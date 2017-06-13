Россия вновь спасает мир. Но кто оценит?

Проблема пришла откуда не ждали – мир не может продлить жизнь одной из важнейших технологий, поставив под угрозу жизни десятков миллионов людей. Хорошо, что наша страна не прекращала собственные разработки, несмотря на все сложности и проблемы. Теперь она завершает очередной проект на благо всего человечества, но оценит ли это мир? И, самое главное, оценим ли это мы сами? Смотрите этот и другие сюжеты в нашем новом выпуске.