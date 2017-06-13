15:07 13 июня

Летные испытания беспилотного вертолета для ледовой разведки начнутся в 2018 году

Арктический беспилотник производства "Вертолетов России" выйдет на летные испытания в 2018 году, сообщил гендиректор конструкторского бюро "ВР-технологии" Александр Охонько, передает "Интерфакс-АВН"
На МАКСе мы будем показывать прототип такого комплекса. Программа летных испытаний запланирована на 2018 год, а на рынок планируем поставить его в 2019 году
- заявил А.Охонько.

По его словам, беспилотный вертолет RH-300 будет производиться для целей ледовой разведки.



Летные испытания беспилотного вертолета для ледовой разведки начнутся в 2018 году


Крупные судоходные компании, планируют круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути. При проводке караванов судов ледоколу надо "видеть" впереди себя примерно на сутки хода, чтобы обходить большие айсберги и труднопроходимые из-за торосов районы. Мы планируем оснастить беспилотные комплексы радарами, которые позволяют определять толщину льда и передавать оперативную информацию на ледокол, чтобы капитан и команда своевременно принимали необходимое решение
- сказал А.Охонько.

Он отметил, что эту машину также можно будет использовать для доставки малогабаритных грузов весом до 100 кг.

"ВР-Технологии" занимаются разработками перспективных гражданских вертолетных комплексов: беспилотных и пилотируемых, а также участвуют в некоторых программах модернизации вертолетной техники, уже производимой холдингом "Вертолеты России".

Использованы фотографии: http://artflot.ru/
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Комментарии 4

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:26
    А пилотные , что не устраивают..? Или их там очень много . БПЛА это чисто помощь , а не замена..!
    ОТДЕЛ
    1. APASUS Сегодня, 13:29
      Дешевле ,не требует пилотов ,дополнительной инфраструктуры
      APASUS
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:34
    ... всё лучше, чем вертолёт поднимать раз за разом... good
    a.s.zzz888
  3. Владимир Постников Сегодня, 14:00
    Это нововведение практически никак не скажется на стоимости ледовой проводки.
    Владимир Постников
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