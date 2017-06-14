Суперконденсаторы значительно упростят размагничивание кораблей ВМФ РФ

БДК "Иван Грен" проекта 11711 на размагничивании на АО "ПСЗ "Янтарь"

У корабля есть не только свой уникальный акустический портрет, но и электромагнитный. Существуют магнитные мины, торпеды и даже ракеты с магнитными головками наведения. Размагничивание необходимо, но это большая проблема. Помнится, на БДК «Иван Грен» пришлось из-за этого даже всю проводку менять.

Американцы уже установили похожую систему на свои новейшие эсминцы типа « Зумвальт ».