19:27 13 июня

В США модернизировали неуправляемую ракету HYDRA 70, принятую на вооружение в 1948 году

Минобороны США заказало у компании BAE Systems партию ракет APKWS на сумму свыше $180 млн, передает "Warspot" со ссылкой на портал airrecognition.com. APKWS – модернизированный вариант неуправляемой ракеты HYDRA 70, которая поступила на вооружение американской армии еще в 1948 году. В ходе доработки боеприпас получил лазерные датчики и поворотные лопасти, предназначенные для точного наведения на цель. APKWS отличается от HYDRA 70 модулем наведения, который ввинчивается между боеголовкой и ракетным двигателем.


Ракета APKWS


В описании контракта указывается, что ракеты с лазерным наведением необходимы для «удовлетворения растущих потребностей США и международного спроса». По словам Рейчел Гилл, руководителя подразделения Precision Guidance Solutions в BAE Systems, на APKWS существует высокий спрос, поскольку эти ракеты полностью совместимы с пусковыми установками для HYDRA 70 и являются самыми доступными высокоточными боеприпасами (стоимость одной ракеты оценивается в $10 000).


С появлением APKWS вооруженные силы США получили то, чего им долгое время не хватало – дешевые управляемые снаряды малого калибра. Одна стандартная пусковая установка для ракет HYDRA 70/APKWS вмещает 19 боеприпасов и весит 225 кг, при этом большинство моделей боевых самолетов может нести по 2–4 пусковых установки (таким образом, вертолет или самолет может самостоятельно поразить десятки наземных целей).

Модернизация ракет HYDRA 70 проходила в два этапа: в 1996 году Минобороны США заказало компании General Dynamics систему для переоборудования неуправляемых ракет в управляемые, но в 2005 году программа была свернута из-за несоответствия прототипа армейским требованиям. Позднее реализация проекта была возобновлена с новым подрядчиком – компанией BAE Systems, которая и «создала» ракету APKWS, поступившую в 2012 году на вооружение ВМС США, а позднее и других армейских структур.


Использованы фотографии: aswetalk.net
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Комментарии 64

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  1. soroKING Сегодня, 16:20
    10 000 талеров дёшево? recourse
    soroKING
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:26
      Цитата: soroKING
      10 000 талеров дёшево? recourse

      По их меркам - видимо , да . Интересно другое - ни слова о стоимости изначальной HYDRA 70 в статье нет . wink
      bouncyhunter
      1. Монос Сегодня, 16:51
        А.мерикосы переходят на вооружение эконом-класса? Или просто готовятся к маштабной войне с большим расходом боеприпасов?
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:55
          Витя , в статье сказано :
          ракеты с лазерным наведением необходимы для «удовлетворения растущих потребностей США и международного спроса»

          А уж каждый это понимает в зависимости от степени собственной паранойи .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:10
            Да что тут понимать - готовятся , причем особо не скрывая.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 17:13
              Я и не сомневался , Витя , что наши с тобой паранойи идут ноздря в ноздрю .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 17:18
                Главное мы готовы , в первую очередь морально , "бодаться будем , но на третьих территориях , да по сути уже...
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 17:19
                  Цитата: cniza
                  да по сути уже...

                  Верно подмечено .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 17:24
                    Не хотелось бы , но скоро можем лоб в лоб "упереться".
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 17:26
                      Боятся матрасы в честном бою сойтись , привыкли весь жар чужими руками загребать .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 17:29
                        А вот тогда всем будет понятно чего они стоят. Жизнь говорит о том , что мы с ними ещё будем вместе , против общего врага и переступив через себя , мы пойдем на этот шаг.
                        cniza
                      2. MoJloT Сегодня, 17:44
                        Давно боятся начали? Кого боятся? Может просто головой пользуются после Вьетнама, где американский военнослужащий проявил себя стойким и храбрым бойцом!
                        MoJloT
                    2. bouncyhunter Сегодня, 17:39
                      Цитата: cniza
                      Жизнь говорит о том , что мы с ними ещё будем вместе , против общего врага и переступив через себя , мы пойдем на этот шаг.

                      Не хотелось бы опять наступать на те же грабли ...
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 17:48
                        Никому не хочется , но ради сбережения жизни людей , похоже пойдем.
                        cniza
        2. Лопатов Сегодня, 17:33
          Цитата: Монос
          А.мерикосы переходят на вооружение эконом-класса?

          Почти. Читал, у них проблемы с производством "Хелфаеров", даже практические в боевые пришлось перепиливать.
          Слишком высокий расход несмотря на то, что мощности по их производству были практически удвоены, причём на деньги МО США.
          Лопатов
          1. Alexey RA Сегодня, 17:54
            Цитата: Лопатов
            Почти. Читал, у них проблемы с производством "Хелфаеров", даже практические в боевые пришлось перепиливать.

