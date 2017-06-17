07:50 17 июня

Антибиплан



Помимо рекорда Блерио, 12 июня произошло еще одно любопытное авиационное событие. В Англии в тот день 1930 года впервые поднялся в воздух бомбардировщик Хэндли-Пэйдж "Хейфорд" - один из самых оригинальных самолетов эпохи дизельпанка. Как видно на рисунке, в отличие от подавляющего большинства других бипланов, фюзеляж и мотогондолы у него крепились не к нижнему, а к верхнему крылу.

Такое решение относительно мотогондол понять можно: оно позволяло оснастить самолет винтами большого диаметра с высоким КПД, не удлинняя при этом стойки шасси. Но для чего к верхнему крылу подвесили еще и фюзеляж? Единственное, что приходит в голову, - некоторое увеличение секторов обстрела верхних пулеметов. Но стоило ли ради этого придумывать такую "каракатицу"?


Несмотря на весьма экстравагантный внешний вид и довольно низкие летные характеристики (максимальная скорость не превышала 230 км/ч, а потолок - 6400 м), "Хейфорд" в 1932 году приняли на вооружение и запустили в серийное производство. Самолет выпускался до начала 1937 года, всего было построено 124 экземпляра. В середине 30-х годов прошлого века "Хейфорды" составляли основу британской дальнебомбардировочной авиации.

Надо заметить, что в те времена ни одна из ведущих авиационных держав уже не выпускала бомбардировщиков столь архаичной концепции. Англичане тут здорово "тормознули". К началу Второй мировой устарелость "Хейфорда" стала очевидна даже для самых замшелых ретроградов и консерваторов. Поэтому в 1939 году, всего через два года после завершения серийного выпуска, эти самолеты сняли с вооружения. Ни одного боевого вылета они не совершили, оставшись в истории авиации одним из странных курьезов.







"Хейфорд" в полете с выдвинутой нижней стрелковой турелью, которую летчики называли "мусорной урной".
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/634887.html


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Комментарии 8

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  1. амурец Сегодня, 06:37
    Несмотря на весьма экстравагантный внешний вид и довольно низкие летные характеристики (максимальная скорость не превышала 230 км/ч, а потолок - 6400 м), "Хейфорд" в 1932 году приняли на вооружение и запустили в серийное производство. Самолет выпускался до начала 1937 года, всего было построено 124 экземпляра. В середине 30-х годов прошлого века "Хейфорды" составляли основу британской дальнебомбардировочной авиации

    Автор. Спасибо. Во многих технических решениях англичан, как и в английском юморе, логику найти трудно.
    амурец
    1. AUL Сегодня, 07:44
      Это не юмор, а знаменитая английская консервативность!
      AUL
  2. kugelblitz Сегодня, 07:15
    Кстати бомбы очень забавно крепились, видимо по полной отрабатывая понятие "у кого есть мощные моторы не волнуются о аэродинамике". lol
    kugelblitz
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 07:33
    Судя по всему, обзор в нижние полусферы стал еще более отвратительным)))
    Вождь краснокожих
  4. avt Сегодня, 07:36
    Кому как , а по мне так это прям золотой век авиации был ! Ну такие конструкции лепили ! bully Ахренительно смотрятся на старых фото . Да вообще реально бритский самолёт good Их ,,дизайн" даже законы аэродинамики испортить не смогли ! bully
    avt
    1. АВП 518 Сегодня, 07:46
      Терзает один вопрос! За что "грохнули" техника laughing
      АВП 518
  5. parusnik Сегодня, 07:42
    Первый прототип Хэндли-Пэйдж "Хейфорд" поступил на заводские испытания 12 июня 1930 г. и в целом самолёт и лётчикам и министерству понравился. Его характеристики ,как и ожидалось, соответствовали требованиям спецификации, а при испытаниях не было отмечено ни одного серьёзного происшествия. Громоздкость конструкции и низкая скорость в то время недостатками не считались.Бомбардировочное командование объявило "Хейфорд" безусловным победителем конкурса, так как наиболее опасный конкурент “в лице” цельнометаллического моноплана "Фейри" (будущий “Хендон”) потерпел весной 1931 г. аварию и стал на долговременный ремонт.
    parusnik
  6. 52гим Сегодня, 07:50
    Зато "Хейфорд" очень любят стендовые моделисты-извращенцы! laughing
    52гим
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