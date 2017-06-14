Как «Открытая Россия» у «Военного обозрения» денег просила
Сказка, право дело, сказка, и в стиле Салтыкова-Щедрина. На почту «ВО» рухнул крик о помощи. Но удивило, если не сказать больше, убило то, от кого пришло письмо.
Текст письма (без правки):
«Наши адвокаты на вечер 12 июня совершили 25 выездов в ОВД Москвы. Там было более 530 задержанных. Все мы этот делали на деньги, которые были присланы за день на наш счет.
Однако задержанные остались ещё как минимум в трех ОВД в Москве, деньги сегодняшние закончились, и мы не можем отправить адвокатов даже в эти ОВД — защитники просят предоплату, а собранных средств не хватает даже не тех, кто сейчас в отделениях. И вполне возможно, что в ночи найдутся новые ОВД, где еще сидят люди.
Чтобы отправить адвокатов в три отделения Москвы, нужно где-то 60,000 рублей. Но это только начало: на суды в Москве и Петербурге понадобится намного больше средств. По данным Красной кнопки, в там задержано 1550 человек из 1790 по стране (750 в Москве и 800 в Санкт-Петербурге).
При этом в Питере 22 отделения, и на данный момент средств на весь город вообще нет. Выезд адвоката на каждое ОВД сейчас, в ночь, стоит 25 000 рублей.
Даже в рамках экономии на каждых троих человек, которые попадают в суд, нужно 30 тысяч рублей за 2 инстанции. С учетом количества задержанных — считайте сами».
Интересный расклад… Возникает вопрос, а какое отношение имеют правозащитники Михаила Ходорковского к событиям на Тверской и прочим? Откуда такое рвение и любовь к ближнему?
Ответов два: либо господа из «ОР» решили просто сбить денег на вроде бы богоугодном деле защиты бедняжек, попавших в кровавые застенки МВД, либо…
Либо тем, кто шел на незаконные митинги, точнее, на законные митинги, но в несанкционированных местах (что в принципе, одно и то же), была четко гарантирована юридическая помощь и защита.
Но МВД сработало настолько оперативно, что касса не выдержала. Результатом чего и явился этот крик души.
Нет, все красиво и четко. Не дожидаясь, когда вмешаются родственники «узников», правозащитная организация вполне четко их подменяет. Прямо удивительно даже.
Естественно, стало очень интересно, что есть сейчас «Открытая Россия». Пошел на сайт и…
Прямо на главной странице вижу вот это:
А дальше идет громадный монолог корреспондента «Громадське-ТВ» Анастасии Станко о Кусюке.
Кто желает, окунитесь в коричневую атмосферу https://openrussia.org/notes/710411/ , кто не хочет пачкаться, приведу несколько выдержек. Орфография и пунктуация сохранены мною намеренно.
"Мы все знали, что он сбежал в Россию, и в этом не было ничего странного — многие из киевского „Беркута“ работают сейчас в российской ОМОНе — в Москве или в Крыму. Эти люди (и господин Кусюк тоже) — подозреваемые в нескольких уголовных делах по преступлениям силовиков во времена Евромайдана.
Уже доказано, что именно из автоматов этих людей были убиты активисты 20 февраля 2014 года в наиболее кровавый день революции.
23 человека из киевского полка „Беркут“ (плюс двое прикомандированных из Внутренних войск) стреляли по протестующим. От их рук погибли 48 евромайдановцев и 80 было ранено. То есть в совокупности более 100 человек они настреляли фактически за два часа».
Нынешнее украинское МВД заявляет, что по приказу полковника Сергея Кусюка была уничтожена вся документация о деятельности «Беркута» во время Евромайдана. В конце февраля 2014 года, в последние дни режима Януковича, Кусюк лично отдал распоряжение уничтожить документацию, в том числе личные карточки сотрудников «Беркута» и акты приема-выдачи оружия.
