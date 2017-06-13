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Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым
Катар на этой неделе оказался на грани региональной изоляции. Ведущие страны арабского мира - Египет и Саудовская Аравия, а также ряд других государств объявили о разрыве дипломатических и экономических отношений, обвинив Доху в поддержке терроризма.
Как заявил на встрече с министром иностранных дел Катара глава МИДа РФ Сергей Лавров, Москва принципиально не вмешивается во внутренние дела других стран и в их отношения между собой. Однако происходящее на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, поэтому Россия готова сделать все возможное для исправления ситуации. О тайных и явных причинах кризиса вокруг одной из богатейших стран мира - комментарий Михаила Леонтьева в авторской программе «Однако».
Однако, здравствуйте! Почему суннитские монархии во главе с саудитами толпой набросились на маленький гордый Катар? Просто скандал в благородном семействе!
Атака на Катар началась сразу после визита Трампа в Саудовскую Аравию, где Трамп назвал Иран главным источником терроризма, а Саудовская Аравия, позволившая Трампу анонсировать трехсотмиллиардную оружейно-нефтяную мегасделку, расценила это как мандат на решение всех своих наболевших проблем.
Такой наболевшей занозой для саудитов давно является Катар. Крохотная монархия, обладающая колоссальными ресурсами от экспорта сжиженного газа и использующая их для повсеместной поддержки движения «Братьев-мусульман», в котором саудиты видят наибольшую угрозу не только своему влиянию в регионе, но и самому существованию саудовской монархии.
Вторая причина — это попытки Катара, Омана и в некоторой степени Кувейта противостоять саудовской агрессивности в отношении Ирана. Для них Катар — пятая колонна в глобальном суннитско-шиитском противостоянии.
Очевидно, что спусковой крючок нажали американцы, притом, что Катар не просто их ближайший союзник. Это зона исключительных американских интересов. Американская Exxon Mobil, сотрудничающая с государственной Qatar Petroleum, является доминирующим оператором в добыче и экспорте катарского сжиженного газа. Его бывший глава, а ныне государственный секретарь США Тиллерсон инвестировал 30 миллиардов долларов в комплекс СПГ в Катаре, крупнейший в мире. На авиабазе в Аль-Удэйде в Катаре, где дислоцируется 11 тысяч военнослужащих, располагается центр воздушных операций США, а на военной базе Ас Сайлиях - штаб передовых сил центрального командования. В Катаре также расположено региональное отделение ЦРУ и его лагеря по подготовке сирийских боевиков.
Заварили кашу! При этом, заметьте, сохраняя возможности расхлебывать ее двумя разными ложками. На самом деле, малюсенький Катар оказался в центре истории по глобальной перекройке самого стратегически важного, а потому и самого болезнетворного региона мира. На поверхности мы видим новую антикатарскую, а по сути, старую антииранскую коалицию во главе с Саудовской Аравией. Но есть и обратная сторона.
"Так что прямо сейчас у нас есть новая фракция, или новый союз, который пытаются сформировать, и он состоит из Катара, Турции и Ирана. Если быть конкретнее — типа полумесяца: Тегеран-Доха-Анкара-Идлиб, сейчас принадлежащий «Аль-Каиде», - уверен политолог и журналист Тьерри Мейсан.
Великий конспиролог Мейсан говорит о потенциальной дуге суннитско-шиитского политического ислама, совершенно невероятной, казалось бы. Однако, о том, что Мейсан не бредит, свидетельствуют хотя бы последние новости.
На фоне массового арабского бойкота Катара парламент Турции принял и президент Эрдоган подписал закон, разрешающий размещение трех тысяч турецких солдат на созданной год назад и замороженной до последнего времени турецкой военной базе в Катаре. В регионе, нашпигованном колоссальными интересами, возникает естественный вопрос — кто хозяин проекта?! Автора!!!
