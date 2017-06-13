Горбачёв: Я не понимаю претензий Путина по вопросу устных договорённостей о нерасширении НАТО

Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка со стороны Горбачёва. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что всё на этом закончено. Это не так.

Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока - НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили. Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России.

Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию холодной войны.