Бригада ПВО в Бурятии перевооружается на комплексы «Бук-М3»
В Восточном округе началось перевооружение 35-й зенитно-ракетной бригады 36-й общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, на новейшие высокомобильные системы средней дальности «Бук-М3», сообщают Известия со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, улан-удэнская бригада станет первой частью войсковой ПВО в Сибири и на Дальнем Востоке, получившей «Бук-М3». В этом месяце начнется переучивание боевых расчетов.
Как отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, ЗРК «Бук-М3» реализовано много инновационных решений, которые ранее не применялись в подобных системах.
Еще один важный момент заключается в глобальной автоматизации системы управления «Бук-М3». По словам Мураховского, ЗРК стал роботом: «Машина сама обнаруживает цели, классифицирует их по важности и предлагает боевому расчету конечное решение по их перехвату. Военнослужащему остается только выбрать – стрелять или не стрелять».
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин:
«Бук-М3» относится к 4-му поколению мобильных комплексов средней дальности. На каждой самоходной огневой установке вместо четырех, как на версии «Бук-М2», размещается 6 зенитных ракет. Новая высокоскоростная ракета 9М317М получила головку самонаведения. Она способна перехватывать высокоскоростные воздушные цели вдогон на расстоянии до 30 км либо стрелять "за горизонт". Это позволяет наводить ее на цель с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, истребителей или любых других воздушных разведчиков вплоть до беспилотных летательных аппаратов. «Бук-М3» способен одновременно обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью до 3 км в секунду на дальностях от 2,5 до 70 км. Вероятность поражения – не менее 0,95–0,97.
По данным военного ведомства, улан-удэнская бригада станет первой частью войсковой ПВО в Сибири и на Дальнем Востоке, получившей «Бук-М3». В этом месяце начнется переучивание боевых расчетов.
Как отметил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, ЗРК «Бук-М3» реализовано много инновационных решений, которые ранее не применялись в подобных системах.
В отличие от предыдущих модификаций ракеты "Бук-М3" находятся на пусковой установке в транспортно-пусковом контейнере. Это обеспечивает их сохранность при хранении, а также влияет на боеготовность комплекса в целом. Есть определенные временные нормативы нахождения ракет на пусковой, время, которое они могут находиться на марше. С применением контейнера они значительно возросли, как и скорость, с которой боевой расчет может перезарядить комплекс,рассказал эксперт.
Еще один важный момент заключается в глобальной автоматизации системы управления «Бук-М3». По словам Мураховского, ЗРК стал роботом: «Машина сама обнаруживает цели, классифицирует их по важности и предлагает боевому расчету конечное решение по их перехвату. Военнослужащему остается только выбрать – стрелять или не стрелять».
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин:
Перевооружение бригады ПВО в Улан-Удэ станет дополнительной гарантией на случай обострения обстановки на Корейском полуострове. Бригаду можно будет перебросить на Восток и задействовать для прикрытия административных и промышленных центров от возможного ракетного и авиационного нападения. В целом это не вызовет какого-то недовольства со стороны наших соседей или изменения баланса сил в регионе. "Бук" – это чисто оборонительная система.
«Бук-М3» относится к 4-му поколению мобильных комплексов средней дальности. На каждой самоходной огневой установке вместо четырех, как на версии «Бук-М2», размещается 6 зенитных ракет. Новая высокоскоростная ракета 9М317М получила головку самонаведения. Она способна перехватывать высокоскоростные воздушные цели вдогон на расстоянии до 30 км либо стрелять "за горизонт". Это позволяет наводить ее на цель с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, истребителей или любых других воздушных разведчиков вплоть до беспилотных летательных аппаратов. «Бук-М3» способен одновременно обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью до 3 км в секунду на дальностях от 2,5 до 70 км. Вероятность поражения – не менее 0,95–0,97.
Использованы фотографии: http://nevskii-bastion.ru
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