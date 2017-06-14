Как Алексей Гапон испортил людям и праздник, и работу
Ну, как бы «битва при Тверской» уже обошла Интернет. И уже понятно, кто зачинщик этого скотства. Посмотрев фото и видео, прямо хочется спросить тех, кто «за»: вы действительно считаете, что этот организм достоин быть президентом? Серьезно?
С большим уважением отношусь к историческим реконструкторам и понимаю, что для людей это был тяжелый, но праздник. И они к нему готовились: шутка ли, не каждый год такую выставку запустят в центр любого города, а тем более, столицы. И очень жаль, что кастрюлеголовые поклонники современного Гапона им его изгадили.
Не буду ничего сам придумывать, меня там не было. Но есть запись очевидца во «ВКонтакте».
«12 июня 2017 года... О политике я обычно не пишу. Каждый там имеет, наверное, право на лево и т. д. Но тут накипело или что-то в этом роде. Постараюсь без эмоций.
Фестиваль «Времена и эпохи». Можно говорить, что угодно, но организаторы гору свернули. 12 дней сложной работы закончилось, язык на плечо, нервы нахрен. Но это ладно, конструктивно и хорошо. Последний день обещал быть тяжелым, но позитивным. Финал трудов и всё такое.
Стою я со стендом настольных игр и тут толпа окружающих зомби начинает скандировать "Хутин пуй!" и всё такое. Полно школоты, истеричные тупорылые бабы и юркие ловкие провокаторы. Вот они, их видно. Только толпа пустила слюни, подзадолбалась, ловкачи заводят, как в цирке.
Обезьянки начинают скакать, вытаращенными глазами смотрят вокруг, а тут мы стоим. В шлемах, при доспехах. Короче, как это... Древние люди. Тётки истерят, орут, шо Путин — вор, а мы понимаем, что фестиваль обосран, провокаторы прыгают, ОМОН рядом, но толпа прёт.
Парни держат щитами ограждение, толпа визжит, раскрашенные дуры с наклейками Навального делают селфи быстрее, чем пулеметчик фигачит из МG-42...
Короче, держим оборону. Не помню, сколько толпа шатала наш лагерь, а мы стояли...
Настроение некоторой гадливости не покидает до сих пор. Нет ненависти, нет мыслей или злобы, есть мерзкое ощущение от пустых глаз за забором, с пустыми лозунгами на смартфонах.
P. S. А праздник был хорош. Парни из Белой Рыси и других клубов — люди, настоящие люди!»
Что можно добавить? Немного. Очевидно, где были люди, а где... По Юлиусу Фучику. У него в книге «Репортаж с петлей на шее» все просто прекрасно расписано.
Роскошен борец с коррупцией национального масштаба, роскошны кадры, которых он себе назомбировал. Показательная репетиция удалась.
Итак, что мы имеем. Точнее, кого.
1. Борца за чего-то там, кандидата в кого-то там. Конкретно — в гаранты конституции и порядка.
Однако если сегодня этому кандидату глубоко плевать на закон, вы представляете, как он развернется, если ему воли дать? И какими Навальный методами будет действовать? Лично у меня от предчувствий свербит именно в том месте.
2. Толпу зомбарей он себе соорудил. Обезьянок, готовых прыгать даже не за банан. Послушных воле своих поводырей.
И здесь понимание того, что сегодня это стадо просто крушило все на своем пути, просто спасаясь, то что будет тогда, когда начнутся серьезные действия? Если начнутся. Но на Украине тоже с хохота и криков начиналось.
Всем, кто станет говорить, что это все фигня, опора на школоту и истеричек — это несерьезно, я еще одно видео подкину. Надеюсь, после просмотра немного отпустит, и серьезности прибавится.
Да и «онижедети» после Одессы как-то уже не звучит.
Они дети. Это так. Тупые, с мозгами, исковерканными Интернетом, со своими богами. И создали их мы. Занятостью, равнодушием, неумением воспитывать. Мы — это россияне.
Я не знаю, что там надо отбить Лешеньке Гапону-Навальному, куда ему навалять, чтобы он ручонки убрал от малолеток. Но — надо.
Мне не понравилось то, что было на Тверской. Это не репетиция майдана, это пока еще даже не проба сил. Это так… разминка.
Репетиции быть не должно.
Автор: Роман Скоморохов
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