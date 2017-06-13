15:14 13 июня

Американцы засняли, как российский Су-27 «ушел под брюхо» B-52

В Интернете появилась видеозапись перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 над Балтикой.




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