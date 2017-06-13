23:14 13 июня

Горбачёв: Я не понимаю претензий Путина по вопросу устных договорённостей о нерасширении НАТО

В ходе своего интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин, напомним, высказался о так называемых «устных соглашениях» между Западом и главой СССР Михаилом Горбачёвым. Речь идёт об «устных обещаниях» Запада не расширять НАТО на восток, которые, как хорошо известно, были неоднократно нарушены. Владимир Путин заметил, что только юридически заверенный документ мог бы давать хоть какие-то правовые гарантии нерасширения НАТО.
Владимир Путин:
Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка со стороны Горбачёва. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что всё на этом закончено. Это не так.


Сегодня заявление, сделанное президентом России, прокомментировал Михаил Горбачёв в интервью «Интерфаксу» :
Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока - НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили. Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России.



Горбачёв: Я не понимаю претензий Путина по вопросу устных договорённостей о нерасширении НАТО


Горбачёв:
Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны.


Странно, что Михаилу Горбачёву «непонятны» претензии. Или последний генсек, а также первый и последний президент СССР, только делает вид, что не понимает совершённой роковой ошибки, которая до сих пор аукается миру кровавыми международными конфликтами и усобицами?

Использованы фотографии: Agenda-u.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 177

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  1. Чёрный Сегодня, 19:35
    Пусть благодарит судьбу и Путина , что на свободе гуляет....по нём ох как тюремная шконка плачет.
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:39
      О какой благодарности речь , Слава ? Это же Меченый - мы ему должны "спасибо" сказать . Хотя бы за развал СССР . am
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 19:44
        Согласен.. в памяти людей он останется профукавшим страну , безвольным и трусливым правителем
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:48
          Цитата: Чёрный
          профукавшим страну , безвольным и трусливым правителем

          Довольно мягко сформулировано , но более жёсткую и детальную формулировку модератор не пропустит . Зато на Западе он - герой , тьфу , тля !
          bouncyhunter
          1. Тралл Сегодня, 20:15
            Проклинать Горбачева и праздновать день предательства русского(бывшего советского) народа 12 июня как государственный праздник - выглядит, как минимум, нелогично.
            Нужно либо благодарить первого, либо отменить(или хотя бы переосмыслить) второе.
            Солженицын, Горбачев, Ельцин и добрая половина нынешних политических и экономических элит все ещё одного поля ягоды.
            Тралл
            1. Владимир16 Сегодня, 20:48
              Может Вам нужно самому переосмыслить? Вы сударь посягаете на наш праздник. Не важно кто и когда его провозгласил. Важно, что это день России. Или присоединяйтесь или идите на буй.
              предательства русского(бывшего советского) народа
              в школу сходите. Русский народ это НАЧАЛО. Нет у русского народа прилагательного бывший.
              Интересное кино, сначала строем бежали и назвали себя независимыми от Руси, а теперь понты колотят. Празднуйте дель Белоруссии, кто мешает.

              Особо ностальгирующим напомню: "Союз нерушимый республик свободных СПЛОТИЛА на веки ВЕЛИКАЯ РУСЬ"
              Вот это и празднуем!
              Владимир16
              1. cniza Сегодня, 21:12
                Цитата: bouncyhunter
                Довольно мягко сформулировано , но более жёсткую и детальную формулировку модератор не пропустит . Зато на Западе он - герой , тьфу , тля !


                И эта жаба имеет наглость , что то квакать , как его только земля и Путин терпят...
                cniza
                1. KelWin Сегодня, 22:39
                  А потому что Управления "Л" нету, теперь можно и квакать и гавкать и не особо парицца. Меченного только за программу ВОУ-НОУ надо на осину, по сути, он матрасию на тридцать лет обеспечил нашим ураном, за наши же бабки. Ясен пень, там он герой...
                  KelWin
              2. nils Сегодня, 21:12
                Михаил Сергеевич Горбачёв отмечен многими наградами и премиями, в том числе:
                Орден Почёта (28 февраля 2001 года) — за большой вклад в развитие демократических преобразований и в связи с семидесятилетием со дня рождения. Орден Святого апостола Андрея Первозванного (2 марта 2011 года) — высший орден государства Российского, за большой личный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
                Этими наградами наш Президент и правительство отметили его выдающийся вклад в обеспечение ............................ нашей Родины.
                Награды Горбачеву видимо элементы хитрого плана.
                nils
              3. Светлана Сегодня, 21:22
                Цитата: Владимир16
                Особо ностальгирующим напомню: "Союз нерушимый республик свободных СПЛОТИЛА на веки ВЕЛИКАЯ РУСЬ"
                Вот это и празднуем!
                Ответить

                К сожалению, празднуем не это. Праздник по сути не народный и не русский, а наоборот. И сказано было "бывшего советского", а не "бывшего русского" народа.
                Светлана
              4. osoboye_mneniye Сегодня, 23:12
                Цитата: Владимир16
                Может Вам нужно самому переосмыслить? Вы сударь посягаете на наш праздник. Не важно кто и когда его провозгласил. Важно, что это день России. Или присоединяйтесь или идите на буй.

                Как-то вы странно излагаете... ультиматумами))
                Вас на дне России так учат?
                А если по существу, то звучит это примерно так: Теперь наша взяла, а вы со своим прошлым идите лесом.
                А не хотите подумать над тем, что именно те ценности и идеалы, которым привержены посланные вами лесом, дали вам возможность жить свободным и достаточно обеспеченным человеком? А вовсе не потуги нашего государства за последние 25 лет. Глаза разуйте - ничего же нового не построено. Один космодром заменили на другой, вот и все достижения. Ракетостроение старое, вооружение в основе своей старое, энергетика, больницы, спортшколы, итп - всё построено теми, кого вы бодро так лесом шлёте.
                Хорошо, что великая русь сплотила. Плохо, что сплотила по вашей версии на костях (по случаю независимости Россси от СССР, надо полагать) в недавнем прошлом действительно великого, справедливого и сплочённого государства.
                Сейчас поводов для гордости у нас меньше, чем когда-либо в истории. Земли растеряли, население растеряли, технологическую и экономическую мощь растеряли. Нормальной национальной идеи у нас нет (вы же не считаете нормальной национальной идеей радость по поводу всех перечисленных выше утрат, понесённых в результате полученной "независимости"?).
                osoboye_mneniye
            2. osoboye_mneniye Сегодня, 22:57
              Цитата: Тралл
              Проклинать Горбачева и праздновать день предательства русского(бывшего советского) народа 12 июня как государственный праздник - выглядит, как минимум, нелогично.
              Нужно либо благодарить первого, либо отменить(или хотя бы переосмыслить) второе.
              Солженицын, Горбачев, Ельцин и добрая половина нынешних политических и экономических элит все ещё одного поля ягоды.

