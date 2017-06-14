Кто тут «немытый»?

Пожалуй, безвиз с европейскими странами – это не так уж и плохо. Кто-то из украинцев (у кого есть деньги) без излишней бюрократии посетит Лувр, а другим (у кого денег нет) будет облегчен путь в нелегальные трудовые мигранты. В конце концов, визовый режим – это искусственная преграда, выставленная «элитой мира сего» на пути остальной части человечества, и можно было бы только порадоваться, что в отдельных случаях эта преграда рушится. Однако невольноЕсли говорить об Украине, то отчетливо видно:. Можно просто сыронизировать: мол, «наскакали». Но это – ирония сквозь слезы.Все мы знаем, что «евромайдан» обернулся, в конце концов, большой кровью и бесчисленными слезами. Обернулся разгулом неонацизма, сожжением людей заживо, а главное – кровопролитной войной на Донбассе.Украинская сторона может сколько угодно повторять мантры о «российской агрессии», однако очевидно:И, если положить на одну чашу весов этот самый безвиз, а на другую – войну и разруху, получается совершенно не радостная картина. Тут впору не фанфарам звучать, а похоронному маршу.Одна из важных составляющих этого режима – противопоставление России и Европы. То есть,. В таких условиях ценен не столько сам безвиз, сколько его восприятие как очередной подножки, поставленной Москве.И, хотя русофобия на майдане, вылившаяся фактически в геноцид русскоязычного населения, уже принесла свои крайне негативные плоды, - она продолжается. Причем, на высшем уровне.Дошло до абсурда – в порыве ненависти к России глава хунты Петр Порошенко процитировал… русских поэтов Пушкина и Лермонтова. И это – несмотря на то, что борьба не только с самой Россией, но и с русским языком, с русской культурой, с русским искусством стала краеугольным камнем, на котором держится эта хунта. Несмотря на то, что все это время среди сторонников майдана часто звучали призывы к сносу памятников русским писателям и поэтам, а некоторые из этих памятников были уничтожены.Петр Алексеевич, приветствуя безвиз, процитировал стихотворение (предположительно) Михаила Юрьевича Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Он как-то не подумал о том, чтоОставим литературоведам версии о том, чьему перу на самом деле принадлежит стихотворение «Прощай, немытая Россия». В любом случае, оно написано русским поэтом, который является еще и воином. И едет не в благополучную Европу, а на войну.Президент России Владимир Путин напомнил Петру Порошенко, что у процитированного им стихотворения есть еще и вторая строфа. Из которой следует, что автор направляется…Сенатор Франц Клинцевич, со своей стороны, напомнил еще одно стихотворение Лермонтова. Речь об «Умирающем гладиаторе», с которым Михаил Юрьевич сравнивает «европейский мир» (куда ныне так яро стремится Украина). А некоторые эксперты справедливо заметили: сам факт, что Порошенко цитирует русских классиков, показывает, как тесно связаны между собой наши народы и наши культуры.Вспомним же вторую строфу стихотворения «Прощай, немытая Россия»:Разве можно говорить о каких-либо политических свободах в стране, увешанной плакатами на тему, куда «стучать» в случаях «бытового сепаратизма»? Там, где за другое мнение могут избить и даже убить на пороге собственного дома? Там, где запрещают соцсети?И тут же последовало еще одно подтверждение «всевидящего глаза». Тот же самый «свободолюбец» Петр Порошенко подписывает закон о запрете Георгиевских ленточек. За их изготовление и ношение – сперва следует штраф, затем – арест. Еще один типично тиранический закон, наряду с «декоммунизацией». Сначала радикалы срывали эти ленточки даже с груди ветеранов и детей, теперь эта «геройская борьба» со стариками и маленькими девочками будет вестись на уровне государства.Это и есть «немытость» - готовность сломать людям судьбы за «неправильное» мнение. Весьма грязные методы. Не говоря уже о том, что Украине теперь никогда не отмыться от крови, пролитой в Харькове, Одессе и на Донбассе. А также – от крови Олега Калашникова и Олеся Бузины, убитых по наводке «всевидящего глаза» и «всеслышащих ушей».И, конечно, возникают вопросы к этой самой Европе: действительно ли она «цивилизованная», если дает поблажки режиму, который противоречит ее объявленным ценностям?Безусловно, все это резко разнится с ценностями демократии, политических свобод, прав человека и т.д., которые (хотя бы на словах) отстаивают европейские политики.Фальшиво прославляя Европу, о «немытой» России говорит человек, чьи руки навеки грязны. Чьи руки – по локоть в человеческой крови. И эту кровь смыть невозможно ничем и нигде – ни «за стеной Кавказа», ни за стеной Европы. Более того – сотрудничество с таким человеком и его режимом, его поощрение невольно ставит вопрос о чистоте (а точнее – о «немытости») самого европейского мира.