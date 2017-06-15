Русская идея как антитеза американской мечте

Любое общество, а, следовательно, и соответствующее ему государство, без идеологии или общих культурных ценностей умирает. Ведь именно идеологическая доктрина является «клеем», который соединяет нацию. В советское время это был коммунизм, в Российской империи — лозунг: «Православие, самодержавие, народность». Это были идеи — плохие или хорошие, совершенно не важно. Важно лишь то, что они объединяли многонациональную страну. А сегодня такой идеи у нас нет, и именно поэтому сейчас ведутся очень активные споры о том, какая идеологическая доктрина нужна России. Многие люди могут не согласиться с тем, что она вообще нужна, и приведут в пример США. Они скажут: «А вот в США нет идеологии».Прежде чем ответить этим людям, давайте определимся, что такое «идеология». Идеология — это система ценностей и соответствующих им идей, которая объединяет общество, нацию, народ, одним словом, людей.Люди, которые считают, что в США нет идеологии, не правы в корне. Американская идеология выражается очень просто: американская мечта. Эта мечта является соединением всех высших ценностей США. Уильям Сэфайр сказал: «Идеал свободы или возможностей, который был сформулирован отцами-основателями, — духовная мать нации. Если американская система — это скелет американской политики, то американская мечта — ее душа». В словах Уильям Сэфайра и сформулирована идеология США.Так и России необходима идеологическая доктрина.Чтобы не было недоразумений, оговорюсь, что под «идеологией» необязательно понимать что-либо подобное «коммунизму», «национализму» или «фашизму», под словом «идеология» можно понимать и историческую доктрину. И именно о создании исторической доктрины, которая объединит Россию, мы и поговорим.Как уже написано выше, в Российской империи была формула «Православие, самодержавие, народность», более известная как теория официальной народности. Суть этой идеи заключалась в том, что русский народ глубоко религиозен и предан престолу, а православная вера и самодержавие составляют непременные условия существования России. Народность же понималась как необходимость придерживаться собственных традиций и отвергать иностранное влияние, необходимость борьбы с западными идеями свободы мысли, свободы личности, индивидуализма, рационализма, которые рассматривались как «вольнодумство» и «смутьянство». Надо оговориться, что эту «идею» придумал министр народного просвещения того периода С.С. Уваров как ответ на революционное веяние Франции: «Liberté, Égalité, Fraternité» (свобода, равенство, братство).В Российской империи достаточно быстро поняли, что без идеологии страна долго не проживет, поэтому и была придумана теория официальной народности.После революции теория официальной народности сменилась идеалами социализма и коммунизма, которые так яро проповедовались в то время. В основу модели коммунистического общества положен принцип монизма, предполагающий преодоление экономического, социального, политического и духовного многообразия интересов и потребностей. Критерием прогресса форм экономической, социальной, политической и духовной жизни признавалось их соответствие интересам самого передового класса -пролетариата, то есть формально и официально — самоопределение людей.А потом были 90-е, и Россия, объявив себя государством и обществом без идеологии (вспомним политические азы: «Отсутствие идеологии есть тоже идеология» и добавим: действующая против того, кто считает себя деидеологизированным), на время потеряла свои позиции не только во внешнем мире, но и, что более важно, внутреннюю государственную устойчивость. Но сегодня Россия снова в центре политической арены. А в этой ситуации ей необходима сплачивающая идеология, но какая она должна быть — большой вопрос.Важнейшим также является то, что наличие сплачивающей идеологии позволяет максимально сглаживать внутренние классовые, сословные, религиозные, национальные, экономические и прочие противоречия и решать внутренние задачи мирным, эволюционным путем, который так необходим нашей стране после уж слишком чрезмерных встрясок ХХ века.