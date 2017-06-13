Климкин пообещал закрыть российскую границу так, чтобы не навредить украинцам

Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо,

Наша цель должна быть простой – закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта, и чтобы это не навредило украинцам,