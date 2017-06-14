Лицедеи - совесть нации! Злой Иван №38 с Иваном Победой

Привет всем нашим и не нашим! Я Иван Победа и я сегодня достаточно зол.Тема у нас философская. А навеяна она недавним случаем с одной американской тележурналисткой.Короче, та хохмы ради, сделала невинное фото, где она стоит и улыбается, держа в руках муляж головы очень похожей на голову американского президента Трампа.Шутку не оценили, журналисту уволили, и теперь ее будущее очень печально.Невинно пострадавшую тетку травит кровавый режим…но на этот раз не Путина, а Трампа.Расстраивает, что за нее бедную и несчастную не вступился не один расово верный пгавозащитник.Что же вы за люди такие?Ну да ладно, я немного отвлекся.В приведенном выше примере, наглядно показано, как работают защитные механизмы государства. Есть темы, которые табуированы, на которые нельзя шутить. И если ты начинаешь поливать грязью свою страну или ее историю, какой бы ты ни был именитой и заслуженной творческой личностью, тебе светит запрет на профессию, общественная обструкция и нищета.И этот неписанный закон соблюдают все американские интелехенты, дажеголливудские."Творческая интеллигенция", пожалуй, этот термин уже устарел…поэтому я буду использовать более модный и прогрессивный: "Креаклиат" и "креаклы". С ломанного англицкого и в очень вольном переводе это значит что-то типа творческой элиты. Ну ты понял, в смысле не быдло.Давай-ка вспомним распад СССР. А ведь именно личинки нынешних креаклов одними из первых почуяли гнилостный запах ветра перемен начала 90-х. Если техническую советскую интеллигенцию грядущие перемены тревожили и даже пугали, то будущие креаклы этим процессом наслаждалась.И даже больше… они были в его первых рядах.Ловко держа свой конъектурный нос по ветру, они первыми перековалась в обличителей совка, и с надрывом и истерикой начали поносить нашу историю, наши ценности, наши идеи. Самозабвенно принялась лить помои на страну, в которой они выросли, где были обласканы властью и народом.Креаклиат очень быстро приспособился к переменам, поняв простую мысль, что своей профессией они могут вполне успешно торговать, ничуть не хуже, чем их конкурентки с пониженной социальной ответственностью.Главным драйвером их творчества стали бабки, и ради этого можно было забыть про моральные и нравственные принципы.А так как среди них попадаются действительно талантливые люди, то воздействие на доверявших им людей было очень ощутимым и болезненным. Певцы, режиссеры, актеры, писатели и журналисты в период гибели Советской Страны, пожалуй, нанесли вреда в разы больше, чем все иностранные разведки мира вместе взятые.Но вот лихие 90-е прошли… или уже рекомендовано называть их святыми 90-ми? Еще Нет?В государстве удалось навести какой-никакой, а порядок. Но вот вся эта прослойка, так и застряла ментально в мутном прошлом. Они по-прежнему гадят на нашу историю, высмеивают наши ценности, презирают народ и страну. И если в 90-е у наивного народа весь их креатив вызывал любопытство и видимость прикосновения к неким откровениям, то сейчас все их "творчество" вызывает лютую ненависть и брезгливость. Старых клоунов без принципов и родины давно никто не принимает за авторитетов. Они как жирные навозные мухи. И печально, что меняться они не хотят.Они по-прежнему хотят быть обласканы властью, получать деньги из бюджета и не нести никакого ответа за свое "творчество". А за любую критику в свой адрес или призывы к ответственности, они корчат из себя обиженных и всем своим кагалом набрасываются на обидчика.Нет, ребятки, так не пойдет!Нам надоело, когда за наши же деньги креаклы пытаются накормить нас говном. Хватит! И не нужно, кивать на народ, мол хавают же. Так ведь вы же суки ничего другого и не создаете.Альтернатива минимальна. Редкие любительские проекты отдельных авторов, которые на энтузиазме и народной помощи создают востребованное и нужное народу искусство. А в это время Минкультуры и фонд кино раздает прикормленным "творцам" народные деньги, те снимают халтуру, или откровенное гавно и снова получают деньги. Замкнутый круг.А глядя на центральные ТВ-каналы возникает убеждение, что это целенаправленная политика по одебиливанию народа. Чернуха, порнуха и кривляние.Тебе не кажется, что схема порочна?Неужели государство до сих пор не осознало, наши креаклы не способны бес контроля сотворить что-то хорошее. Только под чутким руководством и наставлением, с цензурой и жесткими ограничениями в них может проснуться талант. А до этого момента они не творцы, а просто жирные гниды, которые присосалась к госсредствам…и возомнили себя властителями душ.Креаклов нужно дрессировать…а еще лучше…бить. Не нужно бояться их обидеть. И вот тогда, они воспылают искренней любовью к стране и народу.Тшш! Я не говорю прямо вот бить бить…нет, а, например, бить по кошельку…За свои неудачные творческие экскременты они должны отвечать своими деньгами, а не народными. Облажался, все свободен, меняй профессию… Так, как больше государство не выдаст тебе ни копейки. Но сначала возмести причиненный ущерб. Вот тогда ситуация в культуре и начнет меняться.А креаклов возможно, снова можно будет назвать творцами.Все! Верь в свой народ и в свою страну! До встречи уже скоро.