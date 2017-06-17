07:56 17 июня

Черногорский богатырь против самурая: Случай из русско-японской войны

Черногорский богатырь против самурая: Случай из русско-японской войны


Это произошло в 1905 году, в Русско-японскую войну. Наши полки стояли в восточной Маньчжурии на Сыпингайских позициях. К ним, из расположения японцев выступил всадник с белым флагом. От имени своего военачальника он предлагал любому из русских офицеров выйти и в широком поле сразиться на саблях с японским поединщиком.
В русском лагере стали искать, кого выставить против самурая.

Тогда перед шатром командующего появился высокий и очень худой поручик. Звали его Александр Саичич, 32 лет от роду, был он сербом из Черногории, из племени Васоевичей. По собственному желанию он отправился на войну с японцами и служил в отряде черногорских добровольцев Йована Липовца. Отмеченный наградами и ранениями, храбрый Лексо Саичич вызвался зарубить самурая.

Этот черногорец был известен своим воинским искусством. Он мог оседлать коня на полном скаку, пролезть под ним во время скачки, и говорили, будто однажды на ярмарке он перепрыгнул двух волов, запряженных в ярмо с ралом. Простой палкой он выбивал саблю из рук опытного бойца, а сойдясь как-то на дуэли с итальянским учителем фехтования, обезоружил его и заставил бежать без оглядки.

Под звуки марша поручик Саичич выехал из русских рядов на середину поля. Навстречу двигался всадник с японским изогнутым мечом, катаной.

Самурай был одет в черные меха и, как потом вспоминал сам черногорец, походил видом на злобного орла. Страх Божий. Ободряющий глас войск утих, когда противники поскакали один на другого, и земля зашаталась под конскими копытами. Зазвенели клинки, и вдруг, на скользящий удар катаной, рассекший ему лоб, Лексо Саичич ответил смертельным выпадом. Раздался вопль, и конь самурая уже несся прочь, волоча застрявшее ногами в стременах мертвое тело. Труп в черном упал за сотню метров перед первыми рядами японского войска. Саичич доехал до лежащего противника, поклонился и галопом отправился назад, к своим.

Русские полки приветствовали черногорца, вытянувшись по команде "смирно!" Затем раздались громоподобные аплодисменты. Адмирал Рожественский заключил поручика Саичича в свои широкие объятия, а вскоре, при особом сопровождении прибыл и японский адмирал Того, легким поклоном поздравивший победителя. За этот поединок Лексо Саичич получил в войсках прозвище "Муромец".
Автор: Терентьев Андрей
Первоисточник: http://www.nationaljournal.ru/articles/2017-01-22/3167/


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Комментарии 4

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:42
    К ним, из расположения японцев выступил всадник с белым флагом. От имени своего военачальника он предлагал любому из русских офицеров выйти и в широком поле сразиться на саблях с японским поединщиком.
    lol напомнило:
    андрей юрьевич
  2. parusnik Сегодня, 07:24
    Красиво, описано..но что делали адмирал Рожественский на сопках Маньчжурии с адмиралом Того?
    parusnik
  3. Самогонщик Сегодня, 07:47
    кто внимательно прочитал сделает вывод- СЕРБ из черногории- а не черногорец из черногории- Все кто был на стороне России ВСЕГДА помнили кто они-а не сегодняшнее поколение в черногории. эти уже черногорцы,язык и букварь новый выдумали- точь в точь как в укропии. и отношение к русским аналогичное. пример поговорки о тех родства не помнящих
    Самогонщик
  4. kvs207 Сегодня, 07:50
    Цитата: parusnik
    что делали адмирал Рожественский на сопках Маньчжурии с адмиралом Того?

    Так это, наверное, байка, сродни вышенаписанной про ниндзя)))
    kvs207
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