Американцы засняли, как российский Су-27 «ушел под брюхо» B-52 Сегодня, 15:00 В Интернете появилась видеозапись перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 над Балтикой. 0 Возмездие Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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