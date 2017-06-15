Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 6. Австрийский бронеавтомобиль Saurer RR-7 (Sd.Kfz.254)

Источники информации:

https://www.aviarmor.net/tww2/halftracks/austria/saurer_rr7.htm

http://zonwar.ru/bronetexnika/first_armored/Saurer_RR-7.html

http://mg-tank.ru/german/Sd.Kfz.254.htm

Материалы из открытых источников

Увлечение бронеавтомобилями на колесно-гусеничном ходу прошло достаточно быстро, не успев толком начаться. Недостатков у подобной конструкции ходовой части было достаточное количество, пожалуй, они даже перевешивали все преимущества. Несмотря на это некоторые европейские конструкторские фирмы не спешили сбрасывать данную схему со счетов. Дольше всех смогли продержаться австрийцы, которые в середине 1930-х годов создали для своей армии легкие артиллерийские тягачи ADMK-WARK и Saurer RR-7. Последний превратился в германской армии в средний разведывательный колесно-гусеничный бронеавтомобиль, получив стандартное обозначение Sd.Kfz.254.В 1935 году компанией Saurer для нужд вооруженных сил Австрии был спроектирован небронированный артиллерийский тягач на колесно-гусеничном ходу, он назывался RR-5 (Räder-Raupen — колесно-гусеничный). К 1937 году после завершения комплекса испытаний данного прототипа и осуществления необходимых доработок, компания Saurer получила заказ на поставку 160 экземпляров модернизированной машины под обозначением RR-7. Серийное производство было развернуто уже к началу 1938 года, однако до аншлюса Австрии в марте того же года было выпущено всего 12 экземпляров тягачей, после чего их производство было остановлено до 1940 года.Данный артиллерийский тягач был достаточно удачным и отличался шасси оригинальной конструкции. Основным отличием Saurer RR-7 была именно ходовая часть. Помимо основного гусеничного движителя она имела также четыре убирающихся автомобильных колеса, которые опускались на землю для движения по шоссе при помощи специального механизма, все остальное время они находились в поднятом положении выше нижней кромки гусениц. Так как колеса были необходимы лишь для движения по дорогам с твердым покрытием, конструкторы отказались от полного привода, использовав колесную формулу 4х2. Гусеничная часть ходовой состояла из 6 опорных катков с пружинной подвеской, а также трех поддерживающих катков, переднего ведущего и заднего направляющего колеса на каждый борт. Смена хода осуществлялась при помощи особой передачи, приводимой от двигателя. Она производилась всего за 20-30 секунд, при этом экипаж мог не покидать своих мест внутри бронемашины.Любопытно, что бронеавтомобили RR-7 так и не попали на вооружение австрийской армии. После аншлюса Австрии в марте 1938 года вся австрийская бронетехника перешла в руки немецких военных. При этом в вермахте проявили большой интерес к тягачу RR-7, не став препятствовать его серийному производству, но в конструкцию бронемашины было внесено некоторое количество доработок. В первую очередь, на RR-7 появился бронированный корпус, который во многом повторял конструкцию корпуса полугусеничного тягача Sd.Kfz.253. Против использования новой бронемашины в качестве тягача для 37-мм противотанковых пушек в вермахте возражений не было, но немецкие военные предусмотрели и другую функцию для данной боевой машины.Хорошие ходовые качества позволяли использовать данный бронеавтомобиль в качестве разведывательного, а также машины артиллерийских наблюдателей. Для этих целей на RR-7 могли устанавливать радиостанцию FuG8. Оснащенный рамочной антенной (которую позднее поменяли на штыревую) данный передатчик со средневолновым приемником обеспечивал дальность связи до 30 километров при использовании радиотелефона и до 50 километров при использовании телеграфного ключа. После всех доработок бронемашина получила фирменное обозначение RR-7/2, а немецкая армия приняла ее на вооружение под обозначением Sd.Kfz.254 Mittlerer Gepanzerter Beobachtungskraftwagen. В период с июня 1940 года по март 1941 года на производственных мощностях компании Saurer было собрано 128 бронемашин данного типа, а общее количество выпущенных бронеавтомобилей достигло 140 единиц.Австрийско-немецкий тягач-бронетранспортер Sd.Kfz.254 был построен на специально созданном колесно-гусеничном шасси в рамках компоновочной схемы с передним расположением двигателя. Корпус бронемашины был сварным и изготавливался из листов катаной стали толщиной от 6 до 15 мм, бронелисты были установлены под рациональными углами наклона. Наиболее хорошо бронирован был лоб корпуса. В целом уровень бронирования позволял защитить узлы и агрегаты бронетранспортера, а также его экипаж от обыкновенных пуль калибра 7,62-мм.