              Это такой хитрый ход. Раньше днём нашей государственности и государственной идеи было 7 ноября. Но этот праздник власти очень неудобен (а как же, мы же официально отказались от такого прошлого в 91-м), поэтому его переименовали и сделали рабочим днём.
              А что взамен? За какой идеей развития государства повести народ? Вот придумали день независимости придурошный, и теперь всеми силами пытаются его привить нам.
              Октябрь забрали, и подсовывают июнь.
              Вот и всё объяснение ситуации. А на Горбачёва просто собак навесить хотят. Причём, не в вопросе о том, почему социалистическую родину предал, а лишь в вопросе о противостоянии с НАТО. Это как бы отдельно стояло и с первым не связано никак.
              Такой вот финт выкинули. Типа что страну развалил ради уничтожения коммунизма, это ничего, а вот НАТО, это да!!
              osoboye_mneniye
        2. электроОлег Сегодня, 19:49
          Да он не понимает уже ничего, видимо потому что от старости и сытости фляга потекла.
          электроОлег
          1. Светлана Сегодня, 21:24
            Цитата: электроОлег
            Да он не понимает уже ничего, видимо потому что от старости и сытости фляга потекла.

            А Вы думаете, он понимал, что творил тогда? У него мозгов не было от природы.
            Светлана
        3. Офицер запаса Сегодня, 20:06
          Когда смотришь на эту рожу, то слов, кроме матерных просто нет.
          Офицер запаса
          1. Pirogov Сегодня, 21:12
            Цитата: Офицер запаса
            Когда смотришь на эту рожу, то слов, кроме матерных просто нет.

            Да уже и матерных нет и Вы посмотрите насколько живучи эти сволочи Горбачёвы ,Кравчуки ит.д.
            Pirogov
        4. лаврентий павлович Сегодня, 20:38
          В памяти людей горбатый -иуда, предавший миллионы советских людей и жителей восточной Европы. Ему даже смерть- очень легкое наказание. А эта т_арь преспокойно живет в Европе и вякает, он что не понимал, что с развалом СССР развалится Варшавский блок. Комментировать без матерных слов невозможно.
          лаврентий павлович
          1. 30 вис Сегодня, 21:24
            Цитата: лаврентий павлович
            В памяти людей горбатый -иуда, предавший миллионы советских людей и жителей восточной Европы. Ему даже смерть- очень легкое наказание. А эта т_арь преспокойно живет в Европе и вякает, он что не понимал, что с развалом СССР развалится Варшавский блок. Комментировать без матерных слов невозможно.
            --- Косит под не понимающего , под дур ...а . Горбачёв с отличием закончил юридический факультет МГУ в 1955 году. Михаил Сергеевич юрист и не понимает разницу между устной и письменной договорённостью . Однако !
            30 вис
        5. Deadушка Сегодня, 20:50
          В 17-м уже профукивали, хотя тогда другая была.
          Как-то многовато.... 2 раза за столетие спустить в унитаз крупную державу(страну).
          И как бы и этого деятеля через 100 лет святым не сделали.
          Deadушка
        6. prosto_rgb Сегодня, 21:23
          Цитата: Чёрный
          Согласен.. в памяти людей он останется профукавшим страну , безвольным и трусливым правителем

          С одной стороны - ДА.
          С другой не удивлюсь, если ему вна Украине начнут памятники вместо Ленина ставить.
          prosto_rgb
      2. мордвин 3 Сегодня, 19:47
        Цитата: bouncyhunter
        Это же Меченый - мы ему должны "спасибо" сказать . Хотя бы за развал СССР .

        А Вы скажите ему об этом. Скажет, что его злые люди из Фороса не выпускали. А если про чек от президента ЮкРейна напомните, так это на благотворительность. Сволота.
        мордвин 3
        1. Svarog51 Сегодня, 20:20
          Володя, hi При одном упоминании его фамилии - у меня слово "ледоруб" в голове всплывает. Всё этот удод понимал, когда свои 30 серебренников брал. Иуда одним словом. Рука б не дрогнула, если б позволили. negative
          Svarog51
          1. лаврентий павлович Сегодня, 20:53
            Операцию "Ледоруб" мог провести только очень сильный лидер, ВВП -сильный лидер, но до Сталина ему далеко.
            лаврентий павлович
            1. Владимир16 Сегодня, 21:07
              Вы на Сталина молитесь судя по всему wassat
              До Сталина Путину действительно далеко. Разные они. Объединяет их Русь. Оба отбиваются от врагов внешних и внутренних. Оба страну в руинах получили. Оба поднимают страну. Правда первый мноооого русских погубил, а второй Слава Богу справляется без крови людской. Оба за землю русскую , но методы разные. hi
              Владимир16
          2. Чеширский Сегодня, 20:56
            Сергей, и охота Вам ради этого иуды брать на свою бессмертную душу смертный грех?
            Он заслуживает того, чтобы отмечали день его смерти, не более.
            Чеширский
            1. Svarog51 Сегодня, 21:03
              Максим, hi за развал СССР
              и охота Вам ради этого иуды брать на свою бессмертную душу смертный грех?
              готов. А
              чтобы отмечали день его смерти
              это вряд ли, больше людей придёт плюнуть на его могилу.
              Svarog51
              1. Чеширский Сегодня, 21:09
                больше людей придёт плюнуть на его могилу.

                Я и говорю, отмечать народными гуляниями день смерти Меченого. good
                Я сам наверное, отмечу как следует. drinks
                P.S. Надеюсь, горби-центра не будет.
                Чеширский
                1. Svarog51 Сегодня, 21:40
                  Да и другой бы не мешало детям отдать для внеклассного обучения под кружки и секции. hi drinks
                  Svarog51
                  1. мордвин 3 Сегодня, 22:01
                    Цитата: Svarog51
                    Да и другой бы не мешало детям отдать для внеклассного обучения под кружки и секции. hi drinks

                    По закону, всем президентам России полагаются центры. Я наверно умру со смеху, когда Медведев-центр появится. laughing
                    мордвин 3
                    1. Svarog51 Сегодня, 22:09
                      Володь, хорош так шутить.
                      когда Медведев-центр появится.
                      Я чуть пивом не подавился. Пусть лучше в тайге ещё один заповедник создадут и назовут "Медвежий центр", тут я обеими руками "за" буду. good drinks
                      Svarog51
                      1. мордвин 3 Сегодня, 22:18
                        Цитата: Svarog51
                        Володь, хорош так шутить.

