Летные испытания беспилотного вертолета для ледовой разведки начнутся в 2018 году

На МАКСе мы будем показывать прототип такого комплекса. Программа летных испытаний запланирована на 2018 год, а на рынок планируем поставить его в 2019 году

Крупные судоходные компании, планируют круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути. При проводке караванов судов ледоколу надо "видеть" впереди себя примерно на сутки хода, чтобы обходить большие айсберги и труднопроходимые из-за торосов районы. Мы планируем оснастить беспилотные комплексы радарами, которые позволяют определять толщину льда и передавать оперативную информацию на ледокол, чтобы капитан и команда своевременно принимали необходимое решение