Климкин пообещал закрыть российскую границу так, чтобы не навредить украинцам
Глава МИД Украины Павел Климкин выдвинул новую инициативу, призванную сделать въезд в страну россиян «контролируемым», сообщает Утро.ru .
Предложение министра заключается в следующем: создать электронную платформу и обязать граждан РФ заблаговременно информировать украинские власти о намерении въехать на территорию «незалежной».
Напомним, недавно Климкин заверил украинцев, что его ведомство немедленно реализует меры по визовому режиму с РФ, как только получит соответствующее распоряжение властей.
Сам он выступает за введение визового режима с Россией и полагает, этот вопрос необходимо решать «на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить».
Предложение министра заключается в следующем: создать электронную платформу и обязать граждан РФ заблаговременно информировать украинские власти о намерении въехать на территорию «незалежной».
Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо,сказал Климкин в эфире канала «1+1».
Наша цель должна быть простой – закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта, и чтобы это не навредило украинцам,добавил глава МИД.
Напомним, недавно Климкин заверил украинцев, что его ведомство немедленно реализует меры по визовому режиму с РФ, как только получит соответствующее распоряжение властей.
Сам он выступает за введение визового режима с Россией и полагает, этот вопрос необходимо решать «на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить».
Использованы фотографии: AFP 2017 / Tobias Schwarz
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