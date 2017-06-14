Перспективный пистолет ОЦ-122



Первое известное изображение ОЦ-122. Рисунок ЦКИБ СОО / all4shooters.com



ОЦ-122 на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов". Фото Vk.com/voingroup

По материалам сайтов:

https://myslo.ru/

http://nvo.ng.ru/

https://all4shooters.com/

http://modernfirearms.net/

В настоящее время отечественными конструкторами разрабатывается сразу несколько перспективных проектов стрелкового оружия. Часть новых образцов уже демонстрировалась специалистам и широкой публике, тогда как ряд других проектов пока находится на ранних стадиях. Одним из примеров перспективной разработки, пока не демонстрировавшейся общественности, но уже представленной руководству силовых структур, является новейший пистолет ОЦ-122. Будущее этого оружия пока не определено, но и сейчас оно представляет определенный интерес.По имеющимся данным, проект с рабочим обозначением ОЦ-122 разрабатывается конструкторами тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), являющимся филиалом Конструкторского бюро приборостроения и входящим в состав холдинга «Высокоточные комплексы». Задачей проекта является создание нового пистолета для силовых структур, использующего нестандартный для нашей страны боеприпас. Любопытно, что при разработке проекта и формировании окончательного облика пистолета использовались самые новые технологии, значительно облегчившие работу конструкторов.Из имеющихся данных следует, что проект ОЦ-122 стартовал не слишком давно, но и не позднее осени прошлого года. Первые упоминания о новом пистолете в открытых источниках появились в октябре 2016 года. На тот момент указывались только сам факт существования проекта и некоторые особенности процесса его разработки. В первую очередь, внимание обращалось на необычные методики проверки новых идей и решений. Все основные предложения технического характера изучались и проверялись при помощи макетных образцов.Основным методом ускорения и упрощения работ стала трехмерная печать. При помощи 3D-принтера промышленного класса изготавливались различные детали перспективного пистолета, после чего осуществлялась сборка макетного образца. Полноценный макет-аналог боевого оружия позволял изучить предлагаемую конструкцию и определить различные ее особенности. В первую очередь, при помощи трехмерного моделирования отрабатывалась эргономика пистолета. Тем не менее, по вполне понятным причинам, «напечатанный» макет не мог использоваться в испытаниях на стрельбище.Отечественные средства массовой информации приводили слова директора ЦКИБ СОО Алексея Сорокина о процессе изготовления макета. По его словам, использование 3D-печати позволило разгрузить имеющееся опытное производство. Детали для макетного образца изготавливались с высокой точностью из специальных пластиков. На печать всех деталей макетного пистолета требовалось около трех дней. После этого можно было выполнять сборку изделия и приступать к его проверкам.В течение нескольких следующих месяцев проект ОЦ-122 не становился темой новых публикаций. Новые сведения о перспективном пистолете появились только весной текущего года. В начале марта 2017 года издание «Независимое военное обозрение» опубликовало статью «Сделаем винтовку, лучшую в своем классе», посвященную новым разработкам ЦКИБ СОО. В беседе с корреспондентом издания директор конструкторского бюро рассказал о последних разработках, в том числе о ходе работ по проекту ОЦ-122. В частности, он уточнил роль современных технологий в процессе проектирования.По словам А. Сорокина, печать деталей на трехмерном принтере не используется для создания полноценных комплектующих. Изделия из высокопрочных пластиков необходимы для сборки макетов, применяемых для проверки эргономики. Такой подход позволил упростить и ускорить первичную оценку основных эксплуатационных характеристик. После проверки нескольких образцов, выполненных методом 3D-печати, чертежи передавались на экспериментальное производство для изготовления деталей в металле. Подобный подход позволил упростить предварительную проработку проекта и ранние проверки пистолета.При этом на конструкторские испытания должен пойти опытный пистолет, изготовленный из металла. Все рабочие детали планировалось изготавливать «традиционными» методами. А. Сорокин отметил, что ЦКИБ СОО в настоящее время не располагает 3D-принтером, способным обрабатывать металл и, как следствие, организация не может использовать такие технологии.Следует отметить, что помимо сведений о методиках отработки технического облика в статье «Независимого военного обозрения» было приведено первое известное изображение перспективного пистолета. Пока оружие показали только в виде трехмерной модели, вероятно, в связи с отсутствием полноценных прототипов, готовых к испытаниям и демонстрации заказчику или общественности.По имеющимся данным, к настоящему времени проект ОЦ-122 дошел до стали сборки и проверки полноценного опытного образца. Изделие-прототип уже показали руководству силовых структур. В конце мая состоялся научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации», в ходе которого специалисты министерства внутренних дел и Росгвардии получили возможность ознакомиться с новейшими отечественными разработками в области вооружения и специального оборудования. Среди прочих известных и новых образцов, в ходе форума показали опытный пистолет ОЦ-122.Согласно последним сообщениям, перспективный пистолет ОЦ-122 должен использовать достаточно распространенный и популярный в мире патрон .45 ACP. Кроме того, известно, что часть деталей боевого оружия, как и в случае с макетными образцами, выполняется при помощи трехмерной печати из высокопрочного пластика. Очевидно, что такие технологии, уже упростившие проведение ранних этапов проекта, положительным образом скажутся и на выпуске серийного оружия.На данный момент основные сведения о перспективном пистолете ОЦ-122 остаются неизвестными. В то же время, уже были раскрыты некоторые подробности технического характера. Кроме того, опубликованное изображение оружия и его немногочисленные фотографии позволяют делать определенные выводы и строить некоторые предположения. В дальнейшем, после появления новых официальных сообщений имеющуюся картину можно будет дополнить и скорректировать.Известно, что главной целью проекта ОЦ-122 является создание нового пистолета, использующего патрон .45 ACP и отличающегося малыми размерами. Подобные образцы уже существуют за границей и достаточно активно используются различными подразделениями, в том числе специального назначения. Возможно, проект ОЦ-122 создается именно с расчетом на перевооружение спецотрядов МВД и Росгвардии. Так или иначе, по своим техническим и боевым характеристикам новый пистолет должен ощутимо отливаться от существующих образцов отечественной разработки, в первую очередь, в связи с типом применяемого патрона.Известные изображения ОЦ-122 показывают, что это изделие строится по традиционной для современных самозарядных пистолетов схеме. При этом используются некоторые характерные для нынешнего времени идеи, позволяющие превратить пистолет в стрелковый комплекс модульной архитектуры. Есть основания полагать, что примененная схема оружия позволяет изготавливать некоторые незначительно нагруженные детали из высокопрочных пластиков.Основной деталью пистолета является рамка, традиционно объединяющая в себе направляющую для подвижного кожуха затвора, пистолетную рукоять и скобу спускового крючка. В ее нижней передней части, перед скобой, предусматривается стандартная планка для установки дополнительного оборудования. На опубликованном изображении эта планка используется для монтажа лазерного целеуказателя.Пистолет должен оснащаться подвижным кожухом затвора, традиционным для вооружения подобного класса. Внутри этой детали, очевидно, помещаются нарезной ствол средней длины, затвор и часть деталей ударно-спускового механизма. Тип автоматики пока не уточнялся, но, вероятнее всего, применяется свободный или полусвободный затвор. Автоматика оснащена затворной задержкой, крупный рычаг которой помещается на рамке выше спускового крючка. Используется обычный для пистолетов ударно-спусковой механизм куркового типа. Курок выведен через прорезь в задней стенке подвижного кожуха.Изделие ОЦ-122 разрабатывается для использования с пистолетным патроном .45 ACP (11,43 х 23 мм). Этот боеприпас, имеющий достаточно высокие характеристики, давно получил широкое распространение за рубежом, однако до сих пор не пользуется популярностью у российских оружейников. Таким образом, одним из способов получения высоких характеристик пистолета является применение нестандартного для отечественной практики патрона.Боепитание нового пистолета осуществляется при помощи отъемного коробчатого магазина, помещаемого внутрь рукоятки. Толщина последней позволяет предполагать использование двухрядного магазина. Емкость магазина неизвестна. На своем месте магазин закрепляется при помощи защелки, управляемой кнопкой на боковой поверхности рукоятки.Предлагаются простые прицельные приспособления в виде мушки на передней части кожуха затвора и нерегулируемого целика на задней. Наличие планки в передней части рамки позволяет использовать дополнительные средства целеуказания.Опубликованный рисунок показывает, что дульная часть ствола может оснащаться дополнительными устройствами необходимого типа. Так, на рисунке изображено крупное изделие сложной формы, назначение которого не уточнялось. По-видимому, устройство в виде двух сопряженных цилиндров разного диаметра является прибором бесшумной стрельбы. Верхний цилиндр вмещает канал для выхода пули, тогда как нижний выполняет функции расширительной камеры для пороховых газов. Оригинальная двухкамерная конструкция позволила сократить длину глушителя. Примечательно, что начальная скорость пули патрона .45 ACP / 11,43х23 мм не превышает 250-260 м/с, что дополнительно снижает вероятность обнаружения стрелка.Технические и боевые характеристики пистолета ОЦ-122 остаются неизвестными. При этом можно предположить, что используемый патрон обеспечит достаточно высокую точность и кучность стрельбы на «пистолетных» дистанциях, а также даст высокое останавливающее действие. При таких возможностях перспективное оружие действительно может представлять интерес для полиции, спецподразделений МВД или Росгвардии, поскольку пригодно для решения специфических боевых задач.На данный момент известно, что перспективный малогабаритный пистолет ОЦ-122 под нестандартный для отечественного оружия патрон прошел основные стадии проектирования и уже был выполнен в металле. Более того, опытный образец такого оружия продемонстрировали представителям структур, в будущем способных стать потенциальными заказчиками. При всем этом, основная часть характеристик и параметров изделия пока не публиковалась, из-за чего в ряде вопросов приходится полагаться на различные оценки и предположения.Таким образом, интересный отечественный проект все еще находится на достаточно ранних стадиях и пока не готов к серийному производству и поставкам заказчикам. Также следует учитывать, что опытное оружие должно пройти испытания, по результатам которых в его облик могут быть внесены те или иные изменения. В итоге серийный вариант пистолета ОЦ-122 может значительно отличаться от изображенного на опубликованном рисунке и показанного на недавней выставке.Оценивать перспективы пистолета ОЦ-122 с точки зрения серийного производства, закупок и применения пока рано. Тем не менее, уже сейчас можно утверждать, что этот проект представляет большой интерес, как минимум, с технической точки зрения. Патрон .45 ACP, несмотря на широкое распространение за рубежом, пока весьма ограничено использовался в отечественных проектах. Нельзя исключать, что успешное завершение работ по изделию ОЦ-122 исправит эту ситуацию, и силовые структуры смогут начать освоение нового боеприпаса с повышенными характеристиками. Однако нельзя исключать и негативное развитие событий, при котором интересная отечественная разработка так и останется выставочным образцом без реальных перспектив. Какая судьба ждет пистолет ОЦ-122 – покажет время.