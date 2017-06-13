Летные испытания беспилотного вертолета для ледовой разведки начнутся в 2018 году
Арктический беспилотник производства "Вертолетов России" выйдет на летные испытания в 2018 году, сообщил гендиректор конструкторского бюро "ВР-технологии" Александр Охонько, передает "Интерфакс-АВН"
По его словам, беспилотный вертолет RH-300 будет производиться для целей ледовой разведки.
Он отметил, что эту машину также можно будет использовать для доставки малогабаритных грузов весом до 100 кг.
"ВР-Технологии" занимаются разработками перспективных гражданских вертолетных комплексов: беспилотных и пилотируемых, а также участвуют в некоторых программах модернизации вертолетной техники, уже производимой холдингом "Вертолеты России".
На МАКСе мы будем показывать прототип такого комплекса. Программа летных испытаний запланирована на 2018 год, а на рынок планируем поставить его в 2019 году- заявил А.Охонько.
По его словам, беспилотный вертолет RH-300 будет производиться для целей ледовой разведки.
Крупные судоходные компании, планируют круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути. При проводке караванов судов ледоколу надо "видеть" впереди себя примерно на сутки хода, чтобы обходить большие айсберги и труднопроходимые из-за торосов районы. Мы планируем оснастить беспилотные комплексы радарами, которые позволяют определять толщину льда и передавать оперативную информацию на ледокол, чтобы капитан и команда своевременно принимали необходимое решение- сказал А.Охонько.
Он отметил, что эту машину также можно будет использовать для доставки малогабаритных грузов весом до 100 кг.
"ВР-Технологии" занимаются разработками перспективных гражданских вертолетных комплексов: беспилотных и пилотируемых, а также участвуют в некоторых программах модернизации вертолетной техники, уже производимой холдингом "Вертолеты России".
Использованы фотографии: http://artflot.ru/
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