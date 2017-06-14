Американские удары по Сирии: в интересах «самообороны»
В военных действиях на Ближнем Востоке альянсы демонстрируют «хаос». Это характерно для США и их союзников. С другой стороны, Россия и Иран сумели укрепить своё влияние, считают некоторые иностранные эксперты. Соперничество главных игроков в «кровавой гонке», считают другие аналитики, и определит исход борьбы в Сирии.
8 июня коалиция во главе с США нанесла ещё один авиаудар по сирийским правительственным силам. Об этом сообщил представитель коалиции полковник ВС Райан Дилон. Его слова приводит ИА «REGNUM» .
Полковник заявил, что авиаудар был нанесён всё в том же районе КПП Ат-Танф (Сирийская пустыня, сирийско-иракская граница).
Причина удара излагается следующая: войска коалиции решили, что два технических средства, принадлежащие сирийской армии, могут представлять «угрозу» для войск коалиции. Руководство коалиции приняло решение нанести оборонительный авиаудар.
Напомним, авиаудар стал уже третьим по счёту ударом коалиции по сирийским силам в районе Ат-Танфа.
Первая «оборонительная» атака была проведена авиацией коалиции 18 мая. В тот день была обстреляна колонна ополченцев: их подразделения оказались в «зоне предотвращения конфликта». Уточнение: в упомянутой «зоне» сосредоточились «оппозиционеры», которых поддерживают США.
Следующий удар был нанесён 6 июня — тоже близ Ат-Танфа. По сообщению Госдепартамента, действия были предприняты в интересах «самообороны». Эти авиаудары «не свидетельствуют» об эскалации в Сирии.
Третий же удар, от 8 июня, объясняется не только «угрозой» каких-то неопознанных «технических средств», но именно утверждением о том, что правительственные силы подошли к партнёрам коалиции «слишком близко».
У Министерства иностранных дел Сирии оценка ударов иная: по словам дипломатов, «нелегитимная международная коалиция» творит преступления на чужой территории.
Очевидно, насчёт Ат-Танфа у США есть определённые планы, и удар от 8 июня может быть далеко не последним.
Как передаёт РИА «Новости» , силы оппозиции в районе Ат-Танфа, поддерживаемые США, останутся там до полной победы над «Исламским государством» («ИГ», запрещено в РФ). Об этом заявили в коалиции.
«Присутствие коалиции в Сирии устраняет непосредственную угрозу от «ИГ» в Сирии для всего мира, реагирование на которую выходит за рамки возможностей сирийского режима. Коалиционные силы расположены в Ат-Танф уже больше года. Этот гарнизон временный, предназначен для подготовки проверенных сил для борьбы с «ИГ» и он не будет оставлен до победы над «ИГ», — цитирует агентство заявление. Также в этом документе откровенно сказано, что до тех пор, пока проправительственные силы нацелены на коалицию и её партнёров, «потенциал для конфликтов будет возрастать». Почему и как проправительственные силы «нацелились» на коалицию, не уточняется.
Объяснение имеется у российских экспертов.
Пока американцы препятствуют продвижению проиранских союзных сил к Ат-Танфу, армия Сирии, шиитские добровольцы и «Хизбалла» готовятся взять большую часть территории между Восточным Каламуном и сирийско-иорданской границей. Как сказал «Федеральному агентству новостей» Дмитрий Солонников (политолог, директор Института современного государственного развития), Соединённые Штаты пытаются сформировать сейчас из Ирана основной источник мирового зла: «США нагнетают напряжение в отношениях с Ираном. По всему вектору мы видим, что Иран находится под сильнейшим давлением. Это и ситуация с Катаром, подоплекой которой является Иран, и ситуация с ударами в Сирии, и теракты, которые прошли в самом Тегеране».
