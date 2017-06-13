19:22 13 июня

СММ ОБСЕ отказалась от фиксации последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Очередные сутки гражданской войны в Донбассе – очередные жертвы. На западе Донецка в результате обстрелов со стороны позиций ВСУ погибли два человека – это мать и сын. Донецкое агентство новостей приводит цитату заместителя главы администрации Петровского района Сергея Чуба:
Сегодня ночью очень сильно стреляли, ВСУ вели огонь по Петровскому району, в результате чего по улице Луговского, 25 погибли мать и сын.


Прошлой ночью двое гражданских лиц получили ранения в результате подрыва на мине к северо-востоку от Горловки.

Официальный представитель командования ДНР полковник Басурин в ходе брифинга сообщил о 70 нарушениях за сутки:

На Донецком направлении по районам четырнадцати населённых пунктов противник выпустил семьдесят восемь артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, сорок девять танковых снарядов, пятьсот двадцать пять мин калибром 120 и 82 мм. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских преступников погибло двое мирных жителей.


Видео NewsFront :



Обращает на себя тот факт, что СММ ОБСЕ, работающая в Донбассе, отказалась от фиксации нарушения режима прекращения огня украинской стороной – того самого нарушения, в результате которого погибли два мирных жителя республики.

Использованы фотографии: @maria_smirno
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Комментарии 26

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  1. Чёрный Сегодня, 15:19
    Гнать ссаной тряпкой это обсе....лживые двуличные мрази , призванные прикрывать преступления укровермахта.....чего они из себя представляют, они в Авдеевке показали, когда стоя в двух метрах от украинских танков , утверждали ИХТАМНЕТ
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:29
      Цитата: Чёрный
      Гнать ссаной тряпкой это обсе

      Здесь все другое...Украинцы и Русские убивают друг друга..Именно это они охраняют и будут охранять! Это может продолжаться десятилетиями мужики..Пока полностью Украину не разграбят черти , а лучше когда русский с украинцем в глодки друг другу вцепятся...Вот тогда Ой Вэй!
      Хохот на весь мир будет , сбылась мечта и сколько в это денег вложили ПОЛУЧИЛОСЬ!
      А ведь у них получается , даже по нашему сайту!
      ОТДЕЛ
      1. Mik13 Сегодня, 15:47
        Цитата: ОТДЕЛ
        Здесь все другое...Украинцы и Русские убивают друг друга..Именно это они охраняют и будут охранять! Это может продолжаться десятилетиями мужики..Пока полностью Украину не разграбят черти , а лучше когда русский с украинцем в глодки друг другу вцепятся...Вот тогда Ой Вэй!

        Как же вы задолбали... русские убивают русских. Некоторые из этих русских - украинцы. Но убивают друг друга они потому, что одни решили стать бандеровцами и убить всех, кто с этим не согласен, а другие - сопротивляются.
        А конфликт - интернациональный.
        Mik13
        1. тол100в Сегодня, 16:52
          Цитата: Mik13
          А конфликт - интернациональный.

          Конфликт не интернациональный, А ЗАКАЗНОЙ !, подготовленный и проплаченный Госдепом!
          тол100в
    2. сибиралт Сегодня, 15:29
      Пусть меняют состав миссии, или ЛДНР за их жизни ответственности нести не будет. И это прямым текстом в Европарламент. Хватит церемонится с присланными "инвалидами" по слуху и зрению. am
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 15:19
    Не удивлен..Ничего не вижу,ничего не слышу..Кстати,как там Захарченко со своими обещаниями поживает?Не икается?
    210окв
    1. Володин Сегодня, 15:25
      Цитата: 210окв
      Кстати,как там Захарченко со своими обещаниями поживает?Не икается?

      Резонный вопрос. И ведь правда, зачем-то заявлял, что Украине "до развала" и "бегства Порошенко" осталось 60 дней. Видимо, дни у него не той системы.
      Володин
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:32
      Цитата: 210окв
      Не удивлен..Ничего не вижу,ничего не слышу..Кстати,как там Захарченко со своими обещаниями поживает?Не икается?

      А что он может сделать со своим ополчением , против США и Израиля? Да Россия за спиной и что...
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 15:36
        Виталий,если он разумный человек и понимает своё положение,то не надо делать громких заявлений.Ежу понятно,что эта "байда" надолго.Но может быть и нет,если наше руководство продолжит мямлить,а этот рукамиводитель в Донбассе продолжит озвучивать свои хотелки...
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: 210окв
        Не удивлен..Ничего не вижу,ничего не слышу..Кстати,как там Захарченко со своими обещаниями поживает?Не икается?

        А что он может сделать со своим ополчением , против США и Израиля? Да Россия за спиной и что...
        210окв
    3. Александр романов Сегодня, 16:08
      Цитата: 210окв
      .Кстати,как там Захарченко со своими обещаниями поживает?Не икается?

      Нет ,у него недавно был салют и концерты в центре города,и в это же время люди на окраинах сидели в подвалах.
      Скоро людям это надоест и за жабры возьмут самого трепача Захара
      Александр романов
  3. Комментарий был удален.
    1. 210окв Сегодня, 15:30
      Кстати..Упоротая половина-по большей части мужская половина юго-востока..Где?В АТО...твари!А западенцы-или в Киеве при власти,или на заработках у нас и в Европе...
      Цитата: Vladimir71

      В то время как хохлядь ломится в европу их упоротая половина расстреливает мирных жителей твари.
      210окв
  4. Dzafdet Сегодня, 15:27
    ясен пень, им матрасный хозяин не велел.Их надо гнать поганой метлой и как можно дальше! am
    Dzafdet
  5. avg-mgn Сегодня, 15:28
    Мавр сделал свое подлое дело, СВОБОДЕН!
    avg-mgn
  6. avg-mgn Сегодня, 15:32
    Цитата: Володин
    Видимо, дни у него не той системы.


