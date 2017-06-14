Пентагон собрался сокращать число военных баз в США? Неужели агенты Кремля...

По нашим прогнозам, должным образом приложенные усилия по закрытию баз приведут к получению на ежегодной основе средств в размере $2 млрд. или более. Это достаточно для приобретения 300 боевых вертолетов Apache, или 120 Super Hornet, или четырех подводных лодок класса Virginia. Конгрессу необходимо дать разрешение на закрытие расположенных в США ненужных военных баз в 2021 году.

Накануне в Штатах реально запутались, кого на сей раз обвинить в связях с Россией и предательстве демократических интересов. Как в том доме, где всё смешалось, в США бросились обсуждать и заявления министра обороны Джеймса Мэттиса и уж совсем неожиданно для США «открывшееся» общественности полное имя дочери предыдущего президента США Барака Обамы (оказалось, что это имя Natasha). Те, кто в последнее время только и занимаются дорогостоящими международными интригами, приносящими миллиарды в американский бюджет, теперь сами заблудились в собственном «лесу» обвинений и разоблачений.Как известно, накануне глава Пентагона Джеймс «Бешеный пёс» Мэттис объявил, что ни один враг не нанёс США такого урона, как это сделал Барак Обама. И это было сказано ещё до того, как американская пресса взорвалась публикациями о «русском» имени дочери экс-президента...По словам Мэттиса, когда он вернулся в вооружённые силы («с пенсии»), то был поистине поражён упавшей боеготовностью войск. Мэттис заявил, что к «плачевному состоянию» привело секвестирование военного бюджета, реализованное Обамой. И добавил, что если сейчас не засучить рукава и «деяние» Обамы не исправить, то будет только хуже.В общем, в ходе такой речи всё большее число американцев укреплялись в мысли, что Обама действительно своим секвестром поставил «под удар свободу и демократию США». Уже, было, хотели ополчиться против Барака окончательно, как вдруг тот же Мэттис всё и запутал.По словам нынешнего шефа Пентагона, выход из сложившейся ситуации нужно искать в сокращении числа американских военных баз, что позволило бы «высвободить финансирование» и на эти средства приобрести достаточные «для ответа на вызовы» объёмы военной техники.Вот то самое заявление от Мэттиса:И тут уже копья подозрений в связях с Россией обернулись на 180 градусов и оказались направленными на Мэттиса, а, соответственно, и на того, кто его в кресло министра обороны США усадил – снова на Трампа... Ведь для многих представителей чиновничества США сама фраза «закрыть ненужные военные базы» выглядит, как скажут на Украине, «зрадой». Ведь для тех самых представителей чиновничества, ненужных баз у США не может быть по определению. Нужны все... Даже если это базы только на бумаге командования. Да-да, «мёртвые души», они, оказывается, и в Пентагоне «мёртвые души», хотя Гоголь нисколько не американский писатель... А вот своих «Чичиковых» в США хватает не меньше нашего... Как и Плюшкиных с Коробочками.Так о чём вещал Мэттис? А вещал он о необходимости запустить очередную стадию программы, которая в качестве аббревиатуры выглядит так – BRAC (Base Realignment and Closure). Это комиссия администрации США, которая занимается вопросами реорганизации или закрытия имеющихся у Соединённых Штатов военных баз. Смысл в том, что собираются, как считается, наиболее компетентные лица, прикидываются все плюсы и минусы и выносится решение об американском формате «оптимизации».Если кто-либо полагает, что Трамп и Мэттис стали первыми в США, кто решил военные базы по этой программе «оптимизировать», то такой человек от истины далёк. Дело в том, что этот самый BRAC впервые был применён ещё при Рональде Рейгане, который, как хорошо известно, вряд ли тяготел к «миру во всём мире».