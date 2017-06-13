СММ ОБСЕ отказалась от фиксации последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ
Очередные сутки гражданской войны в Донбассе – очередные жертвы. На западе Донецка в результате обстрелов со стороны позиций ВСУ погибли два человека – это мать и сын. Донецкое агентство новостей приводит цитату заместителя главы администрации Петровского района Сергея Чуба:
Прошлой ночью двое гражданских лиц получили ранения в результате подрыва на мине к северо-востоку от Горловки.
Официальный представитель командования ДНР полковник Басурин в ходе брифинга сообщил о 70 нарушениях за сутки:
Видео NewsFront :
Обращает на себя тот факт, что СММ ОБСЕ, работающая в Донбассе, отказалась от фиксации нарушения режима прекращения огня украинской стороной – того самого нарушения, в результате которого погибли два мирных жителя республики.
Сегодня ночью очень сильно стреляли, ВСУ вели огонь по Петровскому району, в результате чего по улице Луговского, 25 погибли мать и сын.
Прошлой ночью двое гражданских лиц получили ранения в результате подрыва на мине к северо-востоку от Горловки.
Официальный представитель командования ДНР полковник Басурин в ходе брифинга сообщил о 70 нарушениях за сутки:
На Донецком направлении по районам четырнадцати населённых пунктов противник выпустил семьдесят восемь артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, сорок девять танковых снарядов, пятьсот двадцать пять мин калибром 120 и 82 мм. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских преступников погибло двое мирных жителей.
Видео NewsFront :
Обращает на себя тот факт, что СММ ОБСЕ, работающая в Донбассе, отказалась от фиксации нарушения режима прекращения огня украинской стороной – того самого нарушения, в результате которого погибли два мирных жителя республики.
Использованы фотографии: @maria_smirno
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