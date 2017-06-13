Горбачёв: Я не понимаю претензий Путина по вопросу устных договорённостей о нерасширении НАТО
В ходе своего интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин, напомним, высказался о так называемых «устных соглашениях» между Западом и главой СССР Михаилом Горбачёвым. Речь идёт об «устных обещаниях» Запада не расширять НАТО на восток, которые, как хорошо известно, были неоднократно нарушены. Владимир Путин заметил, что только юридически заверенный документ мог бы давать хоть какие-то правовые гарантии нерасширения НАТО.
Владимир Путин:
Сегодня заявление, сделанное президентом России, прокомментировал Михаил Горбачёв в интервью «Интерфаксу» :
Горбачёв:
Странно, что Михаилу Горбачёву «непонятны» претензии. Или последний генсек, а также первый и последний президент СССР, только делает вид, что не понимает совершённой роковой ошибки, которая до сих пор аукается миру кровавыми международными конфликтами и усобицами?
Владимир Путин:
Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка со стороны Горбачёва. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что всё на этом закончено. Это не так.
Сегодня заявление, сделанное президентом России, прокомментировал Михаил Горбачёв в интервью «Интерфаксу» :
Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока - НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили. Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России.
Горбачёв:
Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны.
Странно, что Михаилу Горбачёву «непонятны» претензии. Или последний генсек, а также первый и последний президент СССР, только делает вид, что не понимает совершённой роковой ошибки, которая до сих пор аукается миру кровавыми международными конфликтами и усобицами?
Использованы фотографии: Agenda-u.org
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