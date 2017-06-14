Все АЭС Украины подлежат обязательной украинизации

Бурю вполне объяснимого возмущения среди украинских «патриотов» вызвало известие о том, что на Южноукраинской АЭС работали специалисты из России. Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, находясь в Николаеве, заявил, что считает недопустимым присутствие граждан страны-оккупанта на территории режимного объекта.«Россияне есть разные, но мы понимаем, если есть специалисты Российской Федерации, которые работают на территории Украины, то я не думаю, что это специалисты, которые работают и выполняют только свои профессиональные задания. Тем более что они работают на стратегическом объекте. И если завтра взорвется атомная электростанция, то кто будет отвечать за то, что на территории режимного объекта, на территории объекта, который считается стратегическим, во время войны, находятся специалисты-граждане страны-оккупанта? Я эту информацию услышал и дам ее нашим народным депутатам и буду просить, чтобы они как можно быстрее написали депутатские запросы в СБУ, чтобы это было проверено», - сказал Олег Тягнибок.Ещё большее недоумение вызвал у него тот факт, что вся техническая документация на украинских атомных электростанциях исполнена на языке страны-оккупанта. Очевидно, что, планируя агрессию против Украины, Российская Федерация заложила в технические описания и инструкции по эксплуатации своего рода «мины замедленного действия», которые рано или поздно приведут к катастрофам, по сравнению с которыми Чернобыль покажется просто детской игрушкой.Возмущенные новыми происками агентов страны-оккупанта, 80 депутатов Верховноой Рады Украины тут же зарегистрировали новый языковой законопроект, предусматривающий повсеместное использование только украинского языка во всех сферах публичной жизни.Авторами числятся почти 80 депутатов из различных фракций Верховной Рады. Данный законопроект поддержали не только нардепы из «Народного фронта», но и депутаты из «Блока Петра Порошенко», Радикальной партии и «Самопомочи». Депутаты создают новый орган, который будет следить за утверждением украинского языка. При этом публичное унижение или презрение к украинскому языку приравнивается к государственной измене.В связи с этим по инициативе СБУ начат срочный перевод всех документов, касающихся ядерной энергетики, на украинский язык. В связи с тем, что многих терминов и понятий в украинском языке просто нет, сначала будет производиться перевод на английский язык, а уже потом – на украинский.Кроме этого, предусмотрен обязательный экзамен на знание украинского языка для всего персонала АЭС, включая лица высшего руководства. Не сдавшие испытания, будут уволены.Например, определение беккереля на украинском языке будет звучать так: «Одиниця вимірювання в системі СІ фактичної радіоактивності в матеріалі. Один Бк означає одно розкладання за секунду і, отже, активність певної кількості радіоактивного матеріалу, в середньому дорівнює одному розкладанню в секунду».На русском языке радиоактивный распад – это «самопроизвольное преобразование ядра, при котором выделяются частицы или гамма-излучение, или же выделяется рентгеновское излучение после захвата орбитального электрона, или же происходит самопроизвольное деление ядра».На украинском языке эта фраза теперь выглядит так:-- Мимовільне переінакшування коріня, при якому виділяються крохотулькі або гамма- виверження, або ж виділяється рентгенівське випускання після захоплення орбітального електрона, або ж відбувається мимовільне розчленовування коріня …При переводе будет производиться полная замена русскоязычных терминов на слова, присущие украинскому языку, а не языку страны-агрессора.Самое интересное настанет тогда, когда персонал украинских АЭС перестанет понимать друг друга, вот в тот момент европейские друзья Украины, в отличие от заокеанских, станут очень сильно смеяться.