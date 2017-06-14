Кто тут «немытый»?
Пожалуй, безвиз с европейскими странами – это не так уж и плохо. Кто-то из украинцев (у кого есть деньги) без излишней бюрократии посетит Лувр, а другим (у кого денег нет) будет облегчен путь в нелегальные трудовые мигранты. В конце концов, визовый режим – это искусственная преграда, выставленная «элитой мира сего» на пути остальной части человечества, и можно было бы только порадоваться, что в отдельных случаях эта преграда рушится. Однако невольно встает главный вопрос: какую цену нужно заплатить за это?
Если говорить об Украине, то отчетливо видно: цена этого пресловутого безвиза получается просто несоразмерной. Можно просто сыронизировать: мол, «наскакали». Но это – ирония сквозь слезы.
Все мы знаем, что «евромайдан» обернулся, в конце концов, большой кровью и бесчисленными слезами. Обернулся разгулом неонацизма, сожжением людей заживо, а главное – кровопролитной войной на Донбассе.
Украинская сторона может сколько угодно повторять мантры о «российской агрессии», однако очевидно: не было бы государственного переворота, не было бы и бойни на Донбассе. Не было бы русофобии на Майдане – не пришлось бы русскоязычному населению адекватно отвечать на нее. Не было бы приказа о начале так называемой «АТО» - не погибли бы десятки (а то и сотни) тысяч людей.
И, если положить на одну чашу весов этот самый безвиз, а на другую – войну и разруху, получается совершенно не радостная картина. Тут впору не фанфарам звучать, а похоронному маршу.
Одна из важных составляющих этого режима – противопоставление России и Европы. То есть, путь к Европе воспринимается в Киеве как все большее и большее отдаление от России. В таких условиях ценен не столько сам безвиз, сколько его восприятие как очередной подножки, поставленной Москве.
И, хотя русофобия на майдане, вылившаяся фактически в геноцид русскоязычного населения, уже принесла свои крайне негативные плоды, - она продолжается. Причем, на высшем уровне.
Дошло до абсурда – в порыве ненависти к России глава хунты Петр Порошенко процитировал… русских поэтов Пушкина и Лермонтова. И это – несмотря на то, что борьба не только с самой Россией, но и с русским языком, с русской культурой, с русским искусством стала краеугольным камнем, на котором держится эта хунта. Несмотря на то, что все это время среди сторонников майдана часто звучали призывы к сносу памятников русским писателям и поэтам, а некоторые из этих памятников были уничтожены.
Петр Алексеевич, приветствуя безвиз, процитировал стихотворение (предположительно) Михаила Юрьевича Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Он как-то не подумал о том, что тем самым попросту снижает ценность сближения с Европой, снижает ценность самого этого безвиза, к которому так стремился, низводя все это лишь до мелкой пакости в российскую сторону.
Оставим литературоведам версии о том, чьему перу на самом деле принадлежит стихотворение «Прощай, немытая Россия». В любом случае, оно написано русским поэтом, который является еще и воином. И едет не в благополучную Европу, а на войну.
Президент России Владимир Путин напомнил Петру Порошенко, что у процитированного им стихотворения есть еще и вторая строфа. Из которой следует, что автор направляется… сражаться за интересы России.
Сенатор Франц Клинцевич, со своей стороны, напомнил еще одно стихотворение Лермонтова. Речь об «Умирающем гладиаторе», с которым Михаил Юрьевич сравнивает «европейский мир» (куда ныне так яро стремится Украина). А некоторые эксперты справедливо заметили: сам факт, что Порошенко цитирует русских классиков, показывает, как тесно связаны между собой наши народы и наши культуры.
Вспомним же вторую строфу стихотворения «Прощай, немытая Россия»:
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Разве «всевидящие глаза» и «всеслышащие уши» - это не реальность современной Украины времен постмайдана? Разве можно говорить о каких-либо политических свободах в стране, увешанной плакатами на тему, куда «стучать» в случаях «бытового сепаратизма»? Там, где за другое мнение могут избить и даже убить на пороге собственного дома? Там, где запрещают соцсети?
И тут же последовало еще одно подтверждение «всевидящего глаза». Тот же самый «свободолюбец» Петр Порошенко подписывает закон о запрете Георгиевских ленточек. За их изготовление и ношение – сперва следует штраф, затем – арест. Еще один типично тиранический закон, наряду с «декоммунизацией». Сначала радикалы срывали эти ленточки даже с груди ветеранов и детей, теперь эта «геройская борьба» со стариками и маленькими девочками будет вестись на уровне государства.
Это и есть «немытость» - готовность сломать людям судьбы за «неправильное» мнение. Весьма грязные методы. Не говоря уже о том, что Украине теперь никогда не отмыться от крови, пролитой в Харькове, Одессе и на Донбассе. А также – от крови Олега Калашникова и Олеся Бузины, убитых по наводке «всевидящего глаза» и «всеслышащих ушей».
И, конечно, возникают вопросы к этой самой Европе: действительно ли она «цивилизованная», если дает поблажки режиму, который противоречит ее объявленным ценностям? Не является ли этот безвиз поощрением таких методов, как тайные тюрьмы СБУ, как расстрел мирных городских кварталов, как пытки инакомыслящих? Безусловно, все это резко разнится с ценностями демократии, политических свобод, прав человека и т.д., которые (хотя бы на словах) отстаивают европейские политики.
Фальшиво прославляя Европу, о «немытой» России говорит человек, чьи руки навеки грязны. Чьи руки – по локоть в человеческой крови. И эту кровь смыть невозможно ничем и нигде – ни «за стеной Кавказа», ни за стеной Европы. Более того – сотрудничество с таким человеком и его режимом, его поощрение невольно ставит вопрос о чистоте (а точнее – о «немытости») самого европейского мира.
Автор: Елена Громова
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