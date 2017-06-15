Современное "беспокойное хозяйство старшины Семибаба" на подходе?..

Наверное, в чем-то великие полководцы схожи с игроками. Особенно в те игры, где необходимо блефовать. Сколько раз, читая описания сражений и просто боев прошедших войн, я поражался гениальному предвидению командиров, способности обмануть противника, создать необходимый запас сил, при этом полностью убедить противника в обратном. Сколько раз противник наносил удар по ложным позициям. Сколько частей и соединений держал там, где против него стояла рота или батальон...Многие помнят старый советский фильм "Беспокойное хозяйство". Первая режиссерская работа великого Михаила Жарова. Веселая лирическая комедия о жизни ложного аэродрома во время Великой отечественной. Объекта, основная задача которого отвлечь самолеты противника от настоящего аэродрома. Если рассматривать кинофильм с точки зрения военного, то получится прекрасный учебный фильм для таких же подразделений. Показано практически всё. От способов организации ложного объекта до борьбы с разведчиками противника.А с каким юмором рассказано о красноармейце Огурцове! Солдате-недотёпе, который придумал систему подвижных самолетов. И именно эта система позволила начальнику объекта старшине Семибабу не рисковать бойцами для привлечения внимания вражеской авиации. Когда самолеты стали "взлетать", отпала необходимость создания имитации паники. Его бойцы сидели в окопах и управляли макетами.Современная война, не та прошлая, а та, которая возможна, будет так же изобиловать такими эпизодами. Никто уже не удивляется надувным ракетным установкам. Никто не удивляется надувным танкам и другим бронированным машинам. Ложные объекты сегодня необходимая реальность войны. Увеличение мощности вооружения, точность нанесения ударов, наличие специальных снарядов, бомб, ракет практически не оставляет шансов выжить. Увы, но нет такой брони, которую не смогли бы пробить современные специализированные боеприпасы.Самым мощным и опасным вооружением сегодня являются ракеты. Ракеты любых типов. Именно ракетный удар является наиболее эффективным с точки зрения поражения живой силы и объектов противника. Это обусловлено высокой точностью ракетного оружия и огромной поражающей силой. Но кроме этого, ракетное оружие позволяет решать поставленные задачи без непосредственного соприкосновения с противником. Что, согласитесь, действительно важно сегодня. Ценность каждого бойца многократно возросла из-за необходимости достаточно долгой подготовки. Современное вооружение требует подготовленного солдата.Мы довольно долго рассматривали ракеты как очень дорогое оружие. При этом как-то совершенно забыли о том, что и современные системы ПВО и ПРО совсем не дешевы. Некоторые из этих систем вполне сравнимы по стоимости с системами нападения. Сегодня любой, даже далекий от ракетного вооружения человек, расскажет о ложных боеголовках, которыми снабжены нападающие ракеты.Это достаточно действенная система. Но... Как любая система она имеет свои недостатки. И самым главным недостатком является необходимость реального пуска ракет. Причем не одной-двух, а серии. Возможности современных ПРО достаточно велики. А значит, этим ложным объектам очень далеко до "объекта" старшины Семибаба. Кстати, это относится и к применению авиации.Это прекрасно понимали инженеры и конструкторы из концерна "Радиоэлектронные технологии". Напомню, концерн, созданный в 2009 году, уже "подарил" нам комплекс "Рычаг-АВ", системы РЭБ семейства "Хибины" (для самолетов СУ), наземные комплексы семейств "Красуха" и "Москва", многофункциональные комплексы "Ртуть-БМ" и прочее. Да и авионика большинства ведущих образцов самолетов (ПАК ФА, Су-35С, Як-130, МиГ-29К/куб, Ил-476, Ту-204СМ) и вертолетов (Ка-52"Аллигатор", Ми-171А2) создана там же.И не просто понимали, но и стали решать проблему совершенно по-иному. Зачем нужно запускать дорогие и сложные в производстве баллистические ракеты? Зачем нужно совершать авианалеты дивизиями и армиями? Должен же быть иной путь...И к чести сотрудников концерна, этот путь был найден. Если сложнейшие системы контролируют оружие, то... надо обмануть эти системы. А ведь именно этим и занимаются комплексы РЭБ! Вот что сказал 10 июня советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев:"Есть так называемые ложные аэродинамические цели. На них устанавливается специальная система РЭБ. Она может изображать в полете группу самолетов или крылатых ракет и имитировать ложный налет. Такие работы находятся на завершающей стадии".Причем, по словам Михеева, для этого могут быть использованы несколько типов ракет, включая крылатые, различного базирования. Даже класса "воздух-воздух"...Итак, на подходе новые "беспокойные хозяйства старшины Семибаба". Представляете "сдвиг по фазе" в системах оповещения противника, когда они увидят сотни летящих ракет и самолетов? И не только увидят, но и дадут команду на уничтожение... А такую команду они дадут обязательно. Массированный налёт...Мы часто говорим о том, что у нас есть какое-то сверхсекретное оружие. Что только не пишут в различных СМИ по этому поводу. Да и политики, вроде знаменитого лидера одной из политических партий, "подбрасывают поленья в костерок". Разубеждать читателей в наличии этого оружия я не буду. Может есть, может нет. А вот то, что новое это хорошо забытое старое, только на современных технологиях основанное, факт. Значит стоит пересмотреть советские фильмы о войне. Сколько там ещё "беспокойных хозяйств"...