            Дык... когда стоимость боеприпаса кратно превосходит стоимость уничтожаемой цели - немудрено, что начинаются финансовые трудности.
            Все арсеналы ВТО хороши против организованного государства - с критически важными объектами инфраструктуры, с дорогой, но немногочисленной военной техникой, с жёсткой структурой управления и т.д. А когда инфраструктуры нет, промышленности практически нет, на место убитого главаря тут же встают несколько новых, техника противника для него практически бесплатна (ибо трофеи), а атаки напоминают зерг-раш (на "тойотах") - тут ВТО, поражающее белку в глаз с другой стороны шарика, просто бессильно. Ибо это всё раво что пытаться остановить волну леммингов из "баррета". smile
            Alexey RA
            1. Лопатов Сегодня, 18:09
              Цитата: Alexey RA
              ык... когда стоимость боеприпаса кратно превосходит стоимость уничтожаемой цели - немудрено, что начинаются финансовые трудности.

              Тут не финансы, тут как при СССР- дефицит. Вроде деньги есть, но колбасы на всех не хватает. И на себя, и прежде всего, на союзников. Вон, иракцы своими двумя-пятью по разным данным самолётиками "Сесна комбат-караван" в период самого начала противостояния с ИГИЛ умудрились запас в 300 с копейками "Хелфаеров" отстрелять.
              Лопатов
              1. Alexey RA Сегодня, 18:23
                Цитата: Лопатов
                Тут не финансы, тут как при СССР- дефицит.

                Так дефицит в конце концов упирается в финансы. Сэкономили на "запасе мощности" производства (зачем закладывать заранее избыточную производительность линий, не приносящую дохода) - получите превышение расхода над поступлением. smile

                И всё-таки, стрелять ПТУР за 100 килозелёных по бесплатными (для террористов) целям - боюсь, такого даже экономика США не выдержит.
                Alexey RA
          2. opus Сегодня, 18:50
            Цитата: Лопатов
            Читал, у них проблемы с производством "Хелфаеров"

            c производством проблемм нет
            со стоимостью есть US$95,000- US$110,000 9на 2015)


            м/у 6600 и 8000 будет наклёпано в 2018

            ====
            Хотя не понимаю чего жмутся мечта порошенко Javelin дороже в разы
            opus
        3. warriordima Сегодня, 18:43
          Цитата: Монос
          А.мерикосы переходят на вооружение эконом-класса? Или просто готовятся к маштабной войне с большим расходом боеприпасов?

          Скорее наоборот,жлобятся,что бы бабахов гонять по пустыне дешевле вышло.
          warriordima
      2. opus Сегодня, 18:56
        Цитата: bouncyhunter
        ни слова о стоимости изначальной HYDRA 70 в статье нет

        In FY 2014, единица Hydra-70 M255A1 Flechette стоила примерно $1,548,а Hydra-70 M151 HEPD = $1,273/ штука.
        / сам по такой цене покупал /
        FY 2014 DoD Program (Army only): Procurement funds in the amount of $165.5 million will purchase approximately 99,922 rockets.

        165,5 мил: 99 922=
        opus
    2. tiredwithall Сегодня, 16:27
      Похоже, что наигрались высокоточными и дорогими системами. Нужны реальные и дешевые средства борьбы - бюджет и у них не резиновый.
      tiredwithall
    3. strannik1985 Сегодня, 16:40
      AGM-114R в 2012 году стоил 94 тыс.долларов.
      strannik1985
    4. opus Сегодня, 17:21
      Столько же стоит БОПС( у меркавы- во всяком случае)
      А помню 80-е : выстрел с БМП-2 = улетели женские зимние сапоги( пара)
      Т.ч. $10000 за ур- это баснословно дёшево
      opus
      1. soroKING Сегодня, 17:25
        в 80е выстрел Д-30 пара кирзачей hi
        soroKING
        1. opus Сегодня, 18:37
          Цитата: soroKING
          в 80е выстрел Д-30 пара кирзачей

          мне брат говорил старший. я еще мал был.
          2А42 всё же не старушка Д-30
          opus
    5. jonhr Сегодня, 18:34
      это как 10000 рублей у вас
      jonhr
  2. MoJloT Сегодня, 16:20
    Молодцы, голова там где надо, руки из правильного места + деньги умеют считать...
    MoJloT
    1. Pirogov Сегодня, 16:26
      Цитата: MoJloT
      Молодцы, голова там где надо, руки из правильного места + деньги умеют считать...

      Ну не знаю какие они там молодцы ,но на мой взгляд модернизация ракет, которым за 70лет вызывает вопросы.
      Pirogov
      1. Лопатов Сегодня, 16:41
        Не всегда стоит тратить на "Тойота-танк" полноценный "Хелфаер".

