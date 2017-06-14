Пожалел Запад Украину…
Безвиз вот дал… И останется от Украины, как в поговорке, только хвост да грива. Мировая политика — вещь циничная и прагматичная, сколько бы при этом ни говорили о ценностях, даже особенно циничная, когда при этом ещё лгут об идейных ценностях. Ложью об общечеловеческих ценностях Запад способствовал крушению СССР, ложью об европейских ассоциированных ценностях он грабит и этим разваливает Украину.
Почему на Украине всё идёт так, как оно идёт? Война на Донбассе заморожена Минскими соглашениями, её как бы перестали замечать на высоких уровнях, отделываясь дежурными фразами о «безальтернативности Минского процесса». О сирийской войне беспокоятся много больше, хотя по задействованным вооружённым силам она, пожалуй, меньше.
Почему это странное положение на Украине: ни войны, ни мира, а войска в окопах, сохраняется так долго? В Киеве — нацистский дурдом, так это же многих и устраивает. Уже до древнерусской княгини Анны Ярославны сумасшедшие добрались, Лермонтова и Пушкина декламируют, что же о делах государственных говорить? Запад в тихую, с помощью МВФ, режет на металл украинскую промышленность, для России нет худа без добра: благодаря крымскому и донбасскому урокам она консолидируется и очищается от своих либеральствующих нацистов.
Известно, если в одном месте убывает, то в другом — прибывает. Все соседи Украины приобретают её ресурсы, как на дешёвой распродаже. Если хозяева настолько умны, что распродают за бесценок свои ресурсы, почему же этим не воспользоваться? И при этом, как на базаре, нахваливают древних укров: как умно вы ведёте дела! Скоро обретёте заветные ценности! Безвиз вот уже обрели, туристический!
Когда Украину полностью разграбят, тогда и Минский процесс куда-нибудь сдвинется. Чиновник из МВФ на днях сказал, что у страны остался один год, чтобы провести реформы, значит, за этот год рассчитывают завершить грабёж.
Дело уже не в войне на востоке страны, она как бы выносится за скобки МВФ и евроассоциаторами на Украине: они сосредоточились на добивании центральных и западных регионов страны. Уже западные регионы теряют последнюю квалифицированную рабочую силу, хорошую строительную бригаду в Галиции стало трудно найти: все или в Польше, или в России.
Теряют специалистов все сферы, от промышленности и интернет-порталов до медицины. Украина вообще теряет население, эксперты оценивают остатки в 35 миллионов, из бывших 52. Объективный показатель — потребление газа в стране упало на треть. Это значит, что третья часть промышленности уже умерла, и газ ей больше не нужен.
Серьёзная украинская промышленность была интегрирована с российской, как наследие советского прошлого. Было заранее понятно, что отрыв бандеровцами Украины от России приведёт к разрыву интеграционных связей, к серьёзному экономическому кризису, и на этом кризисе Европа сможет хорошо заработать. Независимые эксперты, и под конец правительство Януковича, говорили об этом, но евроценности отбили разум цэевропейцам, как стеклянные бусы индейцам.
России это тоже создало проблемы, спустя три года удалось заместить только 50 процентов комплектующих с Украины, хотя Россия вводит в строй целые отрасли промышленности, например, в двигателестроении, где работают бывшие украинские специалисты. Треть николаевских корабелов работает на верфях от Калининграда до Владивостока и даже в Южной Корее, сообщают украинские обозреватели. Россия строит новые заводы, а на Украине заводы останавливаются — вот в чём особенность этого кризиса.
Последствия деградации страны и недовольства населения купирует бандеровская нацистская диктатура с помощью «батальонов смерти», латиноамериканского изобретения США, «Азовов»» и прочих «Айдаров». Чем хуже идут дела в стране, тем сильнее диктатура закручивает гайки. Бандера вынужден будет, в конце концов, закрывать страну железным занавесом не только с Востока, но и с Запада с безвизом, от всего мира. По сути, на Украине ставится страшный эксперимент: деградирующая страна под властью нацистской диктатуры, кто кого переживёт?
Безвиз с Европой может стать здесь моментом истины. Эта ценностная приманка использовалась бандеровским режимом в качестве дешёвого заменителя идеологии. Но экономически безвиз будет иметь тяжёлые последствия, он приведёт к ещё большему оттоку трудоспособного населения в Европу. Безвиз как бы туристический, но ехать будут ведь не в турпоездки, сегодня Киев рад обманываться, но завтра это выйдет боком. Или Европа отменит безвиз из-за скандалов, или Бандера вообще без подданных останется, только с пенсионерами, которым некуда деться по старости своей, и ему придётся срывать безвиз с помощью СБУ.
Вот зачем России, в таких условиях, воевать с бандеровским Киевом, если он уничтожает себя сам? Да, страдают жители оккупированного ВСУ Донбасса, всего Юго-Востока Украины, но войной их страдания не уменьшить, наоборот, жертв и разрушений станет ещё больше.
