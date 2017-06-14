Украина – це Европа, новые законы и русская поэзия

Напомним, что до 2015 года на пограничных пунктах пропуска между двумя странами как россияне, так и украинцы должны были иметь из документов внутренний паспорт и заполненную миграционную карту, дававшую право пребывания в соседнем государстве на срок до 90 суток. С 2015 года пересечение украинской границы для жителей России стало возможно только по заграничным паспортам. Правило въезда из Украины в Россию остались неизменными.Планы о введении визового режима с Россией озвучиваются украинскими политиками регулярно с 2014 года. Однако ни одного шага к реализации этой инициативы сделано не было, поскольку большинство депутатов Верховной Рады ее не поддерживают.По мнению Павла Климкина, проблему можно решить оригинальным способом: потребовать от граждан России заранее сообщать информацию о будущих посещениях Украины с помощью специального интернет-ресурса. "Необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд так, чтобы это не было абсолютно неконтролируемо. Наша цель - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта, и чтобы это не навредило украинцам", - объявил Климкин.Господин Климкин открыто говорит о том, что введение визового режима было бы очевидным «политическим призывом», и вызвало бы немедленные ответные меры со стороны Москвы. А этого Киев допустить не может: слишком многие украинцы постоянно ездят в Россию, причем отнюдь не в целях туризма, а на заработки. Усложнение процедуры въезда может привести к всплеску недовольства населения, что украинские политики допустить не хотят.Российские парламентарии отозвались об идее украинского министра обороны негативно, назвав ее абсурдом. "Украинские власти в последние годы отличаются экстравагантными предложениями, которые плохо вписываются в международную практику. Это одно из них. Я не знаю, чтобы где-то в мире такая система использовалась и работала", — сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. В миграционной политике есть понятия безвизового и визового режимов, между которыми не может быть никаких полумер.Для осуществления такого замысла необходимо создать интернет-платформу, продумать системы выдачи уведомлений, подтверждающих заблаговременное предоставление личных данных, и организовать систему контроля и проверки уведомлений всех въезжающих на территорию Украины россиян. Представляется ли возможным организовать что-то подобное в течение нескольких месяцев?Впрочем, украинское правительство в своем стремлении стать Европой готово на любые шаги в ущерб интересов людей и своего государства в целом.12 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете «изготовления и пропаганды» георгиевской ленточки, предусматривающий штрафы для нарушителей. «Никто не отменял формулу «если народ не знает свою историю, то будет учить чужую», - прокомментировал нововведение председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Судя по всему, недостаточными знаниями не только по истории, но и по литературе обладает сам Петр Порошенко. 10 июня, когда украинцы получили право на безвизовый въезд в страны Евросоюза, он написал пост в Твиттере, процитировав Михаила Юрьевича Лермонтова:На что сенатор и председатель комитета СФ по информационной политике Алексей Пушков ответил следующим образом:В своем желании интегрироваться в Европу Киев забывает о самом себе. Может, скоро украинцы не только о георгиевских ленточках говорить запретят, но и про Тараса Шевченко не вспомнят.