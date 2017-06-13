15:12 13 июня

Климкин пообещал закрыть российскую границу так, чтобы не навредить украинцам

Глава МИД Украины Павел Климкин выдвинул новую инициативу, призванную сделать въезд в страну россиян «контролируемым», сообщает Утро.ru .



Предложение министра заключается в следующем: создать электронную платформу и обязать граждан РФ заблаговременно информировать украинские власти о намерении въехать на территорию «незалежной».


Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо,
сказал Климкин в эфире канала «1+1».

Наша цель должна быть простой – закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта, и чтобы это не навредило украинцам,
добавил глава МИД.

Напомним, недавно Климкин заверил украинцев, что его ведомство немедленно реализует меры по визовому режиму с РФ, как только получит соответствующее распоряжение властей.

Сам он выступает за введение визового режима с Россией и полагает, этот вопрос необходимо решать «на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить».

Использованы фотографии: AFP 2017 / Tobias Schwarz
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Комментарии 42

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  1. spech Сегодня, 14:35
    Наша цель должна быть простой – закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта, и чтобы это не навредило украинцам,

    Самое простое, сдача норматива на прыжки в высоту (минимум 2м), для незалежных после 3 лет скакания это пустяк laughing
    spech
    1. сибиралт Сегодня, 14:42
      Чтобы не навредить украинцам, границу нужно закрывать сразу по Днепру. bully Потом будет поздно. Маразм крепчал, гиляки гнулись, всю ночь скрыпьело до зоры.
      сибиралт
      1. ЛукичЪ Сегодня, 14:50
        Цитата: сибиралт
        Чтобы не навредить украинцам, границу нужно закрывать сразу по Днепру.

        ну да. редкий xoxol долетит до середины Днепра
        ЛукичЪ
    2. ЛукичЪ Сегодня, 14:48
      Цитата: spech
      для незалежных после 3 лет скакания это пустяк

      так, лёгкая разминка
      ЛукичЪ
    3. Венд Сегодня, 14:49
      Чтобы не навредить украинцам, надо создать резервацию размером во всю Украину. Ну или заповедник придурочных существ. laughing
      Венд
      1. Балу Сегодня, 14:53
        Чтобы не навредить украинцам, надо создать резервацию размером во всю Украину

        Для начала оградить центр Киева, изолировать особо буйных, отфильтровать больных от здоровых и начать лечение, типа санации.
        Балу
        1. Венд Сегодня, 15:00
          Цитата: Балу
          Чтобы не навредить украинцам, надо создать резервацию размером во всю Украину
          Для начала оградить центр Киева, изолировать особо буйных, отфильтровать больных от здоровых и начать лечение, типа санации.

          Блин вирус свидомости передается воздушно-капельным путем, это уже похоже на эпидемию. Пора вводить карантин.
          Венд
      2. Монос Сегодня, 14:56
        Наша цель должна быть простой – закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв

        А что, до сих пор есть россияне, желающие съездить на Украину? Климкин, эти идиёты вам только на пользу пойдут, не ограничивайте их!
        Монос
      3. сибиралт Сегодня, 14:57
        Загнать их в желанную Европу, а там пусть им резервации делают. Кое что еще осталось в Германии, Польше и Литве laughing
        сибиралт
  2. RASKAT Сегодня, 14:35
    Маразм крепчает. Чем больше таких заявлений и законов, тем больше недовольства у народа. Доэксперементируются еще пару областей отколятся.
    RASKAT
    1. Копчёный Сегодня, 14:37
      Поздняк откалываться. Сегодня не вчера, захватить областную администрацию не прокатит, сразу в капусту постреляют и даже не военные. Так что поздно милый, поздно.
      Копчёный
      1. Чёрный Сегодня, 14:39
        Свидомчики, вы где боранов на руководящие должности набираете? Где эти райские кущи тупых боранов? laughing
        Чёрный
        1. Копчёный Сегодня, 14:40
          Стойку не на того делаешь.
          Копчёный
          1. Александр романов Сегодня, 14:49
            Цитата: Копчёный
            Стойку не на того делаешь

            А мы тут все за Порошенко голосовали
            Александр романов
    2. 210окв Сегодня, 14:44
      Насчет ОТКОЛЯТСЯ...кому суждено отколоться-уже сделали,всем остальным-продолжать прежнее..СКАЧКИ..
      Цитата: RASKAT
      Маразм крепчает. Чем больше таких заявлений и законов, тем больше недовольства у народа. Доэксперементируются еще пару областей отколятся.
      210окв
  3. soroKING Сегодня, 14:36
    предупреждаю: Иду на Вы! am
    soroKING
  4. 210окв Сегодня, 14:37
    Да ради бога-вперед ,барабан на шею и поезд навстречу...А вот ответные действия будут какие?Никаких?Или всё таки наши сподобятся отойти от догмы-"там тоже люди"?Я бы например прикрыл лавочку заробитчанам..Приезжайте-поробуйте получить российское гражданство,при этом публично выкинуть в урну хохлоаусвайс..
    210окв
    1. ЛукичЪ Сегодня, 14:52
      Цитата: 210окв
      А вот ответные действия будут какие?Никаких?

