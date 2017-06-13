В США модернизировали неуправляемую ракету HYDRA 70, принятую на вооружение в 1948 году
Минобороны США заказало у компании BAE Systems партию ракет APKWS на сумму свыше $180 млн, передает "Warspot" со ссылкой на портал airrecognition.com. APKWS – модернизированный вариант неуправляемой ракеты HYDRA 70, которая поступила на вооружение американской армии еще в 1948 году. В ходе доработки боеприпас получил лазерные датчики и поворотные лопасти, предназначенные для точного наведения на цель. APKWS отличается от HYDRA 70 модулем наведения, который ввинчивается между боеголовкой и ракетным двигателем.
В описании контракта указывается, что ракеты с лазерным наведением необходимы для «удовлетворения растущих потребностей США и международного спроса». По словам Рейчел Гилл, руководителя подразделения Precision Guidance Solutions в BAE Systems, на APKWS существует высокий спрос, поскольку эти ракеты полностью совместимы с пусковыми установками для HYDRA 70 и являются самыми доступными высокоточными боеприпасами (стоимость одной ракеты оценивается в $10 000).
С появлением APKWS вооруженные силы США получили то, чего им долгое время не хватало – дешевые управляемые снаряды малого калибра. Одна стандартная пусковая установка для ракет HYDRA 70/APKWS вмещает 19 боеприпасов и весит 225 кг, при этом большинство моделей боевых самолетов может нести по 2–4 пусковых установки (таким образом, вертолет или самолет может самостоятельно поразить десятки наземных целей).
Модернизация ракет HYDRA 70 проходила в два этапа: в 1996 году Минобороны США заказало компании General Dynamics систему для переоборудования неуправляемых ракет в управляемые, но в 2005 году программа была свернута из-за несоответствия прототипа армейским требованиям. Позднее реализация проекта была возобновлена с новым подрядчиком – компанией BAE Systems, которая и «создала» ракету APKWS, поступившую в 2012 году на вооружение ВМС США, а позднее и других армейских структур.
Ракета APKWS
В описании контракта указывается, что ракеты с лазерным наведением необходимы для «удовлетворения растущих потребностей США и международного спроса». По словам Рейчел Гилл, руководителя подразделения Precision Guidance Solutions в BAE Systems, на APKWS существует высокий спрос, поскольку эти ракеты полностью совместимы с пусковыми установками для HYDRA 70 и являются самыми доступными высокоточными боеприпасами (стоимость одной ракеты оценивается в $10 000).
С появлением APKWS вооруженные силы США получили то, чего им долгое время не хватало – дешевые управляемые снаряды малого калибра. Одна стандартная пусковая установка для ракет HYDRA 70/APKWS вмещает 19 боеприпасов и весит 225 кг, при этом большинство моделей боевых самолетов может нести по 2–4 пусковых установки (таким образом, вертолет или самолет может самостоятельно поразить десятки наземных целей).
Модернизация ракет HYDRA 70 проходила в два этапа: в 1996 году Минобороны США заказало компании General Dynamics систему для переоборудования неуправляемых ракет в управляемые, но в 2005 году программа была свернута из-за несоответствия прототипа армейским требованиям. Позднее реализация проекта была возобновлена с новым подрядчиком – компанией BAE Systems, которая и «создала» ракету APKWS, поступившую в 2012 году на вооружение ВМС США, а позднее и других армейских структур.
Использованы фотографии: aswetalk.net
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