Солонников считает, что возможности сирийских войск следует оценивать соответственно: в настоящее время значительную часть ответственности на фронте эта армия передала проиранским формированиям. «Армии реально не так много, — говорит эксперт, — и самостоятельно удерживать фронт противостояния террористическим группировкам по всей Сирии они не смогли бы. И в этой ситуации выделяются зоны ответственности, где может вести атаку сирийская армия, а где зоны ответственность больше переходят к союзникам Сирии».
Аналитик Магда Гад в шведской газете «Krönikörer» высказывает следующее мнение: нынешние события в Сирии являются «историческим днём» на Ближнем Востоке.
Основная примета времени — «хаос» в государственных альянсах и группировках, действующих в войне на Ближнем Востоке. Речь не только о Сирии, а обо всём регионе, замечает обозревательница.
Если «брать широко», считает она, то следует констатировать: США не удалось достичь своих целей. Зато Иран и Россия укрепили в регионе своё влияние. При том больше всех страдают те самые люди, которых «ИГ» будто бы хотело «освободить», т. е. сунниты. Им не только не стало легче, но их «уничтожают», считает Магда Гад, и «ни у кого нет планов на их будущее». В итоге всё это «выливается в повышение волны террора против Европы» и может привести к формированию нового «ИГ» на Ближнем Востоке.
Среди исторических событий колумнистка перечисляет следующие.
1. Мосул в Ираке почти захвачен, в руках «ИГ» осталась «небольшая площадь». Едва ли боевики смогут там долго продержаться. Что будет дальше? Разделят ли Ирак на три части (арабов-шиитов, суннитов и курдов)? Гад предполагает, что шииты и курды получат нефть, воду и плодородные почвы, а арабы-сунниты — «ничего». Они просто окажутся в той самой ситуации, в которой находились до создания «ИГ», — «ситуации, при которой они находились в столь ужасном положении, что поддержали «ИГ», которое пришло и сказало, что спасёт их». Магда Гад обрисовывает возможный сценарий будущего: формирование какой-то новой организации «ИГ».
2. Иракское правительство может отнять землю у курдов, отвоёванную теми у Ирака. Иракское правительство ранее признало, что курдская федерация состоит из трёх областей: Эрбиль, Дахук и Сулемания. Во время войны курды, успешно теснившие исламистов, расширили свою территорию, включив туда «исторически спорные районы» Синджар и Киркук. Проблема курдов в том, как их сохранить: иракские правительственные войска уже начали показывать, что они хотят взять их обратно. Поэтому курды могут потерять землю, считает Гад.
3. Курдские силы вступили в «столицу» ИГ» — Ракку.
Этот день войдёт в историю, считает автор. Сила, которая наступает в Ракке, называется SDF и состоит из курдского большинства. Они идут в бой при поддержке около тысячи американских солдат из элитарных подразделений. SDF атакуют Ракку с севера, запада и востока одновременно. Для курдов участие в наступлении имеет первостепенную важность — успех покажет, какую роль курды сыграют в будущем Сирии. Это может стать большой победой для курдов и крупным поражением для Турции, поскольку Анкара не желает иметь курдскую автономию под боком, напоминает Гад.
4. Соединённые Штаты «теряют влияние, но делают деньги».
Соединённые Штаты нынче поддерживают FSA (Свободную сирийскую армию) в надежде, что её войска свергнут Асада. Однако Асада по-прежнему поддерживают Иран и Россия. Силы Асада поддерживаются ливанской «Хизбаллой» и шиитской армией, которая, в свою очередь, поддерживается Ираном.
Всё это означает, что влияние США в регионе ослаблено — как военное, так и политическое.
Одновременно это означает усиление влияния Ирана и России, считает автор.
При этом нельзя забывать простой факт: Соединённые Штаты «сделали бизнес»: подняли триллион долларов на продаже оружия региональному противнику Ирана — Саудовской Аравии.
5. Катар исключили из саудовского альянса из-за «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ). Эта организация действует открыто, манипулирует общественным мнением и призывает к восстанию по типу арабской весны. Такое поведение является «серьёзной угрозой для диктатур вроде Саудовской Аравии».
