10:14 13 июня

«Академик Пашин» в постройке

Как сообщает блог bmpd , в Сеть выложена фотография головного среднего морского танкера проекта 23130 «Академик Пашин», постройка которого осуществляется на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург, Ленинградская область).



Строительство ведется с 26 апреля 2014 года согласно контракту с военным ведомством России стоимостью 2,978 млрд рублей, заключенному 1 ноября 2013 года. Судно предназначено для Северного флота (с передачей согласно договоренностям к 25 ноября 2016 года). Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года.


Как ранее пояснял тогдашний Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.В. Чирков, всего для нужд флота планируется построить четыре судна данного типа.

Проект 23130 разработан на конкурсной основе ЗАО "Спецсудопроект". Танкер дедвейтом 9000 т имеет наибольшую длину 130 м, ширину 21,5 м, осадку 7 м, дальность плавания – до 8000 миль, автономность – 60 суток, экипаж – 24 человека. Скорость судна в полном грузу при максимальной осадке 16 уз. В качестве главной дизельной энергетической установки планировалось использовать двигатели импортного производства.


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Комментарии 9

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  1. рич Сегодня, 08:24
    Средний морской танкер "академик Пашин" проекта 23130



    рич
    1. John_f Сегодня, 08:27
      нужный корабль! семь футов под киль!
      John_f
    2. Самаритянин Сегодня, 09:52
      В добрый путь заводчане...Натренируются и гражданку освоят, только своего бы побольше надо...
      По дизелям: устанавливаются дизеля среднеоборотные, четырехтактные, нереверсивные, с водяным охлаждением, газотурбинным наддувом, простого действия, промежуточным охлаждением надувочного воздуха с максимальной длительной мощностью не менее 4640 кВт.
      Головной танкер нового проекта назван в честь выдающегося отечественного инженера-кораблестроителя, Героя Российской Федерации, академика РАН Валентина Михайловича Пашина, более 20 лет возглавлявшего ЦНИИ имени А. Н. Крылова. Тут можно скачать книгу: http://sudostroenie.info/novosti.html?id_new=1331
      7, посвященную жизни Пашина.
      Самаритянин
  2. zivXP Сегодня, 09:02
    В качестве главной дизельной энергетической установки планировалось использовать двигатели импортного производства.

    Планы не поменялись?
    zivXP
    1. donavi49 Сегодня, 09:39
      Там вообще % импортного очень высок. Автоматизированная система контроля и выдачи груза. Энергетика. Много по электронике (хотя вроде основная система отечественная). Плюс там винт с регулируемым шагом - что также недешево.

      Собеседник ЦВМП особенно отметил дороговизну устройства передачи грузов, пропульсивной установки и ходового винта регулируемого шага, позволяющего осуществлять движение задним ходом без изменения направления вращения. Большинство оборудования будет поставляться из-за границы в силу отсутствия отечественных аналогов. "В стоимость строительства танкера также входит разработка проектной документации. Следовательно, следующие суда этого проекта, если они будут заказаны, могут быть построены за меньшие деньги", уточнил представитель Невского ССЗ.
      donavi49
      1. Самаритянин Сегодня, 10:09
        Подруливающее устройство мощностью 500 кВт АО «Центр судоремонта «Звездочка»
        В рамках реализации программы импортозамещения АО «Центр судоремонта «Звездочка» /входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»/ выполнило работы по проектированию и изготовлению подруливающего устройства ПУ130/5. В январе 2016 года первое подруливающее устройство было отгружено в адрес заказчика – ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» – для оснащения строящегося на шлиссельбургской верфи среднего морского танкера «Академик Пашин» (пр. 23130). К 2020 году Центр судоремонта «Звездочка» сможет обеспечивать потребности отечественного судостроения в ПУ и ВРК механического типа практически по всей номенклатуре – от буксиров до ледоколов.
        http://bmpd.livejournal.com/1699323.html
        Самаритянин
  3. pafegosoff Сегодня, 09:22
    планировалось использовать двигатели импортного производства. "
    Украинские?
    pafegosoff
    1. Alex_59 Сегодня, 09:34
      Цитата: pafegosoff
      Украинские?

      Скорее всего сумрачного тевтонского гения. В Украинах дизели не особо. Там ГТД, а танкеру ГТД не потребно, если конечно ты не американский "Supply"-class.
      Alex_59
    2. donavi49 Сегодня, 09:40
      На невском - Германия + управление шагом винта частично финка + Франция-Нидерланды по автоматизированной системе выдачи/контроля грузов.

      На измененном проекте - Китая очень много.
      donavi49
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