«Отоларинголог» Шойгу. Лечение проходит по плану

Болезнь всегда начинается внезапно. Чаще всего в этом виноваты внешние силы. Вирусы всякие, бациллы, микробы. Организм не может справиться с нападением этих гадом. Маскируются под "своих". Привыкают к антибиотикам. Короче говоря, атаку эти самые микробы готовят долго. Ждут соответствующей ситуации. Простуды там или другой болезни, менее опасной.Примерно так и с государством. Живет вроде нормально, люди более или менее счастливы. Перспективы у молодежи есть. Работа есть. Семья есть. Всё есть. Даже хваленая Западом свобода есть. Кто может, едет за границу отдыхать. А кто не может, ну не позволяет ему зарплата, тот едет на отечественные курорты и в дома отдыха. А микробы эти прямо подпрыгивают от нетерпения. Атаку готовят.И вот наступил 1985-й. Год, когда микробы получили власть. Год, который стал началом конца великой страны. Горбачев, перестройка, гласность, свобода слова и печати, демократические выборы, экономические реформы, которые должны создать в стране рынок... Какие красивые слова. А какой видеоряд на экранах телевизоров. Помню мясной магазин где-то в Европе. Мясо более 20 видов... А колбасы... А пакеты полиэтиленовые с надписями... А джинсы...Пока мы наслаждались видом полок западных магазинов, ушлые ребята из тех, кто сегодня в оппозиции, быстро прибрали к рукам наше. Было наше, стало почему-то частное. И сидел народ, чесал затылок. Как так получилось-то? Продали мой завод, за какие-то деньги продали, как говорят, а у меня в кармане шиш?Раздербанили страну быстро. Но была ещё и армия. Та самая армия, которую боялись и в НАТО, и в США. Как происходило уничтожение нашей армии, многие читатели испытали на своей шкуре. Как увольняли сотнями. Как воровали технику сотнями единиц. Как отдавали за бесценок военные городки. Многое можно вспомнить. Но сегодня остановимся на одном аспекте.СССР обладал, наверное, лучшей системой предупреждения о нападении. У нас были "глаза" в космосе. У нас были хорошие "уши" на суше. У нас были "научно-исследовательские" корабли, которые обеспечивали покрытие практически всей планеты нашими "органами чувств". У нас было всё...Вот эта система и стала главным объектом западного интереса. Точнее, нападения. Первыми вывели за ненадобностью космические спутники. Зачем нам эти объекты, если кругом все только и ждут своей очереди, чтобы нам помочь. Миллиардеры с мешками денег стоят. Да и космическая отрасль США не чета нашей... Запад... И все упали на колени... "Глаза" наши прикрыли темными очками.Но оставались ещё и "уши". И "уши" эти назывались "Дарьял". Точнее, сеть станций, которая обеспечивала контроль почти по всему периметру СССР. РЛС "Дарьял" по своим характеристикам уникальна. Даже современные станции по некоторым параметрам не дотягивают до этих "старичков"."Дарьялы", в силу своих задач, располагались в большинстве случаев вне территории России. И после распада СССР оказались, соответственно, в других государствах. Мы всеми силами старались сохранить РЛС. Платили огромные деньги за аренду. Для примера, РЛС в Латвии (Скрунд) стоила нам 5 млн. долларов в год. Примерно столько же стоила и РЛС в украинском Закарпатье.В 1995 году латвийская РЛС была взорвана американцами... Независимость Латвии... Северная и Центральная Европа избавилась от российских "ушей". В начале 2000-х демонтирована РЛС в Западной Украине... Южная Европа таким образом тоже "ушла" от контроля. А ведь каждая станция строилась не один год. Десятилетие для такого строительства было почти нормой.Такая же судьба ожидала и РЛС в Азербайджане. Габалинская "Дарьял" обеспечивала контроль над Ближним Востоком, Северной Африкой и Индийским океаном. Эту станцию уничтожили в 2012 году.Кроме "иностранных" "Дарьялов", было ещё несколько наших. В разной стадии строительства. Но "денег на эту ерунду у государства нет". Недострой был заброшен или демонтирован. Как это произошло с "Дарьялом" в Енисейске. Станция была готова на 90%.Сейчас наиболее впечатлительные читатели фыркнут. 2012-й... Так кто был в это время у власти? Горбачев, Ельцин? Нет. А тогда кто виноват в том, что Россия получила по "ушам"? Правильно, между прочим, фыркнут. Но и... неправильно. К началу 2000-х страну, напомню, сильно опустошили новые русские и их западные друзья. Позволить себе такие затраты на строительство РЛС мы уже не могли.