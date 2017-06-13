10:08 13 июня

Пентагон: Москва является противником США

Россия в настоящее время является противником Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление главы комитета начальников ВС США Джозефа Данфорда.



Я думаю, у нас отношения противников,
сказал Данфорд, отвечая на соответствующий вопрос одного из законодателей.


В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на тот же вопрос, отметил, что президент РФ Владимир Путин сам «выбрал отношения соперников».

На данный момент военного сотрудничества между нами не может быть,
сказал министр.

При этом он сообщил, что военные двух стран работают над «снижением уровня конфликтных ситуаций в Сирии».

Глава Пентагона допустил, что США «могут получить преимущества от снижения уровня конфликтных ситуаций (в Сирии) и, возможно, даже от проведения переговоров». Одним из условий для таких переговоров он назвал «решения на законодательном уровне (в США)», которые, смогли бы дать «больше гибкости» исполнительной власти.

Использованы фотографии: AP Photo / J. David Ake
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Комментарии 34

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  1. bouncyhunter Сегодня, 08:40
    Россия в настоящее время является противником Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление главы комитета начальников ВС США Джозефа Данфорда.

    А в чём новость-то ? lol
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 08:42
      В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на тот же вопрос, отметил, что президент РФ Владимир Путин сам «выбрал отношения соперников».


      Вот , валят с больной головы на здоровую.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:48
        Цитата: cniza
        Вот , валят с больной головы на здоровую.

        Излюбленная матрасами линия поведения .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:50
          Их проделки уже достали многих , пора их загонять на свой континент и пусть там у себя порядок наводят.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
            Это будет сделать не просто сложно , а архисложно ! Особенно учитывая что матрасы этого не хотят .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:02
              Понятно , что добровольно они этого не сделают , но другого варианта не вижу.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:07
                Альтернатива есть всегда . И будь у матрасов возможность безнаказанно стереть Россию с лица Земли - уверен , воспользовались бы не задумываясь .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:09
                  Цитата: bouncyhunter
                  И будь у матрасов возможность безнаказанно стереть Россию с лица Земли - уверен , воспользовались бы не задумываясь .


                  Даже глазом бы не моргнули и они не угомонятся пока Россия существует.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:16
                    Вот потому и уповаю на Йеллоустоунский вулкан . wink
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:18
                      Цитата: bouncyhunter
                      Вот потому и уповаю на Йеллоустоунский вулкан . wink


                      Подозреваю , что с этим вулканом , мы будем долго ждать.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
                        Так мы особо никуда не спешим , одно портит - годы-то тикают и мы не молодеем .
                        bouncyhunter
                2. cniza Сегодня, 09:30
                  Цитата: bouncyhunter
                  Так мы особо никуда не спешим , одно портит - годы-то тикают и мы не молодеем .


                  Ничего Паша , переживем , если что дети помогут.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
                    Цитата: cniza
                    если что дети помогут.

                    На них вся надежда - что не успеем мы , они продолжат ! good
                    bouncyhunter
            2. Монос Сегодня, 09:10
              Здравствуй, Паша hi smile
              Джеймс Мэттис, отвечая на тот же вопрос, отметил, что президент РФ Владимир Путин сам «выбрал отношения соперников».

              А мог бы быть послушной сявкой и наслаждаться жизнью... раба.
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
                Приветствую , Витя ! hi Матрасы привыкли , что все их должны в зад целовать . Но с ВВП что-то пошло не так ... lol
                bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 08:42
      Пусть США уходят из Сирии и конфликты исчезнут сразу на всем БВ.
      сибиралт
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:48
        Олег ! hi В комментарии по теме "Ситуация в Сирии" примерно такой же довод привёл .
        bouncyhunter
      2. cniza Сегодня, 08:48
        Рано или поздно , но это случится , только вот мир США не нужен.
        cniza
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:43
      Англосаксы во все времена были нашими противниками! Тут даже историком можно не быть..
      Сложно до них добраться , водными преградами прикрыты..Ну ничего, доберемся дайте время..
      ОТДЕЛ
    4. Комментарий был удален.
  2. Чёрный Сегодня, 08:40
    Сша, британия - всегда были, есть и скорее всего будут нашими противникам. ...но это не наш выбор
    Чёрный
    1. рич Сегодня, 09:02
      Интересно, а они нам нашу дипломатическую собственность вернули? Если нет - то почему наш МИД молчит?
      рич
      1. Владимир 38 Сегодня, 09:42
        Цитата: рич
        Интересно, а они нам нашу дипломатическую собственность вернули? Если нет - то почему наш МИД молчит?

        Наш МИД, я думаю, в очередной раз гибкость демонстрирует..
        Владимир 38
  3. Logall Сегодня, 08:42
    "Я думаю, у нас отношения противников,"
    Ну ведь сами напрашиваются....
    Слов не понимают...
    А нам, что остаётся делать?...
    Logall
  4. Самогонщик Сегодня, 08:43
    Что поделать-природа любит равновесии и гармонию. как вы к нам так и мы вам-какое кофе вам с пенкой или без-что без-хорошо я только один раз в чашку плюну---суть отношений двух держав
    Самогонщик
  5. Masya Masya Сегодня, 08:46
    ну это как пить дать, так же как и Соединенные Штаты в настоящее время является противником России... при чем не только в настоящее время, а всегда... так было, так есть и так будет...
    Masya Masya
  6. iliitchitch Сегодня, 08:46
    "военное сотрудничество" какое-то . Да впёрлись вы нам , сотруднички . Шакалят по всему миру , чего б ещё у кого отобрать , а с Россией облом-с . Хорош , пятнистый с алкашом "посотрудничали" .
    iliitchitch
  7. Alexey-74 Сегодня, 09:03
    Так всегда было, и скорее всего будет....Россия - США - две точки многополярного мира.
    Alexey-74
  8. Балу Сегодня, 09:03
    Россия в настоящее время является противником Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление главы комитета начальников ВС США Джозефа Данфорда

    ФША всегда были и будут врагом человечества №1.
    Россия всегда была и будет гарантом стабильности и мира, равноправным партнером во взаимовыгодных экономических и политических отношений. Я так думаю.
    Балу
  9. pafegosoff Сегодня, 09:15
    А ни пощли бы оне?
    pafegosoff
  10. Толстоевский Сегодня, 09:16
    почему только в настоящее время?
    Толстоевский
  11. Tusv Сегодня, 09:21
    Не ну. Кито нам твердит о толерантности? Мы их "вероятным противником" кличем, они о как возвеличивают
    Tusv
  12. volodya Сегодня, 09:23
    Пока по зубам не получат,не успокоится!
    volodya
  13. VadimSt Сегодня, 09:25
    Каждый день новое заявление - то вмешивались, то не вмешивались, то строим отношения, то не строим...
    У них вся политика в администрации, сенате и пентагоне строятся по конусу-ветроуказателю (колдун, колбаса) - встал, посмотрел, в каком направлении и состоянии, и пошел молоть чушь.
    VadimSt
  14. afrikanez Сегодня, 09:52
    Цитата: bouncyhunter
    Россия в настоящее время является противником Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление главы комитета начальников ВС США Джозефа Данфорда.

    А в чём новость-то ? lol

    А новость в том, что они для нас, до сих пор являются "партнёрами"!!! lol
    afrikanez
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