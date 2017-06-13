15:07 13 июня

А.Лукашенко: Мы никого не пугаем и давить на нас не надо

Президент Республики Беларусь дал характеристику военно-политической обстановке в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заявление Александра Лукашенко прозвучало на встрече с министрами обороны государств, входящих в ОДКБ. Белорусского лидера цитирует информационное агентство БелТА :
Все эти годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она ещё больше обостряется. Вы хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности. Уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах безопасности совпадают.


А.Лукашенко: Мы никого не пугаем и давить на нас не надо


По словам Лукашенко, уже осенью этого года будет внедрена форма совместной подготовки Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.


Александр Лукашенко:
Важно не только обкатать действия войск в различных регионах коллективной безопасности в единой учебной обстановке, но и проработать действия по предотвращению современных угроз, которые уже устойчиво приобрели гибридные формы. Это реалии сегодняшнего дня, и они требуют от Организации адекватного реагирования.


Президент Белоруссии напомнил, что соседи на Западе пытаются давить на Минск и Москву заявлениями об «агрессивных планах при проведении учений». Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе объявила угрозой для стран Балтии само существование Белоруссии и России. А. Лукашенко:
И как бы на нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьёзно. Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать всё то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы.


На таком фоне из Минска приходят сообщения о том, что задержанный белорусскими спецслужбами по подозрению в терроризме, готовил террористический акт в Европе. Из заявления главы КГБ Беларуси Валерия Вакульчика:
Он прибыл из Германии (...) Был задержан совместно с органами МВД. У него было взрывное устройство.

Использованы фотографии: http://www.belta.by
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 44

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:29
    Батька красава ..Высказал четко! Умеет он в нужный момент , тему поднять...
    ОТДЕЛ
    1. To be or not to be Сегодня, 13:36
      "Александр Лукашенко:
      Важно не только обкатать действия войск в различных регионах коллективной безопасности в единой учебной обстановке, но.." ...но и идти в одной связке.. по все вопросам ВВЕРХ...
      "Если ж он не скулил, не ныл,
      Пусть он хмур был и зол, но - шел,
      А когда ты упал со скал,
      Он стонал, но - держал,
      Если шел за тобой, как в бой,
      На вершине стоял хмельной,-
      Значит, как на себя самого,
      Положись на него"
      To be or not to be
      1. Чёрный Сегодня, 13:41
        Моё мнние - ОДКБ такая же лажа, что и НАТО. Фигня это всё.
        Чёрный
        1. Шукшин Сегодня, 14:00
          НАТО - это военная организация, вооруженная до зубов, которая приближается к границам России, усыпляя бдительность россиян, что это все фигня.
          Шукшин
          1. Чёрный Сегодня, 14:18
            Цитата: Шукшин
            НАТО - это военная организация, вооруженная до зубов, которая приближается к границам России, усыпляя бдительность россиян, что это все фигня.

            А вы полагаете , что условный Таджикистан окажет нам военную помощь случись у нас война , ну , например , с Турцией?.....или например, греки выступят на их стороне.?...........и НАТО и ОДКБ союзы хоть и военные, но политики в них куда больше....единство НАТО- миф, единство ОДКБ - тоже....
            Чёрный
            1. 210окв Сегодня, 14:30
              Таджикистан безусловно не окажет..А вот пшекии и шпротии окажут-и заштатники и бундесы и еще с полтора десятка стран минимум.Так что это не фигня,я имею в виду НАТО...
              Цитата: Чёрный
              Цитата: Шукшин
              НАТО - это военная организация, вооруженная до зубов, которая приближается к границам России, усыпляя бдительность россиян, что это все фигня.