Теория официальной народности не просто устарела, но даже ее некоторые ценности сегодня вызовут раздражение в обществе. От социализма и коммунизма все уже устали за 70 лет, да и молодое поколение, вдохнувшее свободы, никогда не захочет за железный занавес. Идея национализма сразу отпадает, так как Россия — многонациональная страна. Исторические православные ценности — очень хорошо, но сегодня немало атеистов и людей других религий, а объединять надо всех.И появляется рациональный вопрос: «Тогда какая же должна быть идеология?» А ответ, с нашей точки зрения, до боли прост: «Сегодня России нужна не идеология в чистом виде, а историческая доктрина».Историческую доктрину создать гораздо проще, чем идеологию (в обычном ее понимании), но парадокс: сильная историческая доктрина одновременно будет и сильной идеологией!Историческая доктрина из себя должна представлять цепочку наиболее важных исторических событий и героев этих событий, которые объединили большинство наций России. То есть для того, чтобы это доктрина стала долгосрочной, она должна из огромного исторического пласта событий и лиц нашей более чем тысячелетней истории выбрать наиболее значимые, которые в свое время объединили всю страну, весь народ.К счастью, история России очень богата великими историческими событиями. Осталось лишь выбрать самые значимые, правильно их интерпретировать, а дальше на базе этой исторической доктрины создать систему ценностей, которая должна быть проста и понятна.К счастью, сегодня власть поняла, что необходимо создать некий исторический базис, включая постановку вопроса о едином базисе представления истории в школьном образовании. По этой причине сейчас очень активно развивается культ Победы в Великой Отечественной войне. Это делается Парадом Победы, акцией «Бессмертный полк» и многим другим.Безусловно, это хорошо, но у нас слишком большая и великая история, чтобы считать это, пусть и величайшее событие, достаточным для формирования образа страны с более чем тысячелетней историей.Приведем лишь несколько примеров неполного использования наследия, дарованного нам нашими предками.Всеми признано, что одним из первых глобальных «мазков» истории России является крещение Руси (988 год), это событие нам интересно не столько с точки зрения православной церкви, сколько с точки зрения того, что Русь в Х веке выбрала свой многовековой, если не многотысячелетний вектор развития. Вопрос о значении и последствиях этого события оставим историкам. Однако отметим, что при его официальной трактовке недостаточно отмечается (если вообще отмечается), что именно благодаря крещению наша страна не только вошла в византийскую ойкумену, а впоследствии получила после падения Константинополя (1453) возможность и право возглавить ее, создав доктрину «Москва — Третий Рим», приняв титул царя (1547 год), основав патриаршество (1589 год) и сделав многое другое. А кто сейчас, кроме имен князя Владимира, который крестил Русь, и Ивана IV, только потому, что он был Грозный, использует в выстраивании идеологии имена Ярослава Мудрого, Ивана III, Бориса Годунова, старца Филофея? А ведь эти люди и творили историю Руси и именно они задали тысячелетний вектор развития! Добавим, что эти события очень важны не только для нашей истории: именно в этот период сформировался базис для будущей идеи славянского единства. А в XIX и начале ХХ века под этой идеей благодаря военному участию России или в результате её военно-политического давления все славянские народы, входившие в состав Османской и Австро-венгерской империй, получили независимость.Еще одним важнейшим событием является татаро-монгольское иго (XIII—XV века). Важность этого события определяется очень просто: это один из немногих случаев в истории России, когда страна не просто терпела поражение, но и потеряла независимость. И о кульминации освободительной борьбы русского народа за независимость, Куликовской битве (1380), сказано уже очень много. Повторим уже давно известную формулу: на битву шли разрозненным государством, а вернулись огромным и сильным русским народом. Если о битве и Дмитрии Донском еще помнят, то имена командующих русской армии забыли: Дмитрий Боброк-Волынский, который командовал засадным полком на Куликовом поле и решил судьбу битвы, или Владимир Донской, за мужество на Куликовом поле получивший прозвище «Храбрый».