Кроме того, Эр-Рияду не нравятся некие намерения Дохи в отношении шиитского Ирана.
«Иранский мост» в сердце Леванта будет сохранён, считает другой аналитик, Али Хамада, чья статья вышла в ливанской газете «An Nahar» (источник перевода с арабского — «ИноСМИ» ).
«Российские и американские силы встретились на юге Сирии, растянувшись вдоль границы с Иорданией до сирийско-ирако-иорданского треугольника вплоть до Дейр эз-Зора и Ракки: американцы со своими региональными союзниками попытаются провести демаркацию границы Сирии от Голанских высот на юге до города Хасаке на северо-востоке страны, — пишет обозреватель. — С другой стороны русские значительно облегчили задачу иранцам в установлении контроля над ирако-сирийской границей для освобождения дороги «Тегеран — Дамаск — Бейрут». Это важная стратегия для сохранения «иранского моста» в сердце Леванта».
Итоги «кровавой гонки между двумя главными осями» и сам характер присутствия Ирана в регионе определят позднее решение по урегулированию ситуации в Сирии, добавляет Али Хамада. «Появление новой региональной карты благодаря усилиям Ирана» требует изменений в политике США, поскольку последние считают проникновение иранцев в арабский Машрик, а особенно в Сирию, угрозой своей национальной безопасности.
Далее аналитик высказывает мнение, что исход урегулирования в Сирии могут определить США и Россия при условии совместной «опеки» над регионом. При этом региональные игроки отходят на второй план, и только Иран остаётся «в первых рядах».
Вероятно, поэтому в шведской газете и пишут о «хаосе». Любая армия, группировка и даже альянс в регионе, каким бы мощным он ни был и сколько бы денег не вливал в «оборону», победить в сирийском конфликте в одиночку не в состоянии.
Поэтому-то иностранные аналитики и сходятся на том, что не Асад и не курды с шиитскими ополченцами, но США и РФ могут поставить точку и завершить наконец сирийскую войну.
Однако Вашингтон и Москва от политического сближения далеки как никогда.
8 июня коалиция во главе с США нанесла ещё один авиаудар по сирийским правительственным силам. Об этом сообщил представитель коалиции полковник ВС Райан Дилон. Его слова приводит ИА «REGNUM» .
Полковник заявил, что авиаудар был нанесён всё в том же районе КПП Ат-Танф (Сирийская пустыня, сирийско-иракская граница).
Причина удара излагается следующая: войска коалиции решили, что два технических средства, принадлежащие сирийской армии, могут представлять «угрозу» для войск коалиции. Руководство коалиции приняло решение нанести оборонительный авиаудар.
Напомним, авиаудар стал уже третьим по счёту ударом коалиции по сирийским силам в районе Ат-Танфа.
Первая «оборонительная» атака была проведена авиацией коалиции 18 мая. В тот день была обстреляна колонна ополченцев: их подразделения оказались в «зоне предотвращения конфликта». Уточнение: в упомянутой «зоне» сосредоточились «оппозиционеры», которых поддерживают США.
Следующий удар был нанесён 6 июня — тоже близ Ат-Танфа. По сообщению Госдепартамента, действия были предприняты в интересах «самообороны». Эти авиаудары «не свидетельствуют» об эскалации в Сирии.
Третий же удар, от 8 июня, объясняется не только «угрозой» каких-то неопознанных «технических средств», но именно утверждением о том, что правительственные силы подошли к партнёрам коалиции «слишком близко».
У Министерства иностранных дел Сирии оценка ударов иная: по словам дипломатов, «нелегитимная международная коалиция» творит преступления на чужой территории.
Очевидно, насчёт Ат-Танфа у США есть определённые планы, и удар от 8 июня может быть далеко не последним.
