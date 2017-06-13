23:10 13 июня

Mitsubishi Heavy Industries представила новый бронетранспортер для бригады быстрого развертывания

Япония планирует создание бригады быстрого развертывания для защиты удаленных островов, и многие производители готовы предложить ей новое вооружение. Компания Mitsubishi Heavy Industries представила гусеничный амфибийный транспортер нового поколения, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com

Mitsubishi Heavy Industries представила новый бронетранспортер для бригады быстрого развертывания

Масштабная модель бронетранспортера-амфибии от Mitsubishi Heavy Industries

Машина была представлена в рамках выставки MAST Asia 2017, проходящей в эти дни в Токио. Новая разработка пока не получила официального названия и была презентована в виде масштабной модели. В компании Mitsubishi Heavy Industries указывают, что бронетранспортер разрабатывается для нужд японских сухопутных войск — в частности, спецподразделений быстрого развертывания.

Разработчики заявляют, что амфибия уже создана в виде демонстратора и успешно прошла заводские испытания. Для создания бронетранспортера в Mitsubishi Heavy Industries использовали исключительно собственные разработки – шасси, водометные движители, двигатель, корпус и другие элементы.


Прототип японского бронетранспортера-амфибии на испытаниях 2015 года


Впервые о разработке компанией Mitsubishi Heavy Industries бронетранспортера-амфибии стало известно в 2015 году. Тогда на территории одного из заводов Mitsubishi прошли испытания прототипа боевой машины, и было заявлено о том, что на плаву она может развивать скорость свыше 20 узлов (около 40 км/ч), что втрое больше, чем у американской амфибии AAV7. Разработчики заявляют, что машина вмещает до 15 человек, но этот показатель может быть подкорректирован по требованию Минобороны Японии, других данных на данный момент, компания не предоставила

Использованы фотографии: navyrecognition.com/defence-blog.com
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Комментарии 54

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  1. sedoj Сегодня, 19:52
    У макета даже есть спойлер. Никак к гонкам готовятся. winked
    sedoj
    1. Соломон Кейн Сегодня, 20:13
      А вот обвес "жидковат" и блестящих кенгурятников нет...
      Соломон Кейн
      1. Владимир16 Сегодня, 20:39
        Учитывая рост узкоглазых, двухэтажный транспорт стряпают. laughing
        Владимир16
    2. Владимирец Сегодня, 21:25
      Цитата: sedoj
      У макета даже есть спойлер. Никак к гонкам готовятся.

      Очень напоминает дефлектор заднего стекла, интересно, у него оно есть? what
      Владимирец
  2. soroKING Сегодня, 19:53
    laughing чё за сарай на гусеницах?
    дулетом!
    soroKING
    1. Чёрный Сегодня, 19:57
      Шо это за биотуалет на гусеницах? wassat
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:57
        Цитата: Чёрный
        Шо это за биотуалет на гусеницах? wassat

        Зато в такую байду хрен промажешь ... lol
        bouncyhunter
        1. soroKING Сегодня, 20:01
          laughing промажешь, ён быстрого развёртывания-увёртывания tongue
          soroKING
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:04
            От ПТРК не увернётся , только если под воду нырнёт . wink
            bouncyhunter
            1. Соломон Кейн Сегодня, 20:16
              А они с китайским глиссероподобным БэТРом в тандеме воевать будут. Один тянет другого и оба стреляют......в никуда. И пехота в водолазных костюмах...
              Соломон Кейн
            2. кг пв Сегодня, 20:21
              Ага нырнёт и поменяет своё изначальное назначение, станет основанием для искусственных островов.
              кг пв
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:29
                Цитата: кг пв
                Ага нырнёт и поменяет своё изначальное назначение, станет основанием для искусственных островов.

                Учитывая что ни на модели , ни на прототипе шноркель не просматривается - попутно ещё и братской могилой пехоты на борту .
                bouncyhunter
                1. Svarog51 Сегодня, 21:24
                  Паш, может они в этот вагон ВНЕУ запихали? Тогда по дну могут до берега доползти. recourse
                  Svarog51
  3. кг пв Сегодня, 19:53
    Морской контейнер поставили на гусеницы. fellow
    кг пв
  4. rruvim Сегодня, 19:59
    И "зелёные" человечки в придачу...
    rruvim
  5. Tusv Сегодня, 19:59
    Интересный бронепоезд. Как это по японски. Нетонесё?
    Tusv
    1. rruvim Сегодня, 20:03
      Танко-мару fellow
      rruvim
    2. Чёрный Сегодня, 20:04
      Цитата: Tusv
      Интересный бронепоезд. Как это по японски. Нетонесё?

