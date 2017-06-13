Пентагон: Москва является противником США
Россия в настоящее время является противником Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление главы комитета начальников ВС США Джозефа Данфорда.
В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на тот же вопрос, отметил, что президент РФ Владимир Путин сам «выбрал отношения соперников».
При этом он сообщил, что военные двух стран работают над «снижением уровня конфликтных ситуаций в Сирии».
Глава Пентагона допустил, что США «могут получить преимущества от снижения уровня конфликтных ситуаций (в Сирии) и, возможно, даже от проведения переговоров». Одним из условий для таких переговоров он назвал «решения на законодательном уровне (в США)», которые, смогли бы дать «больше гибкости» исполнительной власти.
Я думаю, у нас отношения противников,сказал Данфорд, отвечая на соответствующий вопрос одного из законодателей.
В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на тот же вопрос, отметил, что президент РФ Владимир Путин сам «выбрал отношения соперников».
На данный момент военного сотрудничества между нами не может быть,сказал министр.
При этом он сообщил, что военные двух стран работают над «снижением уровня конфликтных ситуаций в Сирии».
Глава Пентагона допустил, что США «могут получить преимущества от снижения уровня конфликтных ситуаций (в Сирии) и, возможно, даже от проведения переговоров». Одним из условий для таких переговоров он назвал «решения на законодательном уровне (в США)», которые, смогли бы дать «больше гибкости» исполнительной власти.
Использованы фотографии: AP Photo / J. David Ake
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