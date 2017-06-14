Пожалел Запад Украину…

Безвиз вот дал… И останется от Украины, как в поговорке, только хвост да грива. Мировая политика — вещь циничная и прагматичная, сколько бы при этом ни говорили о ценностях, даже особенно циничная, когда при этом ещё лгут об идейных ценностях. Ложью об общечеловеческих ценностях Запад способствовал крушению СССР, ложью об европейских ассоциированных ценностях он грабит и этим разваливает Украину.Почему на Украине всё идёт так, как оно идёт? Война на Донбассе заморожена Минскими соглашениями, её как бы перестали замечать на высоких уровнях, отделываясь дежурными фразами о «безальтернативности Минского процесса». О сирийской войне беспокоятся много больше, хотя по задействованным вооружённым силам она, пожалуй, меньше.Почему это странное положение на Украине: ни войны, ни мира, а войска в окопах, сохраняется так долго? В Киеве — нацистский дурдом, так это же многих и устраивает. Уже до древнерусской княгини Анны Ярославны сумасшедшие добрались, Лермонтова и Пушкина декламируют, что же о делах государственных говорить? Запад в тихую, с помощью МВФ, режет на металл украинскую промышленность, для России нет худа без добра: благодаря крымскому и донбасскому урокам она консолидируется и очищается от своих либеральствующих нацистов.Известно, если в одном месте убывает, то в другом — прибывает. Все соседи Украины приобретают её ресурсы, как на дешёвой распродаже. Если хозяева настолько умны, что распродают за бесценок свои ресурсы, почему же этим не воспользоваться? И при этом, как на базаре, нахваливают древних укров: как умно вы ведёте дела! Скоро обретёте заветные ценности! Безвиз вот уже обрели, туристический!Когда Украину полностью разграбят, тогда и Минский процесс куда-нибудь сдвинется. Чиновник из МВФ на днях сказал, что у страны остался один год, чтобы провести реформы, значит, за этот год рассчитывают завершить грабёж.Дело уже не в войне на востоке страны, она как бы выносится за скобки МВФ и евроассоциаторами на Украине: они сосредоточились на добивании центральных и западных регионов страны. Уже западные регионы теряют последнюю квалифицированную рабочую силу, хорошую строительную бригаду в Галиции стало трудно найти: все или в Польше, или в России.Теряют специалистов все сферы, от промышленности и интернет-порталов до медицины. Украина вообще теряет население, эксперты оценивают остатки в 35 миллионов, из бывших 52. Объективный показатель — потребление газа в стране упало на треть. Это значит, что третья часть промышленности уже умерла, и газ ей больше не нужен.Серьёзная украинская промышленность была интегрирована с российской, как наследие советского прошлого. Было заранее понятно, что отрыв бандеровцами Украины от России приведёт к разрыву интеграционных связей, к серьёзному экономическому кризису, и на этом кризисе Европа сможет хорошо заработать. Независимые эксперты, и под конец правительство Януковича, говорили об этом, но евроценности отбили разум цэевропейцам, как стеклянные бусы индейцам.России это тоже создало проблемы, спустя три года удалось заместить только 50 процентов комплектующих с Украины, хотя Россия вводит в строй целые отрасли промышленности, например, в двигателестроении, где работают бывшие украинские специалисты. Треть николаевских корабелов работает на верфях от Калининграда до Владивостока и даже в Южной Корее, сообщают украинские обозреватели. Россия строит новые заводы, а на Украине заводы останавливаются — вот в чём особенность этого кризиса.Последствия деградации страны и недовольства населения купирует бандеровская нацистская диктатура с помощью «батальонов смерти», латиноамериканского изобретения США, «Азовов»» и прочих «Айдаров». Чем хуже идут дела в стране, тем сильнее диктатура закручивает гайки. Бандера вынужден будет, в конце концов, закрывать страну железным занавесом не только с Востока, но и с Запада с безвизом, от всего мира. По сути, на Украине ставится страшный эксперимент: деградирующая страна под властью нацистской диктатуры, кто кого переживёт?Безвиз с Европой может стать здесь моментом истины. Эта ценностная приманка использовалась бандеровским режимом в качестве дешёвого заменителя идеологии. Но экономически безвиз будет иметь тяжёлые последствия, он приведёт к ещё большему оттоку трудоспособного населения в Европу. Безвиз как бы туристический, но ехать будут ведь не в турпоездки, сегодня Киев рад обманываться, но завтра это выйдет боком. Или Европа отменит безвиз из-за скандалов, или Бандера вообще без подданных останется, только с пенсионерами, которым некуда деться по старости своей, и ему придётся срывать безвиз с помощью СБУ.Вот зачем России, в таких условиях, воевать с бандеровским Киевом, если он уничтожает себя сам? Да, страдают жители оккупированного ВСУ Донбасса, всего Юго-Востока Украины, но войной их страдания не уменьшить, наоборот, жертв и разрушений станет ещё больше.…В марте 2014 года я думал, что скоро начнётся война с Западом, уже июнь 2017, а войны всё нет. В 2014 году стороны глобального конфликта были не готовы к открытому столкновению, боялись неизвестности. А потом у власти в Киеве утвердились сумасшедшие, так что война потеряла, по большому счёту, смысл. Нет смысла воевать с дурдомом: он сам всё отдаст за «ценности», как индейцы за стеклянные бусы…