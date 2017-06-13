10:10 13 июня

Россия вновь спасает мир. Но кто оценит?

Проблема пришла откуда не ждали – мир не может продлить жизнь одной из важнейших технологий, поставив под угрозу жизни десятков миллионов людей. Хорошо, что наша страна не прекращала собственные разработки, несмотря на все сложности и проблемы. Теперь она завершает очередной проект на благо всего человечества, но оценит ли это мир? И, самое главное, оценим ли это мы сами? Смотрите этот и другие сюжеты в нашем новом выпуске.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:31
    Теперь она завершает очередной проект на благо всего человечества.И, самое главное, оценим ли это мы сами?

    Я против категорически спасения там кого то и не известно для чего то ...
    вечно мы кого спасаем а взамен кроме плевков в спину не получаем.
    Хватит с нас этой благотворительности в ущерб собственному народу.
    Тот же ЛЕХА
Картина дня