Антибиплан

Помимо рекорда Блерио, 12 июня произошло еще одно любопытное авиационное событие. В Англии в тот день 1930 года впервые поднялся в воздух бомбардировщик Хэндли-Пэйдж "Хейфорд" - один из самых оригинальных самолетов эпохи дизельпанка. Как видно на рисунке, в отличие от подавляющего большинства других бипланов, фюзеляж и мотогондолы у него крепились не к нижнему, а к верхнему крылу.Такое решение относительно мотогондол понять можно: оно позволяло оснастить самолет винтами большого диаметра с высоким КПД, не удлинняя при этом стойки шасси. Но для чего к верхнему крылу подвесили еще и фюзеляж? Единственное, что приходит в голову, - некоторое увеличение секторов обстрела верхних пулеметов. Но стоило ли ради этого придумывать такую "каракатицу"?Несмотря на весьма экстравагантный внешний вид и довольно низкие летные характеристики (максимальная скорость не превышала 230 км/ч, а потолок - 6400 м), "Хейфорд" в 1932 году приняли на вооружение и запустили в серийное производство. Самолет выпускался до начала 1937 года, всего было построено 124 экземпляра. В середине 30-х годов прошлого века "Хейфорды" составляли основу британской дальнебомбардировочной авиации.Надо заметить, что в те времена ни одна из ведущих авиационных держав уже не выпускала бомбардировщиков столь архаичной концепции. Англичане тут здорово "тормознули". К началу Второй мировой устарелость "Хейфорда" стала очевидна даже для самых замшелых ретроградов и консерваторов. Поэтому в 1939 году, всего через два года после завершения серийного выпуска, эти самолеты сняли с вооружения. Ни одного боевого вылета они не совершили, оставшись в истории авиации одним из странных курьезов."Хейфорд" в полете с выдвинутой нижней стрелковой турелью, которую летчики называли "мусорной урной".