Противолодочный бомбомет RUR-4A Weapon Alpha (США)



Пусковая установка Mk 108. Фото Wikimedia Commons



Боеприпас RUR-4A. Фото US Navy



Лидер эсминцев USS Wilkinson (DL-5) использует комплекс Weapon Alpha, 1956 г. Фото US Navy



Лидер USS Norfolk (DL-1), оснащенный несколькими пусковыми установками "Альфа", 1964 г. Фото US Navy



Артиллерийские установки и противолодочные бомбометы "Норфолка" крупным планом. Фото US Navy



Эскортный миноносец USS Hammerberg (DE-1015) атакует условную цель, 1962 г. Фото US Navy

По материалам сайтов:

http://navweaps.com/

http://designation-systems.net/

http://secretprojects.co.uk/

http://strangernn.livejournal.com/

К концу Второй мировой войны на вооружении военно-морских сил Соединенных Штатов имелось несколько типов противолодочных бомбометов. Корабли и катера разных классов могли бороться с подлодками противника при помощи систем Hedgehog британской разработки и отечественных Mousetrap двух основных модификаций. Вскоре после победы было решено начать разработку нового противолодочного комплекса в виде улучшенной глубинной бомбы и пусковой установки для нее. Результатом последовавших за этим работ стало появление системы RUR-4A Weapon Alpha.Имеющиеся на вооружении противолодочные бомбометы неплохо зарекомендовали себя во время недавней войны, однако некоторые их особенности уже не устраивали военных. К примеру, система Hedgehog отправляла к цели 24 глубинные бомбы, но при этом отличалась длительной перезарядкой. Американская Mousetrap, в свою очередь, имела 4 или 8 направляющих, что ускоряло подготовку к стрельбе, но сокращало огневую мощь. Кроме того, оба бомбомета показывали дальность стрельбы не более нескольких сотен метров, а их боеприпасы несли всего 14-15 кг взрывчатки.Существующие противолодочные комплексы уже не соответствовали требованиям времени, вследствие чего в 1946 году был дан старт новой программе, в рамках которой планировалось разработать улучшенный вариант противолодочного боеприпаса и соответствующие средства его запуска. Разработка перспективного оружия была поручена Военно-морской артиллерийской испытательной станции (Naval Ordnance Test Station или NOTS) в г. Чайна-Лейк (шт. Калифорния). Специалисты станции имели большой опыт разработки, испытаний и эксплуатации корабельного вооружения, и поэтому вполне могли справиться с поставленными задачами.Вскоре были определены основные требования к новой глубинной бомбе. Одна из основных претензий к существующему оружию была связана с малой дальностью стрельбы. Расчеты показали, что для повышения этого параметра до приемлемого уровня следует отказаться от «артиллерийских» принципов стрельбы. Повышенную дальность полета могла показать только бомба с реактивным двигателем. Именно такие изделия разрабатывались NOTS в дальнейшем.Было предложено создать сразу два боеприпаса, использующие схожие принципы действия, но отличающиеся основными характеристиками. Глубинная бомба под названием Weapon A («Оружие «А») должна была нести 250 фунтов взрывчатого вещества (чуть более 113 кг), а изделие Weapon B предложили оснастить 50-фунтовой (менее 23 кг) боевой частью. При этом оба образца должны были получать корпуса схожей конструкции и оснащаться собственными твердотопливными двигателями.Вскоре после формирования общего облика бомб были определены примерные их перспективы. Специалисты посчитали, что 23 кг взрывчатки не могут представлять серьезной угрозы для современных и перспективных подлодок. Как следствие, проект «B» был закрыт за отсутствием реальных перспектив, и все усилия сосредоточили на изделии с условным обозначением «A». Впоследствии литеру из названия проекта стали расшифровывать как Able или Alpha. Последний вариант стал позже частью неофициального названия всего комплекса – Weapon Alpha.Глубинная бомба «Альфа» не отличалась сложностью конструкции, хотя и имела некоторые любопытные черты. Большая часть изделия длиной 2,6 м приходилась на основной корпус, выполненный в виде обтекаемого устройства максимальным диаметром 12,75 дюйма (324 мм). К конической задней части корпуса присоединялся трубчатый хвостовик диаметром 133 мм, выполнявший функции корпуса реактивного двигателя. На хвостовике помещался кольцевой стабилизатор. Интереснейшей особенностью бомбы был материал корпуса боевой части. Вместо традиционных металлов в новом проекте предлагалось использовать пластик с требуемыми показателями прочности.