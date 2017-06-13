«Академик Пашин» в постройке
Как сообщает блог bmpd , в Сеть выложена фотография головного среднего морского танкера проекта 23130 «Академик Пашин», постройка которого осуществляется на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург, Ленинградская область).
Строительство ведется с 26 апреля 2014 года согласно контракту с военным ведомством России стоимостью 2,978 млрд рублей, заключенному 1 ноября 2013 года. Судно предназначено для Северного флота (с передачей согласно договоренностям к 25 ноября 2016 года). Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года.
Как ранее пояснял тогдашний Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.В. Чирков, всего для нужд флота планируется построить четыре судна данного типа.
Проект 23130 разработан на конкурсной основе ЗАО "Спецсудопроект". Танкер дедвейтом 9000 т имеет наибольшую длину 130 м, ширину 21,5 м, осадку 7 м, дальность плавания – до 8000 миль, автономность – 60 суток, экипаж – 24 человека. Скорость судна в полном грузу при максимальной осадке 16 уз. В качестве главной дизельной энергетической установки планировалось использовать двигатели импортного производства.
Строительство ведется с 26 апреля 2014 года согласно контракту с военным ведомством России стоимостью 2,978 млрд рублей, заключенному 1 ноября 2013 года. Судно предназначено для Северного флота (с передачей согласно договоренностям к 25 ноября 2016 года). Танкер был выведен из эллинга завода 18 марта 2016 года и спущен на воду 26 мая 2016 года.
Как ранее пояснял тогдашний Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.В. Чирков, всего для нужд флота планируется построить четыре судна данного типа.
Проект 23130 разработан на конкурсной основе ЗАО "Спецсудопроект". Танкер дедвейтом 9000 т имеет наибольшую длину 130 м, ширину 21,5 м, осадку 7 м, дальность плавания – до 8000 миль, автономность – 60 суток, экипаж – 24 человека. Скорость судна в полном грузу при максимальной осадке 16 уз. В качестве главной дизельной энергетической установки планировалось использовать двигатели импортного производства.
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