                        Да не шучу, ей-богу. Этот закон депутаты наши придумали, году, по моему в 2008-ом. Сам обалдел, когда узнал. Вроде как называется закон об историческом наследии президентов.
                        мордвин 3
                    2. Svarog51 Сегодня, 22:27
                      Ну надо же! Как думаешь - наследить исторически много они успеют?
                      Svarog51
                      1. мордвин 3 Сегодня, 22:34
                        Цитата: Svarog51
                        Как думаешь - наследить исторически много они успеют?

                        Путин наследил, а насчет Медведева, то тута я сомневаюсь чтой то. laughing Я так и не понял, кто у нас президентом был с 2008 по 12-ые годы. drinks
                        мордвин 3
                    3. Svarog51 Сегодня, 22:46
                      Володь, ну их к лешему! Давай лучше за нас! drinks У них и так всего, пущай про нас помнят.
                      Р.С. Моё поздравление с генерал-майором получил? Ежели нет, то ещё раз поздравляю! drinks drinks drinks
                      Svarog51
                      1. мордвин 3 Сегодня, 22:51
                        Цитата: Svarog51
                        Володь, ну их к лешему! Давай лучше за нас!

                        Согласен! Пошли они все к бисовой матери. И депутатов в ту же топку. drinks Хорошо хоть депутат-центр выстроить не догадались. Но это, думаю, всё впереди. laughing
                        мордвин 3
    2. Владимир 38 Сегодня, 19:42
      Цитата: Чёрный
      Пусть благодарит судьбу и Путина , что на свободе гуляет....по нём ох как тюремная шконка плачет.

      Это точно и по Ельцину. Путин видно не хочет, что бы существовала практика осуждения первых лиц)) А зря, глядишь поболее ответственности бы было у президентов . А так все неприкасаемые..
      Владимир 38
      1. Улан Сегодня, 19:47
        Эта практика существует во многих странах мира. Последний пример Ю.Корея.
        Поэтому Путину нужно не о своем хотении или не хотении думать, а об интересах страны. В интересах страны, оценка деятельности Горби, должна быть дана официально на государственном уровне.
        Улан
        1. Владимир 38 Сегодня, 20:02
          Цитата: Улан
          Эта практика существует во многих странах мира. Последний пример Ю.Корея.
          Поэтому Путину нужно не о своем хотении или не хотении думать, а об интересах страны. В интересах страны, оценка деятельности Горби, должна быть дана официально на государственном уровне.

          Хотение - это дипломатично, на самом деле боится участи своей, кто его знает.. что там всплывет..
          Владимир 38
          1. Улан Сегодня, 20:04
            Всё может быть.
            Улан
      2. просто экспл Сегодня, 20:02
        тут не из за неприкосновенности , тут больше идет расчет на историю , он не поливает грязью предшественников , что бы история была не столь черна .
        да и себе имидж человека который не парафинит обстоятельства и тех кто был до него , а просто делает то что нужно делать .
        просто экспл
        1. Владимир 38 Сегодня, 20:10
          Цитата: просто экспл
          тут не из за неприкосновенности , тут больше идет расчет на историю , он не поливает грязью предшественников , что бы история была не столь черна .

          Ну да, так преподносят)) А реально, каста неприкасаемых, по сути та же коррупция, что делает ответственность главы государства ничтожной. Ведь знает, накосячит -ничего не будет. Даже могут целый музей построить) А вот если бы, как в южной корее, тогда бы думали что делали и чего не делали.
          Владимир 38
          1. Туз Бубен Сегодня, 20:21
            А в Северной ?...
            Туз Бубен
          2. просто экспл Сегодня, 20:51
            расскажите о касте неприкасаемых березе , гусю и ходорку . а то они про нее не в курсе были .
            для Вас персонально повторю - Путин играет в демократа что бы нормально конкурировать со странами запада на их поле , а демократ должен поддержать "отца демократии" (а борух элькин все таки первый демократический президент России , хотя народ с удовольствием помог бы чертям его в сковородке жарить) .
            просто экспл
    3. Капитан Пушкин Сегодня, 19:43
      Фонарь и веревка по Горби истосковались. А ещё кол осиновый...
      Капитан Пушкин
      1. Ретвизан 8 Сегодня, 19:52
        Видимо при жизни он так и не будет наказан, за то горе которое принес миллионам людей, остается надеяться на Суд Божий...
        Ретвизан 8
    4. сибиралт Сегодня, 19:46
      "Странно что ему не понятно..."? Странно другое, что он этого тогда не понял, когда сдавал Союз на растерзание за брюлики для Раисы и ощущение собственной значимости.
      сибиралт
      1. Zibelew Сегодня, 20:29
        Реклама пиццы Хат это максимум Горбачева в интеллектуальном развитии. О чем тут говорить? Он все уже сказал. Просрал страну за кусок пиццы
        Zibelew
      2. Deadушка Сегодня, 20:53
        Цитата: сибиралт
        "Странно что ему не понятно..."? Странно другое

        Дык, он до сих живет в своей выдуманной вселенной.
        Ему вместо Малахова на тв нужно было работать, а не страной управлять.
        Deadушка
    5. ava09 Сегодня, 20:34
      Цитата: Чёрный
      Пусть благодарит судьбу и Путина , что на свободе гуляет....по нём ох как тюремная шконка плачет.

      (с)Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте.(с)
      Эта гниdа называет своё Предательство "историческими встречами", ГорбаЧёрт, одним словом... Осиновый кол по нему плачет.
      ava09
    6. А Нас Рать Сегодня, 21:28
      Цитата: Чёрный
      Пусть благодарит судьбу и Путина , что на свободе гуляет....по нём ох как тюремная шконка плачет.

      Что бы посадить - сначала нужно его из Германии выколупать. request
      А Нас Рать
    7. RASKAT Сегодня, 21:42
      Какая тюрьма? Скорее паля в голову.
      RASKAT
  2. volodya Сегодня, 19:37
    Этот ........,скажем так,не хороший человек не понимает или не хочет понимать?
    volodya
    1. Чёрный Сегодня, 19:41
      Цитата: volodya
      Этот ........,скажем так,не хороший человек не понимает или не хочет понимать?

      Всё он понимает...и даже за это неплохо был простимулирован
      Чёрный
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 19:46
      Музыку этой старой шарманке заказывает тот, кто её проспонсировал.
      Капитан Пушкин
  3. Комментарий был удален.
    1. rruvim Сегодня, 19:48
      Никто страну не ..... Я бываю в Гудауте, там все россияне, хоть и Абхазы. Для них, "горцев" виновник только один - Горбочёрт (меченный).
      rruvim
    2. Банный Сегодня, 19:50
      эт верно))))в Нерезиновой горлопаны бегали с триколорами и орали то есть занимались тем чем и всегда а остальная страна работала как обычно и думала что это дурной сон
      Банный
    3. мордвин 3 Сегодня, 19:59
      Цитата: 777-3-59-97
      Сами страну просрали, а виноват Горбачев.

