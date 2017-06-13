Эффектные кадры испытаний зенитно-ракетного комплекса С-125

ЗРК С-125М предназначен для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах. Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет с эффективной поверхностью рассеяния 0.2м2 и более.Испытания проводились заводом ОАО "2566 ЗРРЭВ". Сегодня завод является специализированным предприятием Республики Беларусь, выполняющим ремонт сложной радиоэлектронной военной техники и вооружения войск ПВО, контрольно – измерительной аппаратуры и электропитающего оборудования.