10:16 13 июня

Яков Кедми рассказал о главной цели блокады Катара

Что явилось истиной причной бойкота и блокады Катара? К чему приведет развитие конфликта? В студии ITON.TV Яков Кедми, экс-глава "Натив".




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Комментарии 1

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  1. Қарабас Сегодня, 09:52
    Коротко, о чем он говорит? нет времени смотреть
    Қарабас
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