В передней части бронемашины находился моторный отсек, в котором размещался четырехцилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения Saurer CRDv, он развивал максимальную мощность — 70 л.с. Этого хватало, чтобы боевая машина с массой около 6,4 тонн разгонялась по шоссе и дорогам с твердым покрытием до 60-65 км/ч. В паре с дизельным двигателем работала стандартная автомобильная коробка переключения передач, которая обеспечивала боевой машине 4 скорости вперед и одну — назад. Доступ к мотору с целью проведения ремонта или технического обслуживания обеспечивала откидная крышка люка, расположенная в крыше моторного отсека. Через левую стенку последнего выводилась наружу выхлопная труба с глушителем, эта труба тянулась над гусеницей вдоль всего левого борта бронемашины к ее корме. Радиатор двигателя был защищен сплошным бронелистом, поэтому охлаждающий воздух засасывался в моторный отсек Sd.Kfz.254 непосредственно снизу, с земли.За моторным отсеком располагалось отделение управление. Здесь с правой стороны было размещено место механика-водителя, с левой стороны было место командира машины. Обзор мехводу обеспечивало окно с бронезаслонкой, в которой имелся смотровой прибор. Вне поля боя данная заслонка была открыта. Подобные смотровые приборы находились с двух сторон в бортах отделения управления. Для посадки и высадки экипажа в нижней части расширяющихся кверху бортов отделения управления с правой стороны имелся люк трапециевидной формы, крышка которого откидывалась вниз. Еще два люка были в крыше боевого отделения, а в корме располагалась достаточно большая двустворчатая дверь. Внутри корпуса бронемашины могли разместить до 5 солдат с полной выкладкой или расчет буксируемого орудия. Сразу за сидением командира боевой машины была расположена радиостанция, для которой на стойках была смонтирована рамочная антенна.Вооружение бронеавтомобиля состояло из одного 7,92-мм пулемета «Шварцлозе», который немцы впоследствии заменили на MG 34. Обычно пулемет устанавливался на шкворне на правом борту корпуса, однако при необходимости его можно было перенести в любое другое место. Боекомплект пулемета состоял из 2000 патронов. После немецкой модернизации крыша корпуса стала бронированной, а пулемет начали перевозить в укладке.Начиная с лета 1941 года, бронемашины Sd.Kfz.254 достаточно активно использовались на Восточном фронте (к примеру, в составе 11-й танковой дивизии), а также в Северной Африке (в составе танкового корпуса Роммеля). При этом все африканские бронемашины были потеряны в боях с войсками союзников к исходу 1942 года. На территории СССР эта достаточно редкая колесно-гусеничная боевая техника провоевала незначительно дольше. Есть информация о том, что несколько бронемашин продолжало находиться на вооружении вермахта до середины 1944 года и даже после вывода из эксплуатации далеко не все бронеавтомобили были отправлены на слом.После завершения Второй мировой войны немногочисленные сохранившиеся тягачи-бронетранспортеры Sd.Kfz.254 нашли себе применение в ином качестве. Так вышло, что в конце 1940-х годов на территории Чехословакии располагалось существенное количество демилитаризованной бронетехники немецкой армии. Различные бронетранспортеры активно использовались местным населением для целей частного и народного хозяйства. Известен также случай, когда одна семья из Чехословакии не в силах терпеть пришедших к власти в стране коммунистов, сбежала в соседнюю Австрию на «частном» Sd.Kfz.254. Бронемашина без проблем преодолела все препятствия, оказавшись в руках австрийских пограничников и даже став на некоторое время австрийской достопримечательностью.Тактико-технические характеристики Saurer RR-7 (Sd.Kfz.254):Габаритные размеры: длина — 4560 мм, ширина — 1880 мм, высота — 2200 мм (на колесах), 2020 мм (на гусеницах).Колесная формула — 4х2.Боевая масса — 6,4 тонны.Броня — противопульная толщиной от 6 мм (днище, крыша корпуса) до 15 мм (лоб корпуса).Силовая установка — 4-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 70 л.с.Скорость по шоссе — до 65 км/ч (на колесах), 30 км/ч (на гусеницах).Запас хода по шоссе — до 500 км (на колесном ходу).Вооружение — 1х7,92-мм пулемет MG 34.Боекомплект — 2000 патронов.Экипаж — 2+5 человек.