Также известно, что 21 февраля 2014 года, в острую фазу противостояния в Киеве, Кусюк распорядился выдать 130 автоматов Калашникова бойцам крымской роты «Беркут» и 106 — днепропетровской, а также 1 снайперскую винтовку и 1 помповое ружье «Форт».
Это такие верные псы, которые служили режиму Януковича, пригодились и режиму Путина.
Спецподразделение МВД «Беркут» было расформировано сразу после победы революции — «ввиду полной дискредитации перед украинским народом».
Российский ОМОН ввиду полной дискредитации перед русским народом еще не расформирован. Точное количество высокопоставленных украинских экс-силовиков, бежавших от правосудия и нашедших убежище в рядах ОМОНа и МВД России, пока неизвестно".
Все понятно? И мне тоже. Зато теперь знаю, кому можно сказать «спасибо» за то, что крымские «Беркуты» не с ломами на перевалах стояли.
Хорошая статья, что еще можно тут сказать? На главной странице, затмив даже коловращения вокруг новоявленного попа Гапона — Алексея Навального.
Видимо, важнее тема.
И эти люди хотят, чтобы мы финансировали их юридические труды?
Видимо, совсем у некоторых с деньгами плохо стало.
Ну, и немного информации из открытых источников на тему того, что есть «Открытая Россия».
«Открытая Россия» — российская (сомнительно, но так пишут) общественная организация, учреждённая в 2001 году акционерами нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов.
Касаемо «частных лиц» — тут список замечательный.
Помимо межрегиональной общественной организации «Открытая Россия», с 2001 года существует одноименный международный благотворительный фонд «Openrussia Foundation», также учрежденный Михаилом Ходорковским, Михаилом Пиотровским, Натаниэлем Ротшильдом, бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером и бывшим послом США в СССР Артуром Хартманом.
Как бы все «наши люди», не так ли?
Председатель правления «Открытой России» — Александр Соловьёв (с 16 апреля 2017 года), до этого Михаил Ходорковский.
В 2004—2005 годах действовало около 50 филиалов «Открытой России» в регионах страны, и Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации организации был присвоен статус «межрегиональной».
26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура России признала нежелательными организациями зарегистрированные в Великобритании организацию Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия», а также Институт современной России (США) его сына Павла. Официальные представители указанных организаций заявляют, что все вышеперечисленные организации юридически никак не связаны с российским сетевым движением и новостным сайтом «Открытая Россия».
Верим, конечно же, верим! Мы такие все доверчивые в России…
Тем не менее, «Открытую Россию» и господина Навального, чьи адепты сидят по камерам сегодня в ожидании суда, связывают теплые и дружественные отношения.
В апреле этого года, в ходе конференции «ОР», которая состоялась в Таллинне (ну не в Питере же или Москве собираться, правда?) одним из решений было поддержать кандидатуры Алексея Навального на президентских выборах и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы.
Ходорковский — Навальному: дорогой, твои друзья — мои друзья!
Ага, понятно. Но вот почему теперь друзей Ходорковского должны отмазывать те, к кому полетели столь пламенные письма? Во имя чего?
Нет, очень смутило незримое присутствие Ходорковского за событиями. Одно дело — болтливый клоун, считающий себя юристом Лешенька Н., а совсем другое — когда за ним стоит такая организация, как «ОР» и такой организм, как Ходорковский.
Думаю, нет смысла выдавать его характеристики, мы все прекрасно знаем, что он собой представляет.
И если господин Гапон-Навальный у нас с планеты «нибиру», то вот после всего этого будет сложно отговориться. Оказывается, очень даже «беру», и теперь понятно, у кого.
Но вышла накладочка. Видимо, господин Ходорковский не ожидал столь стремительного роста трат и расходов.
И решил переложить это на нас, на россиян. А чего? Пускай кинут денег адвокатам, вызволяющим «борцов за справедливость»!
Михаил Борисович, право, вы слишком отдалились от России. Дураков здесь все меньше и меньше, честное слово!
Автор: Роман Скоморохов
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