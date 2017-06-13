А.Лукашенко: Мы никого не пугаем и давить на нас не надо

Все эти годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она ещё больше обостряется. Вы хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности. Уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах безопасности совпадают.

Важно не только обкатать действия войск в различных регионах коллективной безопасности в единой учебной обстановке, но и проработать действия по предотвращению современных угроз, которые уже устойчиво приобрели гибридные формы. Это реалии сегодняшнего дня, и они требуют от Организации адекватного реагирования.

И как бы на нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьёзно. Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать всё то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы.

Он прибыл из Германии (...) Был задержан совместно с органами МВД. У него было взрывное устройство.