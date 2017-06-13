Politico: "Агенты Путина используют Фейсбук для пропаганды среди американских военнослужащих"

Российские агенты выведывают информацию у американских солдат. Они знакомятся с ними под видом красивых женщин. Далее, после добавления американских военнослужащих в друзья, они начинают публикацию пропаганду, появляющуюся в их ленте новостей.

Американское издание Politico публикует материал, в котором говорится о том, что «российская пропаганда угрожает вооружённым силам США». В качестве «доказательства» издание приводит мнения ветеранов ВС США, высказываемые не в пользу официального Вашингтона на различного рода американских порталах. При этом заявлено, что эти порталы работают «не в интересах армии США».«Площадкой Путина» упомянутое издание умудрилось объявить не только различные американские информационные сайты, но даже Фейсбук. Из материала:Издание цитирует генерала ВС США Филипа Бридлава (экс-главкома войсками НАТО в Европе). По словам Бридлава, все эти «действия есть целенаправленная и согласованная Кремлём антиамериканская кампания».В качестве одного из примеров такой "кампании" приводится информация о подвиге Александра Прохоренко в Сирии, вызвавшего огонь самолётов ВКС РФ на себя под Пальмирой, что позволило уничтожить большое число террористов. В Politico заявлено, что после такого рода публикации в среде американских военнослужащих увеличилось число тех, кто считает действия российского офицера в Сирии героическими.Таким заявлением американское издание само признаётся в том, что главное в США – американская пропаганда, которая не даёт американским гражданам знакомиться с какой-либо информацией, не прошедшей через «монтаж» и «фильтры» американских средств массовой информации. Напомним, что такого рода американские СМИ даже президент Трамп называет «фейк-ньюс».