Бригада ПВО в Бурятии перевооружается на комплексы «Бук-М3»

В отличие от предыдущих модификаций ракеты "Бук-М3" находятся на пусковой установке в транспортно-пусковом контейнере. Это обеспечивает их сохранность при хранении, а также влияет на боеготовность комплекса в целом. Есть определенные временные нормативы нахождения ракет на пусковой, время, которое они могут находиться на марше. С применением контейнера они значительно возросли, как и скорость, с которой боевой расчет может перезарядить комплекс,

Перевооружение бригады ПВО в Улан-Удэ станет дополнительной гарантией на случай обострения обстановки на Корейском полуострове. Бригаду можно будет перебросить на Восток и задействовать для прикрытия административных и промышленных центров от возможного ракетного и авиационного нападения. В целом это не вызовет какого-то недовольства со стороны наших соседей или изменения баланса сил в регионе. "Бук" – это чисто оборонительная система.