Глубинная бомба Weapon A первой версии, впоследствии принятая на вооружение как Mark 1, весила 238 кг, из которых 113 кг приходилось на заряд взрывчатого вещества. Боевая часть комплектовалась магнитным взрывателем новейшего типа. Именно его применение заставило конструкторов использовать немагнитный пластиковый корпус. Также предусматривался отдельный взрыватель, срабатывающий на заданной глубине. Используя имеющийся двигатель, бомба могла развивать в полете скорость до 85 м/с, улетать на 700 м от носителя и погружаться со скоростью более 11 м/с. Минимальная дальность стрельбы определялась в 270 м.Новая глубинная бомба с повышенными характеристиками не могла использоваться с существующими пусковыми установками, из-за чего сотрудникам станции NOTS пришлось разрабатывать еще один проект в рамках более крупной программы. К пусковой установке для бомбы «Альфа» предъявлялись необычные требования. Заказчик желал получить максимально автоматизированный комплекс, работающий с минимально возможным участием человека. Также требовалось обеспечить гибкость применения, в частности – возможность изменения дальности стрельбы. Для упрощения перевооружения кораблей предлагалось создать пусковую установку на основе одной из существующих артиллерийских систем.Упростить выпуск и эксплуатацию нового оружия предлагалось при помощи использования значительного числа узлов и агрегатов существующей артиллерийской установки башенного типа, ранее разработанной для 127-мм орудий. Новым проектом подразумевалось использование некоторых агрегатов башни и средств ее монтажа, тогда как внутренние объемы башни и подпалубные помещения должны были перерабатываться самым серьезным образом. Кроме того, на внешней поверхности башни появлялись некоторые новые устройства.Над палубой корабля-носителя должна была располагаться поворотная башня, имеющая легкий броневой корпус скругленной формы, образованный вертикальным круглым в плане бортом и полусферической крышей. В разных частях борта предусматривалось сохранение люков для доступа внутрь. В передней части крыши сохранялась крупная прямоугольная амбразура для вывода ствола пусковой установки. Непосредственно позади ствола поместили новый агрегат – газовый дефлектор сложной изогнутой формы, необходимый для защиты корабля путем отвода струи реактивного двигателя вверх.Для запуска бомбы должен был использоваться 324-мм гладкий ствол, качающийся от горизонтального положения до вертикального. Изменение углов возвышения позволяло регулировать дальность стрельбы. В связи с некоторыми особенностями конструкции, выстрел мог осуществляться только при углах до +85°. Дульный срез ствола комплектовался съемной крышкой. Кроме того, рядом с ним находилась коническая резиновая юбка, при выстреле защищавшая амбразуру установки от реактивных газов ракеты.В подпалубном помещении корабля-носителя должны были располагаться средства хранения и подачи боеприпасов. Бомбы готового к применению боекомплекта помещались вертикально в кольцевом конвейере. При помощи соответствующего досылателя глубинные бомбы во время перезарядки отправлялись в ствол. В зависимости от размеров корабля и объемов доступных помещений, рядом с конвейером можно было разместить укладки на 50 дополнительных боеприпасов. Перегрузка бомб со стеллажей на конвейер осуществлялась экипажем самостоятельно, при помощи некоторых технических средств.Башня с пусковой установкой для реактивных глубинных бомб имела электрические системы управления, обеспечивавшие ее поворот с горизонтальной наводкой, а также подъем ствола-направляющей на нужный угол возвышения. Воспламенение твердотопливного двигателя также происходило электрическим импульсом. Оператор комплекса должен был получать целеуказание с гидроакустического поста. Изначально в качестве основного средства поиска подводных целей рассматривался гидроакустический комплекс SQG-1. По мере развития подобного оборудования и обновления кораблей с противолодочным бомбометом могли сопрягаться иные системы.Пусковая установка для бомб «Альфа» в базовой версии весила чуть более 10,3 т. Позже она была доработана, вследствие чего потяжелела примерно на 1,1 т. Установка поздней версии вместе со средствами хранения боеприпасов и боекомплектом в 72 глубинные бомбы весила более 38,5 т.Использование современных средств поиска и целеуказания, отличавшихся повышенными характеристиками, позволило отказаться от залповой стрельбы и отправлять к цели по одной бомбе, получая приемлемую точность. Стрельба нового комплекса выглядела следующим образом. При подготовке к выстрелу ствол переводился в вертикальное положение, после чего досылатель поднимал в него бомбу. Далее ствол выводился на угол возвышения, соответствующий требуемой дальности. По команде оператора производился выстрел. Глубинная бомба Weapon A вылетала через дульный срез направляющей, а реактивные газы выходили через открытый казенник и при помощи дефлектора башни направлялись строго вверх, не вредя кораблю. Сразу после выстрела комплекс мог выполнить перезарядку. За счет автоматизации основных процессов скорострельность достигала 12 выстрелов в минуту.Пролетев заданное расстояние, бомба падала в воду и начинала тонуть с достаточно высокой скоростью. При обнаружении цели магнитный взрыватель давал команду на подрыв. В противном случае боевая часть подрывалась на максимальной глубине. При стрельбе на максимальную дальность бомба оставалась в воздухе 10,9 секунды. На достижение глубины 200 футов (61 м) при стрельбе на максимальную дальность в общей сложности требовалось чуть более 26 с.Новый противолодочный комплекс основывался на оригинальных идеях и благодаря этому имел заметные преимущества перед существующими. Главные плюсы новой разработки заключались в возможности изменения дальности стрельбы и повышении максимальных значений этого параметра, а также в применении более мощной боевой части. Использование поворотной башни, в свою очередь, позволяло вести огонь почти в любом направлении, а не только вперед, как это было с системами Hedgehog и Mousetrap. Более современная гидроакустическая аппаратура повышала вероятность обнаружения цели и давала более точное целеуказание, что тоже положительным образом сказывалось на результатах стрельбы.Проект перспективной глубинной бомбы и пусковой установки для нее был завершен в 1950 году. Вскоре были построены и испытаны опытные образцы такого оружия. В ходе проверок на сухопутных полигонах и опытовых кораблях новый бомбомет хорошо показал себя, благодаря чему был рекомендован к принятию на вооружение и использованию флотом.Башенная пусковая установка для глубинных бомб получила официальное обозначение Mark 108. Бомбу приняли на вооружение под собственным названием Weapon Alpha. Такое обозначение использовалось до начала шестидесятых годов, после чего ВМС США ввели новое обозначение. С 1963 года глубинная бомба «Альфа» обозначалась как RUR-4A. Под обозначениями RUR-4A и Mk 108 противолодочное оружие новых типов эксплуатировалось до момента снятия с вооружения.По мере доводки и серийного производства в конструкцию пусковой установки и глубинной бомбы вносились некоторые изменения. Так, изделие Mark 108 со временем получило обновленный состав бортовых агрегатов, а также заметно потяжелело. Бомба Weapon A / RUR-4A подверглась иным доработкам, направленным на повышение основных характеристик.Улучшать бомбу предлагалось при помощи более мощного реактивного двигателя. За счет увеличения его заряда максимальное время полета удалось довести до 14,2 с, а дальность – до 890 м. Полет на максимальную дальность и погружение на 200 футов теперь занимали 33 секунды. Несмотря на усиление двигателя и повышение характеристик, габариты и масса изделия не изменились. Доработки пусковой установки для использования новой бомбы не требовались. После принятия на вооружения новой глубинной бомбы базовый боеприпас получил дополнительное обозначение Mark 1. Модернизированное изделие, соответственно, назвали RUR-4A Mark 2.Согласно планам американского командования, принятым в самом начале пятидесятых годов, в самом ближайшем будущем противолодочный комплекс Weapon Alpha должен был стать основным вооружением флота в своем классе. Как следствие, все корабли новой постройки, нуждающиеся в противолодочном оружии, с определенного времени оснащались только установками Mk 108. Пусковые комплексы предыдущих моделей более не использовались. Как следствие, «Альфу» получили несколько десятков кораблей целого ряда классов и типов.В зависимости от типа и, соответственно, размеров корабль-носитель мог получить от одной до нескольких пусковых установок. Так, лидер эсминцев USS Norfolk (DL-1) и последовавшие за ним корабли несли сразу четыре системы RUR-4A. Пара пусковых установок размещалась на крыше носовой части надстройки, непосредственно перед мостиком. Внутренние помещения этой части надстройки отдавались под хранение боекомплекта. Пара других установок размещалась в корме. Менее крупные корабли могли нести одну или две системы Mark 108, в том числе с сокращенным боекомплектом.Военно-морские силы США в общей сложности получили несколько десятков комплексов RUR-4A Weapon Alpha. Кроме того, подобное вооружение в порядке союзнической помощи поставлялось морским силам самообороны Японии. Несколько японских кораблей собственной и зарубежной постройки были оснащены американским вооружением.Несмотря на всю сложность международной обстановки в то время, глубинные бомбы RUR-4A ни разу не использовались в ходе реального вооруженного конфликта. Бомбометы регулярно применялись в различных учениях и с переменным успехом атаковали условного противника. Настоящие подлодки вероятного противника ни разу не подвергались обстрелу из такого оружия.Примерно до начала шестидесятых годов комплекс «Альфа» оставался основным противолодочным вооружением американских надводных кораблей. Позже доля таких систем стала сокращаться из-за появления иных комплексов с другими возможностями. Серьезным ударом по бомбометам стало появление противолодочного ракетного комплекса RUR-5 ASROC: в его составе применялась специальная ракета, несущая торпеду или ядерную глубинную бомбу. Такой комплекс мог атаковать цели на дальностях до 17-19 км.Отличаясь увеличенной дальностью стрельбы, ракетный комплекс представлял больший интерес для вооруженных сил. Как следствие, с определенного времени производство более старых бомбометов было прекращено, а основным средством борьбы с подлодками стала новая система RUR-5. Тем не менее, в течение нескольких следующих лет комплексы Weapon Alpha оставались в эксплуатации и не списывались.Бомбометы RUR-4A Alpha начали сниматься с вооружения в середине шестидесятых годов. Бурное развитие техники приводило к быстрому обновлению флота, из-за чего носители подобного вооружения устаревали и списывались. Вместе с ними на разборку отправлялось и разнообразное бортовое вооружение. Последние американские «Альфы» были выведены из эксплуатации в 1969 году. Силы самообороны Японии использовали это оружие дольше, но со временем тоже отказались от него в пользу более новых систем, доставляющие боевую часть к цели при помощи комбинации ракеты и торпеды.Подавляющее большинство построенных пусковых установок и неиспользованных глубинных бомб было утилизировано за ненадобностью. Только несколько башен типа Mark 108 было сохранено и передано музеям. Нередко вместе с ними демонстрируются и макеты глубинных бомб Weapon A. Все подобные экспонаты находятся только в американских музеях.В годы Второй мировой войны бомбометы хорошо показали себя, а также наглядно продемонстрировали все преимущества перед «традиционными» кормовыми бомбосбрасывателями. Благодаря этому в первые послевоенные годы идея метания глубинных бомб была развита с использованием современных наработок и техники, в результате чего на вооружение был принят комплекс RUR-4A Weapon Alpha. Тем не менее, наука и техника не стояли на месте, из-за чего уже в начале шестидесятых годов ВМС США получили первые противолодочные ракеты, отличавшиеся еще более высокими характеристиками. В дальнейшем новая концепция получила развитие, а от бомбометов в существующем виде отказались. Система «Альфа» стала последним представителем своего класса, созданным в США.