Как передаёт РИА «Новости» , силы оппозиции в районе Ат-Танфа, поддерживаемые США, останутся там до полной победы над «Исламским государством» («ИГ», запрещено в РФ). Об этом заявили в коалиции.
«Присутствие коалиции в Сирии устраняет непосредственную угрозу от «ИГ» в Сирии для всего мира, реагирование на которую выходит за рамки возможностей сирийского режима. Коалиционные силы расположены в Ат-Танф уже больше года. Этот гарнизон временный, предназначен для подготовки проверенных сил для борьбы с «ИГ» и он не будет оставлен до победы над «ИГ», — цитирует агентство заявление. Также в этом документе откровенно сказано, что до тех пор, пока проправительственные силы нацелены на коалицию и её партнёров, «потенциал для конфликтов будет возрастать». Почему и как проправительственные силы «нацелились» на коалицию, не уточняется.
Объяснение имеется у российских экспертов.
Пока американцы препятствуют продвижению проиранских союзных сил к Ат-Танфу, армия Сирии, шиитские добровольцы и «Хизбалла» готовятся взять большую часть территории между Восточным Каламуном и сирийско-иорданской границей. Как сказал «Федеральному агентству новостей» Дмитрий Солонников (политолог, директор Института современного государственного развития), Соединённые Штаты пытаются сформировать сейчас из Ирана основной источник мирового зла: «США нагнетают напряжение в отношениях с Ираном. По всему вектору мы видим, что Иран находится под сильнейшим давлением. Это и ситуация с Катаром, подоплекой которой является Иран, и ситуация с ударами в Сирии, и теракты, которые прошли в самом Тегеране».
Солонников считает, что возможности сирийских войск следует оценивать соответственно: в настоящее время значительную часть ответственности на фронте эта армия передала проиранским формированиям. «Армии реально не так много, — говорит эксперт, — и самостоятельно удерживать фронт противостояния террористическим группировкам по всей Сирии они не смогли бы. И в этой ситуации выделяются зоны ответственности, где может вести атаку сирийская армия, а где зоны ответственность больше переходят к союзникам Сирии».
Аналитик Магда Гад в шведской газете «Krönikörer» высказывает следующее мнение: нынешние события в Сирии являются «историческим днём» на Ближнем Востоке.
Основная примета времени — «хаос» в государственных альянсах и группировках, действующих в войне на Ближнем Востоке. Речь не только о Сирии, а обо всём регионе, замечает обозревательница.
Если «брать широко», считает она, то следует констатировать: США не удалось достичь своих целей. Зато Иран и Россия укрепили в регионе своё влияние. При том больше всех страдают те самые люди, которых «ИГ» будто бы хотело «освободить», т. е. сунниты. Им не только не стало легче, но их «уничтожают», считает Магда Гад, и «ни у кого нет планов на их будущее». В итоге всё это «выливается в повышение волны террора против Европы» и может привести к формированию нового «ИГ» на Ближнем Востоке.
Среди исторических событий колумнистка перечисляет следующие.
1. Мосул в Ираке почти захвачен, в руках «ИГ» осталась «небольшая площадь». Едва ли боевики смогут там долго продержаться. Что будет дальше? Разделят ли Ирак на три части (арабов-шиитов, суннитов и курдов)? Гад предполагает, что шииты и курды получат нефть, воду и плодородные почвы, а арабы-сунниты — «ничего». Они просто окажутся в той самой ситуации, в которой находились до создания «ИГ», — «ситуации, при которой они находились в столь ужасном положении, что поддержали «ИГ», которое пришло и сказало, что спасёт их». Магда Гад обрисовывает возможный сценарий будущего: формирование какой-то новой организации «ИГ».