      Вы нам тут лучше расскажите, почему все эти люди на улицу вышли. И чего они хотели.
      мордвин 3
      1. 777-3-59-97 Сегодня, 20:05
        Демократии они хотели. Разве не?
        777-3-59-97
        1. мордвин 3 Сегодня, 20:15
          Цитата: 777-3-59-97
          Разве не?

          Не. Жрать они хотели. А дефицит этот исскуственно был создан. Прекрасно помню, как из магазинов начало всё исчезать. СССР развалили именно руководители, которым захотелось больше, чем служебный членовоз и дача.
          мордвин 3
          1. dauria Сегодня, 21:24
            Не. Жрать они хотели.


            Они (мы) были не голодающие, а просто слегка недокормленные. И не стоит на эту дешёвенькую наживку клевать - Горбачёв дрянь, но не он один . И голосовали, и отделялись на "УРА". Партия, дай порулить. Отделимся от нахлебников- заживём. А мы смотрели на московский ( киевский, минский ) цирк и непонимающе чесали репу. Понравился крутой "народный" Боря. Быстро забыли. Удобно - вот он, предатель и мразь Меченый, ату его. И нам удобно ( совесть не мучит) , и им , настоящим авторам хорошо - есть козёл отпущения. Тем более и вправду виноватый.
            dauria
            1. мордвин 3 Сегодня, 21:35
              Цитата: dauria
              Горбачёв дрянь, но не он один .

              Так я и не говорю, что он один.
              Цитата: dauria
              А мы смотрели на московский ( киевский, минский ) цирк и непонимающе чесали репу.

              Вот-вот. Читал программу 500 дней и понять не мог, как такую чушь смогли сочинить?
              Цитата: dauria
              Понравился крутой "народный" Боря.

              Ага. Борис, ты не прав, а Лев. Противно, блин.
              Цитата: dauria
              и им , настоящим авторам хорошо - есть козёл отпущения.

              Известные все рожи. Но Горби, как руководитель виноват больше других.
              мордвин 3
          2. poquello Сегодня, 22:18
            Цитата: мордвин 3
            А дефицит этот исскуственно был создан. Прекрасно помню, как из магазинов начало всё исчезать.

            а до Горбачева прям реки изобилия были?
            poquello
            1. мордвин 3 Сегодня, 22:20
              Цитата: poquello
              а до Горбачева прям реки изобилия были?

              Изобилия не было, но и от голоду не подыхали.
              мордвин 3
              1. poquello Сегодня, 22:27
                Цитата: мордвин 3
                Цитата: poquello
                а до Горбачева прям реки изобилия были?

                Изобилия не было, но и от голоду не подыхали.

                а "чучхе" к приходу Горбачева уже кончилось, кто там где постарался не о том моя речь, народ к сексу уже был готов и оголтелые фанатики коммунизма уже прокакали перемены
                poquello
                1. мордвин 3 Сегодня, 22:41
                  Цитата: poquello
                  народ к сексу уже был готов и оголтелые фанатики коммунизма уже прокакали перемены

                  Зато фанатики капитализма как обрадовались. Один мой дядька как раз из таких был. Не спорил я с ним, а зря. Когда у него все деньги со сберкнижки навернулись, а он вдобавок безработным стал, то он сразу весь капитализм проклял.
                  мордвин 3
                  1. poquello Сегодня, 22:45
                    Цитата: мордвин 3
                    Цитата: poquello
                    народ к сексу уже был готов и оголтелые фанатики коммунизма уже прокакали перемены

                    Зато фанатики капитализма как обрадовались. Один мой дядька как раз из таких был. Не спорил я с ним, а зря. Когда у него все деньги со сберкнижки навернулись, а он вдобавок безработным стал, то он сразу весь капитализм проклял.

                    ))) не без этого, воры то они и при социализме были, и вот она швобода
                    poquello
              2. сибиралт Сегодня, 22:53
                До Горбачева продуктовых талонов не было и в очередях за водкой люди не гибли. Не вырубали виноградники и не закрывали одновременно все табачные фабрики Союза. Недовольство народа создавалось искусственно. А потом пошло разрушение системы управления, промышленности, образования, медицины и пр. путем организации выборов руководителей "трудовыми коллективами" и тупого акционирования всего и всея с тотальным грабежом государственной через частные кооперативы. Одевались у спекулянтов на барахолках, а продукты с рынка втридорога.
                сибиралт
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:38
    Это не ошибка, а откровенное предательство страны и народа! Горбочерт хорошо знал что делал, жалко что он еще одним с нами воздухом дышит!
    Изгоняющий либероидов
    1. jonhr Сегодня, 19:47
      Горбачёв в отличии от вас и несмотря на свой преклонный возраст остался в ясном уме. он ясно сказал о каких договорённостях могла идти речь если было НАТО и ОВД? то есть этот вопрос даже не обсуждался так как не было даже повода его обсуждать. все кто сейчас в НАТО это все бывшие союзники СССР. и о каком вступлении в НАТО союзника СССР в то время могла идти речь?
      а если по простому то Горбачёв сказал , что не было никаких договорённостей и он не врёт
      jonhr
      1. мордвин 3 Сегодня, 20:09
        Цитата: jonhr
        все кто сейчас в НАТО это все бывшие союзники СССР.

        О как! И почему это Россия в НАТО не вступила? При ельцине в НАТО было отправлено письмо, о том, что Россия не ставит вопрос о членстве в НАТО. Только машинистка букву НЕ пропустила, а алкаш всея Руси не заметил и подписал. В НАТО переполох начался. laughing
        мордвин 3
        1. jonhr Сегодня, 20:15
          ощущение что во времени совсем не ориентируешься laughing вот как мог Горбачёв обсуждать проблему расширения НАТО на восток в то время если этой проблемы на тот момент вообще не существовало?
          jonhr
          1. мордвин 3 Сегодня, 20:20
            Цитата: jonhr
            вот как мог Горбачёв обсуждать проблему расширения НАТО на восток в то время если этой проблемы на тот момент вообще не существовало?

