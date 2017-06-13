15:13 13 июня

Эффектные кадры испытаний зенитно-ракетного комплекса С-125

ЗРК С-125М предназначен для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах. Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет с эффективной поверхностью рассеяния 0.2м2 и более.

Испытания проводились заводом ОАО "2566 ЗРРЭВ". Сегодня завод является специализированным предприятием Республики Беларусь, выполняющим ремонт сложной радиоэлектронной военной техники и вооружения войск ПВО, контрольно – измерительной аппаратуры и электропитающего оборудования.




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Комментарии 1

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  1. gcn Сегодня, 14:55
    Мужики в возрасте но Молодцы боевую работу знают.
    gcn
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