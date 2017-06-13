Савченко: "Вступим в НАТО - увидим крылатые ракеты по Киеву. Готовы?"

Мы понимаем, что дорога в НАТО – это 25 лет. Берём так, оптимистично. Мы туда будем идти 25 лет. Вы готовы на такую вялую войну у нас на территории в 25 лет? По два-три-десять человек погибших в день. Готовы? Мне уже надоело. Вы готовы сделать из Украины поле боя, как было при Второй мировой войне? Сейчас дорогая цена. Представьте себе крылатые ракеты по Киеву, представьте себе за четыре часа пролёт бомбардировщиками по Украине.

Власти пора перестать просить людей выходить на майданы, и начать самой умирать за украинский народ. Каждая политическая шваль, которая попала в парламент за 25 лет, больше не должна туда попасть. Нам есть кого выбирать, кроме вшивой шайки: 450 в Раде, немного на Банковой и Кабмине. Если уничтожить тысячу людей - это меньше, чем погибли на войне - дали бы нам покой, это будет наша национальная идея.

Депутат ВРУ Надежда Савченко прокомментировала стремление нынешних властей Украины ко вступлению страны в НАТО. По словам Савченко, если Украина вступит в НАТО, то Москва «ударит ракетами по Киеву». Из заявления нардепа Верховной рады в эфире украинского ТВ:Ранее Савченко высказалась о том, что покоя на Украине не будет до тех пор, пока у власти сидят нынешние руководители. При этом действующую власть нардеп ВРУ называет «швалью», от которой нужно избавиться. Савченко называет это национальной идеей, представленной её политическим движением. Из эфира украинского телеканала NewsOne: