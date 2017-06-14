Как Алексей Гапон испортил людям и праздник, и работу

Ну, как бы «битва при Тверской» уже обошла Интернет. И уже понятно, кто зачинщик этого скотства. Посмотрев фото и видео, прямо хочется спросить тех, кто «за»: вы действительно считаете, что этот организм достоин быть президентом? Серьезно?С большим уважением отношусь к историческим реконструкторам и понимаю, что для людей это был тяжелый, но праздник. И они к нему готовились: шутка ли, не каждый год такую выставку запустят в центр любого города, а тем более, столицы. И очень жаль, что кастрюлеголовые поклонники современного Гапона им его изгадили.Не буду ничего сам придумывать, меня там не было. Но есть запись очевидца во «ВКонтакте».«12 июня 2017 года... О политике я обычно не пишу. Каждый там имеет, наверное, право на лево и т. д. Но тут накипело или что-то в этом роде. Постараюсь без эмоций.Фестиваль «Времена и эпохи». Можно говорить, что угодно, но организаторы гору свернули. 12 дней сложной работы закончилось, язык на плечо, нервы нахрен. Но это ладно, конструктивно и хорошо. Последний день обещал быть тяжелым, но позитивным. Финал трудов и всё такое.Стою я со стендом настольных игр и тут толпа окружающих зомби начинает скандировать "Хутин пуй!" и всё такое. Полно школоты, истеричные тупорылые бабы и юркие ловкие провокаторы. Вот они, их видно. Только толпа пустила слюни, подзадолбалась, ловкачи заводят, как в цирке.Обезьянки начинают скакать, вытаращенными глазами смотрят вокруг, а тут мы стоим. В шлемах, при доспехах. Короче, как это... Древние люди. Тётки истерят, орут, шо Путин — вор, а мы понимаем, что фестиваль обосран, провокаторы прыгают, ОМОН рядом, но толпа прёт.Парни держат щитами ограждение, толпа визжит, раскрашенные дуры с наклейками Навального делают селфи быстрее, чем пулеметчик фигачит из МG-42...Короче, держим оборону. Не помню, сколько толпа шатала наш лагерь, а мы стояли...Настроение некоторой гадливости не покидает до сих пор. Нет ненависти, нет мыслей или злобы, есть мерзкое ощущение от пустых глаз за забором, с пустыми лозунгами на смартфонах.P. S. А праздник был хорош. Парни из Белой Рыси и других клубов — люди, настоящие люди!»Что можно добавить? Немного. Очевидно, где были люди, а где... По Юлиусу Фучику. У него в книге «Репортаж с петлей на шее» все просто прекрасно расписано.Роскошен борец с коррупцией национального масштаба, роскошны кадры, которых он себе назомбировал. Показательная репетиция удалась.Итак, что мы имеем. Точнее, кого.1. Борца за чего-то там, кандидата в кого-то там. Конкретно — в гаранты конституции и порядка.Однако если сегодня этому кандидату глубоко плевать на закон, вы представляете, как он развернется, если ему воли дать? И какими Навальный методами будет действовать? Лично у меня от предчувствий свербит именно в том месте.2. Толпу зомбарей он себе соорудил. Обезьянок, готовых прыгать даже не за банан. Послушных воле своих поводырей.И здесь понимание того, что сегодня это стадо просто крушило все на своем пути, просто спасаясь, то что будет тогда, когда начнутся серьезные действия? Если начнутся. Но на Украине тоже с хохота и криков начиналось.Всем, кто станет говорить, что это все фигня, опора на школоту и истеричек — это несерьезно, я еще одно видео подкину. Надеюсь, после просмотра немного отпустит, и серьезности прибавится.Да и «онижедети» после Одессы как-то уже не звучит.Они дети. Это так. Тупые, с мозгами, исковерканными Интернетом, со своими богами. И создали их мы. Занятостью, равнодушием, неумением воспитывать. Мы — это россияне.Я не знаю, что там надо отбить Лешеньке Гапону-Навальному, куда ему навалять, чтобы он ручонки убрал от малолеток. Но — надо.Мне не понравилось то, что было на Тверской. Это не репетиция майдана, это пока еще даже не проба сил. Это так… разминка.Репетиции быть не должно.