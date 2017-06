Деньги на пропаганду

* * *

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru

Broadcasting Board of Governors (BBG), Совет управляющих вещанием — американское государственное агентство, отвечающее в числе прочего за «Радио «Свобода» и «Голос Америки». Эта организация, несмотря на падение интереса у аудитории к её программам и новостям, попросила Конгресс США в 2018 финансовом году 22,11 млн. долларов на вещание на Россию.В Прошении о бюджете на 2018 финансовый год Совета управляющих вещанием, отмечает «Лайф» , содержатся отчёты о расходах «Свободы» и «Голоса Америки» на программы в России и статистическая информация.На грядущий финансовый год Broadcasting Board of Governors запросил у президента бюджет чуть больше 685 млн. долларов. Это заметно меньше суммы на 2017 год, когда на иностранное вещание было израсходовано 748 млн. долларов. По величине этих расходов Россия оказалась второй страной после Китая.В 2016 году, отмечает издание, расходы на российские программы составили более 21,5 млн. долларов. На 2018 финансовый год на работу в российском сегменте предлагается израсходовать 22,11 млн. долларов. Такая сумма получается при сложении расходов на российские программы «Голоса Америки», русскоязычного, северокавказского и татарско-башкирского служб «Свободы» и службу по мониторингу и работе с российскими социальными сетями DIGIM (digital monitoring). Последняя структура создана в Чехии с целью наблюдения за российскими социальными сетями и противостояния дезинформации в российской медиасфере, указывает «Лайф».BBG открыто сообщает, что в 2013-2016 гг. доля аудитории медийных продуктов BBG снизилась с 91,9% в 2013 г. до 67,2% в 2016 г. Снижение произошло несмотря на активизацию деятельности BBG на российском направлении. «Лайф» называет телеканал «Настоящее время» (проект «Свободы» и «Голоса Америки»); «Лексикон» («Голос Америки»); сайты местных новостей на чеченском, татарском и башкирском языках от «Свободы»; проекты по солидаризации журналистов на ТВ и в сети и др.Несколько конкретных финансовых показателей. имеющих отношение к вещанию на Россию: «Голос Америки» за 2016-2018 гг. освоит около семи миллионов долларов по этой статье; «Свобода» — 9,77 млн. долларов в 2016 году и 10,2 млн. — в 2017-м.На деятельность в российских социальных платформах выделяется чуть больше 6 млн. долларов.В бюджетной заявке утверждается, что структуры, контролируемые BBG, будут противодействовать «российской пропаганде».Вместе с тем в США считается, что мистер Трамп «отступает» от идеи инфовойны с Россией. Доказательством этому утверждению служит то, что бюджет, продвигаемый в Конгрессе США Дональдом Трампом, «нацелился» на тот самый ключевой инструмент в арсенале США, который ранее помогал продвигать американские идеи за рубежом через контрпропаганду. В соответствии с предлагаемыми сокращениями бюджета, обнародованными на днях в Белом доме, некоторые будущие трансляции «Голоса Америки» могут вообще прекратить существование. Об этом рассказывает Л. Маркей в «The Daily Beast» Ожидается отмена передач VOA («Голоса Америки») на турецком языке. Это лишь один из примеров изменений в сокращении программ, рассматриваемых тем же Советом управляющих вещанием и представляющих собой вариант решения задачи сокращения пропагандистского бюджета.В бюджете, опубликованном BBG «в рамках расширенного предложения администрации», BBG заявила, что предлагаемое сокращение бюджета на 8,4% (с 749 млн. долл. до 685 млн. долл.) потребует сокращения вещания VOA в Афганистане, Иране, даже в Чехии, где налицо «жесткая конкуренция с российской пропагандой». Радиовещание в некоторых регионах будет свёрнуто полностью.Правда, отмечает далее издание, президентские проекты бюджетов почти никогда не становятся законами в первозданном виде. Источник, знакомый с обсуждениями конгрессменов по поводу BBG, отметил, что законодатели отклонили предыдущие предложения по сокращению бюджета этого госагентства.И всё-таки проект Белого дома, как и другие предложения президента Трампа, даёт представление о политических приоритетах администрации.Бюджет Трампа направлен на увеличение военного финансирования США и вместе с тем сильно урезает расходы по другим направлениям, которые продвигают геополитические интересы США посредством дипломатии и «мягкой силы». Эксперты по национальной безопасности отмечают, что BBG и подконтрольные ему структуры, в первую очередь «Голос Америки», не просто являются неотъемлемой частью продвижения интересов США и противодействия конкурирующей пропаганде, но и экономически эффективны (высокорентабельны). Том Николс, профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США, говорит, что федералы «должны наращивать деятельность [BBG], а не сокращать его бюджет».