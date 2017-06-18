10:15 18 июня

Сообразил на троих



12 июня 1909 года известный французский авиатор Луи Блерио на своем моноплане "Блерио-12" совершил первый в истории полет на летательном аппарате тяжелее воздуха с двумя пассажирами. Одним из тех, кого он взял с собой на борт, был не менее известный бразильский летчик и авиаконструктор Альберто Сантос-Дюмон. Этот полет стал важным шагом в переходе авиации из экспериментальной в практическую сферу. На заставке - взлет "Блерио-12" в его первоначальной конфигурации, когда самолет еще ни имел киля.

К сожалению, Россия на этом этапе серьезно отставала от Западной Европы. Первый аэроплан русской конструкции (одноместный) впервые взлетел только в конце мая 1910 года. Но, в дальнейшем отставание удалось частично наверстать, а кое в чем даже выйти на передовые позиции.




"Блерио-12" при виде спереди. Самолет имел оригинальную силовую установку с цепным приводом от двигателя к винту. На нем стоял английский мотор ENV мощностью 40 л.с.



"Блерио-12" в финальной конфигурации с развитым килем. Интересно, что элероны у этой машины размещались не на крыле, а по бокам фюзеляжа, под пилотским сиденьем, а руль высоты крепился отдельно от стабилизатора.



Блерио и его пассажиры в кабине "Блерио-12". Слева от пилота - Андре Фурнье, справа, в шляпе, - Сантос-Дюмон. Сидеть в таком "салоне", конечно, было не очень комфортно.



Карьера первого экземпляра "Блерио-12" завершилась 29 августа того же года. Во время авиагонок на кубок Гордон-Беннета самолет разбился и сгорел из-за отказа двигателя, едва не угробив своего создателя.



Тем не менее, Блерио вскоре построил второй экземпляр, внеся в конструкцию некоторые изменения. В частности, мотор (той же марки ENV, но более мощный, 60-сильный) теперь стоял по центру, а каркас фюзеляжа был сделан не из дерева, а из металлических трубок. Управление по крену осуществлялось перекосом крыльев (гошированием), как на большинстве ранних аэропланов марки "Блерио".
Самолет приобрел английский летчик Клод Грэм-Уайт, назвавший его "Белым орлом" (см. надпись на киле). Позже его перекупило военное министерство Великобритании и передало для ознакомления и тренировки пилотов в Королевскую воздухоплавательную школу. Таким образом, этот аппарат стал первым британским военным аэропланом.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/634779.html


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik Сегодня, 07:22
    Спутник Сатурна Блерио назван в его честь.
    parusnik
  2. Котище Сегодня, 07:30
    ..... Позже его перекупило военное министерство Великобритании и передало для ознакомления и тренировки пилотов в Королевскую воздухоплавательную школу. Таким образом, этот аппарат стал первым британским военным аэропланом.
    Источники информации:

    То есть, Великобритания получила свой первый военный аэроплан в конце лета 1910 года, это нормально! А что Россия опередила англов на три месяца, это это "плохо"?
    Уважаемый автор, давайте откажемся от штампов. К началу первой мировой войны самолетов в вооруженых силах России было больше чем у Бритатании и Франции. Проблема была в другом "моторы" производились "за бугром"! В связи с чем в России не смогли наращивать выпуск летательных аппаратов тяжелее воздуха. Хотя это касалось всех сфер ВПК.
    Пулемет в самолет наши тоже затащили раньше всей Европы! Про Нестерова молчу. Аналог Муромца у врагов и союзников появился только с середины 1916 года. Кроме того образцы французов и бритов так его и не переплюнули.
    Котище
Картина дня