Дело было в далёком уже 1988 году, когда BRAC была созвана на фоне явного увеличения податливости со стороны горбачёвского СССР. В администрации уходящего Рейгана решили, что на военной машине можно декларативно сэкономить – во-первых, имидж «миролюбивой страны», во-вторых, перераспределить финансирование между, если можно так выразиться, более актуальными базами.В 1988 году BRAC внесла в список по закрытию и реорганизации 50 американских военных баз и иных военных объектов, среди которых такие как Cameron Station (штат Виргиния), объект Lexington (штат Кентукки), ALAAP (штат Алабама), одна из баз ВМС США в штате Нью-Йорк и др. Закрытие и реорганизация военных баз велась в течение нескольких лет. Столько же велось и открытие новых... К примеру, база JPG (Jefferson Proving Ground) в штате Индиана была закрыта в 1995 году.зацию военных объектов вооружённых сил США. Ещё 40 единиц с общей численностью военнослужащих свыше 55 тыс. человек. В их числе, к примеру, Fort Ord на калифорнийском побережье (закрыта в 1994 году). Военнослужащие из Fort Ord были переброшены в Fort Lewis (куда менее курортный штат Вашингтон). Кстати, последняя операция, в которой приняли участие военнослужащие Форт-Орд, было подавление акций протестов в Лос-Анджелесе в 1992 году.крупнейших баз ВВС в США в XX веке. Командование приняло решение расформировать базу из-за «неэффективного распределения финансирования», что и произошло через три года после попадания базы Лоринг в списки BRAC. С тех пор в Лоринге нет военного объекта, а вместо базы действует международный аэропорт. Фото базы образца её «расцвета» - начало 70-х:После этого в США были проведены ещё три волны оптимизации военных объектов: в 1993, 1995 и в 2005. Закрывались и реорганизовывались базы практически по всем Соединённым Штатам: от Аляски до Техаса.Примечательно, что при Обаме BRAC не созывалась. Обама решил пойти другим путём и вместо переставления фигур на доске, решил, как и сообщил в очередной раз всем Мэттис, секвестировать военный бюджет США. Просто Обама и сам неоднократно говорил о том, что экономия на сокращении числа военных объектов в США мнимая. Объяснимо...В тех же США лица, которые явно забыли о наличии у Пентагона исторической практики по «оптимизации» военных объектов, сегодня кричат о том, что Мэттис – «агент Кремля», что «базы закрывать нельзя». А вот те, кто лучше знаком с информацией, прекрасно понимают: идея «сокращения» на самом деле такова, что сокращение в одном месте подразумевает прирост в другом. При этом о сокращении числа военных баз за пределами США речи Пентагон даже и не думает вести. Основная задача администрации Трампа – снова на законодательном уровне (убедив Конгресс) повысить финансирование армии, а вместе с этим - и производящих вооружение корпораций. Это главное. А чтобы это главное хоть как-то попытаться завернуть в изящную обёртку – может быть созвана неоднократно упомянутая BRAC. Она переименует и укрупнит несколько военных баз на территории США, сделает вид, что победила «мёртвые души» и «пустые квадратные меры». И это поможет американской администрации объявить об экономии в размере 2 млрд долларов в год, о чём и заявил накануне Мэттис. То есть примерно так: выбить у Конгресса 80-100 млрд допфинансирования на фоне «экономии» в 2 млрд долларов... А что такое 2 млрд долларов «экономии» для страны с военным бюджетом, в 350 раз превышающим эту сумму, понятно...Поэтому не будем наивными в плане навязываемых заявлений о том, что Вашингтон решил «сократить число военных баз». Трамп работает ровно в том же ключе, что и Рейган с Бушами (старшим и младшим) и Биллом Клинтоном. А при этих президентах США военный бюджет страны неизменно рос на фоне созывов той самой комиссии BRAC, выполнявшей по большей части функции, сопутствующие раздуванию упомянутого бюджета.В общем, вряд ли стоит сомневаться в том, что Конгресс одобрит предложение Мэттиса. А сказки об "агентах Кремля" привычно оставляют для американских СМИ, держащих в тонусе обывателя.