19:30 13 июня

В ООН попытались напомнить Киеву о нарушении прав человека на Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад о положении дел с этими самыми правами. В докладе сообщается о нарушениях прав и свобод граждан Украины. Одним из таких нарушений фактически объявлена блокада Донбасса. В материале, представленном ООН, говорится о том, что официальный Киев должен отменить процедуру регистрации граждан страны в контролируемых властями Украины территориях для получения теми пенсий и пособий.

Отмечается, что такие меры Киева фактически лишают возможности получения выплат 400 тысяч человек.

В докладе заявлено, что с февраля по май 2017 года в Донбассе погибли 36 и получили ранения 157 гражданских лиц, что на 48% больше аналогичного периода 2016 года.


Отмечается в докладе и усложнение Киевом процедуры перехода местного населения через блокпосты. Можно предположить, что после получения Украиной столь долгожданного безвиза с Евросоюзом уровень дискриминации на постах перехода через линию соприкосновения будет только ужесточаться.

В ООН попытались напомнить Киеву о нарушении прав человека на Украине


Из доклада (цитата РИА Новости ):
Запрет правительства Украины на перемещение грузов, в том числе, угля и металлопродукции, через линию соприкосновения, и захват около 54 предприятий вооруженными группами в районах, находящихся под их контролем, также оказывает негативное влияние на ситуацию с правами человека.


При этом в докладе фактически ни слова о том, что все предыдущие аналогичные доклады спецмиссии ООН украинские власти попросту проигнорировали. Надо полагать, проигнорируют и этот.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 26

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  1. Irokez Сегодня, 18:09
    Попытка на пытка. Посадки где?
    Бла-бла-бла.
    Irokez
    1. Чёрный Сегодня, 18:17
      Да тут даже попытки не было....так , пальчиком погрозили...а как по другому онижедети вскормленные западом
      Чёрный
    2. Офицер запаса Сегодня, 18:22
      Все дипломаты и спецкомиссии, которые указывают Украине на геноцид собственного населения (пока еще собственного) - агенты Кремля и враги человечества. Там других вариантов нет.
      Офицер запаса
      1. Pirogov Сегодня, 18:25
        Цитата: Офицер запаса
        Все дипломаты и спецкомиссии, которые указывают Украине на геноцид собственного населения (пока еще собственного) - агенты Кремля и враги человечества. Там других вариантов нет.

        Все другие варианты опасны для их здоровья.
        Pirogov
    3. Владимир 38 Сегодня, 18:24
      Это они так.. чтобы видимость создать, борьба якобы у них идет за права человека, лицемеры..
      Владимир 38
    4. сибиралт Сегодня, 18:45
      Собака лает, ветер носит. Для того эти "доклады", чтобы их почитали, да подтерлись.
      сибиралт
  2. Бензорез Сегодня, 18:12
    Конечно проигнорируют. Двух мнений быть не может.
    Бензорез
  3. zvezdo4et Сегодня, 18:18
    и не пойму никак и причем тут украина и откуда вообще "Украина"? почему не внести проэкт об прямом наименовании "украинская территория оккупированная сша"? - только так надо это все называть. и забыть говорить, что украинцы или Украина что-то делает, а говорить окупационные власти сделали то-то, СМИ оккупированных територий сказали то-то. вот зачем врать? тем более себе
    zvezdo4et
    1. tchoni Сегодня, 18:41
      если посмотреть в историю, то скорее российская територия окупированая бандитами. на эту тему в ветке мнения есть хорошая статья.
      tchoni
    2. Улан Сегодня, 18:57
      Вы правы. Кстати Обама однажды оговорился про войну в Донбассе, он сказал ,что "наши войска" (ВСУ), ведут наступление на сепаратистов и заявил что США были "модераторами" антиконституционного переворота в Киеве. То есть с переводе что США были организаторами переворота.
      Улан
  4. pvv113 Сегодня, 18:22
    При этом в докладе фактически ни слова о том, что все предыдущие аналогичные доклады спецмиссии ООН украинские власти попросту проигнорировали

    По-моему, на мнение ООН не ложил болт только покойник
    pvv113
    1. rruvim Сегодня, 18:27
      Не всегда так было в 1953-м войска ООН вошли в Корею.
      rruvim
      1. Улан Сегодня, 19:02
        Не совсем так. На заседании Совбеза отсутствовал представитель СССР и по этой причине не наложил вето, на это решение, которое протолкнули США.
        Вот так вторжение США в Корею, приняло статус операции под эгидой ООН.
        Улан
        1. rruvim Сегодня, 19:24
          Я имею ввиду, что мы положили "болт", проигнорировав заседание. Хотя не проигнорировав могли бы положить "Вето". И может быть тогда не случалась бы Корейская Гражданская война.
          В любом случае "История" не имеет сослагательного наклонения.
          rruvim
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:36
      Цитата: pvv113
      По-моему, на мнение ООН не ложил болт только покойник

      Володя , заметь : и это при том , что все знают чья карманная собачонка ООН . wink
      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 18:55
        Паша, прЮвет. hi В киеве вообще что то странное происходит. Объявили аукцион на завтрак с 25 летней замминистра МВД (фото в стиле ню показывать не буду, смотри в новостях Комсомолькой правды. http://www.kp.ru/online/news/2774929/ начальная цена 100 бакинских, аукцион на поход в театр с замминистра энергетики, начальная цена 100 бакинских.
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:57
          Привет , Слава ! hi Всё , описанное тобой называется "валютная проституция" . yes
          bouncyhunter
      2. sabakina Сегодня, 19:01
        Я бы ещё приплатил бы за завтрак, только бы не сидеть ней рядом. Пройди по ссылке, посмотри.
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:09
          Так ведь извращенцев хватает , некоторые погорячее любят . wassat
          bouncyhunter
  5. volodya Сегодня, 18:26
    Ну это они зря,хохлы конечно негодяи,но это же свои негодяи!
    volodya
  6. rruvim Сегодня, 18:30
    "Люблю хохлов в начале лета, когда ..." drinks
    rruvim
  7. Толстоевский Сегодня, 18:31
    их надо не укорять в нарушении прав человека, а вешать
    Толстоевский
  8. iliitchitch Сегодня, 18:35
    Надо полагать ... проигнорируют ...
    Ясное дело - до всей этой шайки начало доходить , что всё , денег для борьбы с путинским режимом больше не дадут , всё равно растащат . Они даже и не изображали демократию-то особо , а теперь вообще на европу-америку и сборище дармоедов оон забили . И сделали логичный вывод - дожрать , похрюкивая , то , что ещё осталось , и валить к канадской границе .
    iliitchitch
    1. rruvim Сегодня, 18:39
      К Польской... Сейчас "безвиз"!
      rruvim
  9. ded100 Сегодня, 18:42
    Что толку доклады публиковать пожесче надо чтобы сразу дошло! am
    ded100
  10. roskot Сегодня, 19:14
    доклады спецмиссии ООН
    Для укровермахта не указ. Они сами с чубами. Три года плюют не утираясь.
    roskot
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