            Ошибаетесь, человек атлетического телосложения. bully Проблема очень даже была. Когда там ГДР с ФРГ соединилось? Где потом ГДР оказалось?
            мордвин 3
            1. jonhr Сегодня, 20:29
              где и ФРГ и это логично
              jonhr
              1. мордвин 3 Сегодня, 20:31
                Цитата: jonhr
                где и ФРГ и это логично

                В НАТО оно. Там.
                мордвин 3
                1. jonhr Сегодня, 20:36
                  естественно в НАТО . где ФРГ там и ГДР оказалось. можно подумать что СССР решал уже тогда обьеденятся тогда Германиям или нет.
                  jonhr
                  1. мордвин 3 Сегодня, 20:39
                    Цитата: jonhr
                    где ФРГ там и ГДР оказалось. можно подумать что СССР решал уже тогда обьеденятся тогда Германиям или нет.

                    От Оператора пост пониже прочитайте.
                    мордвин 3
                    1. jonhr Сегодня, 20:46
                      в то время СССР жрать не имел что не то чтобы что-то решать уже. единственное на что был способен СССР так это развязать ядерную войну. и слава богу , что у власти оказался Горбачёв. ему то как раз хватило ума эту войну не развязать.
                      jonhr
                      1. мордвин 3 Сегодня, 20:54
                        Цитата: jonhr
                        в то время СССР жрать не имел что не то чтобы что-то решать уже.

                        Вы это Западным политикам расскажите.
                        Цитата: jonhr
                        и слава богу , что у власти оказался Горбачёв. ему то как раз хватило ума эту войну не развязать.

                        На этом, извините, я с Вами общение прекращаю. Если Вам нравится конверсия, когда заместо Буранов стали выпускать ночные горшки, Ваше право.
                        мордвин 3
                      2. kefan Сегодня, 20:59
                        Да Вы, не очень уважаемый, полную ерунду говорите, учите матчасть.
                        kefan
                      3. poquello Сегодня, 22:57
                        Цитата: jonhr
                        в то время СССР жрать не имел

                        ну это глупости, в СССР была сформировавшаяся каста торгашей способная замутить любой дефицит- ИМХО оттуда ветер, с зерном и ценами на нефть у буржуев был трюк хороший, но совсем не смертельный
                        poquello
      2. Dart2027 Сегодня, 20:12
        Цитата: jonhr
        то Горбачёв сказал , что не было никаких договорённостей и он не врёт

        То есть он просто сдал страну. Дальше?
        Dart2027
        1. jonhr Сегодня, 20:16
          сдал ты страну за жвачку и джинсы , а так-же за касету дешового контента эротического содержания
          jonhr
          1. мордвин 3 Сегодня, 20:29
            Цитата: jonhr
            сдал ты страну за жвачку и джинсы , а так-же за касету дешового контента эротического содержания

            Прежде чем обвинять, узнайте про человека. Кто там кого и чего сдавал. Еще бы на Мичмана так же наехали.
            мордвин 3
          2. Dart2027 Сегодня, 21:43
            Цитата: jonhr
            сдал ты страну

            Так это я был руководителем СССР? Чего только не узнаешь от других.
            Dart2027
            1. мордвин 3 Сегодня, 21:47
              Цитата: Dart2027
              Так это я был руководителем СССР?

              Михайло Сергеич! А это точно не Вы? sad laughing
              мордвин 3
      3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:13
        Господин молдованин, вы немного за языком присмотрите, по поводу чьи-то умственных способностей, а для меня это нечтожество достойно только быстрой смерти! am Еще раз -требую следить за своим языком!
        Изгоняющий либероидов
        1. jonhr Сегодня, 20:22
          хочешь сказать не покупал джинсы или не покупал у барыг жвачку за два рубля и не мечтал о жизни как на западе?
          jonhr
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:47
            Представь -не покупал! Я вообще не гонялся за тряпками и коровьей радостью в виде жвачки!
            Изгоняющий либероидов
            1. jonhr Сегодня, 20:54
              вот и показал всю свою сущность. что даже признаться стыдно что это всё было? laughing не покупал он.
              jonhr
            2. sabakina Сегодня, 20:54
              Сергей Витальевич, у меня джинсов вообще не было, хотя хотелось по молодости. На барахолке стоили 150 рублей. (фирму не помню).Жевачку покупал, когда появилась советская, по 50 копеек 5 пластинок.
              sabakina
              1. мордвин 3 Сегодня, 20:59
                Цитата: sabakina
                .Жевачку покупал, когда появилась советская, по 50 копеек 5 пластинок.

                А это американская жувачка была. laughing Нам училка рассказывала. СССР купила в америке асфальтоукладчики, а в нагрузку они нам оборудование для производства жвачки подсунули. crying
                мордвин 3
                1. Pauladin Сегодня, 22:12
                  технология да, американская, но жевачка то наша
                  Pauladin
                  1. мордвин 3 Сегодня, 23:06
                    Цитата: Pauladin
                    технология да, американская, но жевачка то наша

                    Только вот наш учитель, профессор биологии (в школе) нам ее жевать не советовал. Желудок недоумевает, а что это такое? Работает вхолостую, и в результате - язва.
                    мордвин 3
        2. sabakina Сегодня, 20:33
          Сергей Витальевич, давай ему что нибудь отрежем?
          jonhr, был устный договор, что после вывода Западной группы войск из Германии Ната не будет расширяться на восток. Мы простые люди поверили, а эта ехидна знала, что весь этот договор ломаного гроша не стоит. Все это было сделано для дальнейшего развала государства.
          sabakina
          1. jonhr Сегодня, 20:40
            какой восток? тогда варшавский договор ещё существовал. вы как ЕГЭ по истории сдали?
            вот только исходя из этого можно делать вывод о том что устное обещание какое-то не более чем бабские сказки. о чём и говорит Горбачёв
            jonhr
            1. sabakina Сегодня, 20:43
              Я ЕГЭ не сдавал. В 1986 Советский Союз существовал и аттестат зрелости у меня с Советским гербом!
              sabakina
              1. jonhr Сегодня, 20:56
                ну да. когда варшавский договор прекратил существование вы уже 5 лет как закончили школу. зачем вам было обременять свой мозг лишней информацией laughing вы и так ведь самым умным из школы вышли
                jonhr
                1. sabakina Сегодня, 21:04
                  Вот видеофакт. 1-е интервью, где эта мразь говорит, что обещали и 2-е. Которому верить? У нас есть поговорка" первое слово дороже второго". Я думаю, что он как уж на сковородке...
                  sabakina
                  1. jonhr Сегодня, 21:11
                    не плачь. надоели нытики laughing
                    ни один представитель какой либо западной страны ничего об таких обещаниях не знает. так как позиция НАТО предельно ясна. вступление в альянс это суверенное право независимой страны. то есть никто туда никого силком не загоняет. и почему в НАТО оказались ваши бывшие союзники то вопрос лучше адресовать себе
                    jonhr
                    1. мордвин 3 Сегодня, 21:24
                      Цитата: jonhr
                      ни один представитель какой либо западной страны ничего об таких обещаниях не знает. так как позиция НАТО предельно ясна.