      Лавров ещё неделю назад ответил
      ЛукичЪ
      1. 210окв Сегодня, 15:00
        То что ответил Лавров еще не значит что так и будет..А будет ПОСМОТРЕТЬ..
        Цитата: ЛукичЪ
        Цитата: 210окв
        А вот ответные действия будут какие?Никаких?

        Лавров ещё неделю назад ответил
        210окв
  5. Alexey RA Сегодня, 14:37
    Предложение министра заключается в следующем: создать электронную платформу и обязать граждан РФ заблаговременно информировать украинские власти о намерении въехать на территорию «незалежной».

    Вангую я, что когда МИД РФ сделает то же самое - то со стороны Украины тут же раздастся вопль.
    Alexey RA
    1. Svarog51 Сегодня, 14:53
      Алексей, hi Как за что? За нарушение границы, конечно! lol
      Svarog51
  6. Machete Сегодня, 14:37
    Я так понял, он хочет не пускать русских, не объявляя визового режима.
    Гений.
    И через сколько времени наши это пресекут? Об этом он не думает.
    Machete
    1. Копчёный Сегодня, 14:39
      А у них всё так, не хотят официально объявить, но вводят аналог под другим названием.
      Копчёный
    2. Лопатов Сегодня, 14:49
      А предложение вообще очень хорошее. Предуведомление о пересечении границы, контроль... Наши ведь обязательно введут зеркальные меры. И получим мы прекрасный инструмент контроля гастарбайтеров. Ведь большинство украинских "заробитчан" работают у нас без всяких регистраций, без налогов и прочего. Будут по-полной платить.
      И скажут большое человеческое спасибо особо мудрому и дальновидному Климкину.
      Лопатов
      1. сибиралт Сегодня, 15:04
        А лучше перепредуведомить заранее до того как и задним числом. laughing От такого у любого крыша набекрень съедет. belay
        сибиралт
    3. irbis0373 Сегодня, 14:53
      Думаю, что ответочка будет не замедлительная.
      irbis0373
    4. ЛукичЪ Сегодня, 14:53
      Цитата: Machete
      Об этом он не думает.

      они только и думают, что ещё запретить
      ЛукичЪ
      1. Machete Сегодня, 15:02
        Пусть думают.
        Только для них последствия всегда негативные. Это ЕС может нам делать гадости более или менее не теряя бабла.
        Machete
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 14:38
    Наша цель должна быть простой – закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта, и чтобы это не навредило украинцам,

    Ваши в саунах по всей России вздохнули спокойно...А мне все это не нравится! Если уже гнать , так уж гнать и всех других по этому принципу! Ну что Климкин , понеслось! Давай волна на волну...Они тебя там сразу придушат черт !
    Жди , они уже идут к тебе..
    ОТДЕЛ
  8. Ferdinant Сегодня, 14:39
    Уже незнают,что еще придумать.
    Ferdinant
  9. cariperpaint Сегодня, 14:43
    это изначально предложение из темы и рыбку скушать и... как блин закрытый завод на который заранее пропуск надо получить... это уже не безграмотность а шиза.
    cariperpaint
  10. parafoiler Сегодня, 14:44
    Ну вот, началось вихляние задом у г-на климкина...
    parafoiler
  11. APASUS Сегодня, 14:44
    Психическая эпидемия?
    APASUS
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:01
      Цитата: APASUS
      Психическая эпидемия?

      конечно. вот примеры

      ЛукичЪ
  12. anjey Сегодня, 14:44
    Да скоро они действительно сами себя перехитрят
    anjey
  13. Alget87 Сегодня, 14:46
    Цитата: Machete
    Об этом он не думает.

    Думают, это когда есть чем думать, а у этого м...., ээ, пи...., ээ, де..., ээ, организма за место мозга, то ли сало, то ли дер... ээ, отходы жизнедеятельности этого организма, во, так что мелет этот организм всё подряд, благо язык без костей. Как там у Высоцкого "Ну сумашедший, что возьмёшь!"
    Alget87
  14. Tusv Сегодня, 14:50
    То что клятые Мы это понятно. Но как организовать визовый режим, чтобы не навредить украинцам? Изваяю памятник Климкину в три величины и даже пинджак поглажку в глине
    Tusv
  15. zvezdo4et Сегодня, 14:55
    а мне интересно как их там црушники отбирают - по дефекту речи все пригодны
    zvezdo4et
  16. Dzafdet Сегодня, 14:59
    Сначала надо заставить шоколадную свинью подписать договор о границах и увязать все вопросы об образовании укропов и их государства. а потом закрывайте на здоровье , что останется. Хохлам ввести въездную визу стоимостью 100 000 рублей. Ласкаво просимо! wassat drinks good
    Dzafdet
  17. К-50 Сегодня, 15:00
    Климкин пообещал закрыть российскую границу так, чтобы не навредить украинцам

    Примерно как "система нипель": "..туда дуй, обратно... request ничего"! laughing
    К-50
  18. senima56 Сегодня, 15:03
    Хохлы всегда хотели "и рыбку съесть и ..... мягко сесть!"
    senima56
  19. avg-mgn Сегодня, 15:05
    г-н Климкин, для Вас эксклюзивное предложение - бесплатная экскурсия в Лефортово, (все включено! Даже сало и горилка, но, отрабатывать придется, не халява).
    avg-mgn
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