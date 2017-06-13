За спиной Трампа: «кругосветное путешествие» долгожителя Маккейна
Джон Маккейн решил попробовать себя в роли «теневого» дипломата. Именно ради этого американский сенатор прочертил 75000-мильный маршрут по земному шару.
О «кругосветке» именитого законодателя Д. Маккейна рассказал на страницах «Вашингтон Пост» корреспондент Пол Кейн.
Есть версия, что, бороздя просторы Тихого океана, сенатор «пытается убедить союзников» США в том, что Вашингтон по-прежнему привержен союзническим отношениям.
Собственно, эту роль мистер Маккейн «играет давно», отмечает журналист, однако с приходом в Белый дом Трампа сенатор «стал серьёзнее». Во всяком случае, как утверждают сотрудники Маккейна, только в текущем году сенатор оставил позади более 75.000 миль, посетив полтора десятка стран на трёх континентах.
Поездки Маккейна «в отдалённые места» едва ли являются лёгкой задачей для престарелого законодателя. Восьмидесятилетний старик, показавшийся на днях в Капитолии, слегка сдал. Именно поэтому на слушаниях бывшего директора ФБР мистер Маккейн выглядел «заторможенным». У Джеймса Коми мистер Маккейн пытался узнать, как того отправили в отставку и как он решил закрыть дело против Хиллари Клинтон. Доходило до того, что иногда казалось, что Маккейн вдруг поставил себе цель оправдать Трампа. Но на самом деле всё наоборот. Журналист указывает: «Это, безусловно, не та роль, которую Маккейн играет во всём мире». По мнению Кейна, сенатор скорее является «теневым госсекретарём, который вознамерился сгладить, а то и опровергнуть заявления Трампа и свести на нет его позицию».
Джон Маккейн «систематически разваливает» мировоззрение Дональда Трампа, считает корреспондент. Сенатор Кристофер А. Кунс недаром говорит, что «одно только присутствие» Маккейна успокаивает американских союзников «в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Атлантике». Австралия, Вьетнам, Сингапур — вот последние пункты маршрута Маккейна. Он действительно пытается укрепить пошатнувшийся союз.
В Австралии 80-летний сенатор откровенно выказал презрение к мистеру Трампу. «Я прибыл в Австралию в то время, когда многие здесь сомневаются в приверженности Америки этим ценностям. И вы не одиноки. В наши дни и прочие американские союзники выражают схожие сомнения. И это понятно, — отметил Маккейн. — Я понимаю, что некоторые действия и заявления президента Трампа рассердили друзей Америки. Они обеспокоили и многих американцев».
По словам сенатора, он понимает тех, кто сомневается в Трампе. Маккейн заверил их, что команда национальной безопасности в США «испытана и полностью интегрирована» в традиционную роль страны, преданной глобальной демократии.
«Нам нужно ваше терпение и ваше понимание. Нам нужна ваша приверженность нашим общим интересам и идеалам. Нам нужно, чтобы вы верили в Америку и в непреходящую ценность нашего альянса», — завершил Маккейн свою речь перед австралийцами.
Зададимся вопросом: долго ли будет маячить утомлённый Маккейн в большой политике?
Вероятно, долго, а то и очень долго. Неспроста американский журналист приводит в пример его мать, Роберту Маккейн, которая чувствует себя прекрасно в свои сто пять лет. И нет никаких признаков того, что бодрый старичок Маккейн снизит темпы.
Кадр видео: «Вашингтон Пост»
О «кругосветке» именитого законодателя Д. Маккейна рассказал на страницах «Вашингтон Пост» корреспондент Пол Кейн.
Есть версия, что, бороздя просторы Тихого океана, сенатор «пытается убедить союзников» США в том, что Вашингтон по-прежнему привержен союзническим отношениям.
Собственно, эту роль мистер Маккейн «играет давно», отмечает журналист, однако с приходом в Белый дом Трампа сенатор «стал серьёзнее». Во всяком случае, как утверждают сотрудники Маккейна, только в текущем году сенатор оставил позади более 75.000 миль, посетив полтора десятка стран на трёх континентах.
Поездки Маккейна «в отдалённые места» едва ли являются лёгкой задачей для престарелого законодателя. Восьмидесятилетний старик, показавшийся на днях в Капитолии, слегка сдал. Именно поэтому на слушаниях бывшего директора ФБР мистер Маккейн выглядел «заторможенным». У Джеймса Коми мистер Маккейн пытался узнать, как того отправили в отставку и как он решил закрыть дело против Хиллари Клинтон. Доходило до того, что иногда казалось, что Маккейн вдруг поставил себе цель оправдать Трампа. Но на самом деле всё наоборот. Журналист указывает: «Это, безусловно, не та роль, которую Маккейн играет во всём мире». По мнению Кейна, сенатор скорее является «теневым госсекретарём, который вознамерился сгладить, а то и опровергнуть заявления Трампа и свести на нет его позицию».
Джон Маккейн «систематически разваливает» мировоззрение Дональда Трампа, считает корреспондент. Сенатор Кристофер А. Кунс недаром говорит, что «одно только присутствие» Маккейна успокаивает американских союзников «в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Атлантике». Австралия, Вьетнам, Сингапур — вот последние пункты маршрута Маккейна. Он действительно пытается укрепить пошатнувшийся союз.
В Австралии 80-летний сенатор откровенно выказал презрение к мистеру Трампу. «Я прибыл в Австралию в то время, когда многие здесь сомневаются в приверженности Америки этим ценностям. И вы не одиноки. В наши дни и прочие американские союзники выражают схожие сомнения. И это понятно, — отметил Маккейн. — Я понимаю, что некоторые действия и заявления президента Трампа рассердили друзей Америки. Они обеспокоили и многих американцев».
По словам сенатора, он понимает тех, кто сомневается в Трампе. Маккейн заверил их, что команда национальной безопасности в США «испытана и полностью интегрирована» в традиционную роль страны, преданной глобальной демократии.
«Нам нужно ваше терпение и ваше понимание. Нам нужна ваша приверженность нашим общим интересам и идеалам. Нам нужно, чтобы вы верили в Америку и в непреходящую ценность нашего альянса», — завершил Маккейн свою речь перед австралийцами.
Зададимся вопросом: долго ли будет маячить утомлённый Маккейн в большой политике?
Вероятно, долго, а то и очень долго. Неспроста американский журналист приводит в пример его мать, Роберту Маккейн, которая чувствует себя прекрасно в свои сто пять лет. И нет никаких признаков того, что бодрый старичок Маккейн снизит темпы.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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