Новое бюджетное предложение BBG особо подчёркивает, что его программы, направленные на основные стратегические цели Соединённых Штатов за рубежом, «будут продолжаться».Радиовещание в России и Северной Корее, информационные операции, направленные на противодействие «Исламскому государству» (запрещено в России) и другим террористическим группировкам, получат приоритетное финансирование в рамках предлагаемого бюджета, указывает «The Daily Beast».Упомянутый мистер Николс, однако, опасается, что, даже если вещание в России и будет продолжено, сокращение соответствующих бюджетов BBG по другим регионам воспрепятствует способности Соединённых Штатов противостоять усилиям российской пропаганды в этих самых регионах. Некие «силы» уже вмешались в этот процесс: «Другие силы уже вмешались… Во многих этих областях враждебная информация уже контролирует пространство».Одной из таких проблемных областей является Македония, где Россия «выступает против всего того, что отстаивают Соединённые Штаты», отметил сотрудник «Голоса Америки» на одном частном мероприятии, которое посетил корреспондент «The Daily Beast». Сотрудник македонского «Голоса Америки», очевидно, обеспокоенный предполагаемыми сокращениями бюджета, назвал их «очень неудачными и весьма шокирующими» и «совершенно несовместимыми с внешней политикой США в отношении Балкан».В завершение статьи автор перечисляет все возможные сокращения бюджета BBG: «Голос Америки» будет вынужден урезать трансляции, связанные с военной деятельностью США в племенных районах Афганистана, Пакистана, Турции, курдских территорий; сократить программы на персидском языке в Иране; урезать трансляции в Грузии; полностью исключить радиопередачи в Беларуси, ограничившись онлайновой аудиотрансляций.По мнению мистера Николса, «российская дезинформация за рубежом», доминирующая в заголовках новостей с прошлогодних президентских выборов, сама по себе обосновывает «необходимость продолжения инвестиций в подобные программы, даже если будет расширено финансирование жесткой военной мощи [США]».«Почему мы в одностороннем порядке начали разоружаться в этой наихудшей информационной войне, в которой мы когда-либо участвовали?» — задался вопросом мистер Николс.Другое издание, журнал «Politico» , сообщает о новом претенденте на должность главы Совета управляющих вещанием.Ведущий кандидат от администрации Трампа — Майкл Пак (Michael Pack), президент и генеральный директор Claremont Institute (консервативного института в Калифорнии) и издатель «Claremont Review of Books».Полномочия главы BBG будут обновлены. Благодаря широким новым полномочиям глава Совета управляющих вещанием будет контролировать все СМИ, вещающие примерно на сотню стран.Если мистера Пака назначит президент Трамп и утвердит сенат, Пак станет первым генеральным директором BBG, который возьмёт бразды правления в свои руки. До сих пор BBG имело «брандмауэр» в виде представителей двухпартийного правления, которое и контролировало BBG. В соответствии с новыми веяниями совет заменят «консультативной группой». В случае утверждения новый генеральный директор получит право нанять своих собственных директоров для пяти сетей, действующих под крылом BBG, и теоретически продвинуть любое сообщение «без одобрения совета».Фактически Белый дом намеревается контролировать BBG, влияя тем самым на «независимость» организации.Издание напоминает: BBG контролирует не только «Голос Америки» и «Свободную Европу», но и «Свободную Азию», «Управление вещания Кубы» и «Ближневосточную вещательную сеть». BBG — самая крупная программа публичной дипломатии США, охватывающая аудиторию в 278 миллионов человек, ведущая программы в 100 странах на 61 языке. Изначально эта государственная медиасеть была создана «для противодействия пропагандистским ресурсам нацистской Германии», а сегодня действует как «ряд независимых журналистских организаций».Перемены в вещании, которые активно продвигает администрация Трампа, скорее всего превратят «независимые» крупные СМИ, подконтрольные BBG, в инструменты, которые начнёт контролировать личный ставленник Трампа. При сокращении бюджета на специальные программы вещания следует ожидать и снижения накала пропагандистских страстей. И действительно, пора бы уже перестать пугать американцев и европейцев «русской угрозой».С другой стороны, среди конгрессменов, как республиканцев, так и демократов, немало людей, которые осуждают планы Трампа по сокращению расходов на вещание за границей: идеалы США должны активно пропагандироваться. Поэтому говорить о грядущем резком сокращении затрат на вещание, в том числе на Россию, пока преждевременно.