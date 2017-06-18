Сообразил на троих

12 июня 1909 года известный французский авиатор Луи Блерио на своем моноплане "Блерио-12" совершил первый в истории полет на летательном аппарате тяжелее воздуха с двумя пассажирами. Одним из тех, кого он взял с собой на борт, был не менее известный бразильский летчик и авиаконструктор Альберто Сантос-Дюмон. Этот полет стал важным шагом в переходе авиации из экспериментальной в практическую сферу. На заставке - взлет "Блерио-12" в его первоначальной конфигурации, когда самолет еще ни имел киля.К сожалению, Россия на этом этапе серьезно отставала от Западной Европы. Первый аэроплан русской конструкции (одноместный) впервые взлетел только в конце мая 1910 года. Но, в дальнейшем отставание удалось частично наверстать, а кое в чем даже выйти на передовые позиции."Блерио-12" при виде спереди. Самолет имел оригинальную силовую установку с цепным приводом от двигателя к винту. На нем стоял английский мотор ENV мощностью 40 л.с."Блерио-12" в финальной конфигурации с развитым килем. Интересно, что элероны у этой машины размещались не на крыле, а по бокам фюзеляжа, под пилотским сиденьем, а руль высоты крепился отдельно от стабилизатора.Блерио и его пассажиры в кабине "Блерио-12". Слева от пилота - Андре Фурнье, справа, в шляпе, - Сантос-Дюмон. Сидеть в таком "салоне", конечно, было не очень комфортно.Карьера первого экземпляра "Блерио-12" завершилась 29 августа того же года. Во время авиагонок на кубок Гордон-Беннета самолет разбился и сгорел из-за отказа двигателя, едва не угробив своего создателя.Тем не менее, Блерио вскоре построил второй экземпляр, внеся в конструкцию некоторые изменения. В частности, мотор (той же марки ENV, но более мощный, 60-сильный) теперь стоял по центру, а каркас фюзеляжа был сделан не из дерева, а из металлических трубок. Управление по крену осуществлялось перекосом крыльев (гошированием), как на большинстве ранних аэропланов марки "Блерио".Самолет приобрел английский летчик Клод Грэм-Уайт, назвавший его "Белым орлом" (см. надпись на киле). Позже его перекупило военное министерство Великобритании и передало для ознакомления и тренировки пилотов в Королевскую воздухоплавательную школу. Таким образом, этот аппарат стал первым британским военным аэропланом.