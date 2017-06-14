Суперконденсаторы значительно упростят размагничивание кораблей ВМФ РФ
Согласно информации интернет-газеты « Известия », в главкомате ВМФ сообщили о запуске в России в серийное производство суперконденсаторов, которые призваны значительно ускорить размагничивание боевых кораблей, а также искажать и маскировать их электромагнитный портрет. Испытания новейшего комплекса размагничивания прошли при проведении соответствующих работ на большом десантном корабле «Иван Грен».
Как указывается, стандартные накопители энергии, используемые в ВМФ, обладают высокими удельными мощностями, но имеют при этом низкие удельные энергетические параметры. Системы размагничивания на их основе характеризуются большой массой, в связи с чем могут устанавливаться только на специальных судах размагничивания. Суперконденсаторы отличаются компактными размерами, сравнимыми с обычным автомобильным аккумулятором. Благодаря им процесс размагничивания можно сделать непрерывным, интегрировав устройство в состав бортового оборудования.
Разработчиком изделия является компания ТЭЭМП. Оно имеет удельную мощность в 100 кВт/кг и способно работать даже при экстремальных температурах. Суперконденсатор обладает миллионным числом циклов заряд–разряд, что позволяет интегрировать его в состав любого бортового оборудования автомобиля, самолета или корабля.
Со слов эксперта в области военно-морских вооружений Александра Мозгового, стандартные процедуры размагничивания корабля долгие и трудоемкие. В настоящее время их проводят исключительно на территории военно-морских баз.
Как он полагает, внедрение новой технологии существенно упростит процесс размагничивание, поскольку всё делается одним нажатием на кнопку.
Размагничивание корабля - обязательная процедура перед каждым выходом в море. Она включает в себя обмотку корпуса электрическим кабелем. По нему в течение нескольких суток подается ток, генерирующийся через электролитические конденсаторы, которые выдают переменные магнитные импульсы. Они снимают собственное электромагнитное поле корабля. В итоге улучшается работа навигационных комплексов и повышается защищенность корабля от высокоточных систем оружия.
БДК "Иван Грен" проекта 11711 на размагничивании на АО "ПСЗ "Янтарь"
Как указывается, стандартные накопители энергии, используемые в ВМФ, обладают высокими удельными мощностями, но имеют при этом низкие удельные энергетические параметры. Системы размагничивания на их основе характеризуются большой массой, в связи с чем могут устанавливаться только на специальных судах размагничивания. Суперконденсаторы отличаются компактными размерами, сравнимыми с обычным автомобильным аккумулятором. Благодаря им процесс размагничивания можно сделать непрерывным, интегрировав устройство в состав бортового оборудования.
Разработчиком изделия является компания ТЭЭМП. Оно имеет удельную мощность в 100 кВт/кг и способно работать даже при экстремальных температурах. Суперконденсатор обладает миллионным числом циклов заряд–разряд, что позволяет интегрировать его в состав любого бортового оборудования автомобиля, самолета или корабля.
Со слов эксперта в области военно-морских вооружений Александра Мозгового, стандартные процедуры размагничивания корабля долгие и трудоемкие. В настоящее время их проводят исключительно на территории военно-морских баз.
У корабля есть не только свой уникальный акустический портрет, но и электромагнитный. Существуют магнитные мины, торпеды и даже ракеты с магнитными головками наведения. Размагничивание необходимо, но это большая проблема. Помнится, на БДК «Иван Грен» пришлось из-за этого даже всю проводку менять.
Как он полагает, внедрение новой технологии существенно упростит процесс размагничивание, поскольку всё делается одним нажатием на кнопку.
Американцы уже установили похожую систему на свои новейшие эсминцы типа « Зумвальт ».
Размагничивание корабля - обязательная процедура перед каждым выходом в море. Она включает в себя обмотку корпуса электрическим кабелем. По нему в течение нескольких суток подается ток, генерирующийся через электролитические конденсаторы, которые выдают переменные магнитные импульсы. Они снимают собственное электромагнитное поле корабля. В итоге улучшается работа навигационных комплексов и повышается защищенность корабля от высокоточных систем оружия.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/1723554.html
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