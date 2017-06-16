Елена Ксантопулос: Нас обвели вокруг пальца как быдло

Вчера написала о том, что на фронте опять были убитые и раненные. Потом вырвался из души крик «Хватит»! А потом прочитала комментарии. И мне стало стыдно.Вспомните, двенадцать лет тому назад, мы смогли свалить президента только потому, что был зверски убит журналист. Сегодня, уже три года подряд, мы терпим президента, при котором была убита Небесная Сотня, несколько журналистов, десять тысяч украинцев и практически каждый день приходят вести о новых смертях с фронта. Мы терпим не только смерти наших соотечественников, мы терпим власть, которая не оставила нам ни капли нашего достоинства.Сегодня президент в очередном угаре вопил о том, что он не может себе представить, чтобы его страна выплачивала России, врагу, который на нас напал, 40 млрд. долларов по газовым контрактам 2009 года. Хочу напомнить, что, только в прошлом году липецкая фабрика этого российского холуя выплатила в российский бюджет более 1 млрд. рублей. Давайте умножим эту сумму на несколько лет существования этой фабрики, а также возврат его займов, не говоря уже о других его предприятиях на оккупированной врагом земле.В то время, как президент Порошенко молится на очередной транш МВФ в размере одного миллиарда, из Украины, за годы независимости, было выведено от 300 до 500 млрд. долларов. Заимодавец, ссудивший нам несколько миллиардов, заставляет нас гарантировать ему возврат. Эмвээфовский вексель каждый раз подписывают президент, премьер, глава Нацбанка и председатель СНБО. Запродав ростовщику душу, эти четверо потом идут в Раду, которая является де юро, но не де факто, нашим высшим не только законодательным, но и правящим органом, и диктуют холуям-депутатам, за что им надо проголосовать, чтобы получить очередной миллиард. Это абсурд, но это только начало.У нас появилось несколько законопроектов судьбоносных для Украины реформ — пенсионной, земельной и здравоохранения.Наша украинская драма состоит в том, что эти реформы в принципе не выполнимы в той Украине, что существует сегодня, три года спустя после революции Достоинства. Реформы можно претворять в жизнь при нескольких обязательных условиях: 1. если в бюджете есть деньги на реформу. Реформа — это всегда очень дорогостоящее предприятие, поскольку надо не только разрушить, надо построить 2. честные и преданные своему делу чиновники, которые будут работать, не жалея живота своего и при этом не будут красть 3.патриотично настроенная власть, желающая добра своему народу 4. профессионалы, которые знают, как и что будут строить. В Украине нет ни одной предпосылки для проведения реформ.Вы меня спросите, а что же тогда столько шума в правительстве и Раде? Это шумовая завеса для нескольких махинаций, которые надо успеть провернуть до следующих выборов — досрочных или нет. Несколько афер наша власть уже провернула на наших глазах. АТО — это террористическая операция века, которая длится три года, во время которой с террористами ведут переговоры, где главного террориста называют миротворцем и предлагают совместно бороться против терроризма, а самим террористам, вместо того, чтобы их уничтожить, готовятся повысить статус с «убийцы» до «депутата».Вспомните реформу МВД, единственный результат которой это форма другого цвета и нового фасона, а также личная армия для Авакова. Все. Больше ничего. Все остальное — руины. А на руинах форма и армия. С какого бока эта реформа улучшила нашу жизнь, сделав ее более комфортной и безопасной? С обратной. Обманули не только нас, обманули также спонсоров.Жилищно-коммунальная реформа. Тарифы подняли до европейских, но забыли про пенсии и зарплаты. Ввели субсидии, для того, чтобы гарантировать олигархам, в том числе и российским, возврат потраченного с семикратной прибылью. Ну, и себе немного.С медицинской реформой будет то же самое. Уже нет того, что было, а новое ни на какую голову не налазит. Оно бы, возможно, и налезло, если бы у украинцев были европейские пенсии и зарплаты. Тогда да, даже из самого отдаленного села, если у тебя есть хорошая тачка, деньги, а вокруг твоего села вьются гладкие ленты асфальтированных дорог, ты, возможно, и успеешь доехать до ближайшего госпитального округа, где тебя откачают от инфаркта. После чего, половину дорогостоящего лечения оплатит страховая компания, потому что у тебя есть деньги каждый месяц платить ей взносы. Нашим же селянам на роду написано помирать там, где прихватит. Помощи ждать неоткуда. На каждого врача 2000 пациентов? Кто-то еще помнит участковых, которые приходили на вызовы во время эпидемий ОРЗ? Она, бедная, ноги еле несла после десятого посещения за день.