        Кстати, проектов переделки "Гидр" в управляемые с полуактивной лазерной ГСМ достаточно много. И американские (не менее двух), и израильские, и европейские.
        Причём лично мне проект BAE Systems кажется наиболее интересным. С "разнесёнными" датчиками вместо одной "головы", что по идее, должно увеличить точность
        Лопатов
        1. Alexey RA Сегодня, 16:50
          Цитата: Лопатов
          Не всегда стоит тратить на "Тойота-танк" полноценный "Хелфаер".

          У "Гидры" в БЧ всего 1 кг ВВ (стандарт М151) или 2,2 кг (удлинённый вариант М229). Причём самый распространённый вариант - именно стандартный.
          Так что для гарантированного поражения "Тойоты" придётся использовать несколько управляемых "гидр". А уж если придётся ковырять штурмовой шахид-мобиль с его бронёй...
          Alexey RA
          1. Лопатов Сегодня, 17:13
            Да ладно, "Тойота-танк" во время передвижения и от близкого разрыва может опрокинуться. С тотальной "отправке к гуриям" всего "экипажа"

            Кстати, "Нимр" с пусковой на 16 управляемых "Гидр" от компании Raytheon, плюс 2 "Хелфаера" "на всякий случай", плюс 28 ракет в укладке в корме машины
            Лопатов
            1. Alexey RA Сегодня, 17:46
              Цитата: Лопатов
              Да ладно, "Тойота-танк" во время передвижения и от близкого разрыва может опрокинуться. С тотальной "отправке к гуриям" всего "экипажа"

              А может и не опрокинуться. И перед пилотами встаёт дилемма: либо сразу отправлять в цель 2-3 "гидры-УР", либо экономить и стрелять последовательно по одной ракете, каждый раз дожидаясь результата предыдущего пуска. В последнем случае "Тойота" вообще может успеть спрятаться в застройке или за складками местности.
              Надо было янки не выделываться, а делать УР из НАР калибра 127 мм. С ней и близкий промах поразит 80% стандартных целей на БВ.
              Alexey RA
      2. Deadушка Сегодня, 17:50
        Цитата: Pirogov
        модернизация ракет, которым за 70лет

        Им не 70 лет, делаются по образцу разработанному 70 лет назад.
        Deadушка
      3. arnar114 Сегодня, 18:01
        А Ту-95. Б-52 НЕ ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСОВ? Они берут старые , освоенные образцы вооружений и оснащают их системами высокоточного наведения. В итоге :-"дешево и сердито", чем создавать новую систему. Экономия времени и средств. У нас, зачастую, 2-3 системы со схожими характеристиками,но до конца не отвечающие ТЗ.
        arnar114
      4. jonhr Сегодня, 18:39
        считайте что ей пару годиков. это только корпус тот-же чтобы соответствовать пусковым установкам. и тут реально видим что они умеют считать деньги. под новую ракету надо было и другие пусковые покупать
        jonhr
  3. tiredwithall Сегодня, 16:21
    являются самыми доступными высокоточными боеприпасами (стоимость одной ракеты оценивается в $10 000).

    Дешевизна крайне временное явление. Чего-то не доработали финансовые жл*бы.
    tiredwithall
  4. Altona Сегодня, 16:25
    Оружейный old-school в ход пошел, стим-панк с лазерными датчиками? Где-то это я уже видел, уж не в Украине ли? laughing
    Altona
    1. Лопатов Сегодня, 16:37
      В СССР. Комплекс высокоточного вооружения "Угроза"
      Лопатов
      1. Alexey RA Сегодня, 16:56
        Была ещё С-25Л - продукт советского сумрачного гения. Корпус ракеты в полёте стабилизировался вращением, а блок системы наведения устанавливался в головной части на подшипнике - так что он оставался неподвижным.
        Конструктор, судя по всему, вдохновлялся кумулятивным снарядом, стабилизируемым вращением, с проворачивающимся корпусом (для нарезных орудий). smile
        Alexey RA
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 16:39
    Неуж то боеприпас 1948 года удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня?
    На 1:51 ключ интересный, видимо для работы с цилиндрическими деталями с "нежной" поверхностью. Не встречал таких
    Чёрный Полковник
    1. BlackMokona Сегодня, 16:53
      Неуж то боеприпас 1948 года удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня?

      Сколько там Калашу лет? Тут тоже модернизируют потихоньку, и проблем не видят.
      BlackMokona
    2. Лопатов Сегодня, 17:00
      Цитата: Чёрный Полковник
      Неуж то боеприпас 1948 года удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня?