                      Вот ведь упоротый. Как об стенку горох. request
                      мордвин 3
          2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:48
            Сабакина hi -там нечего резать, само отвалится am По себе людей меряет сей молдавский юнец.
            Изгоняющий либероидов
            1. jonhr Сегодня, 20:57
              ну всё понесло латентных на любимую тему о чьих-то гениталиях laughing
              jonhr
          3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:50
            Вяснслав hi -пускай так помучается, авось со временем поумнеет.
            Изгоняющий либероидов
          4. jonhr Сегодня, 20:51
            ты с сергеем витальевичем можете языком чесать и не более. а ещё обвинять кого-то.
            так уже было в истории . у кого-то оказалиссь во всём виноваты евреи. только у таких думающих как вы ситуация намного хуже. не тех вы себе выбрали чтобы обвинять. не по зубам вам они
            jonhr
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:55
              У вас проблема -комплекс себялюбия fool Вы зря остальных считаете глупее себя -так ведь можно и оказаться в очень глупом положении.
              Изгоняющий либероидов
              1. jonhr Сегодня, 21:01
                ну в общении с вами мне как-бы и не грозит ничего.
                хотя люди не могущие сопоставлять какие-то события во времени. это как-бы уже не вопрос ума или его отсутствия.
                это уже патология
                jonhr
            2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:58
              Да, господин молдованин, они нам не по зубам, ибо мы фикальные массы в отличии от вас на зуб не пробуем, для этого Вы существуете, не живете, а именно существуете.
              Изгоняющий либероидов
              1. jonhr Сегодня, 21:05
                говорю что диагноз. моментальная смена субъекта разговора . не взять , не прибавить laughing сказал-бы я тебе на великом и могучем что я о тебе думаю. но одно предупреждение уже есть.
                ограничусь словом человечишко laughing
                jonhr
                1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 21:32
                  Я с вами коров не пас, тыкать мне не советую, и к вопросу кто есть кто -я в отличии от таких задолизов человек, и настоящий патриот своей Родины, это во первых, во вторых -с такими хамелионами мистер молдованин разговаривать о серьезных вещах как минимум бесполезно. Насчет человечешки, вы просто хам и неумное существо, ошибка так сказать природы!!!!! fool
                  Изгоняющий либероидов
      4. Deadушка Сегодня, 20:55
        Цитата: jonhr
        несмотря на свой преклонный возраст остался в ясном уме

        "Смутные сомнения терзают меня..." (с)
        Deadушка
        1. Ст.пропорщик Сегодня, 21:27
          А чего вы тут грызетесь. Горбатый весьма слабый политик и человек, поступки его соответствующие, балаболка , и купился на бла - бла. Свой след в истории оставил, как виновник развала ГОСУДАРСТВА.
          Ст.пропорщик
      5. Светлана Сегодня, 21:43
        Цитата: jonhr
        Горбачёв в отличии от вас и несмотря на свой преклонный возраст остался в ясном уме. он ясно сказал о каких договорённостях могла идти речь если было НАТО и ОВД? то есть этот вопрос даже не обсуждался так как не было даже повода его обсуждать. все кто сейчас в НАТО это все бывшие союзники СССР. и о каком вступлении в НАТО союзника СССР в то время могла идти речь?
        а если по простому то Горбачёв сказал , что не было никаких договорённостей и он не врёт

        В ясном уме он не был никогда, хоть и трезвенник. Предатель целой системы, создаваемой кровью и потом миллионов людей, он царствовал в царстве, созданном не его усилиями и раздавал налево направо подарки в виде сдачи государственных интересов и тайн, за что вообще смертная казнь полагается. Он страну сдать полномочия себе нашел, а полномочия слово взять и поднять нужный вопрос в Варшавском договоре полномочий не смог найти.
        Светлана
      6. poquello Сегодня, 22:42
        Цитата: jonhr
        если по простому то Горбачёв сказал , что не было никаких договорённостей и он не врёт

        а выбор роли Горбачева небольшой, он или враг - который сливал СССР или простофиля деревенский - который не поставил те вопросы которые должен был поставить
        poquello
      7. сибиралт Сегодня, 23:05
        Ага. Когда Горбачева привезли с Фороса в спортивном синем костюмчике, он на камеру заявил, что всего никто и никогда не узнает. Лишнего вякнет - предстанет перед господом в течении нескольких дней.
        сибиралт
  5. rruvim Сегодня, 19:42
    Полный Горбачёвский бред! Именно когда был вопрос о роспуске ВД при сохранении НАТО, необходимо было ЮРИДИЧЕСКИ закрепить вопрос о его (НАТО) расширении. Что Горбачёв и Ко не сделали.
    rruvim
    1. jonhr Сегодня, 20:18
      а каким это образом? ну создали-бы все страны бывшего ВД свой военно политический блок во главе с США и что можно было сделать с этим вашим договором кроме как пойти в сортир?
      jonhr
      1. sabakina Сегодня, 20:34
        Вы сами то поняли, чё щас ляпнули?
        sabakina
        1. jonhr Сегодня, 20:42
          нет не понимаете вы о чём говорите. или напомнить в каких ещё договорах о коллективной обороне состоит США?
          jonhr
  6. Улан Сегодня, 19:44
    Не понимает он....Этот господин хоть что-то понимает? И это ничтожество оказалось во главе великой державы.
    Улан
  7. Atlant-1164 Сегодня, 19:45
    Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте.- история позора и предательств.для этого Иуды ,это исторические встречи. какое же ты Омерзение Миша.
    Atlant-1164
  8. SCHMEL Сегодня, 19:46
    Презик подный
    SCHMEL
    1. igor67 Сегодня, 21:02
      медаль не имеет официального статуса,любой военнослужащий служивший до 91 года может ее купить в США,
      igor67
  9. Макаров Сегодня, 19:48
    Маразм уже прогрессирует очень активно...раньше Горби съезжал с темы куда ловчее...
    Макаров
  10. Сухой_Т-50 Сегодня, 19:48
    Может,его (Горбачёва) в тихий дом от имени синего кита пригласить?
    Сухой_Т-50
  11. ibn.shamai Сегодня, 19:48
    Я не я и лошадь не моя! request Шлангом прикинулся! am
    ibn.shamai
  12. anjey Сегодня, 19:49
    такие подарки горбачева наглый запад отблагодарил по своему-враг у ворот!
    anjey
  13. Jovanni Сегодня, 19:53
    Не, ну теперь как, теперь он шланг. Моя твоя не понимает. Какой такой претензии?. Все сдал как просили. Подчистую и задаром...
    Jovanni
  14. rruvim Сегодня, 19:55
    Вообще, что обсуждать на нашем уважаемом форуме этого предателя и придурка. Я думаю 99% нашего населения относится к его политической деятельности однозначно. Когда хоронили Ёлкина, оцепили все Хамовники, а зря! Народ не пошёл.Когда будут хоронить Горбача - не пойдёт никто!
    rruvim
    1. Туз Бубен Сегодня, 20:24
      Я пойду...
      Чтобы убедится, что эта падала сдохла...
      Туз Бубен
    2. Dartys Сегодня, 20:31
      Регулярно собак водить будут, справлять.
      Dartys
  15. koksalek Сегодня, 19:55
    Пусть выйдет в народ, там ему разъяснят и объяснят что он не прав
    koksalek
  16. Оператор Сегодня, 19:56
    Непосредственные подчиненные Горбачева, участвовавшие в переговорах с Колем и Бушем в 1990 году об объединении ФРГ и ГДР, подтвердили, что Горбачеву было сделано предложение о нерасширении НАТО на восток, а также выплате 100 млрд. марок компенсации за вывод частей ГСВГ из советской зоны оккупации Германии.