А земля? Эта свора вам говорит, сейчас, как можно скорей, давайте, продавайте землю! Без учета, без облика. У них из открытых пастей слюна сочится. Говорят, земля будет приманкой для инвестора. Но в законопроекте написано ведь, что иностранцам запрещено покупать украинские плодородные угодия. О каком же инвесторе идет речь? О местном, естественно. О Порошенко, о Кононенко, о Голубе, о Яценюке, о Гройсмане, о комбатах в Раде, о всяких политических прошмандовках, типа Леши Гончаренко и Лолиты-Ляшко. Кто из нас знает о том, что десятки миллионов гектаров земли, что находится у государства, должны быть сначала розданы народу и учтены, а потом уже все остальное — желание продать или оставить себе, превратив ее в кусочек рая на Земле. А, когда превратишь в рай, чтобы не рейданули ее у тебя. И тут мы опять возвращаемся к реформе МВФ. Говорят, в Кировоградской области мужики на конях и с ружьями уже сами охраняют свои земли от "пашинских".Пенсионная реформа тоже не лучше. «Старость без пенсии» называется.Как вы думаете, почему у нас все реформы начинают иностранцы? Чтобы смогли сбежать после, чтобы их уже никто нигде не достал. А нашим, чтобы было на кого свалить. Та же схема, что и с попередниками, и с убийцами на Майдане — их нет, они уже в России, их уже не достать. К суду не привлечь, санкциями не достать. Их прикроют те, для кого они эти "реформы" за большие бабки состряпали.Так что «любовь» к своему народу просматривается в каждом взгляде и жесте нашей власти. За этими «реформами», которые нам и, правда, жизненно необходимы, четко вырисовывается геноцид. Народ сначала обманули, потом обобрали, а теперь его переведут из Чистилища прямо в Ад — когда, выбирая между хлебом и лекарствами, не будет чем заплатить за коммуналку, поэтому придется продать кусок земли, который с удовольствием подхватят за гроши «местные инвесторы».В одном из комментариев к «Хватит!» я прочитала: «Мы тут возмущаемся, а им плевать». Да, им плевать! А, знаете почему? Потому что мы возмущаемся молча. Социальные сети когда-то были сильнейшим оружием против власти. Они объединяли и выводили людей на площади. Сейчас не только разорвали наше сознание гибридным отношением к жизни и смерти, смешав в нашем мозгу войну и развлечения, но и скомпрометировали социальные сети, в которых появились целые армии ботов и неправдивой информации. Да, мы орем, но нас никто не слышит.Поверьте мне, Порошенко не ожидал, что ему будет так легко править. Сначала он пообещал нам мир и процветание, а потом, не стесняясь, съездил в Вену, поцеловать Фирташу перстень у всех на виду. Потом он стал президентом мира, но вместо мира, продолжалась война. Потом наши добровольцы сотнями начали оказываться в котлах. Потом начались минские договорняки и капитуляции. Потом оффшоры во время войны и торговля на крови. Потом обнищание украинского народа через гонтаревский банкопад и обогащение президентского банка. Можно продолжать до бесконечности. Над нами ставят эксперименты, а мы орем немым криком.Почему мы не можем выйти на мирный, но массовый протест? Чего мы боимся? Да, они плюют на нас! После Майдана, мы были уверены, что будем участвовать в управлении государством, если кто-то еще помнит, что это такое. Сейчас они не только отстранили нас, как это сделал Янукович, они, да, плюют на нас, открыто и нагло. Они почти там, у конца своей цели, когда превращение народа в плевательницу для господ уже практически завершилось.Мне стыдно. Мне стыдно, что был Майдан, что на баррикадах погибали воины-ангелы с фанерными щитами, мне стыдно за их смерти, мне стыдно, что нас обвели, как быдло, которое заслуживает только плевка в лицо и лжи, смешанной с кровью. Мне стыдно, что каждый день убивают кого-то фронте. Мне стыдно видеть лица этих скотов, дорвавшихся до власти, не захотевших в очередной раз прийти на работу в то время, как где-то воет от горя мать, потерявшая сына, которого вчера убили на войне, которая почему-то называется АТО. Мне стыдно, что двенадцать лет тому назад мы не простили одной смерти, а сейчас прощаем тысячи.Мне не стыдно, что я украинка. Пока еще не стыдно, но мне стыдно, что я терплю, мне стыдно, что не могу докричаться…