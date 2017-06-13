10:07 13 июня

Politico: "Агенты Путина используют Фейсбук для пропаганды среди американских военнослужащих"

Американское издание Politico публикует материал, в котором говорится о том, что «российская пропаганда угрожает вооружённым силам США». В качестве «доказательства» издание приводит мнения ветеранов ВС США, высказываемые не в пользу официального Вашингтона на различного рода американских порталах. При этом заявлено, что эти порталы работают «не в интересах армии США».

«Площадкой Путина» упомянутое издание умудрилось объявить не только различные американские информационные сайты, но даже Фейсбук. Из материала:
Российские агенты выведывают информацию у американских солдат. Они знакомятся с ними под видом красивых женщин. Далее, после добавления американских военнослужащих в друзья, они начинают публикацию пропаганду, появляющуюся в их ленте новостей.


Politico: "Агенты Путина используют Фейсбук для пропаганды среди американских военнослужащих"



Издание цитирует генерала ВС США Филипа Бридлава (экс-главкома войсками НАТО в Европе). По словам Бридлава, все эти «действия есть целенаправленная и согласованная Кремлём антиамериканская кампания».

В качестве одного из примеров такой "кампании" приводится информация о подвиге Александра Прохоренко в Сирии, вызвавшего огонь самолётов ВКС РФ на себя под Пальмирой, что позволило уничтожить большое число террористов. В Politico заявлено, что после такого рода публикации в среде американских военнослужащих увеличилось число тех, кто считает действия российского офицера в Сирии героическими.

Таким заявлением американское издание само признаётся в том, что главное в США – американская пропаганда, которая не даёт американским гражданам знакомиться с какой-либо информацией, не прошедшей через «монтаж» и «фильтры» американских средств массовой информации. Напомним, что такого рода американские СМИ даже президент Трамп называет «фейк-ньюс».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/USarmy
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Комментарии 36

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  1. сибиралт Сегодня, 06:58
    "Фейсбук" тоже Путин придумал? belay
    сибиралт
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:02
      Цитата: сибиралт
      "Фейсбук" тоже Путин придумал?


      Нет, он просто грамотно использует его ресурсы feel
      Б.Т.В.
      1. хрыч Сегодня, 07:31
        Цитата: Б.Т.В.
        Нет, он просто грамотно использует его ресурсы

        Вокруг столько красивых мальчиков, а их все на баб тянет wassat
        хрыч
        1. Татьяна Сегодня, 07:40
          Ха! Молодость у генерала ВС США Филипа Бридлава (экс-главкома войсками НАТО в Европе) прошла - ему можно и с Фейсбуком "завязывать"! laughing

          Генерал ВС США Филипа Бридлава (экс-главкома войсками НАТО в Европе)
          Татьяна
          1. cniza Сегодня, 08:09
            Путин самбист и он знает как использовать направленную силу и энергию противника против самого противника , а они все гадают. lol
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:23
              Politico: "Агенты Путина используют Фейсбук для пропаганды среди американских военнослужащих"

              Очередное обвинение России в том , чем сами занимаются . Неумно и не ново . am
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:26
                Перевелись у них грамотные специалисты , поэтому и выглядят наивно и глупо.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:32
                  Цитата: cniza
                  выглядят наивно и глупо.

                  Скорее - нагло и безнаказанно . Безнаказанность рождает беззаконие . Именно это мы и наблюдаем применительно к США .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 08:36
                    Поэтому и прут нагло , что не знают как сделать грамотно , а безнаказанность - все закончилась ...
                    cniza
            2. Tusv Сегодня, 08:28
              Цитата: cniza
              Путин самбист и он знает как использовать направленную силу и энергию противника против самого противника , а они все гадают.

              Э. Владимир Владимирович дзюдоист и каратист. Он добрый. "Мельницу" без страховки еще не освоил
              Tusv
              1. cniza Сегодня, 08:32
                Сначала он самбист , а все остальное словоблудие от лукавого.
                cniza
      2. Комментарий был удален.
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:03
        Цитата: Б.Т.В.
        Нет, он просто грамотно использует его ресурсы

        Жалко я плохо английский знаю, а то бы шашкой там у них помахал от души... soldier
        ОТДЕЛ
        1. Б.Т.В. Сегодня, 09:41
          Цитата: ОТДЕЛ
          Жалко я плохо английский знаю, а то бы шашкой там у них помахал от души...


          Вам, " карты в руки"- улучшите свой английский и " шашкой помашете"( возраст, как оправдание не принимается).
          Б.Т.В.
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:54
            Цитата: Б.Т.В.
            Цитата: ОТДЕЛ
            Жалко я плохо английский знаю, а то бы шашкой там у них помахал от души...

            Вам, " карты в руки"- улучшите свой английский и " шашкой помашете"( возраст, как оправдание не принимается).

            Увы могу только на этом уровне.. soldier
            ОТДЕЛ
    2. Самаритянин Сегодня, 09:25
      Была горячая, холодная, а теперь электронная/диванная!
      Самаритянин
      1. рич Сегодня, 09:31
        Не диванная, Коллега hi , а -комнатной температуры. Это более политкоректное название laughing
        рич
  2. Шукшин Сегодня, 07:01
    "...главное в США – американская пропаганда, которая не даёт американским гражданам знакомиться с какой-либо информацией, не прошедшей через «монтаж» и «фильтры» американских средств массовой информации...".
    В США действует жесточайшая цензура. Где почему молчат "правозащитники"?
    Или Американская цензура - это "хорошая" цензура?
    Шукшин
  3. Logall Сегодня, 07:02
    [/quote]Российские агенты выведывают информацию у американских солдат. Они знакомятся с ними под видом красивых женщин. Далее, после добавления американских военнослужащих в друзья, они начинают публикацию пропаганду, появляющуюся в их ленте новостей[quote]

    А ещё Путин взращивает в инкубаторах, на бескрайних просторах Сибири, красивых русских девушек.
    Ударим красотой по НАТО!
    Или
    Красота—это страшное оружие кремля....
    Logall
  4. Владимирец Сегодня, 07:03
    "после такого рода публикации в среде американских военнослужащих увеличилось число тех, кто считает действия российского офицера в Сирии героическими."

    Любой нормальный солдат понимает, что Прохоренко герой и пропаганда тут не нужна.
    Владимирец
  5. iliitchitch Сегодня, 07:07
    Так в чём пропаганда-то ? А , филиппок опять нарисовался , чтобы не забывали . Хотя хрен с ними , главное , боеспособность ам.армии теперь круглосуточно под угрозой . И это ещё хакеры под видом гомосеков агитацию не начинали .
    iliitchitch
  6. Познающий Сегодня, 07:13
    Процитирую Лаврова: "Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт"...Но невооруженным взглядом рядового обывателя видно что прогресс психических заболеваний у должностных лиц США налицо...
    Познающий
    1. Tusv Сегодня, 07:59
      Цитата: Познающий
      видно что прогресс психических заболеваний у должностных лиц США налицо...

      Доктор Неру. Давно поставил диагноз - Опасные психопаты. Мания преследования,увы не лечится стандартными методами. Тут надо спилить ножки у кровати и выкинуть шкаф на помойку, чтобы агентам Путина негде было прятатася
      Tusv
      1. Познающий Сегодня, 08:02
        Цитата: Tusv
        Тут надо спилить ножки у кровати и выкинуть шкаф на помойку, чтобы агентам Путина негде было прятатася

        А стены покивирять, а.... laughing
        Познающий
        1. Tusv Сегодня, 08:10
          Цитата: Познающий
          А стены покивирять, а....

          Это низя, айяяй. Докопаются до истыны
          Tusv
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:23
    Разглошена самая секретная тайна, о существовании целого подвида людей более известных как "Агент Путина "! lol В процентном соотношении их может быть в масштабах планеты тотальное большенство! !!! lol lol
    Изгоняющий либероидов
  8. dumkopff Сегодня, 07:47
    "Но буржуазная зараза
    Ходит прямо по пятам.
    Опасайся пуще сглаза
    Ты внебрачных связей там.

    Их шпионки с крепким телом.
    Ты их в дверь - они в окно!
    Говори, что с этим делом
    Мы покончили давно"(с)
    СССР-2, прямо.
    dumkopff
  9. anjey Сегодня, 07:51
    да уж ,совсем свой народ за д!!!б держат,про остальной мир и говорить нечего.....
    anjey
  10. Комментарий был удален.
  11. Лесник Сегодня, 07:54
    Могу предложить амерам пойти по стопам их холуев хохлов и запретить в сша фейсбук.
    Лесник
  12. Altona Сегодня, 07:58
    В Facebook давно созданы группы типа "Фан-клуб Президента России Путина", ну и подобные. Там много людей симпатизирующих нашей внешней политике, в том числе есть и американцы, которых интересует Россия. Грубая и неумная телепропаганда в США отталкивает многих людей и люди начинают прямое общение, чтобы найти альтернативные источники информации. Я так познакомился с многими американцами, разного рода занятий. С фотографом познакомился, давно не писал ему. Bill Lea, можете набрать, фотографирует американских чёрных мишек, изучает их. Sheila Trock, тоже фотографирует дикую природу, можете тоже набрать и посмотреть. Так что "агенты Кремля" везде. hi
    Altona
  13. БАРХАН Сегодня, 08:08
    Меня в последнее время распирает гордость за наших хакеров и спецслужбы.Ну прям супергерои.Всё могут ,везде успевают,все их боятся...
    БАРХАН
  14. Jovanni Сегодня, 08:09
    Ну всё, "одноклассников" прикроют в сэшэа... belay
    Jovanni
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 08:39
    Нда.. Такое ощущение, что Америка переживает нечто похожее на кризис идеологии в СССР в последнем периоде своего существования. Как минимум, они смешно выглядят с такими обвинениями...
    КОТ БАЮН
  16. нивасандер Сегодня, 08:44
    нельзя американским зольдатикам правду показывать , а то они в "Бессмертный полк вступят"
    нивасандер
  17. pafegosoff Сегодня, 09:24
    ...
    Ну, ладно,нехай боятся!
    pafegosoff
  18. лысова Сегодня, 09:24
    --- "... Они знакомятся с ними под видом красивых женщин." --- Остались ещё белые вороны, но ничего, дело поправимо.
    лысова
  19. cariperpaint Сегодня, 09:29
    срочно закрываем фейс. срочно!!!)))))))
    cariperpaint
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