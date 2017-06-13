СММ ОБСЕ отказалась от фиксации последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Сегодня ночью очень сильно стреляли, ВСУ вели огонь по Петровскому району, в результате чего по улице Луговского, 25 погибли мать и сын.

На Донецком направлении по районам четырнадцати населённых пунктов противник выпустил семьдесят восемь артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, сорок девять танковых снарядов, пятьсот двадцать пять мин калибром 120 и 82 мм. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских преступников погибло двое мирных жителей.