«Уже 4 месяца как президент Трамп пытается отказаться от поддержки джихадистов — не только от поддержки ИГИЛ, но и от поддержки всех джихадистов. Кажется, ему удалось это в Эр-Рияде», - говорит Тьерри Мейсан.
По мнению Мейсана, Трампу удалось завербовать Саудовскую Аравию, предложив ей ту трактовку джихадизма, которой придерживаются саудиты, где центром зла оказывается Иран. Естественной жертвой чего и стал Катар. Мейсан обращает внимание на последнее июньское собрание Бильдербергской группы — закрытого клуба, где вырабатываются стратагемы западной политики. На этой встрече, против обыкновения, обозначился раскол между двумя группами.
На антиисламистской стороне Мейсан отмечает присутствие советника по национальной безопасности Трампа генерала Макмастера. На происламистской стороне, настаивающей на продолжении использования политического ислама как инструмента западной политики, отметилась представительная группа «бывших». Бывшие директора ЦРУ Петреус и Бреннан, бывший начальник Генштаба Великобритании генерал Хьютон, готовивший план вторжения в Сирию, бывший шеф британской MI-6 Сойерс, бывший шеф военной разведки Франции генерал Пюга и от частного сектора - глава известного инвестфонда, неофициальный казначей ИГИЛ Генри Кравис.
Что получится? Трампу перевербовать саудитов на борьбу с джихадистами, или коалиции «бывших» перевербовать Иран на обслуживание западного проекта «политического ислама»? Скорее всего, не получится ничего. Ясно только, что ближайшей жертвой, за ненадобностью, станет демонический халифат ИГИЛ, который "замочат" его же создатели. Кстати, последние теракты в Париже и Лондоне, по мнению того же Мейсана, это попытки брошенного халифа слать ультиматумы своим бывшим хозяевам.
Еще ясно — никакой единой политики на Ближнем Востоке у так называемого «Запада» нет в помине. А для России открываются возможности в сложнейшей игре, где главное — держать руки свободными.
Автор: Михаил Леонтьев
Первоисточник: http://www.1tv.ru
Катар на этой неделе оказался на грани региональной изоляции. Ведущие страны арабского мира - Египет и Саудовская Аравия, а также ряд других государств объявили о разрыве дипломатических и экономических отношений, обвинив Доху в поддержке терроризма.
Как заявил на встрече с министром иностранных дел Катара глава МИДа РФ Сергей Лавров, Москва принципиально не вмешивается во внутренние дела других стран и в их отношения между собой. Однако происходящее на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, поэтому Россия готова сделать все возможное для исправления ситуации. О тайных и явных причинах кризиса вокруг одной из богатейших стран мира - комментарий Михаила Леонтьева в авторской программе «Однако».
Однако, здравствуйте! Почему суннитские монархии во главе с саудитами толпой набросились на маленький гордый Катар? Просто скандал в благородном семействе!
Атака на Катар началась сразу после визита Трампа в Саудовскую Аравию, где Трамп назвал Иран главным источником терроризма, а Саудовская Аравия, позволившая Трампу анонсировать трехсотмиллиардную оружейно-нефтяную мегасделку, расценила это как мандат на решение всех своих наболевших проблем.
Такой наболевшей занозой для саудитов давно является Катар. Крохотная монархия, обладающая колоссальными ресурсами от экспорта сжиженного газа и использующая их для повсеместной поддержки движения «Братьев-мусульман», в котором саудиты видят наибольшую угрозу не только своему влиянию в регионе, но и самому существованию саудовской монархии.
Вторая причина — это попытки Катара, Омана и в некоторой степени Кувейта противостоять саудовской агрессивности в отношении Ирана. Для них Катар — пятая колонна в глобальном суннитско-шиитском противостоянии.