2. Иракское правительство может отнять землю у курдов, отвоёванную теми у Ирака. Иракское правительство ранее признало, что курдская федерация состоит из трёх областей: Эрбиль, Дахук и Сулемания. Во время войны курды, успешно теснившие исламистов, расширили свою территорию, включив туда «исторически спорные районы» Синджар и Киркук. Проблема курдов в том, как их сохранить: иракские правительственные войска уже начали показывать, что они хотят взять их обратно. Поэтому курды могут потерять землю, считает Гад.
3. Курдские силы вступили в «столицу» ИГ» — Ракку.
Этот день войдёт в историю, считает автор. Сила, которая наступает в Ракке, называется SDF и состоит из курдского большинства. Они идут в бой при поддержке около тысячи американских солдат из элитарных подразделений. SDF атакуют Ракку с севера, запада и востока одновременно. Для курдов участие в наступлении имеет первостепенную важность — успех покажет, какую роль курды сыграют в будущем Сирии. Это может стать большой победой для курдов и крупным поражением для Турции, поскольку Анкара не желает иметь курдскую автономию под боком, напоминает Гад.
4. Соединённые Штаты «теряют влияние, но делают деньги».
Соединённые Штаты нынче поддерживают FSA (Свободную сирийскую армию) в надежде, что её войска свергнут Асада. Однако Асада по-прежнему поддерживают Иран и Россия. Силы Асада поддерживаются ливанской «Хизбаллой» и шиитской армией, которая, в свою очередь, поддерживается Ираном.
Всё это означает, что влияние США в регионе ослаблено — как военное, так и политическое.
Одновременно это означает усиление влияния Ирана и России, считает автор.
При этом нельзя забывать простой факт: Соединённые Штаты «сделали бизнес»: подняли триллион долларов на продаже оружия региональному противнику Ирана — Саудовской Аравии.
5. Катар исключили из саудовского альянса из-за «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ). Эта организация действует открыто, манипулирует общественным мнением и призывает к восстанию по типу арабской весны. Такое поведение является «серьёзной угрозой для диктатур вроде Саудовской Аравии».
Кроме того, Эр-Рияду не нравятся некие намерения Дохи в отношении шиитского Ирана.
«Иранский мост» в сердце Леванта будет сохранён, считает другой аналитик, Али Хамада, чья статья вышла в ливанской газете «An Nahar» (источник перевода с арабского — «ИноСМИ» ).
«Российские и американские силы встретились на юге Сирии, растянувшись вдоль границы с Иорданией до сирийско-ирако-иорданского треугольника вплоть до Дейр эз-Зора и Ракки: американцы со своими региональными союзниками попытаются провести демаркацию границы Сирии от Голанских высот на юге до города Хасаке на северо-востоке страны, — пишет обозреватель. — С другой стороны русские значительно облегчили задачу иранцам в установлении контроля над ирако-сирийской границей для освобождения дороги «Тегеран — Дамаск — Бейрут». Это важная стратегия для сохранения «иранского моста» в сердце Леванта».
Итоги «кровавой гонки между двумя главными осями» и сам характер присутствия Ирана в регионе определят позднее решение по урегулированию ситуации в Сирии, добавляет Али Хамада. «Появление новой региональной карты благодаря усилиям Ирана» требует изменений в политике США, поскольку последние считают проникновение иранцев в арабский Машрик, а особенно в Сирию, угрозой своей национальной безопасности.
Далее аналитик высказывает мнение, что исход урегулирования в Сирии могут определить США и Россия при условии совместной «опеки» над регионом. При этом региональные игроки отходят на второй план, и только Иран остаётся «в первых рядах».
Вероятно, поэтому в шведской газете и пишут о «хаосе». Любая армия, группировка и даже альянс в регионе, каким бы мощным он ни был и сколько бы денег не вливал в «оборону», победить в сирийском конфликте в одиночку не в состоянии.
Поэтому-то иностранные аналитики и сходятся на том, что не Асад и не курды с шиитскими ополченцами, но США и РФ могут поставить точку и завершить наконец сирийскую войну.
Однако Вашингтон и Москва от политического сближения далеки как никогда.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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