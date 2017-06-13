Охота на ИГИЛ глазами пилота Cу-34 Сегодня, 08:14 Самолеты ВКС России продолжают наносить большое количество авиаударов в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс, уничтожая военную технику и инфраструктуру террористов ИГИЛ. 1 Разведка США навела российские самолеты на базы ИГИЛ в Сирии «Спецназ из СССР» безжалостно уничтожил группу боевиков у Пальмиры Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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