    Горбачев не принял ни одного из этих предложений и вместо них попросил гарантий личной безопасности для себя и членов семьи в случае своего отстранения от власти в СССР.
    Оператор
    1. Владимир 38 Сегодня, 20:40
      Цитата: Оператор
      Горбачев не принял ни одного из этих предложений и вместо них попросил гарантий личной безопасности для себя и членов семьи в случае своего отстранения от власти в СССР.

      Прикольно,если правда, а гарантом Путин является или полосатые?
      Владимир 38
  17. German Titov Сегодня, 19:56
    Мишаня "дурака включил" во время "перестройки", а выключить не может. Может рубильник поломался.
    German Titov
  18. Ретвизан 8 Сегодня, 20:01
    Горбатый столько бед натворил, что не один самый кровожадный враг не смог бы нанести столько ущерба нашему государству!
    Поэтому и был превращен в жабу, вот до сих пор еще что-то квакает!
    Ретвизан 8
  19. Рабинович_007 Сегодня, 20:07
    Владимир Путин заметил, что только юридически заверенный документ мог бы давать хоть какие-то правовые гарантии нерасширения НАТО.


    А чем это лучше, такая же глупость.
    Рабинович_007
  20. Ретвизан 8 Сегодня, 20:07
    Мишка -Бедоносец навсегда войдет в историю нашей страны, как некчемный, глупый и слабый руководитель.
    Ретвизан 8
  21. Tusv Сегодня, 20:07
    Не поминайте мишку в суе. Опять придет. А это реально страшно
    Tusv
  22. 16112014nk Сегодня, 20:07
    Эта меченая жаба ещё и в непонятки играет! Беспредельная упоротость!
    16112014nk
  23. К-50 Сегодня, 20:08
    Странно, что Михаилу Горбачёву «непонятны» претензии.

    Старичок боится просто , чтобы его под суд не отдали за развал СССР и практически сдачу геополитическому противнику. Скамья подсудимых заждалась его и остальных, кто ещё жив. Такие преступления не имеют срока давности!!! am angry
    К-50
  24. kefan Сегодня, 20:08
    И этот иуда смеет еще чего то говорить ? Да гореть тебе в аду, мразь меченая и предатель.
    kefan
  25. Пленник Сегодня, 20:08
    Притянуть бы гниду за госизмену сразу бы понял. Сволочь!
    Пленник
  26. Старый26 Сегодня, 20:09
    Цитата: ibn.shamai
    Я не я и лошадь не моя! request Шлангом прикинулся! am

    А вы что хотите, чтобы он взял и заявил - Я ВИНОВАТ?
    Старый26
    1. saturn.mmm Сегодня, 21:09
      Цитата: Старый26
      А вы что хотите, чтобы он взял и заявил - Я ВИНОВАТ?

      В его возрасте пора бы уже и покаяться.
      saturn.mmm
  27. zvezdo4et Сегодня, 20:11
    а че - человек реально непонимает - он все правильно сделал. просто цели и хозяева другие были. неясно почему этого предателя вспоминают - его бы лишить имени и предать забвению в веках - была у древних греков такая практика
    zvezdo4et
    1. rruvim Сегодня, 20:22
      Всё он понимал! Раиса Максиновна в Корее себе столик ручной работы "присмотрела". В результате у нас появились портальные краны "SAMSUNG", хотя на Горьковском механическом их делали с "лихвой". И так постоянно. Ещё хочется задаться вопросом, кто является почётным гражданином города Хайфа?
      rruvim
  28. vladimirvn Сегодня, 20:19
    По словам президента России, заслуга Горбачева в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему. Однако, проблема заключалась в том, что система «сама по себе была негодная». (выделено мной).https://lenta.ru/news/2017/06/13/before_put
    in/
    vladimirvn
    1. rruvim Сегодня, 20:24
      Он сам вырос в этой системе. И система была годная!
      rruvim
    2. zvezdo4et Сегодня, 20:25
      так как он систему менять это как детям ноги отрубить, чтобы переобуть!!. простите за чернуху
      zvezdo4et
      1. rruvim Сегодня, 20:34
        Согласен.
        Но если бы Горбач менял систему. Он ничего не менял, он просто тупо сдавал все позиции за личные "коврижки". Мы получили кучу войн, причём внутри страны, получили Ёлкина. А он первый и последний. Именно первый, гадёныш, который развалил страну. Первый секретарь - всегда первый секретарь, неважно какой партии, что КПСС, что НСДАП. Но этот гадёныш сдал всё, что можно сдать, может даже Рейгану задницу целовал. Я свечку не держал... sad
        rruvim
  29. uragan114 Сегодня, 20:20
    Не понимает он!!
    uragan114
  30. Туз Бубен Сегодня, 20:29
    Не сторонник я Горбатого...
    Но вот и 30 лет не прошло, и живой ещё, а пиннают все кому не лень, потому как знают, что ещё 30 лет на пиннания Вовы им не протянуть...
    Туз Бубен
  31. san4es Сегодня, 20:36
    ...Сейчас Горбатый обыкался не по-детски
    san4es
    1. rruvim Сегодня, 20:39
      Да! Особенно в инвалидной коляске...
      rruvim
  32. ВМФ7981 Сегодня, 20:42
    " элита" кпсс до сих пор ни фига не понимает. Про....ла страну, тусуясь возле своих кормушек и не понимает - "совесть, честь и ум эпохи". Обладать такой властью, такой силой и всё про....ть!!!
    ВМФ7981
    1. Туз Бубен Сегодня, 20:48
      А ноне что ?...
      То же самое...от кормушки отвернутся даже страшно, моментом конкуренты в затылок приголубят...
      О народе ли тут думать...
      Туз Бубен
  33. ded100 Сегодня, 20:56