              А вы полагаете , что условный Таджикистан окажет нам военную помощь случись у нас война , ну , например , с Турцией?.....или например, греки выступят на их стороне.?...........и НАТО и ОДКБ союзы хоть и военные, но политики в них куда больше....единство НАТО- миф, единство ОДКБ - тоже....
              210окв
              1. Чёрный Сегодня, 14:45
                Ну и нафиг нам тогда в одкб Таджикистан?....или Узбекистан?
                Чёрный
                1. RDN414 Сегодня, 15:01
                  А что бы самим там присутствовать и иметь возможность в нужный момент защитить наши границы на подступе, а не договариваться с этими государствами, когда петух клюнет...
                  RDN414
          2. Светлана Сегодня, 14:56
            Цитата: Шукшин
            НАТО - это военная организация, вооруженная до зубов, которая приближается к границам России, усыпляя бдительность россиян, что это все фигня.

            Верно! Недооценивать врага - преступная глупость.
            Светлана
      2. Околоточный Сегодня, 13:47
        Если друг оказался вдруг... Классика.
        Околоточный
    2. Alikos Сегодня, 13:37
      Цитата: ОТДЕЛ
      Батька красава ..Высказал четко! Умеет он в нужный момент , тему поднять...

      Ну тут щас набегут всякие "богомизбранные"
      либеразды которые обливали Батьку помоями
      Alikos
      1. rudolff Сегодня, 14:32
        С Батьки помои, как с гуся вода. Не убудет с него. А если по существу, то ОДКБ - организация с односторонним движением. Если на кого из союзников наезд, Россия обязана вписаться. А вот, если на Россию... союзники десять раз подумают, Григорьевич так точно: помочь России (морально)?, моя хата с краю (наши солдаты за рубежом не воюют)?, помочь напавшим на Россию (см. Грузия, Украина). НАТО сейчас формирует мощный кулак в Прибалтике, проводят учения на сувалковском направлении. России надо как-то реагировать, но дозволу на размещение военных баз в Беларуси Батька не дает. Независимость, теперь его главный конек и о союзном государстве вспоминает только когда ему выгодно. Совместные военные учения, это конечно же хорошо, но Россия здесь ставится в равные условия с блоком. Переброска российских войск в угрожаемый период на запад Беларуси (при наличии разрешения) займет столько же время, сколько и переброска натовских войск в Польшу и Литву. Калининград столько не продержится.
        А говорить да, Александр Григорьевич умеет. Но только по бумажке. Если читать стенограммы экспромтных выступлений, то можно мозги вывихнуть от его "полисилогизмов".
        rudolff
    3. сибиралт Сегодня, 14:11
      Давить на нас не надо, сказал бацька, и удавил всю ихнюю ФРС. laughing
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:31
    ... ну, весьма и весьма впечатляет здравый смысл, высказанного Бацькой...
    a.s.zzz888
    1. Logall Сегодня, 13:34
      Красноречиво! Прям Цезарь. "Последний Диктатор Европы" !
      Logall
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:37
      Наш Президент хоть и мастер "политической эквилибристики" , но на этот раз его упрекнуть точно не в чем - прав на все 200% ! Вместе мы - сила ! drinks
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:41
        bouncyhunter Сегодня, 13:37 ↑
        Вместе мы - сила ! drinks

        Я сегодня с Вами сопьюсь! drinks
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
          Цитата: a.s.zzz888
          Я сегодня с Вами сопьюсь!

          Если хороший повод сам стучится в двери - грех не поддаться соблазну ! hi
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 13:45
            Только не увлекайтесь. drinks laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
              Так мы же по чуть-чуть , без фанатизма . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:50
                Можно и побольше , но , правильно, без фанатизма. smile
                cniza
            2. Svarog51 Сегодня, 14:03
              Виктор, hi Давай тоже с ними поучаствуем, так им меньше достанется. drinks good
              Паша прав и я с ним солидарен
              Вместе мы - сила !
              Ну, за содружество! drinks
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 14:05
                hi Только за , с хорошими людьми и вместе. drinks
                cniza
                1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:18
                  Svarog51 Сегодня, 14:03 ↑
                  Виктор, hi Давай тоже с ними поучаствуем, так им меньше достанется. drinks good
                  Паша прав и я с ним солидарен
                  Вместе мы - сила ! Ну, за содружество! drinks

                  ... тогда я в лавку побежал!...
                  a.s.zzz888
                  1. Svarog51 Сегодня, 14:26
                    Не гоже старшим по званию в лавку то! Я сам слетаю по-быстрому! Сколько брать то? good drinks drinks drinks Ну, за взаимопонимание!
                    Р.С. Разрешите не скромный вопрос? Как по имени-отчеству обращаться, а то по должности (шериф), как то не-привычно. drinks
                    Svarog51
                    1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:30
                      Svarog51
                      Р.С. Разрешите не скромный вопрос? Как по имени-отчеству обращаться, а то по должности (шериф), как то не-привычно.

