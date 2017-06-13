10:08 13 июня

Охота на ИГИЛ глазами пилота Cу-34

Самолеты ВКС России продолжают наносить большое количество авиаударов в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс, уничтожая военную технику и инфраструктуру террористов ИГИЛ.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:27
    Свежее видео однако...молодцы.
    Вся СИРИЯ становится похожей на лунный ландшафт.
    Воронка на воронке...перепахали страну вдоль и поперек...война однако.
    Тот же ЛЕХА
  2. Mik13 Сегодня, 09:47
    А в самом видео написано "Су-24".
    Кто ошибся?
    Mik13
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