Более двух тысяч военнослужащих ВВО привлекут к учению на полигоне «Цугол»

К мероприятиям боевой подготовки привлекается около 2,5 тыс. военнослужащих и около 700 единиц вооружения и военной техники,

Масштабное учение с участие подразделений, дислоцированных в Бурятии, пройдет на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.Уточняется, что в конце июня стартует полевой выход артиллерийских подразделений общевойсковой армии ВВО, который завершится масштабным тактическим учением.говорится в релизе.Согласно информации, «артиллеристам предстоит выполнить боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой, с закрытых позиций с применением различных типов боеприпасов».«Подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) отработают задачи по противодействию артиллерии условного противника с оперативной сменой огневых позиций, а так же по прикрытию своих мотострелковых и танковых подразделений», – рассказали в пресс-службе.Военнослужащие уже начали подготовку. «На сегодняшний день осуществляется погрузка вооружения и гусеничной техники на железнодорожный состав для отправки в район проведения учения. Военный автотранспорт преодолеет маршрут своим ходом. Военнослужащие совершат марш комбинированным способом протяженностью около 1 тыс. км», – добавили в округе.