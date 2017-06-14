Лёгкий ударный самолёт SIPA S.1100

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/attack/s1100.html

http://vikond65.livejournal.com/261683.html?thread=5216563

http://477768.livejournal.com/4732147.html

Материалы из открытых источников

В 1958 году война в Алжире была в самом разгаре. Французская колониальная администрация уже четвертый год вела активную борьбу с многочисленными вооруженными группами местного населения, которые выступали за независимость Алжира от Франции. В военном отношении Франция имела абсолютное превосходство над противником, поэтому алжирские повстанцы сосредоточились на партизанской деятельности.Во время войны в Алжире французские военные достаточно активно использовали авиацию. При этом на начальном этапе кампании в качестве боевой машины использовались и учебные самолеты SIPA S11, 12, являющиеся французской копией немецкого учебно-тренировочного самолета Арадо-396 периода Второй мировой войны. Полное отсутствие средств ПВО у алжирских повстанцев в первые годы конфликта позволяло французским военным использовать данные самолеты не только в качестве корректировщиков огня и разведчиков, но и в качестве легких штурмовиков, под крылом которых были размещены держатели для реактивных снарядов и бомб. При этом даже до появления у повстанцев зенитной артиллерии они иногда сбивали французские самолеты ружейно-пулеметным огнем с земли.Принимая во внимание боевые действия, которые развернулись в Алжире, а до этого велись в Индокитае, французское военное министерство уже в первой половине 1950-х годов объявило конкурс на разработку легкого ударного самолета противопартизанского назначения. В 1955 году компания SIPA и ее конструктор Ива Гардана создали проект самолета, удовлетворяющий условиям объявленного конкурса. Это был S.1100 — легкий ударный самолет, который также называли противопартизанским.Стоит отметить, что компания SIPA — Societe Industrielle Pour l'Aeronautique была образована во Франции перед началом Второй мировой войны, это произошло в 1938 году. В 1944 году на компанию была возложена ответственность за выпуск немецкого двухместного тренировочного самолета для повышенной летной подготовки Арадо (Arado) Ar 396. После высадки союзников во Франции и ее освобождения от немецко-фашистских войск, производство самолетов немцы вынуждены были перенести в Прагу на предприятия компаний Avia и Letov. При этом выпуск самолетов Ar 396 продолжился на заводе SIPA и после ухода немцев. Правда, до завершения Второй мировой войны во Франции собрали крайне незначительное количество данных самолетов, точное их число неизвестно.Основное производство развернулось здесь уже после завершения войны. Немецкий учебный самолет строился уже для ВВС Франции. Машину выпускали в двух основных модификациях S.11 и S.12. Последняя модификация являлась французским вариантом модернизации самолета, SIPA S.12 выпускался в варианте с цельнометаллическим планером. В дальнейшем на базе этих машин было создано еще несколько моделей самолетов S.111 и S.121, отличавшихся более легкой конструкцией. Часть из этих самолетов в вариантах S.111А и S.121А, оборудованных для непосредственной поддержки войск, использовалась на начальном этапе войны в Алжире. Однако для эффективных противопартизанских действий необходим был специализированный боевой самолет.Именно такой самолет и попробовали создать инженеры компании SIPA. Согласно проекту легкий ударный самолет должен был получить два ТВД (турбовинтовой двигатель) производства компании Turbomeca Bastan, но в дальнейшем их решили заменить на поршневые двигатели Pratt & Whitney Canada R-1340-S3H1 Wasp, развивавшие максимальную мощность 610 л.с. Новый многоцелевой военный двухмоторный моноплан должен был взлетать и с неподготовленных взлетно-посадочных полос, планировалось его использование с грунтовых аэродромов. Днище кабины пилотов, а также мотогондолы были бронированы, топливные баки выполнены протектированными.Проект предусматривал установку на самолет достаточно мощного вооружения. Изначально планировалось использовать две 30-мм автоматических пушки DEFA 552 и сразу четыре крупнокалиберных 12,7-мм пулемета Browning, второй вариант предусматривал установку на самолет до 4-х 20-мм автоматических пушек HS 404. Помимо этого самолет мог принять на борт до 800 кг различной боевой нагрузки. В качестве подвесного вооружения могли использовать как неуправляемые ракеты, так и обыкновенные свободнопадающие бомбы. Всего на легком ударном самолете имелось три узла подвески.Первый прототип нового легкого ударного самолета поднялся в небо 24 апреля 1958 года. После проведения успешных испытаний на конкурсе совместно с другим легким штурмовиком SE.116 французскими военными была заказана предсерийная партия, состоявшая из 10 самолетов. Предполагалось, что в будущем можно будет заказать партию из 200 серийных боевых машин, но несколько аварий, одна из которых привела к разрушению противопартизанского самолета SIPA S.1100, помешали реализации данных планов. В результате опытный экземпляр легкого ударного штурмовика SIPA S.1100 так и остался единственным воплощенным в металле.На судьбе данной боевой машины сказалась и покупка в США штурмовиков «Скайрейдер», которые американцы продали Франции по очень привлекательной цене. При этом поршневой штурмовик Douglas A-1 Skyraider, созданный в штатах еще в 1940-е годы, успешно провоевал в годы Корейской и Вьетнамской войны. Именно «Скайрейдер» стал последним и наиболее мощным ударным самолетом, который принял участие в алжирской войне.Летно-технические характеристики SIPA S.1100:Габаритные размеры: длина — 11,3 м, размах крыла — 14,7 м, высота — 3,75 м, площадь крыла — 42,8 м2.Масса пустого самолета — 4000 кг.Максимальная взлетная масса — 6200 кг.Силовая установка — 2хПД Pratt & Whitney Canada R-1340-S3H1 Wasp мощностью 610 л.с. каждый.Максимальная скорость полета — 380 км/ч.Крейсерская скорость — 350 км/ч.Практическая дальность — 2000 км.Вооружение — до 4х20-мм пушек HS 404, боевая нагрузка — 800 кг.Экипаж — 3 человека.