                      ... Вам тёзка, отца Николаем звали...
                      a.s.zzz888
                      1. Svarog51 Сегодня, 14:36
                        Сергей Николаевич, так сколько брать?
                        Р.С. Моего Александром звали. Может лучше на "ты" и за отцов наших. Не чокаясь...
                        Svarog51
              2. cniza Сегодня, 14:49
                Цитата: Svarog51
                Сергей Николаевич, так сколько брать?
                Р.С. Моего Александром звали. Может лучше на "ты" и за отцов наших. Не чокаясь...


                Я с вами... drinks
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 15:02
                  Вить, а Паша то всех опередил и уже за добавкой уметелил. request
                  Я с вами...
                  drinks drinks drinks Пока Паши нет - тебе и командовать, тамада за столом - наиважнейший человек. good
                  Svarog51
  3. Платов Сегодня, 13:33
    Батька человек с пониженной социальной ответственностью! как сказал наш верховный однажды) но не про него конечно...)
    Платов
  4. МПК105 Сегодня, 13:42
    А мне нравится дядька...
    МПК105
    1. Чёрный Сегодня, 13:47
      Цитата: МПК105
      А мне нравится дядька...

      В каком смысле? laughing ...Ты чего это там удумал? smile
      Чёрный
      1. МПК105 Сегодня, 13:52
        В таком,что он так-
        НИКОГДА не сделает сам,и народу не позволит своему так сделать...
        МПК105
        1. rudolff Сегодня, 14:01
          Народ давно в такой позе.
          rudolff
          1. Чёрный Сегодня, 14:43
            Цитата: rudolff
            Народ давно в такой позе.

            Рудик, дык ты встань с коленок то, а то штанишки запачкаешь wink
            Чёрный
  5. Копчёный Сегодня, 13:52
    Да, не надо нас пугать, бацка. Мы уже такого от тебя наслушались.
    Копчёный
    1. Pancir026 Сегодня, 14:10
      Цитата: Копчёный
      Да, не надо нас пугать, бацка. Мы уже такого от тебя наслушались.

      А вы чего такой испуганный???
      Батька если кого и пугает.так всяко разных оранжоппов да террористов.расстреливая их в подвалах КГБ-вы к ним,не относитесь?А чего тогда пугаетесь?
      Pancir026
      1. Копчёный Сегодня, 14:26
        Уже не пугаюсь и даже не удивляюсь заявлениям бацки о нашем "союзном государстве".
        Копчёный
  6. kaschey Сегодня, 14:31
    Как всегда в яблочко.
    Дать бы верховному ресурсов побольше, так, что бы быть самодостаточным, на западе как минимум поперхнулись бы.
    kaschey
    1. грау Сегодня, 14:44
      Ну дай ему всю свою зарплату тогда
      грау
    2. грау Сегодня, 14:51
      Так ему давали ресурсы только что то на западе не поперхнулись
      грау
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 14:39
    Батька должен понимать, что в Гейропе для него места не предусмотренно.
    Для них он последний диктатор.
    Ретвизан 8
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 14:44
    Svarog51,
    Согласен, Сергей... а брать столько, чтобы потом не бегать...
    a.s.zzz888
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 14:45
    Svarog51,
    Цитата: Svarog51
    Сергей Николаевич, так сколько брать?
    Р.С. Моего Александром звали. Может лучше на "ты" и за отцов наших. Не чокаясь...

    Согласен, Серей... а брать столько, чтобы потом не бегать...
    a.s.zzz888
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