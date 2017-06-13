А.Лукашенко: Мы никого не пугаем и давить на нас не надо
Президент Республики Беларусь дал характеристику военно-политической обстановке в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заявление Александра Лукашенко прозвучало на встрече с министрами обороны государств, входящих в ОДКБ. Белорусского лидера цитирует информационное агентство БелТА :
По словам Лукашенко, уже осенью этого года будет внедрена форма совместной подготовки Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.
Александр Лукашенко:
Президент Белоруссии напомнил, что соседи на Западе пытаются давить на Минск и Москву заявлениями об «агрессивных планах при проведении учений». Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе объявила угрозой для стран Балтии само существование Белоруссии и России. А. Лукашенко:
На таком фоне из Минска приходят сообщения о том, что задержанный белорусскими спецслужбами по подозрению в терроризме, готовил террористический акт в Европе. Из заявления главы КГБ Беларуси Валерия Вакульчика:
Все эти годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она ещё больше обостряется. Вы хорошо осведомлены о происходящих процессах в регионах коллективной безопасности. Уверен, что наши оценки сегодняшнего состояния угроз в различных сферах безопасности совпадают.
По словам Лукашенко, уже осенью этого года будет внедрена форма совместной подготовки Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.
Александр Лукашенко:
Важно не только обкатать действия войск в различных регионах коллективной безопасности в единой учебной обстановке, но и проработать действия по предотвращению современных угроз, которые уже устойчиво приобрели гибридные формы. Это реалии сегодняшнего дня, и они требуют от Организации адекватного реагирования.
Президент Белоруссии напомнил, что соседи на Западе пытаются давить на Минск и Москву заявлениями об «агрессивных планах при проведении учений». Напомним, что президент Литвы Даля Грибаускайте и вовсе объявила угрозой для стран Балтии само существование Белоруссии и России. А. Лукашенко:
И как бы на нас не давили, мы проведем эти учения и нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень серьёзно. Знаю, что и в России точно такое же настроение. Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Поэтому мы будем отрабатывать всё то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать нашу территорию, наше государство, наши народы.
На таком фоне из Минска приходят сообщения о том, что задержанный белорусскими спецслужбами по подозрению в терроризме, готовил террористический акт в Европе. Из заявления главы КГБ Беларуси Валерия Вакульчика:
Он прибыл из Германии (...) Был задержан совместно с органами МВД. У него было взрывное устройство.
Использованы фотографии: http://www.belta.by
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