмине. Если уничтожить тысячу людей - это меньше, чем погибли на войне - дали бы нам покой, это будет наша национальная идея.

      И что здесь она не так сказала?
      saturn.mmm
      1. Cветлейший Сегодня, 08:22
        Цитата: saturn.mmm
        И что здесь она не так сказала?

        Ну наверно то что это против планов сионисто - фашистов. И то, что эта тысяча по большей части из них - своих защищают.
        Cветлейший
      2. kitamo Сегодня, 09:56
        Цитата: saturn.mmm
        450 в Раде, немного на Банковой и Кабмине. Если уничтожить тысячу людей



        Предлагаю Надюхе, начать с себя... она же тоже, в те 450, что в Раде сидят, входит... пусть первая и убьётся "апстену"
        kitamo
  5. Познающий Сегодня, 06:49
    Даешь надюху в президенты Руины, геть парасенко и тимошенко... laughing
    Познающий
    1. Reptiloid Сегодня, 06:57
      И шо буде??!!!!!То-ли перемога, то-ли зрада.!!!!!
      Тысячей больше, тысячей меньше......Интересный опыт Надя предлагает.
      Reptiloid
      1. 34 регион Сегодня, 07:17
        06.57. Рептилоид! Да нормальный опыт предлагает. Столько уже погибло что и ещё тыщи не заметят. Тем более она предлагает умереть за народ не сам народ, а слуг народа. Вот и посмотрим как слуги будут умирать. Народ посылать на смерть они как два пальца об асфальт, руки даже не дрожали! А тут Надя предлагает им самим. Но что то подсказывает мне что у них на это и ноги дрожат и весь организм трусит. А так мысль здравая, отправить их в первых шеренгах на пулемёты! wink
        34 регион
  6. К-50 Сегодня, 06:52
    "Вступим в НАТО - увидим крылатые ракеты по Киеву. Готовы?"

    Ну наконец-то дотумкали!!! fellow laughing
    Но!!! Не сразу, не сразу.
    А как в НАТО (северо-атлантическая террористическая организация) "берега" потеряют и решат что "уж сейчас то Россия не отобъётся", то да "добро пожаловать в Ад!!!" yes angry laughing
    К-50
  7. Swetliy Сегодня, 06:53
    Соображает.
    Swetliy
  8. Kot3713 Сегодня, 07:08
    Продолжайте вести наблюдение, с вами свяжутся агент Савченко. Ну что могу сказать так мало прошло времени после заброски агента, а уже такие результаты. laughing
    Kot3713
  9. avg-mgn Сегодня, 07:10
    Не будет ни каких крылатых ракет, не будет ни каких четырех часов до Киева - потому, что Украины не станет раньше.
    avg-mgn
    1. Керенский Сегодня, 08:48
      Или НАТО. 25 лет отмерила всё-таки.
      Керенский
      1. samoletil18 Сегодня, 09:23
        НАТО появилась в 1949 г.
        Цитата: Керенский
        Или НАТО. 25 лет отмерила всё-таки.
        samoletil18
  10. кедр Сегодня, 07:10
    Вукраина в НАТУ, НАТА в Вукраину, но это уже за красной чертой... и крылатые ракеты не в Киев полетят...
    кедр
  11. 3vs Сегодня, 07:25
    Надюха что-то знает! lol

    Не иначе, жидобандеровец Петро уже себе израильский паспортишко выправил, а, может, как каломойша,
    ещё и третье гражданство прикупил...
    Что-то мне подсказывает, что скоро эти друзья потянутся...
    По осени, как перелётные птыци...
    3vs
  12. Рыжий А.П. Сегодня, 07:27
    Юстас-Алексу....
    Рыжий А.П.
  13. Vladimir71 Сегодня, 07:35
    Что, не накормил ЕС, не "принимают" к себе "в семью" хохлов, как обещали, не выстлали им дорожку еврами да "поднятой" экономикой? Да нужны вы были только для того, чтобы Россию ослабить... Теперь вот "в топку" кинули..., чего вам не хватало?! Ещё и подарков щедрых понадарили этому петушинному углу. Мораль - нельзя никому и никогда делать никаких подарков и невозвратных инвестиций. Драть надо три шкуры, вот тогда они только за это благодарны и будут.
    Vladimir71
  14. Altona Сегодня, 07:49
    Цитата: 3vs
    Не иначе, жидобандеровец Петро уже себе израильский паспортишко выправил

    ----------------------------
    Испанский и швейцарский...
    Altona
  15. Altona Сегодня, 07:51
    Такие мысли у Надежды, что все агенты Кремля просто плачут в полном бессилии и нервно затягиваются полупотухшей сигаретой в кулаке.
    Altona
  16. Jovanni Сегодня, 08:14
    Что характерно, и себя не жалеет, - ведь сама та же шваль! Одна из 450...
    Jovanni
  17. БАРХАН Сегодня, 08:15
    А я за...За её слова...Я её поддерживаю морально...Всё правильно, Надя...Пусть режет эту тысячу хунтовскую....Пусть они все там режут друг друга...
    БАРХАН
  18. Zadayvoprosy Сегодня, 08:29
    Цитата: anjey
    надюха бывают у тебя и здравые мысли,долби в хвост и гриву пара&#96;шенков!

    Ах помнится тут недавно кандидата в призидента одной страны славили, и лишь немногие говорили, что посмотреть его ещё надо. А как он избрался так ракетами по Сирии зарядил.
    Не думайте, что есть смысл её речам верить, она скажет то, что ей популярность поднимет, а не то что сделает, если много власти будет.
    Zadayvoprosy
  19. Lexa-149 Сегодня, 08:37
    Надюшке русская тюрьма пошла на пользу!Не растеряла остатки здравого смысла!
    Lexa-149
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:11
      Цитата: Lexa-149
      Надюшке русская тюрьма пошла на пользу!Не растеряла остатки здравого смысла!

      Путин ее не зря выпустил, поработали с ней на славу..Такие здравые вещи стала говорить!
      ОТДЕЛ
  20. bratchanin3 Сегодня, 09:09
    Слишком много чести для Киева, тратить дорогущие ракеты, эта хунта сгниёт и так.
    bratchanin3
  21. Vladimir Сегодня, 09:48
    Опыта у Надюхи маловато но мыслит правильно.
    Vladimir
  22. ПоКеМон Сегодня, 09:53
    Савченко: "Вступим в НАТО - увидим крылатые ракеты по Киеву. Готовы?

    А может так:" Вступим в ОДКБ-увидим крылатые ракеты по Киеву.Готовы?
    Вот повезло с соседями...
    ПоКеМон
  23. КОТ БАЮН Сегодня, 10:06
    Надя чем то напоминает злющую собаку, которая сорвалась с привязи первый раз в жизни....
    Но пусть выступает. Её голос в нынешних реалиях Украины добавит "разнообразия" в и без того не скучную жизнь населения. laughing
    КОТ БАЮН
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