…В марте 2014 года я думал, что скоро начнётся война с Западом, уже июнь 2017, а войны всё нет. В 2014 году стороны глобального конфликта были не готовы к открытому столкновению, боялись неизвестности. А потом у власти в Киеве утвердились сумасшедшие, так что война потеряла, по большому счёту, смысл. Нет смысла воевать с дурдомом: он сам всё отдаст за «ценности», как индейцы за стеклянные бусы…
Почему на Украине всё идёт так, как оно идёт? Война на Донбассе заморожена Минскими соглашениями, её как бы перестали замечать на высоких уровнях, отделываясь дежурными фразами о «безальтернативности Минского процесса». О сирийской войне беспокоятся много больше, хотя по задействованным вооружённым силам она, пожалуй, меньше.
Почему это странное положение на Украине: ни войны, ни мира, а войска в окопах, сохраняется так долго? В Киеве — нацистский дурдом, так это же многих и устраивает. Уже до древнерусской княгини Анны Ярославны сумасшедшие добрались, Лермонтова и Пушкина декламируют, что же о делах государственных говорить? Запад в тихую, с помощью МВФ, режет на металл украинскую промышленность, для России нет худа без добра: благодаря крымскому и донбасскому урокам она консолидируется и очищается от своих либеральствующих нацистов.
Известно, если в одном месте убывает, то в другом — прибывает. Все соседи Украины приобретают её ресурсы, как на дешёвой распродаже. Если хозяева настолько умны, что распродают за бесценок свои ресурсы, почему же этим не воспользоваться? И при этом, как на базаре, нахваливают древних укров: как умно вы ведёте дела! Скоро обретёте заветные ценности! Безвиз вот уже обрели, туристический!
Когда Украину полностью разграбят, тогда и Минский процесс куда-нибудь сдвинется. Чиновник из МВФ на днях сказал, что у страны остался один год, чтобы провести реформы, значит, за этот год рассчитывают завершить грабёж.
Дело уже не в войне на востоке страны, она как бы выносится за скобки МВФ и евроассоциаторами на Украине: они сосредоточились на добивании центральных и западных регионов страны. Уже западные регионы теряют последнюю квалифицированную рабочую силу, хорошую строительную бригаду в Галиции стало трудно найти: все или в Польше, или в России.
Теряют специалистов все сферы, от промышленности и интернет-порталов до медицины. Украина вообще теряет население, эксперты оценивают остатки в 35 миллионов, из бывших 52. Объективный показатель — потребление газа в стране упало на треть. Это значит, что третья часть промышленности уже умерла, и газ ей больше не нужен.
Серьёзная украинская промышленность была интегрирована с российской, как наследие советского прошлого. Было заранее понятно, что отрыв бандеровцами Украины от России приведёт к разрыву интеграционных связей, к серьёзному экономическому кризису, и на этом кризисе Европа сможет хорошо заработать. Независимые эксперты, и под конец правительство Януковича, говорили об этом, но евроценности отбили разум цэевропейцам, как стеклянные бусы индейцам.
России это тоже создало проблемы, спустя три года удалось заместить только 50 процентов комплектующих с Украины, хотя Россия вводит в строй целые отрасли промышленности, например, в двигателестроении, где работают бывшие украинские специалисты. Треть николаевских корабелов работает на верфях от Калининграда до Владивостока и даже в Южной Корее, сообщают украинские обозреватели. Россия строит новые заводы, а на Украине заводы останавливаются — вот в чём особенность этого кризиса.
Последствия деградации страны и недовольства населения купирует бандеровская нацистская диктатура с помощью «батальонов смерти», латиноамериканского изобретения США, «Азовов»» и прочих «Айдаров». Чем хуже идут дела в стране, тем сильнее диктатура закручивает гайки. Бандера вынужден будет, в конце концов, закрывать страну железным занавесом не только с Востока, но и с Запада с безвизом, от всего мира. По сути, на Украине ставится страшный эксперимент: деградирующая страна под властью нацистской диктатуры, кто кого переживёт?
Безвиз с Европой может стать здесь моментом истины. Эта ценностная приманка использовалась бандеровским режимом в качестве дешёвого заменителя идеологии. Но экономически безвиз будет иметь тяжёлые последствия, он приведёт к ещё большему оттоку трудоспособного населения в Европу. Безвиз как бы туристический, но ехать будут ведь не в турпоездки, сегодня Киев рад обманываться, но завтра это выйдет боком. Или Европа отменит безвиз из-за скандалов, или Бандера вообще без подданных останется, только с пенсионерами, которым некуда деться по старости своей, и ему придётся срывать безвиз с помощью СБУ.
Вот зачем России, в таких условиях, воевать с бандеровским Киевом, если он уничтожает себя сам? Да, страдают жители оккупированного ВСУ Донбасса, всего Юго-Востока Украины, но войной их страдания не уменьшить, наоборот, жертв и разрушений станет ещё больше.
…В марте 2014 года я думал, что скоро начнётся война с Западом, уже июнь 2017, а войны всё нет. В 2014 году стороны глобального конфликта были не готовы к открытому столкновению, боялись неизвестности. А потом у власти в Киеве утвердились сумасшедшие, так что война потеряла, по большому счёту, смысл. Нет смысла воевать с дурдомом: он сам всё отдаст за «ценности», как индейцы за стеклянные бусы…
Автор: Виктор Каменев
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