И вот тут-то и проявился русский характер. Точнее так — характер российских ученых. К этому времени был уже разработан и успешно стал претворяться в жизнь проект "Воронеж". Просто для сравнения. Строительство РЛС "Днепр" ( в ценах 2005 года) обходилось нам в 5 млрд. рублей. РЛС "Дарьял" — 20 млрд. рублей. РЛС "Воронеж" — 1,5 млрд. рублей. При этом, как я писал выше, РЛС сравнимы. А вот по энергозатратам "Воронеж" просто "голодающий". Всего 0,7 МВт. Для сравнения: "Днепр" — 2МВт, "Дарьял" (Азербайджан) — 50МВт.РЛС "Воронеж" относится к станциям высокой заводской готовности (ВЗГ). Именно потому строительство этих станций не требует столько времени. Год-два, и станция готова к работе. А значит, ещё одно звено в системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) включено в цепочку наших "ушей".Совсем недавно министр обороны России проинспектировал работу новой РЛС "Воронеж ДМ" в Енисейске. Пока что в опытно-боевом режиме станция отработала идеально. С специально созданных максимально усложненных условиях радиолокационной обстановки станция обнаружила все цели! А "противник" постарался на славу. "Ударил" всем, что вообще может "лететь" в нашу сторону.Что это означает в плане обороноспособности нашей страны? Почему так важно открытие очередной РЛС? Может, не стоит столько внимания уделять этому событию?Событие архиважное! Впервые Россия будет полностью прикрыта РЛС! Полностью! "Воронеж" в Калининградской области (Пионерское) полностью заменил утраченный западно-украинский "Дарьял". Теперь эта станция контролирует всю Европу и даже часть акватории Северной Атлантики. Что для западных адмиралов стало большой головной болью. Ведь именно там "спрятаны" подводные лодки НАТО.Есть ещё и армавирский "Воронеж". Средиземноморье, север Африки, южная Европа. И второе направления взамен Габалинской РЛС "Дарьял"...За нашими "друзьями" на востоке следит другая РЛС. В Иркутской области (Мишелёвка). Тут и обе Кореи, и американская система ПРО THAAD, и Япония... Так что Ким Чен Ын у нас под контролем постоянным. А "помогает" Иркутской РЛС ещё и "Воронеж" в Барнауле.Северную Европу, Норвежское море, Северную Атлантику и, опять же, Европу контролирует "Воронеж" в приграничной с Финляндией Лехтуси (Ленинградская область). Как шутят местные офицеры: "Знаем все, что творится от Морокко до Шпицбергена".Утраченную (практически полностью сгорела в 2004 году) "Дарьял" в Казахстане с успехом заменила РЛС "Воронеж" в Орске. Теперь не только западные районы Китая, но и регион вплоть до Ирана в зоне ответственности именно этой станции.Правда, и от "Дарьялов" мы пока не отказались. Но это пока. "Дарьял" в Печоре контролирует Арктику. Но уже в следующем году его функции возьмет на себя Воркутинский "Воронеж". А затем и "Воронеж" в Оленегорске.Если внимательно посмотреть на карту, то возникает естественный вопрос. А Енисейская РЛС что будет прикрывать? Если мы всё контролируем, то? Увы, но "обороняясь" от реальных угроз, которые у всех на виду, мы не должны забывать и о тех моментах, которые не видны обывателю.Кроме основной территории США, есть ещё и Аляска. Район, о котором почему-то все забывают. А ведь там находятся пусковые шахты баллистических ракет. И нацелены они на нас. А "дорога" у этих ракет лежит к нам через северные моря. В частности, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Вот, к концу этого года, эту-то дорогу и перекроет РЛС в Енисейске (Усть-Кемь).В целом же семейство "Воронежей" — не просто "уши" нашей СПРН. РЛС такого класса, так же как и подводные лодки, самолеты, танки и другая боевая техника, являются показателем развития военных технологий. Показателем развития инженерной и конструкторской мысли нашей страны. Показателем силы армии.Кстати, в планах Министерства обороны есть и ещё один сюрприз. Планируется строительство ещё одного "Воронежа". На этот раз в Амурской области (Зея). А вот эти "уши" уже будут прямо "слушать" американцев. Тихий океан и США... Дальность в 6000 км позволяет многое...В принципе, "отоларинголог" Шойгу вполне квалифицированно проводит "лечение". А в случае с Амурской РЛС выполняет главный принцип медицины. Главное — болезнь предупредить! Думаю, "Воронеж" в Зее и есть такое предупреждение...