    Часики украинские - стрелки прыгают!
    avg-mgn
  7. anjey Сегодня, 15:45
    гнать это обсе поганной метлой с Донбасса, к черту "политкоректность" на крови
    anjey
  8. Alget87 Сегодня, 15:50
    Цитата: Чёрный
    Гнать ссаной тряпкой это обсе....лживые двуличные мрази

    Да вы шо, да не может быть, они не такие, они ... как это ..., аа вот, партнёры, как наш "гарант" любит говорить, а и ещё соблюдать "Минские договорённости", которым нет альтернативы и ещё выражение глыбокой озабоченности.Мы , простые люди для власть придержащих, с какой стороны они небыли бы, только статистика и не более, прибыло, убыло, ну и раз в несколько лет, нам позволено быть электоратом, так ,что илюзий питать не нужно.
    Alget87
  9. непотопляемый Сегодня, 16:20
    Трам-тарарам -тарарам пам-пам(заменить желаемыми словами) ОБСЕ!
    непотопляемый
  10. Altona Сегодня, 16:22
    Обращает на себя тот факт, что СММ ОБСЕ, работающая в Донбассе, отказалась от фиксации нарушения режима прекращения огня украинской стороной – того самого нарушения, в результате которого погибли два мирных жителя республики.
    -------------------------------
    Это примерно тоже самое, если бы наблюдатели от Гёббельса и Гитлера фиксировали военные преступления вермахта на оккупированной территории. Гнать надо этих представителей фашистов.
    Altona
  11. Толстоевский Сегодня, 16:49
    ибо работа наших западных партнёров не фиксация обстрелов, а корректировка братскофашисткого огня
    Толстоевский
  12. vik669 Сегодня, 16:57
    Цитата: Александр романов
    Скоро людям это надоест и за жабры возьмут самого трепача Захара

    И далее двинут в Гейропу с песней "Ще не вмерла ..... и визгом рятуйся хто і як може"
    vik669
  13. К-50 Сегодня, 17:00
    Так погибшие же не гейропейцы, а русские, а на таких они никогда внимания не обращали. Им пофиг жертвы славян, лишь бы их "процветающую" радужную гейропу не касалось.
    К-50
  14. BAI Сегодня, 17:03
    Воевать с Россией до последнего украинца. Надо реализовать этот план. Для этого надо втянуть Россию в войну. А для этого надо убивать (как можно больше) мирных жителей Донбасса русских, украинцев - неважно. Там сейчас все - русские. Это, наверное, еще Бжезинский придумал.
    BAI
  15. roskot Сегодня, 17:09
    Пора, давно пора гнать этих слепых и глухих ОбСЕ. Как это можно терпеть. Это же обыкновенные враги. Их не исправишь. ЕСЛИ ТОЛЬКО ГЕОГИЕВСКИЕ ЛЕНТЫ ПОВЯЗАТЬ, что бы укропы видели мишени.
    roskot
  16. Dal arya Сегодня, 17:46
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: Чёрный
    Гнать ссаной тряпкой это обсе

    Здесь все другое...Украинцы и Русские убивают друг друга..Именно это они охраняют и будут охранять! Это может продолжаться десятилетиями мужики..Пока полностью Украину не разграбят черти , а лучше когда русский с украинцем в глодки друг другу вцепятся...Вот тогда Ой Вэй!
    Хохот на весь мир будет , сбылась мечта и сколько в это денег вложили ПОЛУЧИЛОСЬ!
    А ведь у них получается , даже по нашему сайту!

    Глупость пишите.В 14 году у России было массу способов как ни начать эту войну,так и закончить.У бандэровцев же коленки полюбому тряслись когда они начинали АТО и применяли авиацию.Смотрели реакцию Путина.А Путин в ту весну пропал на 2 недели.Прекрасно это помню.И не нужно теперь винить русских в том что мы хотим мщения,да хотим,потому что эти твари понимают лишь язык силы.Но наши власти даже не угрожают применить силу-лишь тупо смотрят как умирают наши люди и выражают ,,эээ мы глубоко озабочены и призываем,,.
    /Жители ДЛНР наверно уже 1000 раз прокляли Путина за Минск-1-2.
    Dal arya
  17. Dal arya Сегодня, 17:50
    Цитата: 210окв
    Не удивлен..Ничего не вижу,ничего не слышу..Кстати,как там Захарченко со своими обещаниями поживает?Не икается?

    Захар марионетка-все решает Кремль.А ,,Он терпел-и вам велел,,.
    Dal arya
  18. ЗВС Сегодня, 18:11
    Их всех этих СММ ОБСЕ давно пора выгнать из Донецка на передовую. Пусть там живут. А нет, так вообще выгнать из республики в Гейропу. Это засланные казачки, которые корректируют огонь ВСУ и скрывают факты обстрела. Если они будут рассказывать правду, то получится, что "европейская" страна Хохляндия ведет обстрел мирного населения.
    ЗВС
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