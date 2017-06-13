ВМС США заказывает «Супершерни» в ожидании запаздывающих F-35C
Командование ВМС США одобрило финансирование программы Block III для самолетов F/A-18E/F Super Hornet, передает "Warspot" со ссылкой на журнал Popular Mechanics
Согласно договору, подписанному с корпорацией Boeing, ВМС США обновят весь свой парк палубных многоцелевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Контракт подписан на пять лет, общая стоимость работ оценивается в $264,9 млн, первые модернизированные самолеты вернутся в строй уже в 2019 году.
В рамках контракта планируется модернизация самолетов, уже состоящих на вооружении ВМС США. Кроме того, в декабре прошлого года Минобороны США сообщило о намерении заказать 70 новых «Супершерней» для покрытия дефицита палубных истребителей у ВМС и Корпуса морской пехоты. Однако по данным информационного агентства Bloomberg, заказ может быть увеличен до 100–140 самолетов новейшей модификации Block III, поскольку палубный истребитель F-35C Lightning II «задерживается» как минимум до 2018 года. Даже если F-35C заступит на боевое дежурство в следующем году, темпы его производства не позволят своевременно закрыть «брешь», которая образуется после списания старых самолетов Super Hornet.
Обновленный Super Hornet будет иметь семь отличий от предыдущей модификации (Block II). Модернизированный самолет получит конформные топливные баки, которые вмещают больше топлива и имеют меньшее сопротивление воздушному потоку, чем используемые сейчас подвесные модели. Как заявляет корпорация Boeing, с новыми баками дальность полета истребителей Super Hornet увеличится почти на 300 км. Вторым существенным отличием стал новый датчик IRST (infrared search and track) — на самолет установлен датчик Lockheed Martin's IRST21, который улучшает ситуационную осведомленность пилота и позволяет обнаруживать угрозы на значительно большем расстоянии. Третьей инновацией стали новый компьютер и система обмена данными, четвертой — новая система RCS (Radar Cross Section), установка которой потребовала изменения формы носовой части самолета, но позволила улучшить работу датчиков угла атаки. Пятым улучшением стала установка большого сенсорного дисплея, который отображает данные, необходимые для пилота. Еще два изменения пока являются секретными.
Согласно договору, подписанному с корпорацией Boeing, ВМС США обновят весь свой парк палубных многоцелевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Контракт подписан на пять лет, общая стоимость работ оценивается в $264,9 млн, первые модернизированные самолеты вернутся в строй уже в 2019 году.
В рамках контракта планируется модернизация самолетов, уже состоящих на вооружении ВМС США. Кроме того, в декабре прошлого года Минобороны США сообщило о намерении заказать 70 новых «Супершерней» для покрытия дефицита палубных истребителей у ВМС и Корпуса морской пехоты. Однако по данным информационного агентства Bloomberg, заказ может быть увеличен до 100–140 самолетов новейшей модификации Block III, поскольку палубный истребитель F-35C Lightning II «задерживается» как минимум до 2018 года. Даже если F-35C заступит на боевое дежурство в следующем году, темпы его производства не позволят своевременно закрыть «брешь», которая образуется после списания старых самолетов Super Hornet.
Обновленный Super Hornet будет иметь семь отличий от предыдущей модификации (Block II). Модернизированный самолет получит конформные топливные баки, которые вмещают больше топлива и имеют меньшее сопротивление воздушному потоку, чем используемые сейчас подвесные модели. Как заявляет корпорация Boeing, с новыми баками дальность полета истребителей Super Hornet увеличится почти на 300 км. Вторым существенным отличием стал новый датчик IRST (infrared search and track) — на самолет установлен датчик Lockheed Martin's IRST21, который улучшает ситуационную осведомленность пилота и позволяет обнаруживать угрозы на значительно большем расстоянии. Третьей инновацией стали новый компьютер и система обмена данными, четвертой — новая система RCS (Radar Cross Section), установка которой потребовала изменения формы носовой части самолета, но позволила улучшить работу датчиков угла атаки. Пятым улучшением стала установка большого сенсорного дисплея, который отображает данные, необходимые для пилота. Еще два изменения пока являются секретными.
Использованы фотографии: navyrecognition.com
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