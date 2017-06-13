15:08 13 июня

Более двух тысяч военнослужащих ВВО привлекут к учению на полигоне «Цугол»

Масштабное учение с участие подразделений, дислоцированных в Бурятии, пройдет на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

Более двух тысяч военнослужащих ВВО привлекут к учению на полигоне «Цугол»


Уточняется, что в конце июня стартует полевой выход артиллерийских подразделений общевойсковой армии ВВО, который завершится масштабным тактическим учением.


К мероприятиям боевой подготовки привлекается около 2,5 тыс. военнослужащих и около 700 единиц вооружения и военной техники,
говорится в релизе.

Согласно информации, «артиллеристам предстоит выполнить боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой, с закрытых позиций с применением различных типов боеприпасов».

«Подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) отработают задачи по противодействию артиллерии условного противника с оперативной сменой огневых позиций, а так же по прикрытию своих мотострелковых и танковых подразделений», – рассказали в пресс-службе.

Военнослужащие уже начали подготовку. «На сегодняшний день осуществляется погрузка вооружения и гусеничной техники на железнодорожный состав для отправки в район проведения учения. Военный автотранспорт преодолеет маршрут своим ходом. Военнослужащие совершат марш комбинированным способом протяженностью около 1 тыс. км», – добавили в округе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:44
    Военнослужащие совершат марш комбинированным способом протяженностью около 1 тыс. км», – добавили в округе.
    ...укрокаклы - трепещите!!!... angry
    a.s.zzz888
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