Но завершать эпопею с игом надо стоянием на реке Угре (1480), рассказывая об этом не так, как это делают сегодня в учебниках (там пишут, что это просто было стояние, а не битва), а как о тяжелейшем позиционном сражении между татаро-монголами и Русью «на выдержку», длившемся несколько месяцев. В ходе которого ставшая единая и сильная Русь победила в двухвековой борьбе противника, переевшего богатства, погрязшего в борьбе за власть и во внутренних, в том числе религиозных противоречиях. И надо снова вспоминать героев: Иван III, воеводы Андрей Васильевич и Иван Иванович, имена двух последних уже забыли, а, ведь именно эти люди командовали армией.Еще одним важнейшим примером силы духа русского народа и страны является период Смуты (1598—1613 годы) и польская интервенция. И именно потому, что это вопиющий пример фактической продажи правящим классом идентификации народа. Вспомним: в Успенском соборе Московского кремля служили католическую литургию, на Российском престоле сидели и беглый монах Гришка, и католический королевич Владислав («Поляки в Кремле!»), а духовное православное сердце страны, Троице-Сергиев монастырь, выдержал полуторагодичную кровавую осаду. Кстати, кто сегодня помнит имена подорвавших себя ради спасения монастыря крестьян Шилова и Слота? Мы помним только Ивана Сусанина. Кто, кроме воцерковленных людей, помнит о замученном в темнице Патриархе Гермогене — идейном вдохновителе сопротивления, вдохновившим своим посланиями два ополчения — Прокопия Ляпунова и Дмитрия Трубецкого (1611 год) и Минина и Пожарского (1612 год), явившихся свидетельством силы духа простых людей, благодаря которому удалось восстановить русскую государственность.Я думаю, что про важность петровской эпохи и говорить не надо. Отметим лишь то, что именно в эпоху Петра I Россия полноценно вышла на мировую арену. Но необходимо понимать, что и непростая петровская эпоха (включая и правление Софьи: ведь именно в это время Россия впервые поучаствовала в международной коалиции), и послепетровская эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.), и правление Екатерины Великой, и смерть Павла I могут служить идеальными примерами того, что лишь сильная и устойчивая власть дает стабильность стране.Не будем говорить, о таких важнейших исторических вехах, как Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война, когда все население страны, все народы встали общим строем во имя защиты своего Отечества. А имена героев тех времен до сих пор не сходят с уст.Но нельзя забывать и про уроки истории. Ведь, кроме великих побед, в нашей стране есть и величайшие неудачи. И на эти неудачи надо тоже обращать внимание. Без синяков, которые оставили эти неудачи, не было бы и новых побед.Например, поражение и фантастический героизм русской армии в Крымской войне (1853-1856 гг.), которые сегодня особенно актуальны после возвращения Крыма в Россию. Необходимо говорить о том, что на ошибках истории надо учиться, и одна из причин проигрыша — отсталость вооружения и организации армии на целое поколение.Нужно говорить и о беде революции, о жертвах и о том, сколько горя для нашей страны принесла эта самая революция. И о многом, многом другом.Без сомнения, история России полна разных событий, как великих, так и печальных. И все это в комплексе делает Россию такой, какая она есть. Без великих неудач не было бы и великих побед, без татаро-монгольского ига не было и Куликовской битвы, а без Крымской войны Россия, возможно, не выиграла бы войну с Турцией 1877-1878 гг. Но нельзя забывать и о том, что даже в самые тяжелые дни нашей истории у нас были герои: Корнилов, Нахимов, Пирогов, Даша Севастопольская, матрос Коша и еще сотни имен.Эта история объединяет всю нашу огромную страну, всех ее людей, и именно благодаря этой истории Россия до сих живет. Тут наши общие победы и наши общие поражения.Сегодня можно сделать 9 Мая не просто Днем Победы в Великой Отечественной войне, но и Днем Победы всего русского оружия во всех войнах. Такой праздник объединит не просто поколения, он поможет создать и новую идеологию — идеологию Великой России.А закончить хочется словами Макса Блока: «Незнание прошлого не только вредит познанию настоящего, но ставит под угрозу всякую попытку действовать в настоящем».