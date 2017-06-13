10:12 13 июня

За спиной Трампа: «кругосветное путешествие» долгожителя Маккейна

Джон Маккейн решил попробовать себя в роли «теневого» дипломата. Именно ради этого американский сенатор прочертил 75000-мильный маршрут по земному шару.


Кадр видео: «Вашингтон Пост»


О «кругосветке» именитого законодателя Д. Маккейна рассказал на страницах «Вашингтон Пост» корреспондент Пол Кейн.


Есть версия, что, бороздя просторы Тихого океана, сенатор «пытается убедить союзников» США в том, что Вашингтон по-прежнему привержен союзническим отношениям.

Собственно, эту роль мистер Маккейн «играет давно», отмечает журналист, однако с приходом в Белый дом Трампа сенатор «стал серьёзнее». Во всяком случае, как утверждают сотрудники Маккейна, только в текущем году сенатор оставил позади более 75.000 миль, посетив полтора десятка стран на трёх континентах.

Поездки Маккейна «в отдалённые места» едва ли являются лёгкой задачей для престарелого законодателя. Восьмидесятилетний старик, показавшийся на днях в Капитолии, слегка сдал. Именно поэтому на слушаниях бывшего директора ФБР мистер Маккейн выглядел «заторможенным». У Джеймса Коми мистер Маккейн пытался узнать, как того отправили в отставку и как он решил закрыть дело против Хиллари Клинтон. Доходило до того, что иногда казалось, что Маккейн вдруг поставил себе цель оправдать Трампа. Но на самом деле всё наоборот. Журналист указывает: «Это, безусловно, не та роль, которую Маккейн играет во всём мире». По мнению Кейна, сенатор скорее является «теневым госсекретарём, который вознамерился сгладить, а то и опровергнуть заявления Трампа и свести на нет его позицию».

Джон Маккейн «систематически разваливает» мировоззрение Дональда Трампа, считает корреспондент. Сенатор Кристофер А. Кунс недаром говорит, что «одно только присутствие» Маккейна успокаивает американских союзников «в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Атлантике». Австралия, Вьетнам, Сингапур — вот последние пункты маршрута Маккейна. Он действительно пытается укрепить пошатнувшийся союз.

В Австралии 80-летний сенатор откровенно выказал презрение к мистеру Трампу. «Я прибыл в Австралию в то время, когда многие здесь сомневаются в приверженности Америки этим ценностям. И вы не одиноки. В наши дни и прочие американские союзники выражают схожие сомнения. И это понятно, — отметил Маккейн. — Я понимаю, что некоторые действия и заявления президента Трампа рассердили друзей Америки. Они обеспокоили и многих американцев».

По словам сенатора, он понимает тех, кто сомневается в Трампе. Маккейн заверил их, что команда национальной безопасности в США «испытана и полностью интегрирована» в традиционную роль страны, преданной глобальной демократии.

«Нам нужно ваше терпение и ваше понимание. Нам нужна ваша приверженность нашим общим интересам и идеалам. Нам нужно, чтобы вы верили в Америку и в непреходящую ценность нашего альянса», — завершил Маккейн свою речь перед австралийцами.

Зададимся вопросом: долго ли будет маячить утомлённый Маккейн в большой политике?

Вероятно, долго, а то и очень долго. Неспроста американский журналист приводит в пример его мать, Роберту Маккейн, которая чувствует себя прекрасно в свои сто пять лет. И нет никаких признаков того, что бодрый старичок Маккейн снизит темпы.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Татьяна Сегодня, 07:58
    Вши живут долго и кусают больно! После них одни расчёсы! Так и Маккейн кусает Трампа.
    Татьяна
    1. cniza Сегодня, 08:06
      Вероятно, долго, а то и очень долго. Неспроста американский журналист приводит в пример его мать, Роберту Маккейн, которая чувствует себя прекрасно в свои сто пять лет. И нет никаких признаков того, что бодрый старичок Маккейн снизит темпы.


      Сколько бы не бесновался конец будет и предсказать его не сложно.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
        Привет , Витя ! hi А я-то только вчера сетовал , что про Маккейна не слыхать , даже предположил что преставился благополучно недосбитый ястреб . Ан нет - жив ! recourse
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:24
          Доброе утро Паша hi . Так это ты "накаркал"? laughing "не поминай лихо , пока оно тихо" , а если серьёзно - да безвредный он уже и в женскую баню его можно пускать...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
            Цитата: cniza
            да безвредный он уже и в женскую баню его можно пускать...

            Я бы не рисковал - а вдруг он как в том анекдоте два карандаша к прибору привязывает (типа носилки) ? laughing
            Цитата: cniza
            Так это ты "накаркал"?