      Нет....серитока тама laughing
      Чёрный
      1. Соломон Кейн Сегодня, 20:18
        Вывод один: не хрена японцам в ВПК лезть, а нам в автопром.....
        Соломон Кейн
      2. Tusv Сегодня, 21:14
        Цитата: Чёрный
        Нет....серитока тама

        Я тоже пытаюсь изучать Японский язык.Но тама нету четкой диффериецации между
        посол на. с..привякой до
        Tusv
      3. poquello Сегодня, 21:20
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Tusv
        Интересный бронепоезд. Как это по японски. Нетонесё?

        Нет....серитока тама laughing

        бака-болид
        poquello
        1. Tusv Сегодня, 22:42
          Цитата: poquello
          бака-болид

          Спасибо. Не кашляю
          Tusv
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:08
    Мишень для птрк -высокий что колонча!
    Изгоняющий либероидов
  7. rruvim Сегодня, 20:12
    Вообще японцев недооценивать нельзя. Мне один знакомый китаевед рассказал, что китайцы, те кто в "курсе" искренне уверены, что их прапрапра... сделали японцев как роботов. Но они взболамутились, их пришлось отправить на необитаемый остров. Примерно такая же история, как с Пражским Големом. Китайцы затем много в 40-х пострадали, пока американцы и наши войска не загнали их обратно на Остров.
    rruvim
    1. sedoj Сегодня, 20:20
      Мне один знакомый китаевед рассказал, что китайцы, те кто в "курсе" искренне уверены, что их прапрапра... сделали японцев как роботов.

      Этот китаевед, сдучайно не хохол? Уж больно истории похожи.
      sedoj
      1. Соломон Кейн Сегодня, 20:21
        С фамилией Акомуто Хировато
        Соломон Кейн
      2. rruvim Сегодня, 20:36
        Фамилия китаеведа - Карпенко. winked
        rruvim
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 20:13
    Что за "гробина"? Плавающий вагон от бронепоезда?
    Ретвизан 8
  9. Incvizitor Сегодня, 20:15
    Страшенный угловатый и огромный. Мне это что то древнее напомнило, вот вроде этого.
    Incvizitor
  10. Ретвизан 8 Сегодня, 20:15
    Куда японские чудилы на этой дурмашине плыть собрались?
    Ретвизан 8
    1. Svarog51 Сегодня, 21:29
      Евгений, hi Когда их припрёт, им все плавсредства понадобятся, вплоть до джакузи. Дырки позатыкать лишь бы не забыли. laughing
      Svarog51
  11. sabakina Сегодня, 20:20
    Если масштаб бронетранспортёра и человечек верен, от он будет высотой не менее 3-х метров. Но вот зачем ему "антикрыло"? Нет, я понимаю, что силы быстрого развёртывания, но не настолько же быстрые, чтобы перемещаться со скоростью болида "Формулы-1"....
    sabakina
  12. лысова Сегодня, 20:21
    Интересный коробчёнок. Конкурент нашей (гражданской) 30-ти тонной " Зари " по скорости (наша до 45 км/ч. Если заострить носовую часть, то нам свою придётся утереть! wink
    лысова
  13. Ретвизан 8 Сегодня, 20:21
    Вот бы по этому девайсу с "Рапиры " жахнуть!
    Ретвизан 8
    1. МВГ Сегодня, 20:37
      Насквозь пройдет ))))
      МВГ
  14. Doliva63 Сегодня, 20:27
    Что-то всё это мне начинает напоминать по виду танки ПМВ lol
    Doliva63
    1. Svarog51 Сегодня, 21:34
      Точно, Валентин! Гаубицу на носу встроить, нас заострить и вылитый "Сен-Шамон" good
      Svarog51
  15. Лесник Сегодня, 20:27
    Херась размерчик! Это скока в высоту то? Метра под 3? А пловучесть у него за счет чего достигаться будет? Этож не баржа! Или он по поручни погружаться будет? Не,я конечно знаю что у амеров в Корейскую чет подобное разробатовалось,но они шустро с темы слезли-слишком заметен. Итог-"чем больше шкаф-тем громче падает"
    Лесник
    1. Großer Feldherr Сегодня, 21:20

