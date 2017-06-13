В ООН попытались напомнить Киеву о нарушении прав человека на Украине

Запрет правительства Украины на перемещение грузов, в том числе, угля и металлопродукции, через линию соприкосновения, и захват около 54 предприятий вооруженными группами в районах, находящихся под их контролем, также оказывает негативное влияние на ситуацию с правами человека.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад о положении дел с этими самыми правами. В докладе сообщается о нарушениях прав и свобод граждан Украины. Одним из таких нарушений фактически объявлена блокада Донбасса. В материале, представленном ООН, говорится о том, что официальный Киев должен отменить процедуру регистрации граждан страны в контролируемых властями Украины территориях для получения теми пенсий и пособий.Отмечается, что такие меры Киева фактически лишают возможности получения выплат 400 тысяч человек.В докладе заявлено, что с февраля по май 2017 года в Донбассе погибли 36 и получили ранения 157 гражданских лиц, что на 48% больше аналогичного периода 2016 года.Отмечается в докладе и усложнение Киевом процедуры перехода местного населения через блокпосты. Можно предположить, что после получения Украиной столь долгожданного безвиза с Евросоюзом уровень дискриминации на постах перехода через линию соприкосновения будет только ужесточаться.Из доклада (цитата РИА Новости ):При этом в докладе фактически ни слова о том, что все предыдущие аналогичные доклады спецмиссии ООН украинские власти попросту проигнорировали. Надо полагать, проигнорируют и этот.