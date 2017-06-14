Когда первым делом — самолёты
Говорят, что можно бесконечно долго смотреть на то, как горит огонь, течет вода и работают люди. Особенно когда люди работают на совесть.
В старой песне поется, что первым делом — самолеты. Но свою серию о самолетах, основанную на очередном посещении музея ВВС в Монино, мы все-таки решили начать с людей.
Интересные ощущения испытываешь, когда попадаешь на площадку музея и начинаешь там разговаривать с людьми. Политика, медиа, все уходит не то что на задний план, а вообще в никуда.
Митинг? Какой? А, этот… Да у нас завтра день открытых дверей, это важнее. У них там свое, у нас — свое.
И которое «наше» получается важнее всей политики. Потому что первым делом — самолеты. А девушки? А девушки там же.
Когда в музее большой праздник, который именуется день открытых дверей, а происходит он три раза в год, на 9 мая, 12 июня и День авиации, это действие никого не оставляет равнодушным. Красочно, познавательно, интересно.
Но только небольшая часть посетителей знает, какой ценой это все достигается. И что происходит за кулисами, каждую субботу, несмотря на погоду. Цена одна — работа. В основном, руками и головами.
Самолеты, стоявшие на грунте или остатках асфальта начали проваливаться? Откопают, подготовят площадки, вытащат. То, что перед этим пришлось еще отремонтировать с помощью хороших людей тягач — как бы ничего странного, рабочий аспект.
И вот уникальный Ту-104 (а он действительно уникальный, но рассказ о нем будет чуть позже) уже на твердой основе.
Мы рассказывали про сгоревший Ил-18. У него та же проблема. Началось решение. Пока лопатное, но уверен, дальше будет как с Ту.
Внутри Ила тоже понемногу все налаживается. Заработало освещение.
А это — панели приборов. Слева — родная, справа — подарок из Санкт-Петербурга.
День закончился, одновременно с силами...
Разные они все. Но вот есть что-то такое, что отличает этих парней, девушек и мужчин от тех, которые сейчас заполонили интернет в связи с последними событиями у нас в стране. У них есть определенная цель, и это в глазах огоньками горит.
Об одном человеке хотелось бы сказать отдельно. Это реактивный сотрудник музея Александр Васильевич Санников, организатор и вдохновитель творческого процесса от администрации музея, человек просто восхитительный. А его энергии можно только позавидовать.
Пользуясь случаем, передаю всем неравнодушным нашим читателям большое спасибо от добровольных помощников музея. После нашей зимней публикации появилось много новых людей в группе вконтакта и на счет за несколько дней после выхода материала упало больше 20 тысяч рублей, которые стали весьма весомой помощью в их деле.
Так что все, кто поучаствовал, примите самую искреннюю благодарность, ваши рубли пошли на самое что ни на есть благое дело.
Кстати, о группе. Волонтеры музея ВВС в Монино
Здесь регулярно публикуется вся информация о работе, отчеты, планы. "Вконтакт" — не "Ютуб", за лайки ничего не будет. Но поставленный "плюсик", а еще лучше, десяток, дают лишний раз понять, что за работой добровольцев наблюдают и ее одобряют.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов
Использованы фотографии: Р. Скоморохов, https://vk.com/aviarestorermonino
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