      Японский аналог американской ЕFV. Вполне современные машины.
      Großer Feldherr
    2. Игорь В Сегодня, 22:44
      Спойлер, видать, из пенопласта, он и обеспечивает плавучесть. А десант, наверное, с аквалангами. А ещё круиз-контроль, климат-контроль и большой компутер для ориентации по звёздам. Япония, всё-таки. smile
      Игорь В
  16. 113262а Сегодня, 20:28
    Я так понял,что это что-то на подводных крыльях! Видать не спойлер это!Для прогулок на Курилы заточено!
    113262а
    1. sabakina Сегодня, 20:39
      Цитата: 113262а
      Я так понял,что это что-то на подводных крыльях! Видать не спойлер это!Для прогулок на Курилы заточено!

      Хотите сказать, что по воде он будет перемещаться гусеницами кверху?
      sabakina
      1. bk316 Сегодня, 20:43
        Да нет это подлодка, антикрыло это не антикрыло, а рули.
        А спереди раскладывающийся пандус по которому будут махонькие танкетки из-под воды выползать. Танкетки соответственно росту япов сантиметров по 70 - хрен попадешь (а то расшутились тут про птрк) Так что это не бронетранспортер, а подводный бронетранспортероносец .
        bk316
  17. Умник Сегодня, 20:35
    Зря вы так мицубиши в году вмв делали 70% танков для императорской армии(правдо танки были так себе) ну или вспомнить зеро знаменитый неплохо так над тихим океаном нашибал америкосов... вобщем корни у фирмы хорошие может начинка более менее хотя свиду конечнооо)))
    Умник
  18. МВГ Сегодня, 20:37
    Видать турбореактивный - спойлер на корме установлен, что бы корму от асфальта на скорости выше 250 км.ч. не отрывало ))))
    МВГ
    1. АВП 518 Сегодня, 20:43
      Чем то напомнило. Экспедициoннaя боевая машина (EFV) была pазработана как десантная плавающая машина для морпеxов США, призванная заменить использyющийся с 1972 г. AAV. Боевая машина EFV должна была составить конкуренцию в подвижности и манёвренности основному танку М1 «Абрамс» и при этом воевать на суше и на море в качестве основного средства десанта. По ожиданиям, программа должна была стоить порядка $15 млрд, но была закрыта в 2011 министром обороны Р.Гейтсом по просьбе Корпуса морской пехоты о продлении срока службы машин MPC и ACV. Ввиду возросшей стоимости заказ EFV пришлось сократить с 1013 до 573 единиц, а потом вообще закрыть программу с расходом $3 млрд.
      АВП 518
      1. 113262а Сегодня, 21:06
        Интересненько,но дороговатенько!
        113262а
  19. SCHMEL Сегодня, 20:43
    На рыбалку и охоту бы такой и палатки не нужны
    SCHMEL
  20. Рабинович_007 Сегодня, 20:58
    Когда был в доме в котором был лифт этой фирмы - Mitsubishi. Бестолковый, без перерыва пытается закрыть двери, долбит дверьми по телу без конца.
    Рабинович_007
    1. soroKING Сегодня, 21:35
      телом увёртываться надо...это для фитнеса и массажа laughing
      soroKING
      1. Рабинович_007 Сегодня, 21:44
        Цитата: soroKING
        для фитнеса и массажа

        Значит это такая фишка, а я не понял. smile
        Рабинович_007
  21. APASUS Сегодня, 21:46
    Мама дорогая !
    Ровный как параллелепипед,высота примерно 3 -3,5 метра ,да это мечта гранатометчика.При такой вертикальном расположении бортов его никакое бронирование не спасет.
    APASUS
  22. vodkinmotors1 Сегодня, 22:49
    20 узлов?! Обосраться легче. Может 0,2 узла, в штиль по озеру.
    vodkinmotors1
  23. Govorun Сегодня, 22:58
    Наши оборонщики еще в 40-е годы придумали рациональные углы,а эти до сих пор шпарят прямыми...с такими габбаритами тяжко будет быстро развернуться.
    Govorun
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