    Вот как то так!!
    ded100
  34. Deadушка Сегодня, 20:57
    На кол, собаку!... или сжечь!... но сперва на кол! negative
    Deadушка
  35. Alex Nevs Сегодня, 21:03
    Потому и "смылся" шо в "доме " "нагадил". Президент(и т.п. ниже ) по окончании срока службы не должен иметь права ПОКИДАТЬ СТРАНУ, а должен "огребать" все заработанные лавры "дома"
    Alex Nevs
  36. Yak28 Сегодня, 21:06
    Горбачёв вместе с группой предателей продал страну,эту мразь даже бог к себе брать не хочет,вот он землю и коптит
    Yak28
  37. saturn.mmm Сегодня, 21:07
    Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России.

    Ну не понимает человек что поделать, а мне непонятно как такой непонимака смог стать генсеком.
    saturn.mmm
  38. Iglu40 Сегодня, 21:12
    Чудак! На букву М.
    Iglu40
  39. ltc22A Сегодня, 21:13
    И я не я и коза не моя. М. Горбачев (он же "Меченый", он же "Горби", и т.д.
    ltc22A
  40. rruvim Сегодня, 21:24
    Вот сейчас осмысливая август 1991-го, я начинаю понимать - почему случилось ГКЧП. Мне тогда было 22-года, я был в Козельске. И я, и мои друзья приняли ГКЧП с радостью. Просто ГКЧП - это была реакция организма, как СССР на это предательство, которое возглавлял этот Горбатый чёрт. Черви, понятно, завелись раньше... То спичек нет, то мыла, то сигарет... Единственное, что меня радует, что когда кран снимал Феликса, мы перехватили кран и сняли Якова Моисеевича (цареубийцу) в "догонку" и разбили нос (шнобель) Марксу. Но при этом "по чекистки" были за ГКЧП...
    rruvim
  41. sauvage Сегодня, 21:25
    я не понимаю Горбачева, он был главой сверхдержавы, считай пол мира было под ним. Никакие богатства не заменят ту власть которая была у него. и главное это то. что он вошел в историю как предатель своего народа.
    sauvage
    1. rruvim Сегодня, 21:37
      А кто его понимает? Он думает, что он жертва... Он всем иностранцам говорит: "Ну меня же подставили, чуть не убили". А они: "Yes, yes. Gorbi. We are with you. Don't worry." Сами смеются... А он "" сам не понимает, что натворил. Если бы не ФСО, которая плюёт ему под ноги, дожил бы он до своих лет? Хотя старика жалко, что там будет, какие черти ему что-то особенное приготовили... А честные люди из Политбюро либо умерли, либо с этажей выкинулись (или выкинули), либо застрелились...
      rruvim
  42. КОТ БАЮН Сегодня, 21:27
    Как говорил мой знакомый следователь: "в устных договоренностях можно легко усмотреть коррупционную составляющую."
    А ВВ претензий и не высказывал. Он просто подытожил то, что сделал Меченый. И то как он это сделал.
    А именно договорился устно и прогадил страну....
    КОТ БАЮН
    1. rruvim Сегодня, 21:39
      Просто ВВП уже перешёл первый рубеж. Второй, когда он скажет о Ёлкине.
      rruvim
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 21:40
        Перешел? И правильно сделал.
        КОТ БАЮН
  43. DPN Сегодня, 21:28
    Чтобы жил он на пенсию простого россиянина 7500 рублей в месяц подлец,коли жить оставили.
    DPN
  44. jetfors_84 Сегодня, 21:28
    Шлангом прикинулся
    jetfors_84
  45. keeper03 Сегодня, 21:35
    Иуда он и есть, иуда ! am
    keeper03
  46. Комментарий был удален.
  47. APASUS Сегодня, 21:48
    Странно, что Михаилу Горбачёву «непонятны» претензии. Или последний генсек, а также первый и последний президент СССР, только делает вид, что не понимает совершённой роковой ошибки, которая до сих пор аукается миру кровавыми международными конфликтами и усобицами?

    По моему он все прекрасно понимает и по этой причине тоже выбрал местом проживания Германию
    APASUS
    1. rruvim Сегодня, 21:58
      Именно ! Об "откатах" за вывод войск ЗГВ не говорю...
      rruvim
  48. Sergeyvb Сегодня, 22:33
    ИУДА!!!!! Сколько поломанных судеб, до сих пор бывшая страна не может восстановиться.......Зато он живёт припеваючи, что-то ещё пробует по старой памяти говорить , семейка его не бедствует, Бог его готовит к очень большому испытанию, а точнее к ответу за сделанное.....Будь проклят за мою молодость, мои идеалы и судьбу!!!!!!
    Sergeyvb
  49. rruvim Сегодня, 22:51
    Самое главное, когда его жену развели на всякие Западные поделки, он ничего не понимал... Охрана резко сменилась на непонятных людей. Появились прихлебатели, вылезли "решалы". Причём все без советского паспорта. "Контору" устранили. Чебриков об этом прямо заявил, что "генеральный секретарь попал под влияние группы лиц." И Ельцына бы не было без Горбачёва, это как бы не было Второй мировой без Первой...
    rruvim
  50. Login_Off Сегодня, 22:58
    Я так понял, из объяснений меченого, что ...
    Ну мы собрались, попиндели, мне пообещали, в итоге я всё прос..л.
    Ну правильно, главное на встречи было просто прое..ть ОВД.
    Login_Off
  51. Gun70 Сегодня, 23:02
    Цитата: bouncyhunter
    О какой благодарности речь , Слава ? Это же Меченый - мы ему должны "спасибо" сказать . Хотя бы за развал СССР . am

    Мне в 91-м был 21 год. И, если честно, я и не подозревал в какой разнос все пойдет. Хотя и очень "ждал перемен". Очень жалею что "про..ли державу". Нужно было идти китайским путем - "сначала экономика, потом политика". Хотя слышал что они пошли этим путем, увидев то что у нас произошло. Повторюсь, очень жаль что в 91-м не нашлось "у руля" человека, подобного сегодняшнему нашему ВВП. Я, к сожалению, многого в те годы не понимал.
    Gun70
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