Очевидно, что спусковой крючок нажали американцы, притом, что Катар не просто их ближайший союзник. Это зона исключительных американских интересов. Американская Exxon Mobil, сотрудничающая с государственной Qatar Petroleum, является доминирующим оператором в добыче и экспорте катарского сжиженного газа. Его бывший глава, а ныне государственный секретарь США Тиллерсон инвестировал 30 миллиардов долларов в комплекс СПГ в Катаре, крупнейший в мире. На авиабазе в Аль-Удэйде в Катаре, где дислоцируется 11 тысяч военнослужащих, располагается центр воздушных операций США, а на военной базе Ас Сайлиях - штаб передовых сил центрального командования. В Катаре также расположено региональное отделение ЦРУ и его лагеря по подготовке сирийских боевиков.
Заварили кашу! При этом, заметьте, сохраняя возможности расхлебывать ее двумя разными ложками. На самом деле, малюсенький Катар оказался в центре истории по глобальной перекройке самого стратегически важного, а потому и самого болезнетворного региона мира. На поверхности мы видим новую антикатарскую, а по сути, старую антииранскую коалицию во главе с Саудовской Аравией. Но есть и обратная сторона.
"Так что прямо сейчас у нас есть новая фракция, или новый союз, который пытаются сформировать, и он состоит из Катара, Турции и Ирана. Если быть конкретнее — типа полумесяца: Тегеран-Доха-Анкара-Идлиб, сейчас принадлежащий «Аль-Каиде», - уверен политолог и журналист Тьерри Мейсан.
Великий конспиролог Мейсан говорит о потенциальной дуге суннитско-шиитского политического ислама, совершенно невероятной, казалось бы. Однако, о том, что Мейсан не бредит, свидетельствуют хотя бы последние новости.
На фоне массового арабского бойкота Катара парламент Турции принял и президент Эрдоган подписал закон, разрешающий размещение трех тысяч турецких солдат на созданной год назад и замороженной до последнего времени турецкой военной базе в Катаре. В регионе, нашпигованном колоссальными интересами, возникает естественный вопрос — кто хозяин проекта?! Автора!!!
«Уже 4 месяца как президент Трамп пытается отказаться от поддержки джихадистов — не только от поддержки ИГИЛ, но и от поддержки всех джихадистов. Кажется, ему удалось это в Эр-Рияде», - говорит Тьерри Мейсан.
По мнению Мейсана, Трампу удалось завербовать Саудовскую Аравию, предложив ей ту трактовку джихадизма, которой придерживаются саудиты, где центром зла оказывается Иран. Естественной жертвой чего и стал Катар. Мейсан обращает внимание на последнее июньское собрание Бильдербергской группы — закрытого клуба, где вырабатываются стратагемы западной политики. На этой встрече, против обыкновения, обозначился раскол между двумя группами.
На антиисламистской стороне Мейсан отмечает присутствие советника по национальной безопасности Трампа генерала Макмастера. На происламистской стороне, настаивающей на продолжении использования политического ислама как инструмента западной политики, отметилась представительная группа «бывших». Бывшие директора ЦРУ Петреус и Бреннан, бывший начальник Генштаба Великобритании генерал Хьютон, готовивший план вторжения в Сирию, бывший шеф британской MI-6 Сойерс, бывший шеф военной разведки Франции генерал Пюга и от частного сектора - глава известного инвестфонда, неофициальный казначей ИГИЛ Генри Кравис.
Что получится? Трампу перевербовать саудитов на борьбу с джихадистами, или коалиции «бывших» перевербовать Иран на обслуживание западного проекта «политического ислама»? Скорее всего, не получится ничего. Ясно только, что ближайшей жертвой, за ненадобностью, станет демонический халифат ИГИЛ, который "замочат" его же создатели. Кстати, последние теракты в Париже и Лондоне, по мнению того же Мейсана, это попытки брошенного халифа слать ультиматумы своим бывшим хозяевам.
Еще ясно — никакой единой политики на Ближнем Востоке у так называемого «Запада» нет в помине. А для России открываются возможности в сложнейшей игре, где главное — держать руки свободными.
Автор: Михаил ЛеонтьевПервоисточник: http://www.1tv.ru
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