      Наши С5 всего на шесть лет "младше"
      К тому же американские в 81 прошли большую модернизацию. После сего, собственно, и сменили название с "FFAR" на "Hydra-70"
      Лопатов
  6. Cветлейший Сегодня, 16:50
    Давайте тоже самое для града и смерча сделаем))
    Cветлейший
  7. krmix Сегодня, 16:52
    Правильное решение, если бы наши С8 так модернизировать , знатный продукт получится.
    krmix
  8. APASUS Сегодня, 16:59

    Берут неуправляемый авиационный снаряд + блок управления = классная штука.
    Дешево и сердито,нам бы тоже можно было освоить подобную модернизацию С-5 КО
    APASUS
    1. Вадим237 Сегодня, 17:14
      Лучше уж с С 8, эта по мощнее будет, чем С 5.
      Вадим237
    2. Alexey RA Сегодня, 17:29
      На С-5 ещё в Афгане были нарекания - слишком слабая БЧ. Писали, что осколки даже ватный халат не пробивали. smile
      Alexey RA
      1. APASUS Сегодня, 18:05
        Цитата: Alexey RA
        Писали, что осколки даже ватный халат не пробивали.

        Пробивали,могу заверить
        APASUS
  9. bouncyhunter Сегодня, 17:47
    MoJloT,
    Цитата: MoJloT
    Может просто головой пользуются после Вьетнама, где американский военнослужащий проявил себя стойким и храбрым бойцом!

    laughing laughing laughing Вы сделали мне вечер , коллега , спасибо ! Посмеялся от души .
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 18:13
      Похоже коллега очень молодой человек ...
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:16
        Как видишь , ничего не отвечает . Может , осознал что глупость сморозил ? А то я бы ему про Сонгми напомнил ... wink
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 18:22
          Он читает только по верхам и по названиям...
          cniza
    2. Alexey RA Сегодня, 18:28
      Цитата: bouncyhunter
      Вы сделали мне вечер , коллега , спасибо ! Посмеялся от души .

      А чего тут смеяться? Осада Контьена и Кхешани показала, что янки, когда их припрёт, могут держать позиции в окружении, а их пилоты могут сажать транспортники даже на обстреливаемую полосу.
      Alexey RA
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:06
        Цитата: Alexey RA
        когда их припрёт

        С этим не спорю - даже мышь , если кошка загоняет её в угол , начинает бросаться на обидчицу . Осада Контьена и Кхешани отнюдь не оправдывает "храбрость" солдат США во время резни в Сонгми и прочие бесчинства во Вьетнаме .
        bouncyhunter
    3. jonhr Сегодня, 18:41
      никто не покусился на вашу храбрость и стойкость . успокойтесь laughing
      jonhr
  10. Orionvit Сегодня, 18:11
    Цитата: MoJloT
    после Вьетнама, где американский военнослужащий проявил себя стойким и храбрым бойцом!

    Это сарказм такой? Послали американских парней погибать, вот они и погибали, случаев массового героизма и стойкости не замечено. Может кто то не помнит чем закончилась Вьетнамская война? Полным разгромом и бегством сша.
    Orionvit
    1. BlackMokona Сегодня, 18:18
      А я думал мирным соглашением.
      27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение, по которому американские войска покидали Вьетнам (к этому времени все сухопутные боевые части уже были выведены, и в стране оставалось 24 тыс. американцев). Выполняя подписанное соглашение, 29 марта того же года США завершили вывод своих войск из Южного Вьетнама.

      А Южный Вьетнам пал в 1975 году. Через два года после ухода США. Просто они проиграли войну на истощение, экономически не потянули продолжение банкета. При этом их человеческие потери незначительны, что такое 58 тысяч человек, для 200+ миллионной страны? (Сейчас уже более 350 миллионной)
      BlackMokona
      1. Orionvit Сегодня, 18:31
        Вот именно, бегством, под видом мирного соглашения. Нужно же было "сохранить лицо".
        Orionvit
        1. BlackMokona Сегодня, 18:34
          Таки два года потом там война шла без их участия. Поэтому военного поражения не было, а только экономическое. Тем самым никаких претензий к ВС США там быть не может.
          BlackMokona
          1. Orionvit Сегодня, 18:45
            Тем самым никаких претензий к ВС США там быть не может.
            С такой интерпретацией, вам только украинские учебники по истории писать. Разговор идёт не о поражении Южного Вьетнама, а о всестороннем проигрыше США.
            Orionvit
    2. jonhr Сегодня, 18:44
      успокойтесь уже. вы герой и это видно laughing
      хотя я таких как вы по другому называю laughing на букву Ч
      jonhr
      1. Orionvit Сегодня, 18:48
        Это полностью определяет ваш моральный облик, если он есть конечно.
        Orionvit
        1. jonhr Сегодня, 19:23
          вы сначала свой моральный облик определите прежде чем мой определять. я в отличии от вас фекалиями не поливаю людей которых никогда не знал и которые просто выполняли то , что им сказала их страна. и не надо из себя святого делать типа я не такой. как по мне вы ещё хуже. от вас так и веет подлостью и вероломством, а также гнусавостью
          jonhr
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