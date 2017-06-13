Mitsubishi Heavy Industries представила новый бронетранспортер для бригады быстрого развертывания
Япония планирует создание бригады быстрого развертывания для защиты удаленных островов, и многие производители готовы предложить ей новое вооружение. Компания Mitsubishi Heavy Industries представила гусеничный амфибийный транспортер нового поколения, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com
Машина была представлена в рамках выставки MAST Asia 2017, проходящей в эти дни в Токио. Новая разработка пока не получила официального названия и была презентована в виде масштабной модели. В компании Mitsubishi Heavy Industries указывают, что бронетранспортер разрабатывается для нужд японских сухопутных войск — в частности, спецподразделений быстрого развертывания.
Разработчики заявляют, что амфибия уже создана в виде демонстратора и успешно прошла заводские испытания. Для создания бронетранспортера в Mitsubishi Heavy Industries использовали исключительно собственные разработки – шасси, водометные движители, двигатель, корпус и другие элементы.
Впервые о разработке компанией Mitsubishi Heavy Industries бронетранспортера-амфибии стало известно в 2015 году. Тогда на территории одного из заводов Mitsubishi прошли испытания прототипа боевой машины, и было заявлено о том, что на плаву она может развивать скорость свыше 20 узлов (около 40 км/ч), что втрое больше, чем у американской амфибии AAV7. Разработчики заявляют, что машина вмещает до 15 человек, но этот показатель может быть подкорректирован по требованию Минобороны Японии, других данных на данный момент, компания не предоставила
Масштабная модель бронетранспортера-амфибии от Mitsubishi Heavy Industries
Машина была представлена в рамках выставки MAST Asia 2017, проходящей в эти дни в Токио. Новая разработка пока не получила официального названия и была презентована в виде масштабной модели. В компании Mitsubishi Heavy Industries указывают, что бронетранспортер разрабатывается для нужд японских сухопутных войск — в частности, спецподразделений быстрого развертывания.
Разработчики заявляют, что амфибия уже создана в виде демонстратора и успешно прошла заводские испытания. Для создания бронетранспортера в Mitsubishi Heavy Industries использовали исключительно собственные разработки – шасси, водометные движители, двигатель, корпус и другие элементы.
Прототип японского бронетранспортера-амфибии на испытаниях 2015 года
Впервые о разработке компанией Mitsubishi Heavy Industries бронетранспортера-амфибии стало известно в 2015 году. Тогда на территории одного из заводов Mitsubishi прошли испытания прототипа боевой машины, и было заявлено о том, что на плаву она может развивать скорость свыше 20 узлов (около 40 км/ч), что втрое больше, чем у американской амфибии AAV7. Разработчики заявляют, что машина вмещает до 15 человек, но этот показатель может быть подкорректирован по требованию Минобороны Японии, других данных на данный момент, компания не предоставила
Использованы фотографии: navyrecognition.com/defence-blog.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти