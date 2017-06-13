10:15 13 июня

Бригада ПВО в Бурятии перевооружается на комплексы «Бук-М3»

В Восточном округе началось перевооружение 35-й зенитно-ракетной бригады 36-й общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, на новейшие высокомобильные системы средней дальности «Бук-М3», сообщают Известия со ссылкой на Минобороны РФ.

Бригада ПВО в Бурятии перевооружается на комплексы «Бук-М3»


По данным военного ведомства, улан-удэнская бригада станет первой частью войсковой ПВО в Сибири и на Дальнем Востоке, получившей «Бук-М3». В этом месяце начнется переучивание боевых расчетов.


Как отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, ЗРК «Бук-М3» реализовано много инновационных решений, которые ранее не применялись в подобных системах.

В отличие от предыдущих модификаций ракеты "Бук-М3" находятся на пусковой установке в транспортно-пусковом контейнере. Это обеспечивает их сохранность при хранении, а также влияет на боеготовность комплекса в целом. Есть определенные временные нормативы нахождения ракет на пусковой, время, которое они могут находиться на марше. С применением контейнера они значительно возросли, как и скорость, с которой боевой расчет может перезарядить комплекс,
рассказал эксперт.

Еще один важный момент заключается в глобальной автоматизации системы управления «Бук-М3». По словам Мураховского, ЗРК стал роботом: «Машина сама обнаруживает цели, классифицирует их по важности и предлагает боевому расчету конечное решение по их перехвату. Военнослужащему остается только выбрать – стрелять или не стрелять».

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин:

Перевооружение бригады ПВО в Улан-Удэ станет дополнительной гарантией на случай обострения обстановки на Корейском полуострове. Бригаду можно будет перебросить на Восток и задействовать для прикрытия административных и промышленных центров от возможного ракетного и авиационного нападения. В целом это не вызовет какого-то недовольства со стороны наших соседей или изменения баланса сил в регионе. "Бук" – это чисто оборонительная система.


«Бук-М3» относится к 4-му поколению мобильных комплексов средней дальности. На каждой самоходной огневой установке вместо четырех, как на версии «Бук-М2», размещается 6 зенитных ракет. Новая высокоскоростная ракета 9М317М получила головку самонаведения. Она способна перехватывать высокоскоростные воздушные цели вдогон на расстоянии до 30 км либо стрелять "за горизонт". Это позволяет наводить ее на цель с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, истребителей или любых других воздушных разведчиков вплоть до беспилотных летательных аппаратов. «Бук-М3» способен одновременно обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью до 3 км в секунду на дальностях от 2,5 до 70 км. Вероятность поражения – не менее 0,95–0,97.

Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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Комментарии 12

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  1. leonardo_1971 Сегодня, 09:20
    Как можно обстреливать 36 целей 6 ракетами на установке?
    leonardo_1971
    1. сибиралт Сегодня, 09:23
      Как только разговор о Бурятии, у Порошенко начинают болеть зубы belay
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:30
        Цитата: сибиралт
        Как только разговор о Бурятии, у Порошенко начинают болеть зубы belay

        Смех смехом , но свидомые на полном серьезе в панике были от слова "бурятская дивизия..")))) laughing
        ОТДЕЛ
    2. просто экспл Сегодня, 09:51
      это речь идет о дивизионе
      просто экспл
    3. venik Сегодня, 10:02
      Цитата: leonardo_1971
      Как можно обстреливать 36 целей 6 ракетами на установке?

      ========
      А никто и не говорит, что 36 целей будет обстреливать 1 (одна) СОУ!!! У вас уважаемый leonardo просто примитивнейшие понятие о системе ПВО!!! Сама по себе СУО - имеет весьма и весьма ограниченные возможности. А что касается 36 целей - это возможности ВСЕГО комплекса (т.е. применительно к "Буку" - БАТАРЕЕ!!!). Напомню - батарея ЗРК "Бук"-М3 :
      1 -СОЦ (станция обнаружения и целеуказания);
      1 - КШМ (командно-штабная машина);
      4 -СУО (самоходные огневые установки - от просто ПУ отличаются наличием радара "подсвета" (наведения), работающего по указанию СОЦ до момента пока ракета не "захватит" цель). Каждая имеет по 6 ракет
      2 -ТПУ (транспортно-пусковые установки, могут работать как ТЗУ (транспортно-заряжающие) или ПУ (пусковые "в паре" с СУО)ю Каждая по 12 ракет.
      - Другая вспомогательная техника;
      Т.о. - каждый КОМПЛЕКС (батарея) имеет "на балансе" 48 (сорок восемь) готовых к пуску ракет. Фирштейн??
      venik
  2. МПК105 Сегодня, 09:20
    Ну всё-кранты хохлам!!!У конно-водолазных теперь и ПВО будет...
    Порошенко-сдавайся...
    МПК105
  3. avg-mgn Сегодня, 09:42
    Цитата: leonardo_1971

    Как можно обстреливать 36 целей 6 ракетами на установке?

    Обстрелять груповую цель 6-ю ракетами можно, вопрос в эффективности поражения. Определяет, классифицирует и сопровождает 36, а выбирать и предлагать на поражение будет те, что наиболее потенциально опасны, то есть 6, или около того.
    avg-mgn
    1. просто экспл Сегодня, 09:51
      ну тогда все таки 3 цели , а не 6 , ибо обычно считает что нужно 2 ЗУР на цель .
      просто экспл
      1. рич Сегодня, 10:03
        Бригада ПВО в Бурятии перевооружается на комплексы «Бук-М3»

        А что у них до этого на вооружении стояло?
        рич
    2. venik Сегодня, 10:10
      Цитата: avg-mgn
      Обстрелять груповую цель 6-ю ракетами можно, вопрос в эффективности поражения. Определяет и сопровождает 36, а выбирать и предлагать на поражение будет те, что наиболее потенциально опасны, то есть 6, или около того.

      ========
      Это верно лишь отчасти - читайте коммент выше.
      venik
  4. APASUS Сегодня, 09:52

    Жаль что конструкторы не предусмотрели старта ракеты с ТЗМ .Вот бы был вариант,в котором можно сразу на БД может стоять 18 ракет одновременно.
    APASUS
  5. МорякЧФ Сегодня, 10:14
    А почему ни на западных рубежах,а не еб..ях.Западное самое опасное на мой взгляд направление.
    МорякЧФ
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