            Каюсь , упомянул эту нечисть вчера . Ну сам посуди , как это в статье об усилении санкций ни слова о Маккейне ? Непорядок ! lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:39
              Карандаши не к чему привязывать - уже внутренний laughing , а всплывет он всегда , поскольку оно не тонет.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:41
                Цитата: cniza
                всплывет он всегда , поскольку оно не тонет.

                Бесспорно , друже ! yes
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 08:44
                  Но ведь ему ещё и лавров хочется в виде зеленых бумажек , а Трамп стал мешать .
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 08:56
                    Да , в борьбе за зелёные бумажки там с момента возникновения США война идёт не на жизнь , а на смерть .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:06
                      Вот и пусть занимаются своими фантиками , но ведь без войны их фантики пустое место.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
                        Совершенно верно ! Вот поэтому им и не нужен мир , как ты ранее и писал .
                        bouncyhunter
                    2. cniza Сегодня, 09:16
                      Значит либо они либо мы , но кто то должен отойти в сторону , правда , это до них пока не доходит.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
                        Мы-то в сторону не отойдём (если нас всякая либерастня не "отойдёт") . yes
                        bouncyhunter
      2. maxim947 Сегодня, 08:54
        Что же с ним в плену такого делали, что злости и ненависти столько?))))
        Даже представить страшно.))
        maxim947
    2. рич Сегодня, 08:08
      Джон Маккейн «систематически разваливает» мировоззрение Дональда Трампа в других странах

      Доиграется "путешественник" - сделают невыездным
      рич
      1. электроОлег Сегодня, 08:37
        Цитата: рич
        Доиграется "путешественник"


        Точнее, лягух-путешественник laughing
        электроОлег
    3. сибиралт Сегодня, 08:28
      Маккейн - историческое ископаемое. Его место в музее, а не в Сенате США. bully А, собственно, и Сенат уже похож на скопище оживших мумий. belay
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:55
        Все же Маккейна в плену часто били прикладом по голове...И советский майор его допрашивал с пристрастием (столько злобы и ненависти..)))
        ОТДЕЛ
    4. Чёрный Сегодня, 08:49
      Кусает, потому что ему за это платят. Маккейн - обыкновенный лоббист, как впрочем подавляющее большинство ( если не все) конгрессменов сша.
      Чёрный
  2. Masya Masya Сегодня, 08:07
    Восьмидесятилетний старик, показавшийся на днях в Капитолии, слегка сдал

    прости Господи, когда он уже совсем сдаст, ни как не успокоится.... эта зараза, ещё и в гробу ножкой дрыгнет, в сторону России...
    Masya Masya
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:09
    Джон Маккейн решил попробовать себя в роли «теневого» дипломата.
    Ага, прям теневого.А все будут делать вид что не знают кто такой Макейн. Прямо серый кардинал.Что там мелочиться пусть в ИГИЛ сразу едет.Отрежут в виде развлечения пару десятков голов.Укрепит сотрудничество так сказать.
    Наблюдатель2014
  4. плоХОЙ Сегодня, 08:10
    Вероятно, долго, а то и очень долго. Неспроста американский журналист приводит в пример его мать, Роберту Маккейн, которая чувствует себя прекрасно в свои сто пять лет. И нет никаких признаков того, что бодрый старичок Маккейн снизит темпы.
    ..человек полагает в Бог располагает..посмотрим.. laughing
    плоХОЙ
  5. Познающий Сегодня, 08:22
    После того как ВВП рассказал о своем отношении к Маккейну у того наверное дела не шибко хорошо идут... Как минимум товарищ, как максимум агент Кремля... feel
    Познающий
  6. iliitchitch Сегодня, 08:36
    Да и пусть себе мечется и чушь порет , маразматик . Русофоб зоологический . На самом деле он безобидный , конкретного вреда-то не видно от него .
    А его бабушка , кстати , не жива ль ещё ?
    iliitchitch
    1. pafegosoff Сегодня, 09:19
      Дедушка - адмирал, папа - адмирал...
      pafegosoff
  7. Павловский Сегодня, 09:09

    Парус давно в клочья, а все равно шило покоя не дает.
    Павловский
  8. pafegosoff Сегодня, 09:18
    Он ещё чем-то думает?
    Впрочем, мушка-дрозофила тоже имеет мозг!
    Жаль что он не управляет самолётом! Гробанулся бы напоследок!
    pafegosoff
  9. Tusv Сегодня, 10:03
    Да выдайте ему наконец заслуженный орден Ленина и вид на жительство в Ленинградском зоопарке. Ну не может старик жить без клетки. Сжальтесь. Сколько можно терроризировать пенсионера lol
    Tusv
Картина дня